Creación dunha plataforma de busca de patentes escalable para unha xestión de IP mellorada

Experiencia entregada

Frontend, backend e control de calidade

Industria

Legal

O Cliente

Intellectual Ventures, con sede en Delaware, EUA, é un actor destacado no campo da xestión da propiedade intelectual (IP). Admiten máis de 500 presentacións de patentes cada ano, axudando a innovadores e empresas na investigación de patentes, avaliacións de patentabilidade e garantía de dereitos de PI.





Recoñecida por avanzar na innovación de patentes, Intellectual Ventures explora constantemente novas formas de mellorar e racionalizar os seus procesos.





Recoñecendo que necesitaban unha plataforma máis forte e eficiente para xestionar as súas solicitudes de patentes, propuxéronse mellorar as capacidades da plataforma, especialmente nas áreas de funcionalidade de busca e automatización do fluxo de traballo.

Ámbito do proxecto

A plataforma inicial usada por Intellectual Ventures tiña unha función de busca limitada baseada en palabras clave que non cumpría os seus crecentes requisitos. Esta funcionalidade de busca obsoleta fixo que fose difícil recuperar rapidamente patentes e información relevantes. Ademais, a falta dun ambiente de proba dedicado retardou o desenvolvemento de funcións e ameazaba a estabilidade da plataforma con cada actualización.





Intellectual Ventures decatouse de que para crecer e satisfacer a crecente demanda, necesitarían modernizar toda a plataforma e axilizar o proceso de desenvolvemento. Despois dunha avaliación exhaustiva, identificamos catro áreas críticas para mellorar para guiar o noso enfoque:

Entorno de probas e desenvolvemento: creación dun espazo dedicado para probar novas funcións sen arriscar o ambiente de produción.

creación dun espazo dedicado para probar novas funcións sen arriscar o ambiente de produción. Automatización de CI/CD: implementación de canalizacións de integración e despregamento continuos (CI/CD) para permitir actualizacións máis rápidas e seguras.

implementación de canalizacións de integración e despregamento continuos (CI/CD) para permitir actualizacións máis rápidas e seguras. Escalabilidade e xestión de recursos: mellora a capacidade da plataforma para escalar a medida que crece o número de usuarios mentres se xestionan os custos dos recursos de forma eficiente.

mellora a capacidade da plataforma para escalar a medida que crece o número de usuarios mentres se xestionan os custos dos recursos de forma eficiente. Automatización de subscrición e facturación: integración dun sistema de facturación que automatice a xestión das subscricións e permita aos usuarios xestionar as súas propias subscricións.

O Desafío

Intellectual Ventures enfrontouse a varios retos que afectaron o rendemento e a produtividade da súa plataforma:

Lanzamentos de funcións atrasados e probas limitadas: sen un ambiente dedicado, as novas funcións non se poderían probar a fondo, o que retardou o desenvolvemento, introduciu riscos e afectou a experiencia do usuario.

Documentación mínima: debido á falta de documentación completa, a implantación adoita ser inconsistente, o que provocou atrasos e tempos de recuperación máis longos cando se producían problemas.

Configuración fragmentada: a aplicación estaba parcialmente contenedora e parcialmente autónoma, o que dificultou o mantemento, a escala e a implantación.



Estes desafíos dificultaron a Intellectual Ventures ampliar a plataforma para apoiar as súas crecentes demandas. O equipo de Intellectual Ventures necesitaba unha solución que abordase estes problemas ao mesmo tempo que establecese unha base sólida para o crecemento futuro.

Por que Maruti Techlabs?

Intellectual Ventures elixiu Maruti Techlabs polo noso enfoque transparente e directo para o desenvolvemento. Centrámonos nunha comunicación clara e prácticas de desenvolvemento comprobadas que priorizan as necesidades dos clientes e os estándares da industria.





Partindo da nosa historia de ofrecer solucións DevOps de alta calidade, adaptamos o noso enfoque para cumprir os requisitos de escalabilidade, eficiencia e estabilidade de Intellectual Ventures. O noso enfoque flexible e personalizado permitiunos abordar os problemas específicos aos que se enfrontaba Intellectual Ventures ao planificar as futuras demandas da súa plataforma.





" O equipo de Maruti Techlabs foi excepcional para traballar. A súa experiencia e dedicación marcaron unha verdadeira diferenza no éxito do noso proxecto, e estou encantado de ofrecerlles a miña máxima recomendación". - CTO

Solución

Para modernizar a plataforma, implementamos unha variedade de solucións específicas que abordaron cada un dos problemas identificados:





1. Contorno de desenvolvemento dedicado: creamos un ambiente de desenvolvemento baseado en Kubernetes, que permitiu probar novas funcións nun espazo seguro e controlado antes de trasladalas á produción. Isto minimizou os riscos asociados ás actualizacións e permitiu a Intellectual Ventures implementar novas funcións con confianza sen afectar aos usuarios activos.





