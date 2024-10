Promotion d'un robot Telegram sur 4 semaines, de zéro à sa publication sur Product Hunt : mon parcours

Dans le monde des technologies modernes et de l’entrepreneuriat numérique, la création de n’importe quel produit, qu’il s’agisse d’un robot Telegram, d’un site Web ou même d’une petite bibliothèque, n’est que la première étape. Pour attirer l'attention du public et réussir une promotion, un plan de promotion efficace et systématique est nécessaire, et j'en ai un.





Dans cet article, je partagerai mon plan de quatre semaines, partant essentiellement de zéro et culminant avec la publication du produit sur la plateforme populaire ProductHunt. Je vais prendre ce plan à travers mon propre prisme projet pour animaux de compagnie , un bot Telegram pour la surveillance de domaine.





La suite de cet article présentera les résultats que je documenterai et publierai après quatre semaines.

Pour qui et pour quoi ?

Je suis convaincu que tout le monde a un « projet favori » caché, peut-être même plusieurs, et très probablement, ils resteront en sommeil sans public ni développement. Parmi les millions de projets de ce type, il y en a probablement de très intéressants et utiles, mais nous n’en saurons jamais rien.





Après tout, pour que nous en apprenions davantage, il faut que quelqu’un les lise ou en entende parler quelque part. Il est nécessaire de parler constamment et partout de son projet.





Alors, qu’est-ce qui nous empêche de parler de nos projets ? La peur que quelqu’un juge ou exprime une opinion négative sur votre projet ? La pensée constante dans votre tête que vous finirez encore un peu ici et là et que vous publierez ensuite ? Manque de compétences et de compréhension de quoi et comment écrire ? Vous ne connaissez pas les plateformes sur lesquelles vous pouvez publier vos articles ?





J'espère que mon plan aidera les autres et moi à parler de leurs projets, à trouver leur public et à commencer à grandir.

Des données d'entrée

Les données et ressources initiales sont requises au moment du lancement.

Site Web de projet personnel : Dans mon cas, un site Web doit expliquer à l'utilisateur ce que le bot Telegram peut faire et pourquoi il est nécessaire. L’objectif principal, bien sûr, est le trafic SEO. Un conseil que je me donnerais à l’avenir est de créer d’abord un site Web pour le référencement avant de développer un nouveau produit. Pendant le développement du projet, le référencement commencera déjà à fonctionner et attirera les premiers utilisateurs.

Blog produit : des articles destinés au référencement seront publiés sur le blog, constituant une excellente source de trafic et d'utilisateurs potentiels du produit.

MVP (Minimum Viable Product) du produit.

Profil LinkedIn actif : connectez-vous avec des collègues, des amis et des personnes intéressantes. Partagez de courts articles ou vos réflexions sur l'embauche, le travail, le développement, des anecdotes réelles ou votre produit. Mon avis est que vous pouvez également publier des mèmes avec des gifs amusants, mais cela n'a pas l'air très professionnel si l'intégralité de votre flux en est composé. Sur LinkedIn, publiez des articles avec une expérience personnelle.

Page Twitter : Au lancement, ma page est vide, mais si vous avez une page établie et savez gérer Twitter, ce sera un avantage non négligeable.

Compte IndieHackers avec capacités de publication : les publications sur IndieHackers peuvent ne pas être initialement disponibles en raison de leur système de modération strict. Ils surveillent votre activité, vos projets réels, vos commentaires et mentions sur d'autres plateformes. L’approbation de l’affichage peut suivre après votre évaluation en tant qu’entrepreneur. Si cette plateforme vous intéresse, commencez à construire votre image dès aujourd’hui.

Disponibilité de 10 à 12 heures gratuites par jour : lancer et promouvoir votre projet n'est pas facile, et il n'y aura personne à qui se plaindre. Cela peut être un problème si vous êtes employé. Vous devez décider dans quelle mesure vous désirez lancer votre projet. Une option consiste à faire une pause et à la consacrer au lancement.



Si vous poursuivez votre lecture, cela signifie que rien ne vous fait peur et que vous disposez de tous les moyens et ressources nécessaires au lancement. Passons au plan. Je dirai d'avance que le plan est approximatif et que sur quatre semaines, il peut changer un peu, mais ce n'est pas grave : l'essence du plan reste une approche systématique et une compréhension de ce que nous faisons et pourquoi.

La première semaine

Chaque jour de la semaine, j'écrirai deux articles.





Le premier article est simple et lié au produit — dans mon cas, il s'agit de domaines. Il s'agira d'une compilation thématique de zones de domaine par secteur d'activité et domaine d'application. Ces articles s’apparentent davantage à des articles SEO destinés à générer du trafic futur vers le site internet du produit en se classant sur les premières pages des moteurs de recherche. Par conséquent, l'article doit inclure des liens vers le site Web du projet animalier.





Je créerai partiellement l'article en utilisant ChatGPT. Je le publierai sur les plateformes suivantes :

Plateformes de publication





Le deuxième article doit être de haute qualité. Il doit raconter une expérience personnelle et être lié au projet animalier. Cet article devrait immédiatement générer du trafic et de l'intérêt pour le produit, attirant ainsi les premiers utilisateurs tests.





À l’avenir, ces utilisateurs pourraient devenir la base de notre public fidèle, servant de principaux critiques et utilisateurs test de notre produit. Je le publierai sur les plateformes suivantes :

Plateformes de publication





!Remarque : Une règle importante est de ne pas surveiller les articles publiés toutes les heures. À la fin de chaque journée, relisez les articles, vérifiez les commentaires et répondez-y. Inutile de répondre à des commentaires haineux, sarcastiques ou toxiques, ils ne feront que consommer notre temps, déjà limité.

