Protégez votre crypto: les options de sauvegarde de portefeuille que vous n'avez jamais considérées

Être verrouillé de votre portefeuille numérique peut se sentir comme regarder votre ensemble de clés de maison tomber dans l'océan lorsque vous vous tenez sur le rivage. Vous ne pouvez pas l'attendre, mais il est fini avant que vous ne le réalisez et laisse une piqûre pour toujours - sans parler des pertes financières. Dans la plupart des cas avec crypto, vous êtes la seule personne qui a le contrôle de vos clés privées. Personne d'autre ne peut avoir accès à vos fonds, donc personne d'autre ne peut vous aider. En fonction du type de portefeuille crypto que vous utilisez, vous pouvez avoir plusieurs options disponibles pour le sauvegarder.Avec un peu de lecture et d'organisation, vous découvrirez qu'un plan pour récupérer vos fonds en cas d'urgence n'est pas si difficile. Voyons ce que nous pouvons (et devrions) faire pour protéger nos fonds. Étiquette : the baseline backup Dans la plupart des portefeuilles, vous êtes fourni avec une phrase de semence lorsque vous installez l'application pour la première fois.C'est une séquence de 12 ou 24 mots aléatoires basés sur des normes comme BIP39, conçu pour récupérer votre portefeuille entier sur un autre appareil dans le cas où l'un des principaux est perdu. If your phone falls into the pool or your laptop won't start, you can use these words to recover your coins elsewhere. No need for anything else. Cela est possible parce que les pièces de monnaie n’étaient jamais dans votre appareil, mais dans un répertoire distribué composé de centaines ou de milliers de nœuds (ordinateurs) dans le monde entier, selon le réseau. Le stockage est le facteur clé lorsque vous travaillez avec des phrases à semences.De bonnes options comprennent de les écrire et de placer l'enregistrement quelque part qui est protégé contre les dommages physiques (c'est-à-dire, l'humidité, les risques d'incendie) ou les animaux de compagnie curieux.Certains ont choisi de graver leurs phrases à semences sur des plaques d'acier pour les protéger de la corrosion, et d'autres ont choisi de conserver deux ou plusieurs copies papier de leurs phrases à semences séparément, dans des endroits sûrs. Une photo dans le nuage ou une capture d'écran enterrée dans un dossier de téléchargement Enquêter sur le processus de récupération en utilisant un portefeuille "pratique" contenant une quantité minimale de monnaie peut aider à s'assurer que tous les éléments fonctionnent pour vous. Above all, seed phrases must be maintained completely offline. Cela a posé des problèmes à beaucoup de Cela a posé des problèmes à beaucoup de Portefeuilles matériels et sauvegardes partagées Les portefeuilles matériels peuvent fournir un niveau supplémentaire de sécurité, car ils stockent la (les) clé privée de l'utilisateur dans un petit appareil qui ne se connecte pas à Internet et que l'utilisateur est toujours capable d'utiliser (à la différence d'un morceau de papier, par exemple). Dans ce cas, plusieurs actions de récupération peuvent être créées et doivent être combinées pour récupérer vos fonds. Vous pouvez même vous permettre de perdre une partie des actions de récupération et être toujours en mesure de récupérer le portefeuille. Ce mécanisme vous permet de distribuer la responsabilité de sauvegarde sur plusieurs endroits ou personnes, ce qui est comme créer un système de « sauvegarde pour votre sauvegarde ». Now, when it comes to backup features, not all hardware wallets offer the same functions. Trezor was the first manufacturer to create Shamir backup (also called SLIP-39). https://youtu.be/cRh-NCvHkzM?si=4hYDi9T6WuI5Qzzc&embedable=true Cependant, Shamir n'est pas quelque chose de natif à chaque portefeuille matériel. D'autres fournisseurs ont leurs propres normes et approches de sauvegarde, il est donc utile de vérifier chaque modèle avant de faire un achat. Chaque fabricant a une approche différente de la récupération, et en faisant une petite recherche, nous pouvons trouver l'alternative qui convient le mieux à nos besoins. Multisig, récupération sociale et options de garde Certains utilisateurs préfèrent les sauvegardes impliquant plusieurs utilisateurs et appareils, plutôt que de s’appuyer