Un financement stratégique illimité de 4 millions de dollars, des points de lancement en avance sur TGE

**New York, NY, États-Unis, 1er juillet, 2025/Chainwire/--**Le plus grand marché de prévision sur Base, sans limites. échange , annonce aujourd'hui la clôture de 4 millions de dollars de financement nouveau dans un tour stratégique et accueille Arthur Hayes en tant que conseiller aux côtés d'un investissement de son bureau familial, Maelstrom.

Le financement suit une précédente ronde de pré-semeur de 3 millions de dollars menée par 1confirmation, et vient après que l'équipe ait trouvé une demande de rupture pour les marchés de prix à court terme sur des actifs tels que BTC, qui sont similaires en nature aux options 0DTE mais un moyen beaucoup plus facile de négocier et présentent des échéances encore plus courtes telles que l'heure, en augmentant le volume de plus de 250 millions de dollars peu de temps après le lancement.

Cela apporte le financement total de Limitless porté à 7 millions de dollars, soutenu par Coinbase Ventures, 1confirmation, Maelstrom, Collider, Node Capital, Paper Ventures, Public Works, Punk DAO et WAGMI Ventures, ainsi que par des investisseurs individuels via le groupe Base Ecosystem Fund sur Echo.

En préparation d’une prochaine TGE, l’équipe a lancé aujourd’hui un programme de points visant les passionnés du marché des prédictions qui peuvent obtenir de la peau dans le jeu en utilisant le produit, en fournissant de la liquidité et en renvoyant leurs amis à rejoindre la plate-forme.

Limitless semble probablement devenir la première plate-forme de marché de prévision majeure pour lancer un jeton et distribuer un airdrop à ses premiers clients, marquant une opportunité notable pour les commerçants de détail.

L’équipe vient également d’introduire une nouvelle expérience de trading mobile-first qui permet aux gens du monde entier de parier en toute simplicité sur les performances de leurs actifs préférés dans l’heure ou la journée suivante.

"L'avenir du trading est facile, rapide et alimenté par une armée de détenteurs de jetons.Nous sommes ravis de réaliser cette vision", a déclaré CJ Hetherington, PDG de Limitless Labs.

à propos de Limitless

illimité est le plus grand marché de prédiction sur Base avec plus de 250 millions de dollars de paris sur des contrats uniques qui permettent aux utilisateurs de parier sur la performance de leurs actifs préférés dans les minutes, heures ou jours à venir - un net nouveau moyen facile de négocier pour les utilisateurs occasionnels.

Le CEO

CJ Hetherington

Laboratoires illimités

par [email protected]

Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon.

