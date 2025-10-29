QuickSwap intègre le Perpetual Hub Ultra d'Orbs, apportant à la base des perps institutionnels

Tel Aviv, Israël, le 28 octobre 2025/Chainwire/--Orbs, le premier fournisseur d'infrastructures Layer-3, a annoncé aujourd'hui que QuickSwap, l'un des échanges décentralisés les plus anciens de DeFi, a intégré Perpetual Hub Ultra, alimenté par Orbs. L’intégration introduit des futures perpétuelles au niveau institutionnel à Base, marquant un autre déploiement majeur de l’infrastructure modulaire Layer-3 d’Orbs sur les principaux DEX. Grâce à cette intégration, les utilisateurs de QuickSwap ont accès à une liquidité profonde, à une levier personnalisable et à une exécution efficace au sein d’une pile de perps modulaire entièrement gérée.Pourvu par le réseau de validateurs décentralisés d’Orbs, le système offre une expérience de trading sans faille qui combine la transparence en chaîne avec les performances au niveau CeFi. Construit en collaboration avec Symm.io, Perpetual Hub Ultra démarre efficacement la liquidité pour les échanges décentralisés, leur permettant de lancer plus rapidement et avec une expérience utilisateur optimale dès le premier jour. Ultra fournit tout ce dont les DEX ont besoin pour lancer une plate-forme perps hautes performances, y compris la couverture, la liquidation, les oracles et une interface utilisateur professionnelle. Une fois intégré, Ultra permet le routage de la liquidité à partir de sources en chaîne et hors chaîne, y compris de grands échanges centralisés tels que Binance, donnant aux protocoles accès à l'exécution profonde sans développement de backend complexe. En emballant l'infrastructure complète des perps dans une couche d'intégration modulaire, Ultra permet aux échanges, aux agrégateurs et aux frontends de déployer des produits de négociation au niveau institutionnel avec un minimum d'ingénierie et un temps de mise sur le marché rapide. L’intégration élargit également le record d’Orbs de déploiements réussis de Layer-3 suite à l’adoption de ses précédentes implémentations de Perpetual Hub dans l’écosystème DeFi. Perpetual Hub Ultra apporte la négociation basée sur l'intention aux futures perpétuelles, permettant aux nouveaux lieux de négociation de correspondre aux performances et à la flexibilité des plates-formes centralisées tout en maintenant la décentralisation et la sécurité. À propos de QuickSwap QuickSwap a été conçu pour résoudre les problèmes de frais de gaz élevés et de transactions lentes rencontrées dans d'autres échanges décentralisés, en particulier sur Ethereum.Lancé en octobre 2021, QuickSwap exploite les solutions d'échelle Layer 2 du réseau Polygon pour offrir aux utilisateurs des transactions plus rapides et moins chères. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ À propos de Orbs Orbs est une blockchain décentralisée Layer-3 (L3) conçue spécifiquement pour le trading en chaîne avancée. Utilisant un consensus de preuve de participation, Orbs agit comme une couche d'exécution complémentaire, facilitant la logique complexe et les scripts au-delà des fonctionnalités natives des contrats intelligents. Les protocoles alimentés par Orbs tels que dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub et Perpetual Hub dépassent les limites de la technologie DeFi et des contrats intelligents, introduisant l'exécution au niveau CeFi dans le trading en chaîne. En savoir plus : https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ Contacts Le Hammer Bonjour à @orbs.com \n \n Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Programme Programme