Il est temps de #EnterTheMetaverse Concours d'écriture par The Sandbox

Salut les joueurs !



Le Sandbox est de retour avec des récompenses MASSIVES pour la communauté HackerNoon. Vous souvenez-vous du succès du concours d'écriture Gaming-Metaverse ? Cette fois, nous avons choisi une balise plus exploitable pour vous tous - Participez au concours d'écriture Metaverse .





HackerNoon et The Sandbox sont heureux de vous offrir l'opportunité de développer vos connaissances du jeu Metaverse et de l'ensemble de l'industrie du jeu blockchain.



En soumettant un article à HackerNoon avec la balise #EntertheMetaverse , vous serez éligible pour jusqu'à 2 000 jetons SAND parmi un prize pool de 18 000 jetons SAND.





Besoin de plus d'informations sur les jetons SAND ? Consultez la CoinPage de Sandbox .





Vous pouvez écrire sur tout ce qui entoure le métaverse et le développement de métaverse. Voici quelques suggestions pour vous lancer :





Métaverses

Éducation métaverse

Mode métaverse

Divertissement métaverse

Musique métaverse

Jeux de blockchain

Jeu décentralisé

Jouez et gagnez

Monétisation du jeu

NFT

Marchés NFT

Prix ​​décernés chaque mois

1ère place - 2 000 jetons SAND.

2ème place - 1 500 jetons SAND.

3e place - 1 200 jetons SAND.

4ème place - 800 jetons SAND.

5ème place - 500 jetons SAND.



PS : Les jetons de sable peuvent être facilement convertis en d'autres crypto-monnaies ou fiat sur Binance, Uniswap, Crypto.com et de nombreux autres marchés. Consultez la CoinPage de Sandbox pour plus d'informations.

Règles et directives du concours d'écriture #EnterTheMetaverse

Doit avoir 18 ans et plus pour participer​

Le contenu de l'histoire doit couvrir au moins 1 des sujets du concours* (voir la liste complète ci-dessous)

Les participants peuvent gagner plus d'un prix chaque mois (plus vous soumettez d'histoires, plus vous avez de chances de gagner)

Doit créer un compte HackerNoon, car les gagnants seront contactés par e-mail

Qui peut participer au concours ?​

​Toute personne âgée de plus de 18 ans. Il n'y a aucune restriction de localisation.

Puis-je écrire sous un pseudonyme ?

Oui ! Vous pouvez utiliser votre vrai nom sur votre profil HN, un faux nom ou même créer un personnage sous lequel écrire. Vous pouvez également participer au concours en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise en écrivant sous un compte de marque.

Combien de temps durera le concours ?​

Tour 1 : 1er septembre - 30 septembre 2022

Tour 2 : 1 octobre - 31 octobre 2022

Ronde 3 : 1er novembre - 30 novembre 2022

Puis-je soumettre plus d'une candidature au concours ?

Oui. Les participants peuvent soumettre autant d'histoires #gaming-metaverse qu'ils le souhaitent chaque mois.

Plus on est de fous, plus on rit; plus vous soumettez, plus vous avez de chances de gagner.

Comment sont sélectionnés les gagnants ?

​Chaque mois, nous prendrons les 10 meilleures soumissions d'histoires qui ont généré le plus de trafic.

Ces 10 histoires seront votées par le personnel de HackerNoon, et les 5 histoires avec le plus de votes gagneront.

Puis-je gagner plus d'un prix ?

Oui ! Si vous soumettez plusieurs histoires, chacune a une chance de gagner.

​

Les nominés sont sélectionnés en fonction du trafic total chaque mois, puis votés par notre équipe. Si 2 de vos histoires soumises ce mois-là figurent dans le top 10, les deux sont éligibles pour gagner un prix. Cela signifie que vous pourriez potentiellement remporter la première et la deuxième place du concours si 2 de vos histoires se classent dans le top 10.

Si je gagne un prix au 1er tour, puis-je quand même soumettre une autre participation au 2e tour ?





Absolument! N'hésitez pas à participer à chaque tour du concours.





Obtenez l'écriture; entrons dans le métaverse !