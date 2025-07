Coñece a Nexustorage, Minerva e JobTab: HackerNoon Startups da semana

Saúdos a todos!

Benvido a outra característica de HackerNoon Startups of the Week. Cada semana, o equipo de HackerNoon destaca as empresas destacadas da nosaStartups da base de datos do ano, todos foron destacados como principais executivos nas súas industrias e rexións.

Esta semana, estamos a lanzar unha luz sobre tres emocionantes startups -Minerva,Nexistoraxe, eTraballo.

Comparte a historia da túa startup hoxe!

Coñece as startups da semana

CoñecerNexistoraxeWellington, Nova Zelandia

Industry:Intelixencia empresarial

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.Coloca automaticamente os datos a través de niveis -de abaixo ao nivel de subfile- en base ao uso en tempo real, proporcionando un rendemento superior a un custo máis baixo.Con SmartProtect incorporado, Nexustorage tamén protexe os datos creando réplicas baseadas na nube, reducindo o risco de perda sen ferramentas adicionais de tire ou arquivo.

CoñecerMinervade Delhi, India

Industry:Formación e consultoría

Minervahelps financial institutions fight money laundering at scale.Construído especificamente para a avaliación de riscos, Minerva aproveita miles de millóns de puntos de datos e utiliza o aprendizaxe automático en tempo real para construír perfís intelixentes e ricos en contexto de cada cliente.

CoñecerTraballoNados en Brisbane, Australia

Industry:Desenvolvemento de software

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.Como unha plataforma de contratación construída sobre claridade e confianza, JobTab asegura que cada listaxe de emprego inclúa información significativa como os rangos salariais, os requisitos clave, os beneficios e unha desintegración do proceso de contratación.

Ao ser transparente desde o principio, JobTab axuda aos empresarios a atraer candidatos que non só son cualificados senón que tamén se aliñan cos valores e obxectivos da empresa.

Queres ser presentado nas Startups da Semana de HackerNoon?

Comparte a historia da túa startup co noso Programa de Blogging Empresarial!

O programa de blogs de negocios de HackerNoonÉ unha dasMoitos xeitosaxudamos as marcas a aumentar o seu alcance e conectarse co público axeitado. Este programa permite que as empresas publiquen contido directamente en HackerNoon para aumentar a conciencia da marca e construír a autoridade de SEO aproveitando a nosa.

