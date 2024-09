Un sondage révèle qu'environ 1 professionnel sur 3 consomme du cannabis au travail

Les entreprises pourraient avoir un autre souci pour s'y retrouver : la consommation de drogue.

Près d'un professionnel sur trois (29%) a consommé du cannabis en travaillant au bureau ou à domicile au cours des trois derniers mois, selon une enquête menée auprès de 2 514 professionnels aux États-Unis par le réseau social professionnel Blind.

«J'ai passé la majeure partie de ma pandémie à un niveau élevé», a déclaré un ingénieur logiciel vérifié du détaillant à domicile en ligne Wayfair. "[Je] n'ai pas remarqué que cela affect[ait] autant ma performance… la plupart du travail dans mon assiette était assez simple de toute façon."

Plus d'un professionnel sur quatre de Wayfair (28%) a admis avoir récemment consommé du cannabis dans l'enquête de Blind.

Alors que certains ont déclaré que leur consommation de cannabis était sociale ou récréative, d'autres ont souligné comment, selon eux, cela avait aidé leur carrière.

"Je l'utilise à des fins récréatives pour être plus concentré", a déclaré un professionnel confirmé de MathWorks lors d'une discussion sur la consommation de cannabis par les professionnels sur Blind. «Je trouve les sujets techniques… beaucoup plus agréables et perspicaces avec cet objectif. [Cela] m'aide à penser de manière plus abstraite.

"J'ai fumé avec de nombreux administrateurs et même deux vice-présidents de mon entreprise", a rappelé un professionnel de la startup vérifié sur Blind, ajoutant que la consommation de cannabis les avait aidés à "établir de bonnes relations autour d'un joint et conduit toujours à un changement positif dans la relation".

Qui consomme du cannabis au travail ?

La moitié ou plus des professionnels interrogés par Blind at Robinhood et Splunk (73%) ont récemment consommé du cannabis à des fins médicales ou non médicales, selon Blind.

De manière peut-être surprenante, de nombreux travailleurs du secteur des services financiers fortement réglementés ont également déclaré consommer du cannabis. Un professionnel sur trois interrogé chez Bloomberg , Capital One et Goldman Sachs a répondu « oui » lorsqu'on lui a posé des questions sur son utilisation au cours des trois derniers mois, tandis que 44 % chez JPMorgan Chase et 45 % chez Better.com ont répondu la même chose dans l'enquête de Blind.

Apple, Coinbase et ServiceNow figuraient parmi les entreprises comptant le moins d'employés ayant toussé à cause de la consommation de cannabis au cours des trois derniers mois.

Cannabis au travail

La consommation de cannabis reste un sujet délicat en milieu de travail.

L'utilisation ou la possession de cannabis est illégale en vertu de la loi fédérale aux États-Unis, et de nombreux États et localités ont promulgué des lois qui décriminalisent ou tolèrent l'utilisation ou la possession.

Selon la Society for Human Resource Management , une association professionnelle pour les professionnels des ressources humaines , "les tribunaux ont commencé à se ranger du côté des travailleurs qui affirment que leur consommation de cannabis en dehors des heures de travail pour des raisons médicales a entraîné leur licenciement abusif". Les tribunaux ont également pris le parti des consommateurs de cannabis pour avoir échoué aux tests de dépistage de drogue sur le lieu de travail pour les candidats à un emploi dans certains États et municipalités.

Avec un patchwork déroutant de lois locales, étatiques et fédérales à naviguer, certains lieux de travail pourraient avoir abandonné. En conséquence, les employés sont souvent laissés perplexes quant aux politiques de leur entreprise.

L'écrasante majorité des professionnels interrogés par Blind semblaient incertains lorsqu'on leur a demandé. Blind a constaté que moins d'un professionnel sur quatre aux États-Unis (23%) a déclaré que son lieu de travail disposait d'un programme de dépistage des drogues.

En revanche, les professionnels d'Oracle et de Rivian étaient unanimes à penser que leurs entreprises n'avaient pas de régime de dépistage des drogues sur le lieu de travail.

La ligne du bas

La consommation de cannabis est associée au calme, mais cela pourrait être tout sauf pour certains professionnels des ressources humaines et chefs d'entreprise. Une enquête du réseau social professionnel Blind a révélé que près d'un professionnel sur trois aux États-Unis a consommé du cannabis alors qu'il travaillait au bureau ou à la maison au cours des trois derniers mois. Et de nombreux travailleurs ne sont pas sûrs des politiques de leur entreprise en matière de dépistage des drogues ou de consommation de substances.

Méthodologie

Blind a mené une enquête en ligne auprès de 2 514 professionnels vérifiés aux États-Unis sur sa plateforme du 12 au 13 avril 2022, pour comprendre la consommation de cannabis chez les travailleurs.

Les répondants au sondage ont répondu « oui » ou « non » aux questions suivantes :

Au meilleur de votre connaissance, votre lieu de travail dispose-t-il d'un programme de dépistage des drogues ?

Avez-vous consommé du cannabis à des fins médicales ou non médicales en travaillant au bureau ou à la maison au cours des trois derniers mois ?