2. Implementación da canalización CI/CD: deseñamos e implementamos canalizacións CI/CD para automatizar o proceso de implantación de novas funcións e actualizacións. Isto permitiu lanzamentos máis rápidos e fiables, garantindo que as novas funcións puidesen implementarse sen problemas sen interromper a funcionalidade da plataforma.





3. Containerización estandarizada: realizamos a transición de todas as aplicacións autónomas a clústeres de Kubernetes, garantindo que a plataforma estivese totalmente contenedora. Isto facilitou o mantemento e permitiu que a plataforma escalase de forma eficiente segundo fose necesario.





4. Optimización mellorada da base de datos Solr: reconfiguramos a base de datos Solr para admitir buscas máis rápidas e precisas, mellorando a capacidade da plataforma para manexar grandes volumes de datos. Isto permitiu a Intellectual Ventures procesar consultas complexas máis rapidamente, mellorando significativamente a experiencia do usuario.









5. Xestión automatizada de subscricións con Stripe: integramos Stripe para automatizar a facturación e a xestión das subscricións. Isto permitiu aos usuarios controlar as súas subscricións de forma independente, incluíndo pagos e renovacións, reducindo o traballo administrativo manual e mellorando a experiencia do usuario.

Comunicación e colaboración

O noso equipo mantivo unha comunicación aberta e consistente con Intellectual Ventures durante todo o proxecto:

Actualizacións diarias: a comunicación por correo electrónico, Slack e Google Meet proporcionou actualizacións de estado periódicas.

a comunicación por correo electrónico, Slack e Google Meet proporcionou actualizacións de estado periódicas. Transparencia: os informes frecuentes mantiveron ás partes interesadas ao día sobre o progreso, garantindo a transparencia e o aliñamento cos obxectivos do proxecto.

Pila de tecnoloxía

Resultado

As solucións implantadas tiveron un impacto medible, levando a melloras en diversos ámbitos.





Os principais resultados deste proxecto inclúen:

Ciclos de desenvolvemento máis rápidos: o ambiente de desenvolvemento dedicado, combinado con canalizacións CI/CD, permitiu ao equipo de Intellectual Ventures implementar novas funcións e actualizacións máis rapidamente.

o ambiente de desenvolvemento dedicado, combinado con canalizacións CI/CD, permitiu ao equipo de Intellectual Ventures implementar novas funcións e actualizacións máis rapidamente. Eficiencia do sistema mellorada: ao optimizar o uso de recursos e automatizar varios procesos, a plataforma agora funciona de forma máis eficiente, con custos operativos reducidos.

ao optimizar o uso de recursos e automatizar varios procesos, a plataforma agora funciona de forma máis eficiente, con custos operativos reducidos. Escalabilidade preparada para o futuro: a infraestrutura de Kubernetes permite escalar facilmente, polo que a plataforma pode crecer sen problemas a medida que aumenta a demanda.

a infraestrutura de Kubernetes permite escalar facilmente, polo que a plataforma pode crecer sen problemas a medida que aumenta a demanda. Experiencia de usuario mellorada: coa integración de Stripe, os usuarios agora poden xestionar as súas subscricións de forma independente, reducindo a necesidade de asistencia e mellorando a satisfacción xeral.

coa integración de Stripe, os usuarios agora poden xestionar as súas subscricións de forma independente, reducindo a necesidade de asistencia e mellorando a satisfacción xeral. Aforro de custos significativo: as optimizacións levaron a reducións de custos considerables: Compromiso dun ano: conseguiu un aforro do 40 % en lugar de pagar taxas máis altas de uso da nube baixo demanda. Compromiso de 3 anos: alcanzou un aforro do 60 % sobre os custos da nube baixo demanda.

as optimizacións levaron a reducións de custos considerables: Ganancias de eficiencia operativa: a mellora da utilización dos recursos resultou en custos operativos máis baixos, axudando a Intellectual Ventures a manter unha operación lean.

a mellora da utilización dos recursos resultou en custos operativos máis baixos, axudando a Intellectual Ventures a manter unha operación lean. Aumento da estabilidade da plataforma: o ambiente de proba dedicado reduciu os riscos de implantación, proporcionando unha experiencia fluida e fiable para os usuarios e permitindo un lanzamento máis rápido de novas funcións.





Maruti Techlabs presentou con éxito unha plataforma modernizada e escalable que responde ás necesidades de eficiencia operativa e experiencia do usuario de Intellectual Ventures. A plataforma actualizada agora está equipada para xestionar tarefas máis complexas de investigación de patentes e xestión de IP, apoiando a Intellectual Ventures na promoción e o avance da innovación dentro do espazo da propiedade intelectual.

O noso proceso de desenvolvemento

Seguimos as mellores prácticas Agile, Lean e DevOps para crear un prototipo superior que faga realidade as ideas dos usuarios mediante a colaboración e a execución rápida. A nosa principal prioridade é o tempo de reacción rápido e a accesibilidade.





Realmente queremos ser o teu equipo ampliado, así que, ademais das reunións habituais, podes estar seguro de que cada un dos membros do noso equipo está a unha chamada de teléfono, correo electrónico ou mensaxe de distancia.