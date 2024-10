Réinventer l'évolutivité de la blockchain : l'approche pionnière du réseau U2U en matière d'infrastructure Web3

Bienvenue dans une conversation exclusive avec Trung Trang Nguyen, l'architecte visionnaire du réseau U2U. Dans un monde où la technologie blockchain évolue rapidement, Nguyen est à la pointe de l’innovation, proposant des solutions uniques à certains des défis les plus urgents du secteur. Aujourd'hui, il nous rejoint pour approfondir le fonctionnement interne du réseau U2U, révélant comment ils redéfinissent l'évolutivité et établissent de nouvelles références pour l'avenir de la technologie décentralisée. Préparez-vous à découvrir les secrets de l'approche révolutionnaire du réseau U2U et son impact sur l'univers de la blockchain.





Innover dans la blockchain : Trung Trang Nguyen dévoile l'approche visionnaire du réseau U2U

Ishan Pandey : Merci de vous joindre à nous, Trung. En tant qu'architecte derrière les solutions innovantes du réseau U2U, pourriez-vous expliquer comment le réseau U2U aborde de manière unique le problème de l'évolutivité de la technologie blockchain ?





Trung Trang Nguyen : Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation à un entretien, j'apprécie cette opportunité de partager sur le réseau U2U.





Concernant votre question, je peux certainement confirmer que l'évolutivité est actuellement un problème majeur pour la technologie blockchain - un problème que beaucoup ont essayé de surmonter au cours des dernières années. Même si de nombreux progrès ont été réalisés, la plupart des technologies n’ont pas atteint un niveau de débit suffisamment élevé pour une adoption massive, tout en exigeant des compromis en termes de sécurité, de décentralisation ou des deux – ce qui n’est jamais une bonne chose.





Le réseau U2U résout de manière unique le problème d’évolutivité du sous-réseau U2U. Renforcé par nos deux technologies disruptives que sont Universal Message Verification (UMV) et OstracismVM, U2U Subnet est capable de faciliter une évolutivité infinie tout en maintenant la sécurité et la cohérence. Avec le sous-réseau U2U, je suis convaincu que le problème d’évolutivité peut enfin être résolu.





Ishan Pandey : Avec l'émergence du Web3, comment l'infrastructure du réseau U2U prend-elle en charge les besoins changeants des applications et des services décentralisés ?





Trung Trang Nguyen : Je suis d'accord avec vous que le Web3 a fortement progressé ces derniers temps, signifiant un changement transformateur vers un écosystème numérique décentralisé et révolutionnant le fonctionnement des applications et des services. Ce nouveau paradigme donne la priorité à la souveraineté des utilisateurs, à la confidentialité des données et aux interactions peer-to-peer. Les applications décentralisées (dApps) sont à l'avant-garde, nécessitant des infrastructures robustes, transparentes et résilientes pour fonctionner efficacement. Ceci, encore une fois, souligne la nécessité de solutions d'infrastructure innovantes capables de s'adapter à la nature dynamique et décentralisée du Web3.





Je comprends très bien cela, et c’est la raison pour laquelle le réseau U2U a été développé en premier lieu. Je sais exactement ce qui manque dans l’image générale du paysage Web3, et le réseau U2U s’intègre parfaitement à cet endroit. Helios Consensus, optimisé par U2U Chain et U2U Subnet, fournit jusqu'à 500 000 TPS et un temps de finalité de transaction de 650 ms, ce qui est plus que suffisant pour toute application et service décentralisés de toute échelle.





Ishan Pandey : Le réseau U2U propose divers services tels que DeFi, NFT, GameFi, etc. Comment assurer un équilibre entre la diversité des applications et la performance globale du réseau ?





Trung Trang Nguyen : Le réseau U2U peut facilement maintenir les performances du réseau même avec un nombre massif d'applications grâce à sa capacité de traitement parallèle. Comme vous le savez peut-être déjà, le réseau U2U est composé de 2 composants principaux : la chaîne U2U et le sous-réseau U2U. Alors que la chaîne U2U est conçue pour un développement robuste de dApp, le sous-réseau U2U est spécifiquement conçu pour les services décentralisés tels que le réseau privé décentralisé (DPN), l'identification décentralisée (DID).





La caractéristique unique du réseau U2U est que la chaîne U2U et le sous-réseau U2U peuvent traiter les transactions en parallèle. Pour U2U Chain, cela est rendu possible par la structure Directed Acyclic Graph (DAG) qui différencie U2U Chain des autres blockchains conventionnelles. Pour le sous-réseau U2U, chaque sous-réseau est créé de manière optimale pour une seule tâche, permettant à tous les sous-réseaux de gérer les transactions en parallèle sans s'affecter les uns les autres. Grâce à la capacité de traitement parallèle du réseau U2U, vous n'aurez jamais à vous soucier des goulots d'étranglement du réseau.





Ishan Pandey : Concernant la stratégie commerciale, comment le réseau U2U prévoit-il d'attirer et de fidéliser les développeurs et les utilisateurs dans l'espace hautement compétitif de la blockchain ?





