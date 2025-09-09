Prévisions de prix de Little Pepe: LILPEPE pré-vente gagne le signal de cap potentiel de marché de 50

Little Pepe ($LILPEPE) devient rapidement un buzz dans la communauté crypto comme une nouvelle pièce de monnaie meme avec un utilitaire lourd et avec une blockchain compatible avec Ethereum Layer 2. le jeton $LILPEPE est fixé pour entrer dans les 50 meilleurs graphiques de cap de marché au milieu d'une forte prévente et d'une base d'abonnés investis qui s'attendent à un bull run massif bientôt. Une monnaie Meme avec une utilité réelle sur une Blockchain Layer 2 Contrairement à la plupart des autres monnaies meme qui sont exclusivement basées sur le hype, Little Pepe est un mélange de culture meme et d'utilité blockchain réelle. est une solution Ethereum Layer 2, ce qui signifie qu'il prend en charge des transactions plus rapides et un gaz réduit, ce qui est souhaitable pour les utilisateurs ordinaires et les applications DeFi. L'offre cumulée sera limitée à 100 milliards de jetons, dont un volume substantiel sera vendu pour créer de l'élan et encourager l'engagement précoce par une prévente d'une manière structurée et multi-étape. Petite Pepe Prévisions et prévisions de prix A la 12e étape, a de Little Pepe démontre la traction suivante : Précédent Prix actuel : 0,0021 $ par jeton Tokens vendus cette étape : plus de 14,89 milliards. Fonds recueilli lors de la phase 12 : plus de 23,67 millions de dollars. Allocation totale de pré-vente: 26,5 milliards de jetons sur 100 milliards (26,5% de l'offre totale) Prix de la prochaine étape : 0,0022 $ par jeton Le a progressé de manière consécutive en prix en 12 phases, en fonction de la demande croissante: Précédent LILPEPE Étape 1 : 0,001 $ - 500 000 $ récoltés Étape 2 : $0.0011 - $1.325M récoltés Étape 3 : $0.0012 - $2.5M récolté Cela a été suivi par la hausse progressive des prix jusqu'au début de la phase actuelle, qui est de 0,0021 $. Pour illustrer cela, un investisseur qui a investi à l'étape 1 ($0.001) et a continué jusqu'à l'étape 12 ($0.0021) aurait obtenu un retour sur investissement (ROI) de 110%, ou autrement dit, plus de 100% de son argent. Il s’agit du Driving Investor Rush. Certaines des raisons pour lesquelles les investisseurs ont du mal à acheter LILPEPE sont les suivantes: Taxe zéro sur le trading : les acheteurs et les vendeurs reçoivent des transactions exemptes d’impôt, ce qui favorise la liquidité et le volume des transactions. Sniper Bot Protection: De nouveaux systèmes anti-sniping protègent les investisseurs précoces contre le trading de bots injustes. La plateforme offre des récompenses de pari, permettant aux propriétaires de parier sur leur $LILPEPE et de générer un revenu passif, ce qui rend la détention de jetons plus attrayante à long terme. Meme Launchpad: C'est une plate-forme spéciale pour libérer des projets liés aux meme, ce qui améliore l'utilité de l'écosystème et de l'interaction utilisateur. Voter DAO : vote décentralisé par les détenteurs de jetons : gouvernance décentralisée, croissance axée sur la communauté grâce à la participation des détenteurs de jetons au projet dans la prise de décision clé. Additions futures : les futures capacités avec les NFT et la fonctionnalité cross-chain ajouteront de l’utilité et faciliteront les collaborations possibles, préparant le projet à une adoption généralisée. L'explosion d'un Bull Run prévue Avec la combinaison inhabituelle de l'excitation meme-hypée et des applications de blockchain en béton, les détenteurs s'attendent à une exploitation explosive.L'infrastructure de la couche 2 sera évolutive et utilisable - des caractéristiques qui ne se trouvent pas dans un grand nombre de pièces meme.A mesure que $LILPEPE progresse avec sa feuille de route et s'ouvre à la mise en jeu, à la gouvernance DAO, aux NFT et à la fonctionnalité cross-chain, le jeton gagnera une base d'utilisateurs et d'investisseurs plus large et gagnera de l'impulsion vers une capacité de marché potentielle qui peut le faire figurer parmi les 50 premières cryptomonnaies. Pour accroître encore la participation, Little Pepe est en train de gagner 777 000 $ pendant la pré-vente. Dix gagnants seront tirés et gagneront $77,000 de $LILPEPE jetons. Pour participer, les participants devraient avoir contribué au moins $100 dans la pré-vente, ce qui fournirait un bonus pour investir tôt et gagner le maximum possible. Giveaway Conclusion : le chemin de Little Pepe vers le Top 50. Little Pepe ($LILPEPE) est une pièce de monnaie meme basée sur l'utilité qui fonctionne sur une blockchain Ethereum Layer 2 avec le trading zéro impôt, la grève, l'anti-bot et la gouvernance au niveau communautaire via le vote DAO. Comme sa pré-vente continue de gagner de l'élan (plus de 23,6 millions de dollars déjà collectés dans la phase en cours) et avec une offre totale destinée à maintenir sa croissance, $LILPEPE atteindra le top 50 des cartes de cap du marché des crypto-monnaies. est prêt à être non seulement un jeton meme, mais aussi un écosystème crypto multifacétique comme le projet met en œuvre NFTs, la compatibilité cross-chain, et son propre meme lancementpad. Les investisseurs qui ont remarqué de telles forces sont en train d'acheter $LILPEPE avec l'espoir que le prix va monter et l'adoption basée sur l'utilité va s'accélérer pour créer une autre bombe à retardement d'une course de taureau. Cette intégration de la culture, de la technologie, et des jalons évidents font de Little Pepe un candidat exceptionnel à prendre au sérieux dans le marché de la crypto. Petite Pepe Pour plus de détails sur Little PEPE, visitez le lien ci-dessous: Le site : https://littlepepe.com Cette histoire a été distribuée comme une publication par Kashvi Pandey dans le cadre du Programme de blogging d'affaires de HackerNoon.