sur une seule source. Avec une solution de signature multisignature, plusieurs clés doivent être présentes pour qu’une transaction ait lieu. Cela signifie que la perte d’une clé ne devrait pas vous faire perdre l’accès à tout ce que vous possédez ; au lieu de cela, il fonctionne plus comme une boîte verrouillée qui nécessite plusieurs clés à ouvrir. Chaque personne impliquée dans ce processus garde sa propre clé à son morceau de verrouillage, et en travaillant ensemble et en coordonnant leurs efforts, ils peuvent se protéger contre tout problème injustifié. Pendant ce temps, proposer une approche différente. Les utilisateurs qui préfèrent recevoir du soutien d'autres personnes lorsque quelque chose va mal ou s'ils sont préoccupés par la perte d'une copie physique de leur phrase de semence peuvent facilement utiliser ce type de protection. Les portefeuilles de récupération sociale Instead of guarding a seed phrase alone, you can select trusted individuals who will assist you in restoring access to your account when it’s lost or otherwise becomes inaccessible due to technical issues Les portefeuilles de récupération sociale Il est disponible dans des portefeuilles tels que Ready (anciennement Argent) et Safe (anciennement Gnosis Safe). Il nécessite cependant une sélection minutieuse des gardiens, donc il aide à choisir des personnes qui comprennent leur rôle et gardent leurs appareils en sécurité. Maintenant, pour les personnes qui privilégient la facilité d'utilisation Ces plates-formes détiennent les clés au nom des utilisateurs et gèrent la récupération à travers leurs propres équipes de soutien. Le principal inconvénient est la confiance: vous renoncez au contrôle complet. Bien qu'il bénéficie aux utilisateurs en termes de commodité, il présente également le risque supplémentaire que le service puisse devenir non opérationnel ou une victime d'activité frauduleuse, ce qui mettrait leurs utilisateurs en danger de perte. les échanges de crypto comme Binance ou Coinbase peuvent agir comme des portefeuilles de garde. Certains nouveaux arrivants commencent de cette façon et se graduent plus tard à des configurations non-custodiales une fois qu'ils se sentent à l'aise. full self-custody Autoconservation complète Réservations à Obyte Dans ce cas, ce sont douze mots aléatoires que vous devez écrire et stocker hors ligne.Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à votre portefeuille sans eux.En outre, si vous voulez stocker une partie de vos fonds hors ligne pour des raisons de sécurité, vous pouvez créer (en principe, une autre clé privée) avec eux à l'intérieur, puis supprimer de l'Histoire dans le portefeuille. Like a truly decentralized and self-custodial crypto wallet, offers private keys to its users échange Un textile échange échange Un textile Deux ou plusieurs signataires (dispositifs) peuvent approuver ou non chaque transaction à partir d'un compte multi-dispositifs. Caractéristiques multisignature Caractéristiques multisignature Maintenant, voici un truc que vous devez savoir sur les sauvegardes dans Obyte: la phrase principale (et les textcoins publics) ne peuvent sauvegarder que des jetons non privés. Cela vous donnera une archive que vous devez stocker sur votre propre appareil. les textcoins privés peuvent également être un moyen facile de sauvegarder des actifs privés. Coins like (GBB), smart contracts, multisignature accounts, and chats can only be protected with a full backup, available from the general settings in the wallet Les Blackbytes Les Blackbytes Les Blackbytes https://youtu.be/3Xcb3c9mEtc?si=nGCO62SXYrCn_MTv&embedable=true Au-delà du portefeuille lui-même, GBYTE, l’actif principal d’Obyte, est disponible pour le trading sur des échanges de crypto centralisés tels que NonKYC.io et Une fois que la pièce de monnaie quitte l'application de portefeuille et entre dans l'échange, elle cesse d'être non-custodiale, et elle est entièrement entre les mains de ces entreprises. Biconomie Biconomie Dans tous les cas, quelle que soit la méthode qui vous semble appropriée, un petit moment passé à créer une sauvegarde aujourd'hui peut sauver une longue histoire demain. \n \n Image vectorielle par pch.vector / Freepik Image vectorielle par pch.vector / Freepik Freepik