Trung Trang Nguyen : Du côté des utilisateurs, outre les utilisateurs Web3 normaux qui sont directement impliqués dans notre écosystème, le réseau U2U sert également un type de client très spécial et important, à savoir les entreprises Web2. Avec notre service de décentralisation à la demande (DoD), nous espérons aider un grand nombre de ces entreprises à intégrer facilement leurs applications et systèmes dans la blockchain. Cela nous permet d’accéder à une base d’utilisateurs très énorme, à laquelle la plupart n’ont pas prêté attention dans cet espace concurrentiel de la blockchain.





Du côté des développeurs, U2U Network trouve vraiment crucial d'attirer les développeurs et les constructeurs de produits et d'applications décentralisés, en particulier lorsque les ressources humaines dans cet espace sont encore incroyablement rares. Pour résoudre ce problème, nous organisons constamment des hackathons avec de superbes récompenses pour les participants et les gagnants, garantissant ainsi que davantage de développeurs connaissent et participent au réseau U2U. Dans le même temps, nous avons introduit diverses politiques de subventions pour les développeurs ayant l'intention de les soutenir financièrement dans la construction de notre écosystème, afin qu'ils puissent se concentrer sur la fourniture des meilleurs produits.





Ishan Pandey : Quelle vision le réseau U2U a-t-il pour l'avenir de la technologie blockchain, en particulier dans les applications du monde réel ?





Trung Trang Nguyen : Nous envisageons un avenir dans lequel la technologie blockchain sera intégrée de manière transparente aux applications quotidiennes, améliorant ainsi l'efficacité, la sécurité et l'expérience utilisateur. Notre objectif est d’être le catalyseur de cette transformation, en permettant aux applications du monde réel d’exploiter tout le potentiel de la technologie blockchain sans les complexités qui y sont souvent associées.





Ishan Pandey : La chaîne U2U affiche une vitesse de finalité de transaction impressionnante de 650 ms. Pouvez-vous approfondir les innovations technologiques qui rendent cela possible ?





Trung Trang Nguyen : Comme mentionné précédemment, les performances exceptionnelles du réseau U2U sont le résultat du consensus Helios, qui s'appuie sur la chaîne U2U et le sous-réseau U2U.





U2U Chain est une chaîne basée sur DAG et compatible EVM. Son caractère unique est triple : tout d'abord, U2U Chain utilise DAG comme structure de données de base plutôt que la technologie blockchain traditionnelle, permettant une latence incroyablement faible et un délai de finalisation des transactions plus rapide. Deuxièmement, la chaîne U2U peut atteindre l'aBFT (Asynchronous Byzantine Fault Tolerance), le mécanisme de consensus le plus sécurisé connu aujourd'hui. Troisièmement, U2U Chain a utilisé DPoS (Delegated Proof of Stake), une version modifiée de Proof of Stake qui offre une plus grande efficacité, une décentralisation et est plus respectueuse de l'environnement.

Construit au sommet de la chaîne U2U, le sous-réseau U2U est une solution de mise à l'échelle révolutionnaire qui rend possible une évolutivité illimitée. En mettant en œuvre une technologie innovante appelée Universal Messages Verification (UMV) et OstracismVM - une machine virtuelle originale, U2U Subnet est en mesure de fournir une connectivité et une interopérabilité transparentes.





Ishan Pandey : En mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, comment le réseau U2U contribue-t-il au débat plus large sur la durabilité dans la technologie blockchain ?





Trung Trang Nguyen : Le réseau U2U est conçu pour les entreprises, en mettant fortement l'accent sur la priorisation des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Peu de blockchains ont une stratégie commerciale axée sur les engagements ESG, qui sont considérés par l'ONU comme un objectif du programme de développement vert et visant à réduire les émissions de carbone. Le réseau U2U est donc un pionnier non seulement en matière de développement durable, mais également en matière de construction d'un écosystème de blockchain verte, dédié à l'amélioration de l'environnement de notre Terre commune.





Ishan Pandey : Enfin, quel message aimeriez-vous partager avec les aspirants développeurs de blockchain et entrepreneurs qui admirent le réseau U2U ?





Trung Trang Nguyen : Aux aspirants développeurs et entrepreneurs de blockchain qui trouvent l'inspiration dans les réalisations du réseau U2U, votre ambition et votre dévouement sont vraiment louables. Dans un domaine en évolution rapide comme la blockchain, votre enthousiasme et votre volonté d'innover sont essentiels pour façonner l'avenir de la technologie et des affaires. L'histoire à succès du réseau U2U n'est pas seulement un témoignage de ce qui a été réalisé, mais aussi un phare de ce qui peut être accompli avec de la persévérance, de la créativité et une compréhension approfondie du paysage de la blockchain.





Nous apprécions vos efforts pour poursuivre dans cette voie et vous encourageons à continuer d’explorer, d’apprendre et d’innover. Votre rôle dans cette ère technologique transformatrice est essentiel et vos contributions potentielles dans le domaine sont attendues avec impatience. Le réseau U2U est une source d'inspiration, nous rappelant à tous les réalisations remarquables qui sont possibles dans le monde de la blockchain lorsqu'elles sont motivées par la passion, l'intelligence et l'engagement envers l'excellence.





