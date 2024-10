Utilisation d'Oswap.io DEX dans Obyte : échange, effet de levier, pools et jalonnement

Lancé en 2020, Oswap.io est devenu le principal échange décentralisé (DEX) disponible pour échanger différents jetons dans le Écosystème Obyte . Inspirée par les idées d'Uniswap et de Vitalik Buterin, cette plateforme utilise un mécanisme de « teneur de marché de produits constant », éliminant le besoin d'un carnet de commandes. Le modèle Automated Market Makers (AMM) d'Oswap.io s'appuie sur les réserves de liquidité détenues par Agents autonomes (AA) – les « distributeurs automatiques » de l’écosystème Obyte.





De cette façon, les transactions sont exécutées directement sur ces réserves et les prix sont automatiquement fixés pour maintenir l'équilibre . Comme dans d'autres bourses décentralisées basées sur AMM, les fournisseurs de liquidités du réseau peuvent apporter leurs propres avoirs en différents jetons, gagnant ainsi une part proportionnelle des frais de transaction.





Actuellement, Oswap.io propose 32 pools (réservoirs de liquidité partagés), dont les paires GBYTE-ETH, GBYTE-WBTC, GBYTE-USDC, GBYTE-BNB, GBYTE-MATIC, etc. Les utilisateurs d'Obyte peuvent être des fournisseurs de liquidités et investir leurs avoirs dans l'un de ces pools pour recevoir des récompenses ou simplement échanger différentes pièces en utilisant la liquidité disponible et en payant entre 0,1 % et 0,5 % par transaction (en fonction des actifs et du pool).





Il est cependant important de noter qu’Oswap.io ne gère que les jetons basés sur Obyte. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser ETH, WBTC, USDC ou toute autre crypto-monnaie externe, vous devez d'abord les importer dans votre portefeuille Obyte en utilisant le Pont de contre-enjeu . Il s'agit d'une plate-forme conviviale pour rendre vos avoirs dans d'autres chaînes compatibles avec Obyte et vice versa.





Une fois que vous avez les pièces souhaitées dans votre portefeuille Obyte, vous pouvez commencer à négocier sur Oswap.io. Nous pouvons désormais explorer ses menus et ses fonctionnalités pour en savoir plus.





Échanger





Il s'agit de la première interface que vous verrez en entrant sur le site Web. Swap est juste une autre façon de dire « échange », vous pouvez donc échanger vos pièces ici. Le menu est divisé en trois sections : Entrée (max XYZ) – [Actif], Sortie – [Actif] et « Rebondir si le prix augmente ». Le premier fait référence à la quantité de pièces que vous souhaitez échanger et à l'actif/au jeton impliqué. Le deuxième concerne le montant que vous recevrez en échange, et le troisième concerne le pourcentage de tolérance au glissement.





Le slippage fait référence à la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix auquel la transaction est exécutée. Pour tenir compte des changements de prix potentiels, les utilisateurs peuvent définir un pourcentage de tolérance de dérapage. Si le prix dépasse ce pourcentage entre le moment de l'initiation et de la confirmation de la transaction, la transaction peut être rejetée (annulée) pour éviter des résultats indésirables.





Dans Oswap.io, vous pouvez définir le pourcentage de tolérance de glissement dans « prédiction exacte » (du prix), augmentation du prix de 0,1 %, augmentation de 1 %, augmentation de 5 % ou « ne pas rebondir ». Cela dépendra du niveau de risque que vous souhaitez prendre avec la transaction. En dessous de ces sections, et après avoir rempli tous les espaces, vous pouvez appuyer sur le bouton « Échanger ».





Un message pour ouvrir votre Portefeuille Obyte apparaîtra. La transaction doit être confirmée à partir de là. Vous devez vérifier les détails impliqués, puis appuyer sur « Envoyer ». L'échange doit réussir dans quelques minutes, ce qui signifie que l'Oswap.io AA enverra les pièces sollicitées sur votre portefeuille et que vous pourrez vérifier l'opération sur le DAG Explorer.





Effet de levier





Ce processus fait référence à la capacité d'amplifier la taille d'une transaction en empruntant des fonds. Cela permet aux traders de contrôler des positions plus importantes que leur capital existant. Dans Oswap.io, l’effet de levier est fourni par différents pools de liquidité. Vous pouvez choisir l’une des paires disponibles pour obtenir un effet de levier (prêt) au détriment des intérêts (10 % ou plus). Lors de la clôture de la position à effet de levier, vous devrez payer un impôt sur les bénéfices (25 % du bénéfice) ou un impôt symbolique (10 % du prix).





Cependant, vous ne pouvez pas emprunter de l’argent à partir de rien. Vous devez disposer d'un certain montant disponible pour le dépôt, puis choisir d'obtenir un effet de levier (multiplier) ce montant par 2x, 5x, 10x, 20x, 50x ou 100x. Dans cet onglet Oswap.io, vous devez d'abord sélectionner le pool (paire d'actifs), l'entrée (montant) et l'actif dont vous disposez pour le dépôt et que vous souhaitez investir, ainsi que le type d'effet de levier.





Il existe deux types d'effet de levier dans Oswap.io : la position à effet de levier (non fongible) et les jetons à effet de levier (fongibles). Dans le premier cas, les jetons ne peuvent pas être échangés librement comme n’importe quel autre actif. Il s'agit plutôt de contrats uniques liés à la position d'un utilisateur spécifique. Par exemple, si un trader souhaite un effet de levier 2x sur un actif particulier, il peut entrer dans une position à effet de levier non fongible qui amplifie de 2x les mouvements de prix de cet actif.





