WeFi lance Wenix, un jeu Telegram contribuant directement au minage de jetons

**CHARLESTOWN, Saint-Kitts-et-Nevis, 29 janvier 2025/Chainwire/--**WeFi, la première Deobank (Decentralized Onchain Bank) au monde, a été lancée Wenix , un mini-jeu développé nativement pour Telegram. Wenix intègre un gameplay compétitif basé sur les compétences avec un mécanisme de gain connecté à l'écosystème WeFi, combinant divertissement et finance décentralisée.





« Wenix est un mélange unique d'innovation et d'accessibilité, visant à combler le fossé entre la finance décentralisée et le grand public », a commenté Roman Rossov, directeur des produits chez WeFi. Il a ajouté : « En tirant parti de la vaste portée de Telegram, Wenix démontre comment la technologie blockchain peut être rendue attrayante, intuitive et gratifiante pour un large public, qu'il explore la DeFi pour la première fois ou qu'il s'agisse de participants chevronnés. »





Wenix introduit un mécanisme où les joueurs achètent des points ITO (IP) en utilisant des pièces stables pour participer à des batailles, placer des paris et gagner des IP supplémentaires grâce aux victoires. Ces points peuvent être convertis en unités ITO, qui servent de nœuds centraux dans l'écosystème WeFi. Les unités ITO permettent aux utilisateurs d'exploiter WFI, le jeton utilitaire natif de la plateforme. Ce processus lie le succès de Wenix à la performance globale de l'écosystème en influençant la valeur marchande de WFI.





La mission de WeFi est de rendre la finance décentralisée accessible, sécurisée et inclusive en créant des solutions qui combinent la technologie blockchain avec des plateformes conviviales. Cette solution bancaire numérique de nouvelle génération réunira les technologies blockchain et IA pour les services financiers.





L'écosystème plus large de WeFi intègre divers services financiers basés sur la blockchain, avec WFI comme jeton utilitaire principal. Plateforme ITO soutient une collecte de fonds transparente et communautaire, en mettant l'accent sur la promotion des premiers utilisateurs qui participent activement à l'écosystème. Les joueurs qui gagnent de la propriété intellectuelle grâce à Wenix contribuer directement au développement et aux fonctionnalités de la plateforme.





Wenix améliore les jeux traditionnels basés sur Telegram en intégrant les actions des joueurs dans l'écosystème plus large de WeFi. Chaque interaction, qu'il s'agisse de gagner de la propriété intellectuelle dans Wenix ou de contribuer à d'autres aspects de l'écosystème, a un impact sur l'offre et les performances du marché de WFI. Cette approche relie le gameplay à la structure financière de la plateforme, créant ainsi un système unifié où la participation des utilisateurs ajoute directement de la valeur.

Pour plus d'informations sur Wenix, les utilisateurs peuvent rejoindre le mini-jeu sur Télégramme , ou rejoignez le site officiel Chaîne d'annonces Telegram , le Chaîne communautaire Wenix et visitez Wenix site web .

À propos de WeFi

WeFi est la première Deobank au monde - Decentralized Onchain Bank. Elle exploite la technologie Blockchain pour simplifier l'expérience DeFi tout en la gardant rapide, sécurisée et efficace. En plus de tous les services financiers traditionnels comme les cartes virtuelles, les prêts et le transfert d'actifs, WeFi propose des comptes non dépositaires et des gains en stablecoins alimentés par des agents IA.

Plus d'informations peuvent être trouvées ici : Site web | X

Contact

WeFi

[email protected]

Cet article a été diffusé par Chainwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici