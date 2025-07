Podcast dévoilé par les agents: à l'intérieur de la révolution de l'IA décentralisée qui défie la grande technologie

Le plus grand changement dans l'intelligence artificielle ne vient pas de Big Tech - il vient de constructeurs, de développeurs et de chercheurs dispersés dans le monde entier, travaillant sur des infrastructures ouvertes, des outils de collaboration et des agents copropriétaires.

Cela change avec le lancement de laLes agents dévoilésPodcast créé parOleset hébergé par Thomas Maybrier, ce spectacle hebdomadaire rassemble l'écosystème décentralisé de l'IA dans une conversation en cours. Chaque épisode relie les points entre le cryptage, les agents autonomes et l'intelligence copropriétaire.Le podcast n'est pas seulement un récapitulatif de ce qui se passe; c'est un siège d'avant-garde à un mouvement qui défie les normes de la Big Tech et pousse l'IA dans un territoire inexploré.

Si vous vous souciez de l’avenir des agents de l’IA, ce pourrait être le podcast le plus important que vous écoutiez en ce moment.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

Le podcast suit les traces de la série d’événements très réussis d’Olas, Agents Unleashed, qui est devenue un phénomène mondial. Depuis le début de 2024, la série a touché six grandes villes - Denver, Berlin, Bruxelles, San Francisco, Singapour et Bangkok - rassemblant plus de 2 500 participants de partout dans l’espace de l’IA et de la crypto-monnaie. Chaque événement présente des panneaux d’experts, des gouttes alpha et des démos poussant les frontières qui attirent tout le monde, des ingénieurs de protocole aux capitalistes à risque.

L'événement le plus récent, qui s'est tenu au cours de l'ETHDenver, a vu plus de 1 700 inscriptions et a prouvé que l'appétit pour l'IA décentralisée n'est pas une niche; il est massif.

Cependant, même avec le buzz, ces événements ont laissé un fossé notable: il n'y avait aucun moyen de maintenir l'élan vivant entre eux. Les conversations déclenchées sur scène ou dans les salles de rupture n'avaient nulle part où aller après que les lumières aient été éteintes. The Agents Unleashed Podcast est la réponse d'Olas à ce défi. Il est conçu pour étendre l'étincelle, fournissant des informations et une connexion semaine après semaine.

« Le podcast couvre les derniers développements en matière d’IA (centralisée et décentralisée) et met en évidence les fondateurs des agents de l’IA dans le bâtiment spatial Web3 », a déclaré David Minarsch, PDG de Valory et membre fondateur d’Olas.

Not Just Noise; Substance You Can Build With

Dans un paysage médiatique de l'IA rempli de hype, de prise de vue et de marketing de plateforme, Agents Unleashed est rafraîchissamment différent.Le spectacle se concentre sur les parties de l'IA qui comptent le plus mais sont souvent négligées: comment les systèmes décentralisés fonctionnent, comment les agents appartenant aux utilisateurs interagissent et pourquoi la coordination est aussi importante que le calcul.

Son premier épisode, « Builder’s Night Wrap-Up », offre un aperçu derrière les scènes de l’événement d’IA x crypto le plus prospectif d’ETHDenver.Le deuxième épisode, « User-Owned AI: Where We’re At, Where We’re Going », présente David Minarsch discutant de la raison pour laquelle la prochaine étape de l’IA n’est pas seulement des modèles plus intelligents; c’est une propriété plus intelligente.

Le podcast remplit un vide sérieux dans l'écosystème de l'agent. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de canal de médias unique axé uniquement sur les agents autonomes, les protocoles de coordination et les interactions agent-à-agent.

En outre, Agents Unleashed n'est pas seulement pour les ingénieurs ou les chercheurs - il est conçu pour les curieux de l'intelligence artificielle. "le progrès de l'intelligence artificielle est si rapide qu'il est difficile de rester au-dessus de ce qui est hype et de ce qui a de la substance", a noté David. "Le podcast essaie de le briser en couvrant des annonces remarquables et en testant des produits en direct."

Chaque épisode offre une profondeur technique et un contexte, mais sans perdre de clarté.Qu’il s’agisse de construire votre propre agent d’IA ou simplement d’apprendre les possibilités, c’est là que la conversation commence.

The Infrastructure Behind the Mic

Le protocole Olas a déjà coordonné plus de 7 millions de transactions en chaîne, alimenté 3,8 millions d’interactions agent-à-agent et prend actuellement en charge 500 agents actifs quotidiens.

Une grande partie de cette adoption est liée àPerleL'application de bureau phare d'Olas qui permet à n'importe qui d'exécuter et de posséder des agents d'IA. Chaque nouvel utilisateur de Pearl devient une partie de l'écosystème d'Olas.MechDes produits comme Predict et BabyDegen aident déjà les utilisateurs à prédire les marchés et à interagir avec les actifs crypto en utilisant une coordination intelligente.

Chacun de ces agents fonctionne de manière décentralisée, géré par des participants de la communauté qui aident à façonner ce que l'IA copropriétaire peut en fait ressembler.

Grâce à ce spectacle, Olas ne diffuse pas seulement des mises à jour.Il construit une archive du mouvement d'IA décentralisé - une feuille de route publique en cours qui aide les développeurs et les penseurs à rester alignés tout en poussant vers l'avenir.

Il envoie également un signal : l’ère de l’intelligence de boîte noire centralisée est mise au défi non seulement dans le code, mais dans la culture.Ce podcast devient une fenêtre vers un monde où l’IA n’est plus quelque chose que vous louez.

À mesure que l’économie de l’agent se développe, la coordination sera plus importante que jamais. les agents de l’IA gèrent déjà des portefeuilles en chaîne, gèrent des pipelines de recherche et agissent en tant que collaborateurs autonomes dans les systèmes numériques.

The Agents Unleashed Podcast est un nœud précoce dans ce réseau. C'est un endroit pour discuter des percées techniques, des défis de gouvernance, des cas d'utilisation du monde réel et des personnes derrière eux.

Ce n’est pas un jeu de contenu de marque ou un stunt promotionnel, c’est un investissement à long terme dans le tissu conjonctif d’un avenir décentralisé.

Donc, que vous soyez un développeur d'agent, un investisseur dans l'infrastructure crypto, ou quelqu'un qui est simplement curieux de savoir où va l'intelligence, Agents Unleashed est le podcast qui vous tiendra à la frontière - pas de regarder de côté.





Tune in to the Agents Unleashed Podcast sursur youtubeSpotify et Apple.