D’un autre côté, les jetons à effet de levier sont des pièces fongibles qui représentent une exposition à effet de levier à un actif sous-jacent et peuvent être négociées librement. Par exemple, un jeton à effet de levier 2x viserait à fournir des rendements deux fois supérieurs à la variation en pourcentage du prix de l'actif sous-jacent. Ces jetons empruntent automatiquement davantage ou remboursent partiellement le prêt pour maintenir leur exposition à effet de levier.





Piscines





Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, Oswap.io dispose d'une grande variété de pools de liquidités. Dans cet onglet, vous pouvez choisir d'ajouter des liquidités, de supprimer des liquidités ou simplement d'explorer les pools disponibles et leurs détails. Actuellement, tous les sept jours, 100 GBYTES sont distribués à fournisseurs de liquidité sur ce DEX. Chaque pool a ses propres pourcentages, frais et autres paramètres, que vous pouvez consulter en cliquant sur « Afficher tous les détails : »









Frais de swap : un pourcentage par montant négocié.

Commission de sortie : appliquée aux fournisseurs de liquidité. Il s'agit d'un pourcentage de frais pour les retraits.

Taxe d'arbitre : il s'agit de frais supplémentaires appliqués, en supposant que les gens achètent un actif dans le pool spécifiquement pour le vendre ailleurs (ou vice versa) et tirent un profit de cette transaction.

Impôt sur les bénéfices de l’effet de levier : un pourcentage prélevé sur les bénéfices réalisés grâce à l’effet de levier.

Taxe sur les jetons à effet de levier : un pourcentage du montant échangé facturé lors du rachat d'un jeton à effet de levier.

Taux d'intérêt de base : appliqué aux positions à effet de levier, c'est le coût minimal d'emprunt de ces fonds.

Taux d'utilisation : la part de la capacité disponible du pool utilisée pour emprunter.

Taux d’intérêt réel : un pourcentage du total des frais payés par les emprunteurs. Il est égal au taux d’intérêt de base lorsque l’utilisation est nulle et augmente avec l’augmentation de l’utilisation.

Montants empruntés : les montants totaux de chaque jeton emprunté par les traders.

Rendement du capital provenant uniquement des prêts : revenus estimés pour fournir des fonds aux emprunteurs de ce pool.

Poids des jetons : c'est la proportion de chaque jeton dans le pool.

L'effet de levier du pool : il s'agit d'une mesure de la quantité de capital disponible pour le trading par rapport à la valeur des actifs détenus dans le pool.

Fourchette de prix : elle fait référence à la fourchette de prix à laquelle les actifs peuvent être négociés au sein du pool.

Symbole des actions LP : les actions LP représentent la propriété de certains actifs du pool de liquidité. C'est leur abréviation ou symbole.



Tous ces paramètres peuvent être modifiés grâce à la gouvernance de la communauté des détenteurs de LP Token correspondants. Les autres données proposées par le pool sont les prix des actifs concernés, la taille du pool et le pourcentage de rendement annuel (APY), un pourcentage des bénéfices estimés offerts aux fournisseurs de liquidité. \

Jeton OSWAP + Staking





Il s'agit du jeton de gouvernance d'Oswap.io, ce qui signifie qu'il est conçu pour fournir des récompenses supplémentaires aux fournisseurs de liquidité et aux participants à la gouvernance de ce DEX. Lancé en avril 2023, il s'agit également du tout premier jeton DEX émis sur une courbe obligataire.









Il s'agit d'une formule mathématique qui relie le montant des jetons OSWAP émis et le montant de la devise de réserve (GBYTE) envoyée pour leur émission. Cela garantit une liquidité toujours disponible pour tous les traders. Le prix sera également progressivement augmenté à un taux qui dépend de la valeur totale verrouillée (TVL) actuelle de tous les pools Oswap.io. Un plus grand TVL génère un taux d'appréciation plus rapide, il est donc conçu pour augmenter son prix à mesure que davantage d'utilisateurs arrivent sur la plate-forme.





De plus, les utilisateurs peuvent mettre en jeu leurs avoirs pour obtenir des récompenses à long terme et déposer leurs jetons LP pour recevoir une part des émissions OSWAP. En bloquant n'importe quelle quantité de jetons OSWAP entre 14 jours et 4 ans, n'importe qui aura le droit de recevoir des émissions de nouveaux jetons OSWAP (0,125 %% par an) et de voter pour les changements dans la plateforme.





Le jeton OSWAP a son propre site internet où les investisseurs peuvent acheter et vendre, accéder à davantage de pools de liquidités et miser leurs jetons. Les frais de transaction commencent à 0,3%, mais ils peuvent être modifiés par la gouvernance. En outre, il est prévu que l'offre d'OSWAP augmente de 0,25 % par an pour encourager l'apport de liquidités et la participation à la gouvernance d'Oswap.io.

Enfin, on peut dire qu'Oswap.io assure un trading efficace et automatisé contre les réserves de liquidité. Qu'il s'agisse de s'engager dans des swaps, de tirer parti de positions ou d'explorer divers pools de liquidités, les utilisateurs peuvent naviguer dans un écosystème conçu pour la flexibilité et la rentabilité. À mesure que ce DEX continue d'évoluer, ses fonctionnalités innovantes et sa gouvernance communautaire promettent une expérience de trading décentralisée dynamique et enrichissante.





Image vectorielle en vedette par Freepik