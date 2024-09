Une introduction aux Six Muskotiers : un jeu mobile RTS basé sur la blockchain

The Six Muskotiers, un jeu mobile gratuit avec des éléments basés sur la blockchain, a lancé sa version alpha fermée. Les utilisateurs peuvent jouer au jeu de stratégie en temps réel (RTS) avec l'un ou jusqu'à trois des six personnages dynamiques dans un voyage futuriste pour sauver l'humanité et leur chien de compagnie d'une IA maléfique. MSKO, le jeton basé sur la blockchain, peut être utilisé pour les transactions en jeu et les récompenses des joueurs.





De nombreux jeux repensent leur monétisation et leurs modèles commerciaux pour plaire aux consommateurs, ce qui oblige les développeurs à abandonner les paiements initiaux et les paywalls en jeu. Les développeurs doivent se différencier de manière compétitive pour attirer les joueurs avec des options infinies et une durée d'attention raccourcie, d'où l'inclusion décroissante d'une barrière financière.



L'écosystème Six Muskotiers s'articule autour de micro-transactions bidirectionnelles entre les joueurs et le jeu, permettant la distribution de la valeur aux joueurs via MSKO. Les joueurs peuvent également acheter directement des objets dans le jeu, mais ces joueurs ne peuvent pas ensuite posséder ou monnayer leurs actifs en NFT, comme le peuvent les joueurs utilisant MSKO.





L'engagement de la communauté alimente la plate-forme, de sorte que les joueurs reçoivent de plus grandes récompenses dans le jeu plus ils contribuent au succès du jeu. Les Six Muskotiers visent également à faire don d'une partie de tous les jetons à des œuvres caritatives et à des initiatives de bien social.

Éléments de jeu

The Six Muskotiers est un jeu de type "capture the flag" dans lequel l'objectif principal est de prendre le contrôle de l'ordinateur central de l'IA pendant que l'IA tente de prendre le contrôle de la base du joueur. En obstruant délibérément les chemins, le joueur et l'IA tentent de perturber les efforts de l'autre. Le jeu est un jeu "pointez et cliquez/appuyez", donc le contrôle des personnages est simple. Le jeu peut être joué en mode solo ou en mode multijoueur.





L'ensemble de l'intrigue, avec des indices, sera fourni sur le site Web de MSKO au début d'une saison sous forme de papier "expurgé", c'est-à-dire que le matériel est caché/crypté. Des parties de l'intrigue seront révélées pendant que la communauté joue, leur fournissant des indices sur ce qu'ils doivent faire ensuite, où ils peuvent localiser Shoki et enfin comment détruire la méchante IA en prenant le contrôle de l'ordinateur central.









Pour gagner dans ce jeu rapide et bourré d'action, vous devez penser stratégiquement et réagir rapidement. Pour réussir et acquérir des TOC (puces de prise de contrôle) et des amplificateurs dans le jeu, les joueurs doivent utiliser les pouvoirs uniques de chaque personnage Muskotier tout au long de chaque bataille (AMP).





Joueur unique

Le mode solo est un mode PvE, avec des sessions de jeu d'une durée de 5 à 10 minutes. En mode solo, l'utilisateur sélectionne trois personnages Muskotier à contrôler et joue contre l'ordinateur. Le joueur et l'IA tentent de se bloquer et de prendre le contrôle de points stratégiques et de tours sur la carte. L'utilisateur peut utiliser Muskogear, qui se compose de nombreux outils, armes et autres objets, pour progresser et combattre les robots de l'IA le long de la route.





Chaque jour, un joueur tiré au sort et ayant remporté un match contre l'IA décryptera (et dévoilera sur le site) quelques mots de l'histoire de la saison. Ces indices non couverts seront accordés au joueur en tant que NFT.





Multijoueur

Il s'agit d'un jeu coopératif compétitif, 3v3 PVE en mode multijoueur, avec des sessions de jeu d'une durée de 10 à 15 minutes. Cela implique que pour chaque tour, deux équipes de trois joueurs s'affronteront pour voir qui peut prendre le contrôle de l'ordinateur central de l'IA en premier. Chaque joueur sélectionne et contrôle un seul personnage. Les équipes doivent prendre possession des lieux et des tours critiques.





Les nombreux outils, armes et autres objets connus sous le nom de Muskogear peuvent être utilisés par les joueurs pour progresser et vaincre les robots de l'IA le long du parcours. Le mode multijoueur utilise un algorithme de matchmaking qui prend en compte le niveau de compétence et le niveau d'actif du joueur.





Une fois par semaine, le premier groupe à accomplir un nombre X de triomphes contre l'IA décodera (et exposera sur le Web) un paragraphe de l'histoire censurée, et cette section de l'histoire sera payée à l'équipe en tant que NFT.

Personnages

Chaque personnage a une fonction distincte. Il y a trois postes essentiels, chacun avec deux cours, pour un total de six classes :



Attaquants avants

Pirate

Guerrier





Milieux de terrain

Trompeur

régénération





Défenseurs

Ingénieur

Canonnier

Capacités du personnage

Chaque classe a son propre ensemble de talents, qui sont les suivants :

Hacker - Le plus efficace (utilise le moins de TOC) pour capturer les tours et l'ordinateur central de l'IA.

Guerrier - Possède la capacité d'utiliser deux armes et des armes à deux mains.

Deceiver - Les TOC sont utilisés pour générer des BLOT (Blocking Traps).

Regen - Regenerator, souvent connu sous le nom de Regen, peut soigner d'autres personnages.

Ingénieur - Construisez des fortifications telles que des barricades, des tourelles et d'autres formes de protection.

Artilleur - Capable de manier des armes à deux mains ainsi que de l'artillerie.













Chaque classe de personnage a son propre ensemble de talents, de caractéristiques et de Muskogear. Les personnages peuvent être mis à niveau en battant des ennemis, ce qui augmente également leurs points de capacité. Pendant le processus de mise à niveau du personnage, les points de capacité et l'énergie sont épuisés.





Les personnages peuvent également être améliorés en collectant et en combinant des modificateurs de personnage avec de l'énergie. Au fur et à mesure que le niveau d'un personnage augmente, ses talents sont automatiquement améliorés.

Conclusion

The Six Muskotiers est un jeu gratuit qui utilise les crypto-monnaies et la technologie blockchain. Les secteurs naissants du jeu cryptographique et du NFT évoluent rapidement, et The Six Muskotiers se positionne comme une forme de divertissement de premier plan qui redonne à la communauté tout en permettant à l'ensemble de la communauté d'en tirer profit.