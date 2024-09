BattleFly est un jeu de stratégie à venir où les joueurs peuvent posséder, modifier et combattre d'autres joueurs en utilisant leurs bugs mécaniques appelés BattelFlys. Le jeu fait également partie de l'écosystème Treasure Gaming. Les éléments de gameplay incluent les batailles joueur contre joueur (PvP) et Play-to-Earn (P2E).

Imaginez-vous comme un novice en crypto désireux d'essayer un jeu passionnant pour gagner pour la première fois, surtout après avoir entendu comment les gens peuvent gagner de l'argent en jouant sur la blockchain.

Cependant, plutôt que de gagner un potentiel, vous rencontrez des barrières de plus en plus raides dans le jeu, allant de multiples microtransactions à des frais de gaz opérationnels exorbitants. C'est la réalité qui peut empêcher de nombreux joueurs occasionnels d'entrer dans le jeu blockchain, créant ainsi un écosystème de jeu pour gagner non durable et inaccessible.

Histoire

L'histoire se déroule dans un monde où l'intelligence artificielle (IA) a dépassé l'intelligence humaine. Dans leur quête pour contrôler les ressources restantes sur Terre, les humains ont combiné l'IA, l'ADN et la technologie militaire pour créer le BattleFly, une machine à tuer papillon mécanique. Au fil du temps, le BattleFly est devenu le système d'arme dominant sur Terre et a été produit en masse par milliards via des silos automatisés.

Finalement, une guerre a éclaté et leurs créateurs humains ont disparu avec seulement quelques-uns restants. Cela conduit à un programme de gestion nommé Tsuro 2.0, prenant le contrôle du monde et bientôt de l'univers connecté. Tsuro 2.0 dirige un groupe de cinq IA appelé CONTROL qui visent à maintenir l'ordre dans l'univers.

Cependant, certaines IA ont survécu à l'effondrement et visent à détruire le monde et à répandre l'entropie dans tout l'univers, tandis que d'autres visent à le dominer. L'un de ces IA, nommé Père B, a consommé toute la matière organique de la Terre. Une autre IA, nommée HELL-A, veut gouverner seule l'univers, et elle utilise son armée de BattleFlys pour faire son offre.

BattleFlys sert plusieurs maîtres de l'IA et voyage entre différents mondes, détruisant tout ce qui se trouve sur leur chemin. Ils finissent par tomber sur une faille dans le ciel qui mène à d'autres dimensions, au Bridgeworld.

Jouabilité

BattleFly s'articulera principalement autour de batailles PvP où les joueurs peuvent s'affronter avec leurs BattleFlys, qui existent en tant que NFT dans le jeu. Des mini-jeux figureront également dans le jeu, où les joueurs peuvent gagner des récompenses en jeu pour les avoir terminés, un exemple étant BattleFly Racer.

Construit sur TreasureDAO, BattleFly permet aux joueurs de découvrir un nouvel univers de jeu NFT qui donne la priorité à l'accessibilité et à l'interopérabilité. BattleFly est alimenté par $MAGIC, un jeton fonctionnant sur le réseau Arbitrum, qui permet au projet de conserver un prix accessible. Avec un prix de lancement compris entre 20 $ et 100 $, le jeu offre une alternative inclusive dans le domaine du jeu blockchain.

Les joueurs commencent par jalonner leurs cocons avec 5 MAGIE dans le silo afin de faire apparaître leurs premiers BattleFlys. Les BattleFly apparaîtront à partir de leurs cocons dans 2 semaines et ils commenceront avec quatre modifications aléatoires qui incluent des boucliers, des armes et des systèmes. Les modifications peuvent être améliorées et de nouvelles peuvent être gagnées en jalonnant MAGIC dans les jardins.

Les armes aident les joueurs à vaincre d'autres BattleFlys au combat et incluent les caractéristiques suivantes :

Rareté - Rareté de l'arme

Puissance nominale - Puissance nominale de l'arme

Type - Type d'armes équipées

Dégâts - Sortie de dégâts pour l'arme

Effets des dégâts - Effets de l'attaque (c'est-à-dire geler les ennemis)

Vitesse - Vitesse d'attaque

Rafale - Rafale d'attaque

Les systèmes de défense aident les joueurs à défendre et à maintenir leurs BattleFlys en vie pendant les batailles et incluent les caractéristiques suivantes :

Rareté - Quelle est la rareté du système

Shield Value - Points de vie pour le système de bouclier

Valeur d'armure - Points de vie pour le système d'armure

Effets - Effets défensifs

Puissance nominale - Puissance nominale du système équipé

Les systèmes utilitaires améliorent les dégâts de certaines armes, ajoutent des effets spéciaux aux attaques (comme le gel) et améliorent les défenses. Ces systèmes comprennent les caractéristiques suivantes :

Rareté - Rareté du système utilitaire

Effets - Effet du système utilitaire

Puissance nominale - Puissance nominale du système de distribution

Le gameplay est inactif, les joueurs collectant, faisant éclore et améliorant leurs BatteFlys avant de les envoyer au combat. Les batailles se déroulent dans l'Hyperdrome par des joueurs jalonnant leurs BattleFlys avec MAGIC. Toutes les deux minutes, deux BattleFlys différents sont choisis pour combattre dans une bataille automatisée. Les gagnants reçoivent un pourcentage des jetons MAGIC misés par l'autre joueur.

Comme les jeux grand public comme Fortnite et PUBG, BattleFly aura des saisons, chacune composée de 12 semaines. Dans la saison 1, les BattleFlys qui gagnent des batailles recevront une partie des jetons misés du joueur perdant, ce qui signifie que les joueurs devront s'assurer que leurs BattleFlys sont équipés d'armes appropriées et de modifications défensives.

Les joueurs pourront gagner ou perdre de la MAGIE en fonction de l'optimisation de leurs BattleFlys.

Conclusion

BattleFly est un prochain jeu de stratégie inactif avec des éléments P2E et des combats PvP. Les joueurs pourront personnaliser leurs BattleFlys et affronter d'autres joueurs pour gagner des jetons. Cela ressemble à un ajout intéressant à l'écosystème de jeux blockchain.