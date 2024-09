Tu es le produit, mannequin

Internet est en train de se transformer en une dystopie où tout le monde se soucie de vous vendre des trucs 🪙. Au lieu d'être un bastion de créativité 🎨, de connaissances 🧑‍🎓 et d'espoir 🌅, Internet devient de plus en plus concentré et un moyen pour les géants de la technologie d'extraire vos données et de suivre votre historique afin d'aider les entreprises à augmenter leurs ventes 💲. Et si vous pensiez qu'ils faisaient du bon travail, vous vous tromperiez lourdement.





Méta 👑

Tout recemment, Méta — le propriétaire de WhatsApp, Instagram , et Facebook – a rencontré de gros problèmes pour avoir mal géré les données des enfants sur Instagram, ce qui a entraîné la publication des numéros de téléphone et/ou des adresses e-mail des utilisateurs sur Internet, en violation des lois de l'Union européenne sur la confidentialité des données. Le régulateur irlandais de la confidentialité des données, qui a mené l'enquête sur les pratiques d'Instagram en matière de données, a imposé une Amende de 402 millions de dollars sur la société en conséquence, a rapporté Reuters.





Le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg - affectueusement connu sous le nom de milliardaire Zuck ici à HackerNoon - est toujours dans le déni à propos d'Instagram impacts négatifs sur la société en général , en particulier sur les adolescents, et la lanceuse d'alerte technologique Frances Haugen affirme que le géant des médias sociaux n'a pas encore apprendre sa leçon .





Néanmoins, le Facebook de Meta a dominé le classement pour une troisième semaine consécutive, restant à la première place sur HackerNoon. Classements des entreprises technologiques .

Roblox🎅

Si vous pensiez que les publicités sur Internet n'étaient pas déjà assez mauvaises, attendez d'entendre l'idée géniale des adultes à Roblox est venu avec. L'entreprise se fixe sur Publicités 3D dans une nouvelle initiative destinée à aider la plate-forme de jeu centrée sur les jeunes à s'éloigner de la vente de monnaies virtuelles (appelée "Robux") et à gagner de l'argent en présentant des "publicités immersives" aux utilisateurs de 13 ans et plus.





Comme le bord Remarques , le public principal de Roblox vieillit et l'entreprise ne peut plus surfer sur la vague de croissance à l'ère de la pandémie pour rester à flot. Au lieu de cela, l'entreprise essaie de « grandir » avec son public et a mis en évidence son vision pour l'avenir vendredi dernier, qui comprend des restrictions d'âge, plus de publicités et des moyens de diversifier ses sources de revenus.





Roblox, qui s'est classé n ° 2 cette semaine, a flirté avec la polémique tout au long de son histoire. Quand on fait une plateforme destinée aux enfants, il y a toujours de la place pour des abus. Comme c'est noté plusieurs fois sur Internet dans le passé, la plate-forme de jeu en ligne a été un terreau fertile pour les pédophiles et tout simplement les gens bizarres qui veulent préparer un jeune public .

Google🔍

Le père de tout ce qui concerne le suivi des données et la vente d'annonces s'est classé n°3 cette semaine. Il est toujours étrange de rechercher des informations sur Google sur Google, car cela amène l'egosurf à un tout autre niveau.





Pour savoir à quel point l'activité publicitaire de Google est vraiment importante, il suffit de regarder les 147 milliards de dollars qu'elle a réalisés en vendant des publicités en 2020 - plus que toute autre entreprise dans le monde, selon Reuters . Les régulateurs de l'UE se concentrent cependant sur l'entreprise, avec la Commission européenne élargir son enquête la semaine dernière pour savoir si le géant de la recherche a un avantage injuste sur les concurrents et les annonceurs.

Pomme 🍎

Croyez-le ou non, il fut un temps où Pomme pensait suivre les données des utilisateurs à des fins publicitaires était un peu trop intrusif . Pendant des années, l'entreprise a été une critique de la façon dont la publicité numérique a été faite. Maintenant, c'est tout ce dont il semble se soucier.





Bien qu'il ne mentionne pas spécifiquement la publicité à sa événement phare de mercredi dernier , la société prévoit de développer le nombre de publicités que vous voyez sur votre iPhone et iPad.





Comme nous avons noté précédemment , l'entreprise de la Silicon Valley est peut-être en passe de monopoliser les publicités sur ses produits. L'année dernière, la société a modifié ses règles de confidentialité, ce qui a rendu difficile pour Meta, Snap et Twitter (alias les suspects habituels) de montrer des publicités personnalisées aux utilisateurs d'Apple, ce qui a entraîné une perturbation qui a coûté des milliards de dollars à l'industrie. Perte de revenus.





Apple s'est classé n°4 cette semaine.

Microsoft🖥️

ICYMI : Microsoft vouloir monopoliser l'industrie du jeu et vous afficher des publicités dans les futurs jeux Xbox.





L'entreprise s'est classée n°5 cette semaine.

Et c'est un enveloppement! Merci d'avoir lu Tech Company Brief Numéro 15 ! Si vous souhaitez voir quelles entreprises technologiques montent et descendent dans la conscience publique, n'hésitez pas à descendre ici . A la semaine prochaine.





PAIX! ☮️