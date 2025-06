Poker rencontre le Web 3 : MTT Sports vole le spotlight à TOKEN2049

MTT Sports, la plateforme de compétition sportive Web3 pionnière, est sur le point de faire une déclaration audacieuse en tant quePlatinum SponsoràTOKEN2049 Dubai 2025,Connu pour la combinaison de la technologie décentralisée avec des expériences de jeu dynamiques, MTT utilise cette scène mondiale pour montrer son évolution vers un écosystème plus mature, axé sur l’utilité – dépassant l’ère des incitations de jetons libres et vers un avenir basé sur la précision, la déflation et l’autonomisation communautaire.

From Free Mining to Precision Rewards: The Launch of “Trial Tickets”

MTT Sports ferme officiellement le chapitre sur son modèle de compétition minière gratuite, une stratégie qui a bien servi à booster la croissance des premiers utilisateurs.





Introduction du"Trial Ticket" systemun nouveau mécanisme d’incitation destiné àreward genuine engagementetplatform contributionsCe mouvement déplace l'attention de la plate-forme de la mise en place d'un large réseau àlaser-focused value delivery,assurer que seuls les utilisateurs actifs et contributifs reçoivent des avantages de token.C'est une étape audacieuse vers l'alignement de l'utilitaire de token avec le comportement des utilisateurs, assurant une durabilité à long terme et une croissance significative.





"Nous avons toujours cru en l'évolution avec nos utilisateurs.Le système de billets d'essai nous aide à récompenser les vrais joueurs - ceux qui construisent avec nous."C’est ce qu’a déclaré un porte-parole de MTT Sports.

Burning for the Future: A 1 Billion Token Destruction Plan

Dans l’un des mouvements de tokenomics les plus impactants de 2025, MTT Sports lance unemassive token burn of 1 billion MTTet50% of its total supply.Cette combustion stratégique réduira considérablement le volume des jetons en circulation, renforcera la valeur à long terme et renforcera la confiance des investisseurs et des utilisateurs.





Il ne s’agit pas seulement de la rareté – il s’agit de signaler une transition claire. MTT déplace les vitesses de la poursuite à grande vitesse de l’expansion vers une plus grande extension.measured, sustainable growth model.Cela s'aligne sur les attentes du marché plus large des projets Web3 axés sur la valeur dans le prochain cycle de taureau.





« Nous ne sommes pas ici pour le hype, nous sommes ici pour construire une plate-forme durable et riche en valeur qui évolue avec sa communauté. »

Enter the Club Era: Social Play Meets Decentralized Customization

Pour enrichir davantage le tissu social de la plateforme, MTT Sports lance un nouveau puissantClub System- une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs decreate clubs, organize tournaments,et s’engager dansmulti-currency settlement competitions.Ce système flexible permet decustomizable events, adapté aux préférences des utilisateurs, aux tendances régionales et aux besoins de la communauté.





C’est plus qu’une caractéristique, c’est undecentralized ecosystem builderfournir les outils de la communauté MTT pour co-créer l'avenir de la compétition sportive Web3.





Les principaux points forts du système du club :

Create and manage clubs with ease

Host competitions using various tokens

Design event formats and rules based on member preferences

Promote decentralized governance in community-led events



Cette innovation renforce l’engagement de MTT àuser empowermentetecosystem co-constructionCe n’est pas seulement une plate-forme, mais un mouvement dans le monde du sport décentralisé.





Conclusion: Leading Web3 Sports into the Next Chapter





Alors que MTT Sports entre sur la scène mondiale à TOKEN2049 Dubaï 2025 en tant que Sponsor Platinum, elle fait plus que de présenter la technologie – elle signale la prochaine phase de sa mission.A travers des tokenomics plus intelligents, des stratégies de déflation radicale et des fonctionnalités mobilisées par la communauté comme le Club System, MTT Sports est prêt à redéfinir la façon dont le sport et Web3 se croisent.





About MTT Sports





MTT SPORTS est une plate-forme de compétition Texas Hold'em axée sur le champ WEB3. Notre objectif est de construire la plate-forme e-sports décentralisée leader dans le monde. Nous ne fournissons que le gameplay du tournoi, pas de la table en espèces. Notre objectif est de promouvoir les sports MTT pour devenir un événement olympique. Afin de promouvoir notre plate-forme, nous avons mis en place 100 BTC comme récompense, et l'un sera donné par le biais de tournois chaque semaine, qui se tiendra du vendredi au dimanche. Les 27 meilleurs joueurs de chaque semaine partageront ce Bitcoin. En outre, nous avons également une richesse de tournois où vous pouvez gagner des jetons MTT. Les jetons MTT peuvent être utilisés pour s'inscrire à des





Visiteurshttps://mtt.xyzpour explorer davantage, et rejoindre le mouvement qui refonde l’avenir des sports décentralisés.





Cet article a été écrit dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon.

Cet article a été écrit dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon.