Maîtriser les logs Aptible pour l'excellence DevOps

Les journaux Aptible sont un composant essentiel de la boîte à outils DevOps, fournissant des informations précieuses sur les performances des applications et de l'infrastructure. Conçu pour se concentrer sur la sécurité et la conformité, Aptible Logs offre des capacités de visibilité et de surveillance en temps réel, permettant une détection proactive des problèmes et un dépannage rapide. Leur utilité s'étend au débogage et à l'analyse des causes profondes, permettant aux équipes DevOps d'identifier et de résoudre les problèmes rapidement, minimisant ainsi les temps d'arrêt.





Les journaux Aptible contribuent de manière significative à l'optimisation des performances en surveillant l'utilisation des ressources et en facilitant les processus d'analyse comparative et de réglage. Cette attention aux détails s'aligne sur l'engagement d'Aptible à fournir un environnement d'hébergement sécurisé et conforme, le rendant adapté aux entreprises des secteurs réglementés.





Avec des outils de journalisation et de surveillance intégrés, Aptible Logs simplifie les aspects opérationnels de la maintenance du système. Cette approche conviviale et cette tarification transparente garantissent l’accessibilité et la facilité d’utilisation pour les équipes qui adoptent la plateforme. L’accent mis sur les technologies de conteneurisation améliore encore l’évolutivité et la flexibilité, répondant ainsi aux charges de travail dynamiques.





Ainsi, Aptible Logs offre une solution complète pour les équipes DevOps, s'alignant sur l'accent primordial de la plateforme sur la sécurité, la conformité et un flux de travail opérationnel rationalisé.









Premiers pas avec Aptible Logs : configuration





# Use the Aptible CLI to configure the Docker log driver aptible config:set DOCKER_LOG_DRIVER=aptible





Aptible Logs commence par une intégration transparente dans le déploiement de votre application. Cela implique la configuration des pilotes de journaux et, dans le cas d'Aptible, l'utilisation du puissant pilote de journal Docker.

L'exemple ci-dessus montre à quel point ce processus est simple à l'aide de l'Aptible CLI (interface de ligne de commande). En définissant DOCKER_LOG_DRIVER sur « aptible », vous signalez à la plate-forme que vous souhaitez exploiter ses capacités de journalisation natives. Il s’agit de la base pour exploiter les informations en temps réel et les capacités de dépannage fournies par Aptible Logs.





Cette configuration ouvre la voie à Aptible Logs pour collecter, regrouper et présenter les journaux de vos conteneurs de manière centralisée et structurée. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce guide, cette configuration initiale s'avérera cruciale pour l'utilisation efficace des journaux Aptible dans vos opérations DevOps quotidiennes.





Capacités d’agrégation et de recherche





# View aggregated logs for your app aptible logs





Une fois que vous avez configuré Aptible Logs pour collecter les journaux de votre application, l'étape suivante consiste à naviguer efficacement dans le paysage des journaux. Aptible Logs fournit une vue centralisée de l'activité de votre application, vous permettant d'accéder aux journaux agrégés de manière transparente.





Filtrage des journaux par plage horaire ou composant





# View logs within a specific time range aptible logs --start "2023-01-01T00:00:00Z" --end "2023-01-10T00:00:00Z" # Filter logs by component (eg, web, database) aptible logs --component web





Pour améliorer votre exploration des journaux, envisagez de filtrer les journaux en fonction d'une plage horaire ou d'un composant. Les exemples ci-dessus montrent comment affiner la sortie de votre journal, ce qui permet de se concentrer plus facilement sur des événements ou des périodes spécifiques.

Dépannage avec les journaux Aptible





# View error logs for your app aptible logs --filter "level=error"





Intégrez Aptible Logs à votre boîte à outils de dépannage en identifiant les erreurs avec précision. Utilisez des filtres tels que level=error pour affiner les journaux et vous concentrer sur les problèmes qui nécessitent une attention immédiate.





# Trace the flow of requests through your app aptible logs --filter "request.path=/api/users"





Suivez le flux des requêtes via votre application pour diagnostiquer les problèmes de performances. Utilisez des filtres tels que request.path=/api/users pour isoler les journaux pertinents pour des composants spécifiques de votre application.





Optimisation des performances





# Extract CPU and memory usage metrics aptible logs --filter "source=app" --format "timestamp,source,message"





Au-delà du dépannage et de l'agrégation centralisée des journaux, Aptible Logs vous permet d'optimiser de manière proactive les performances de votre application. L'extraction de mesures de performances significatives, telles que l'utilisation du processeur et de la mémoire, devient une pratique clé pour garantir l'efficacité et la fiabilité.





journaux aptible : le point d'entrée familier vers les journaux de votre application.

le point d'entrée familier vers les journaux de votre application. --filter "source=app" : ce filtre restreint les journaux à ceux spécifiquement liés à votre application. Ceci est particulièrement utile dans une application multi-composants où vous souhaiterez peut-être vous concentrer sur un service spécifique.

ce filtre restreint les journaux à ceux spécifiquement liés à votre application. Ceci est particulièrement utile dans une application multi-composants où vous souhaiterez peut-être vous concentrer sur un service spécifique. --format "timestamp,source,message" : L'option --format adapte la sortie du journal pour inclure des champs spécifiques. Dans cet exemple, nous extrayons l'horodatage, la source (composant) et le message du journal lui-même.





Possibilités d'intégration avec les journaux Aptible





# Example Grafana configuration for Aptible Logs datasources: - name: Aptible Logs type: prometheus url: https://logs-api.aptible.com/prometheus





Aptible Logs ne fonctionne pas de manière isolée ; au lieu de cela, il s’intègre parfaitement aux plates-formes de surveillance et de visualisation populaires. L'une de ces intégrations puissantes est celle de Grafana, qui vous offre une vue unifiée et complète de l'état de santé de votre application.





sources de données : une section clé de la configuration de Grafana où les sources de données, comme les journaux Aptible, sont définies.

une section clé de la configuration de Grafana où les sources de données, comme les journaux Aptible, sont définies. name : Aptible Logs : un nom défini par l'utilisateur pour la source de données, la rendant facilement identifiable dans Grafana.

un nom défini par l'utilisateur pour la source de données, la rendant facilement identifiable dans Grafana. tapez : prometheus : malgré le nom, cela ne signifie pas que vous êtes limité aux données Prometheus. Grafana prend en charge Prometheus et, en sélectionnant ce type, vous permettez à Grafana d'interpréter les données des journaux Aptible.

malgré le nom, cela ne signifie pas que vous êtes limité aux données Prometheus. Grafana prend en charge Prometheus et, en sélectionnant ce type, vous permettez à Grafana d'interpréter les données des journaux Aptible. url : https://logs-api.aptible.com/prometheus : L'URL du point de terminaison pointant vers l'API Aptible Logs. C'est ici que Grafana récupère les données du journal pour les visualiser.





Archivage des journaux





# Configure log archiving and rotation settings aptible logs:config --archive-days 30 --rotate-size 100M





À mesure que votre application génère des journaux au fil du temps, une gestion efficace des journaux devient cruciale. Aptible Logs offre une solution via des paramètres d'archivage et de rotation des journaux, vous permettant d'optimiser le stockage, de respecter les exigences de conformité et de garantir une utilisation efficace des ressources.





Exportation de journaux vers des services externes





# Send logs to an external syslog server aptible logs:export --destination syslog --url syslog://external-syslog-server.com





Cette fonctionnalité étend la portée de vos journaux, permettant une analyse plus approfondie, l'intégration avec d'autres outils de surveillance et le maintien d'une vue complète de votre infrastructure.





Collaboration avec les membres de l'équipe





# Share logs with team members aptible logs --follow | ssh user@remote-server "tee -a /path/to/remote/log/file.log"





Aptible Logs rend cela transparent en vous permettant de partager des journaux avec les membres de l'équipe. L'exemple fourni présente les journaux en streaming sur un serveur distant, favorisant la collaboration puisque plusieurs membres de l'équipe peuvent afficher simultanément les mêmes journaux.





aptible logs --follow : lance la diffusion de journaux en temps réel. Cela garantit que lorsque de nouveaux journaux sont générés, ils sont immédiatement affichés dans le terminal.

lance la diffusion de journaux en temps réel. Cela garantit que lorsque de nouveaux journaux sont générés, ils sont immédiatement affichés dans le terminal. | ssh user@remote-server "tee -a /path/to/remote/log/file.log" : utilise la commande tee via SSH pour ajouter les journaux diffusés en streaming à un fichier sur un serveur distant. Cela crée un fichier journal partagé accessible aux membres de l'équipe.





Conclusion

En commençant par une configuration simple et une agrégation centralisée des journaux, Aptible Logs offre une visibilité en temps réel, facilitant le dépannage et offrant une vue globale du comportement du système.

Aptible Logs permet une optimisation proactive des performances. L'extraction de métriques significatives permet une utilisation efficace des ressources, contribuant ainsi à une expérience utilisateur transparente. Les capacités d'intégration de l'outil s'étendent aux outils de surveillance populaires tels que Grafana, favorisant une vue unifiée de la santé des applications au sein de DevOps.





Aptible Logs ne s'arrête pas à l'essentiel. Avec des fonctionnalités avancées telles que la diffusion de journaux en temps réel, le filtrage avancé et l'exportation de journaux vers des services externes, il offre une polyvalence adaptée à divers besoins.





Aptible Logs apparaît non seulement comme une solution de gestion des journaux, mais aussi comme un outil clé, libérant le potentiel du déploiement d'applications modernes et des pratiques DevOps. Ainsi, la maîtrise d’Aptible Logs se traduit par des informations, une efficacité et une collaboration améliorées pour naviguer dans les complexités du paysage DevOps.