La deuxième semaine

La première semaine sera un défi mental et physique, mais nous avons un plan et nous nous y tenons. Au cours de la deuxième semaine, nous faisons une petite pause et abordons les conséquences de la première semaine.





Si des problèmes critiques et des bugs ont été identifiés par les premiers utilisateurs, je m'efforce de les résoudre rapidement ; sinon, je crée des tâches dans le gestionnaire de tâches du backlog et je les laisse pour des temps meilleurs. L’objectif est de respecter les délais de la semaine en cours.





Si la réparation d’une fonctionnalité particulière nécessite un investissement important en ressources et en temps, elle peut être temporairement désactivée. Sinon, le lancement complet de la promotion pourrait se terminer la deuxième semaine sans même avoir commencé.





J'évalue les résultats de la campagne de la semaine précédente avec des articles et des publications sur diverses plateformes. Les données suivantes sont intéressantes : le nombre de nouveaux utilisateurs, les vues, les abonnements, le nombre de commentaires et le trafic du site Web pour le projet animal.





J'active les alertes Google pour surveiller toute mention de mon produit, permettant ainsi des réponses rapides à toute référence.





Je compile les données collectées dans un article, j'ajoute des graphiques lorsque cela est possible et je publie les résultats des efforts de la première semaine pour placer des articles sur les plateformes mentionnées précédemment. Pour les réseaux sociaux, je crée un post-résumé en chiffres.

La troisième semaine

La troisième semaine sera consacrée à la préparation du lancement sur ProductHunt et d'autres plateformes conçues pour les lancements de projets favoris. Il s’agira de parcourir une liste préparée de plateformes et de préparer du contenu pour chacune d’elles :





Remplissez le profil pour chaque plateforme.

Rédigez plusieurs versions du nom du produit.

Rédigez plusieurs versions du slogan du produit.

Brève description du produit (jusqu'à 250 caractères).

Brève description du produit (jusqu'à 150 caractères).

Brève description du produit (jusqu'à 50 caractères) ou décrivez votre produit en une phrase.

Préparez l’aperçu principal du produit.

Préparez une galerie de captures d'écran de produits.

Préparez une vidéo avec un bref aperçu du produit, de ses avantages et de la façon de l'utiliser.

Préparez l'icône/le logo du produit.

Proposez des hashtags et des mots-clés.

Fournissez un lien vers le site Web du projet pour animaux de compagnie.

Collectez tous les liens vers vos profils de réseaux sociaux.





Cette préparation complète garantira un lancement fluide et engageant sur diverses plateformes, maximisant la visibilité et l'intérêt pour le projet favori.

La quatrième semaine

Après avoir lu de nombreuses études de cas sur les lancements de ProductHunt et observé comment les gens passent des mois à se préparer et à établir des liens avec des communautés de startups, des amis, des investisseurs et des cadres supérieurs, j'ai décidé de ne pas trop m'engager dans ce processus.





Beaucoup suivent des stratégies complexes, notamment contacter personnellement les individus avec des messages préparés à l'avance, envoyer des e-mails à froid et rechercher des lanceurs influents avec des notes ProductHunt élevées.





Cependant, je considère ce processus comme un investissement de temps inutile. Les algorithmes de ProductHunt sont suffisamment intelligents pour détecter les votes artificiellement gonflés, et de telles manipulations pourraient avoir des conséquences.





Mon objectif est de me lancer rapidement, d'évaluer les résultats, d'apprendre de mes erreurs et éventuellement de relancer plus tard. Il est courant de lancer un projet plusieurs fois.





Ainsi, la quatrième semaine est consacrée au lancement sur ProductHunt et les plateformes associées. Je publierai sur toutes les plateformes identifiées, participerai activement aux commentaires et partagerai les résultats intermédiaires sur les réseaux sociaux. Je demanderai de l'aide à mes amis et connaissances sur ProductHunt sans trop me lancer dans des manœuvres complexes de pré-lancement.

Qu’est-ce que je veux réaliser à la fin ?

Rien de grave ne se produira, même si les résultats ne sont pas encourageants. Nous acquerrons une expérience inestimable et une approche systématique qui pourra être répétée à plusieurs reprises. Nous créerons le squelette d’un système et d’un processus sur lesquels nous pourrons bâtir à l’avenir. Nous comprendrons nos erreurs à mesure que les utilisateurs fourniront leurs commentaires et partageront leurs opinions.





Il n’y aura pas de situation où nous aurons 0 utilisateur ; Je suis convaincu que nous attirerons au moins 1 000 nouveaux bêta-testeurs et utilisateurs. Vaut-il la peine de consacrer un mois de notre vie à travailler dur pour une telle expérience et un tel apprentissage ? Cela en vaut largement la peine.





Je vous souhaite du succès, à vous et à moi-même !





Mon Twitter C'est là que je partage mes idées et le processus de travail sur mes projets.

Liste des ressources à lancer sur ProductHunt

Liste des plateformes de publication d'articles

Liste des réseaux sociaux pour la publication

LinkedIn

Twitter

Télégramme

Facebook

Reddit

Outils que j'ai utilisés pour le lancement

ChatGPT : pour générer des articles SEO, créer des données META pour les articles de blog, traduire vers l'anglais et vérifier la grammaire anglaise.

Midjourney : utilisé pour générer des aperçus et des images.

Grammarly : essentiel pour la vérification grammaticale des articles et des commentaires en anglais. Également utile pour reformuler certaines phrases.

SimilarWeb : utilisé pour analyser le trafic sur les sites Web ou les plateformes de publication.

Notion : toutes les notes, publications et enregistrements sont conservés dans Notion.

Kaiten est le gestionnaire de tâches pour organiser et gérer les tâches.

Alertes Google : assure le suivi de toutes les mentions sur Internet en fonction de mots-clés spécifiés.

