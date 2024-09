Pourquoi aujourd'hui ressemblait-il à un épisode de Black Mirror?

CECI JUSTE DANS - nous avons un rapport d'un MFER prétendant avoir vécu une matinée « semblable à un miroir noir ». Elle affirme que cela s'ajoute à une récente augmentation de ces soi-disant expériences de type miroir noir et qu'elle ne peut plus garder le silence ! Allons à son direct maintenant!





Je me sentais productif et créatif (à vrai dire, il y avait peut-être du cannabis en cause), je me suis assis par terre et j'ai étalé des morceaux de papier A3 et des stylos de couleur, prêt à faire une carte mentale de l'infrastructure GoodDollar. J'ai allumé le téléviseur, prévoyant d'aller sur YouTube et de jouer de la musique - mon cœur s'est serré. L'écran était noir avec une écriture blanche m'indiquant ce qui allait se passer ensuite. Le téléviseur s'éteindra et il mettra à jour sa politique de confidentialité, puis il se rallumera et je devrai accepter cette nouvelle politique de confidentialité.





Au moment où j'écris ceci 30 minutes plus tard, je ne peux pas être tout à fait certain s'il n'y avait qu'un seul bouton, mais pour moi, j'avais certainement l'impression de ne pas avoir le choix. LG, comme les autres, indique clairement que vous pouvez, bien sûr, refuser la politique de confidentialité, mais ce faisant, vous devez renoncer au droit d'utiliser un produit pour lequel vous avez probablement dépensé beaucoup d'argent et que vous utilisez souvent. Le plus souvent, cet appareil est notre téléphone portable - un appareil dont beaucoup d'entre nous pensent que nous ne pouvons pas nous en passer. Cette fois, c'était un téléviseur intelligent LG 4K de 70 pouces.





Lugubrement, j'ai appuyé sur le bouton qui a lancé la mise à jour. Je regardai la télécommande dans ma main. Cela serait-il maintenant suivi et les données seraient-elles introduites dans un assortiment d'IA ? Cette télécommande dispose d'un microphone pour ces recherches vocales pratiques - et si la nouvelle politique de confidentialité insiste sur le fait que LG doit écouter à travers cette télécommande afin de fournir de meilleurs services ou - pire encore - des publicités adaptées à vos préférences 🤮 Et si c'était déjà le cas depuis le début et ces mises à jour sont nécessaires pour expliquer leur politique de confidentialité plus en détail.

Une télécommande comme celle-ci possède un matériel électronique qui peut mesurer avec précision des informations sur sa position, son orientation et son mouvement dans l'espace en temps réel.





L'IA pourrait-elle désormais combiner cela avec des données telles que les clics, les défilements et le temps passé pour créer un profil holistique de vous sur l'ensemble de vos comptes ? Est-ce que ça fait ça depuis le début ?





J'ai regardé fixement la télévision avec les documents juridiques intimidants de la politique de confidentialité affichés en anglais et dans une langue locale. J'ai regardé par la fenêtre, est-ce même la vraie vie ? Le niveau de surveillance des personnes de nos jours est stupéfiant. Je me demande quel genre de pouvoir est détenu à ce niveau d'information et qui y a accès. Est-ce ma seule option d'arrêter d'utiliser ces appareils tentants qui utilisent nos interactions pour alimenter diverses IA pour apprendre comment les humains se comportent, bougent et pensent. Dois-je vendre mon âme au diable pour utiliser la technologie ?





un mfer nft vendant son âme au diable appelé technologie









Alors que je fais une édition finale, j'ai demandé à une IA de générer une image pour cet article. Je n'ai jamais généré d'image AI auparavant, même si je l'ai vu, mais cela m'a pris moins de 10 minutes du début à la fin : pour trouver un site Web à utiliser, lisez l'intégralité de la politique de confidentialité, inscrivez-vous, pensez à une invite et cliquez sur générer.

Je pense que ce premier essai est assez bon. En le regardant, je pense "ouais, c'est ce que je ressens avec toutes ces nouvelles technologies étranges qui me viennent sous tous les angles." Je l'explore davantage dans le post-scriptum.





Mon esprit s'est débattu pour comprendre comment gérer la situation. Vais-je accepter une autre politique de confidentialité sans la lire ? Ai-je subi un lavage de cerveau pour faire à peu près n'importe quoi pour un téléviseur ? Et si je faisais un reportage de journalisme décentralisé sur cette expérience - à vrai dire, je cherchais justement une telle opportunité.





Je me souviens avoir lu 1984 de George Orwell au lycée (il y a plus de dix ans). Des téléviseurs qui étaient en fait des caméras et des haut-parleurs, diffusant de la propagande et surveillant tout le monde. Des machines, et non des musiciens, composaient les chansons du jour. Le personnage principal avait un problème médical dont il se plaignait tout au long.





Peut-être que 2022 est un bon moment pour relire 1984 - cela semblait certainement pertinent aujourd'hui. Mais encore une fois, je serai probablement trop occupé à lire les politiques de confidentialité et les accords d'utilisation.





Vous pouvez voir l'évolution de l'image directement sur mon profil sur deepdreamgenerator.com

La première version reste ma préférée. Il y a quelque chose dans l'expression abjecte de désespoir et de confusion sur son visage. Les cheveux sont en désordre et chaotiques, rappelant mon pfp. Des mains mystérieuses presque mais pas tout à fait tiennent un appareil qui crache de la technologie de clé électrique brillante. Comme je l'ai vu pour la première fois, cela a résonné en moi. Maintenant, je pense que je l'ai regardé trop longtemps.





Sur la version suivante, tout ce que j'ai fait a été d'ajouter à l'invite et d'utiliser la première image comme base.

une mfer nft vendant son âme au diable appelé technologie, il y a une grande télévision et des téléphones portables autour de sa tête, elle se sent désespérée mais elle aime aussi secrètement recevoir des notifications









Ma première impression de celui-ci était qu'au moins, elle n'avait plus l'air si effrayée, tout comme je me sens mieux maintenant après avoir écrit cet article. Peut-être qu'elle pense "OK, ça craint, mais je suis sûr que je peux trouver un moyen de sortir de cette situation."





Sur deepdreamgenerator.com , il semble que vous obteniez un nombre limité de jetons sur votre compte qui s'accumulent au fil du temps. Il en coûte des jetons pour générer une image et les paramètres de qualité supérieure augmentent le prix. C'est probablement pour limiter l'exploitation sur l'outil et inciter les utilisateurs à s'abonner. J'ai utilisé la qualité la plus basse pour toutes les images, sauf qu'à la fin, j'ai décidé de faire sauter le reste de mes jetons sur une dernière version de haute qualité avec le même texte d'invite.









Regardez ces doigts rouges, 10 sur 10 recommanderaient les réglages de fantaisie 😜





