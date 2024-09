Méfiez-vous de l'énorme augmentation des escroqueries LinkedIn Bogus Boss

LinkedIn est LA plateforme de médias sociaux pour le travail - tout le monde le sait. Mais malheureusement, nous venons de découvrir comment cela peut aussi être une source de données pour les escrocs. La police du Warwickshire a enregistré une augmentation considérable des escroqueries de faux patrons sur la plate-forme sociale, les victimes rapportant comment les escrocs se sont fait passer pour leurs patrons et ont demandé des faveurs financières. Dans ce fil, notre communauté discute de ses réflexions sur les dernières escroqueries.

Énorme augmentation des escroqueries de faux patrons sur LinkedIn - Police du Warwickshire

https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-61332192

"Les fraudeurs ciblent les jeunes professionnels en utilisant leurs profils LinkedIn, avertit la police.



Une escroquerie connue sous le nom de "bogus boss" implique que des travailleurs reçoivent de faux e-mails prétendant provenir de leur employeur.



Le site Web est "massivement exploité par des criminels pour pouvoir récupérer des informations", a déclaré la police du Warwickshire.



L'officier de cyberprotection James Squire a déclaré qu'il s'agissait de l'une des escroqueries à la croissance la plus rapide que la force voyait.



Une victime, dans la vingtaine, a déclaré à BBC CWR qu'il avait perdu près de 1 000 £ après avoir répondu à de faux e-mails et SMS de quelqu'un qu'il croyait être son patron."

"" J'avais commencé un nouveau travail, donc je tenais vraiment à impressionner ", a-t-il déclaré lorsqu'il a reçu le message lui demandant d'acheter des bons au nom de l'entreprise.



"C'est une très petite entreprise et ce n'était pas inhabituel pour lui d'être en contact avec moi", a-t-il expliqué.



"Au début, ils m'ont demandé d'acheter 300 £ de bons, puis une fois que j'ai accepté, ils m'ont demandé d'en acheter de plus en plus. J'ai montré quelques-uns de mes collègues, et ils semblaient penser que c'était normal, alors je l'ai fait. .""

Le site Web est "idéal pour les affaires", a-t-il ajouté, mais a permis aux criminels d'accéder à des informations qui rendent les faux e-mails "plus plausibles et crédibles".

Que penses-tu de cela? Nous avons vu quelques escroqueries similaires se produire tout autour de nous, mais utiliser LinkedIn pour collecter des informations est une première pour moi.





Mónica Freitas, je n'ai jamais vu une telle chose via LinkedIn. C'est une plate-forme tellement sérieuse que je m'y attendrais. Le fait est que les gens peuvent nous joindre via de nombreuses plateformes, et ils peuvent sembler assez authentiques.

Mónica Freitas, la dernière arnaque que j'ai rencontrée était par SMS disant que j'avais un message vocal à entendre ou qu'ils m'avaient fait une proposition commerciale. La bonne partie est que celles-ci semblent déjà sommaires, il est donc facile de les esquiver. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui se fait passer pour votre patron d'une manière qui semble réelle, les choses peuvent être un peu plus déroutantes.

Quelle est la dernière arnaque à laquelle vous avez eu affaire ? Monica Freitas

Mónica Freitas, ce n'est pas très bon. Mais LinkedIn connaît une croissance énorme, il n'est donc pas étonnant que la plate-forme connaisse de si grandes quantités de fraude.

Sara Pinto, je pense qu'à ce stade, nous nous attendons à des escroqueries sur toutes les plateformes, mais LinkedIn est une plateforme sociale si spécifique qu'elle me surprend encore. Mais je suppose qu'il est encore plus facile de sortir une arnaque comme celle-ci une fois que vous vous déguisez en patron de quelqu'un. Comme l'a dit la victime présentée dans les nouvelles, vous voulez faire bonne impression dans votre travail, surtout lorsque vous êtes nouveau. Donc, vous êtes plus enclin à tomber dans ces stratagèmes.

Sara Pinto, c'est un stratagème tellement étrange ! Je ne sais pas comment la messagerie vocale fonctionnerait puisque nous avons parfois des messageries vocales (pas autant de nos jours, mais ça arrive). Heureux que vous l'ayez repéré tout de suite.

Sara Pinto, la dernière qu'ils ont essayé de tirer sur moi concernait l'expédition de la commande. J'ai reçu un message disant que ma commande était bloquée à la douane, et j'ai dû payer un montant x pour la libérer. Cela pourrait être très plausible s'il provenait des bureaux de poste. Mais à la place, c'était cet étrange numéro de téléphone lié à un site Web inconnu. De plus, je n'avais rien commandé, alors j'ai tout de suite repéré l'arnaque. J'ai également fait une petite recherche sur Google pour vérifier s'il y avait quelque chose sur ce numéro de téléphone pour voir s'il s'agissait d'une entreprise légitime. Surprise, surprise, ce n'était pas le cas. Il y avait même un forum avec des plaintes de personnes qui avaient été la proie du stratagème avertissant les autres.

Jack Boreham, les escrocs deviennent créatifs, c'est certain. Mais c'est toujours aussi étrange de les voir utiliser maintenant LinkedIn. Mais je suppose que nous verrons des escroqueries plus inventives, en particulier en utilisant l'environnement de travail. J'imagine bien quelqu'un passant comme RH comme demandant des données bancaires à de nouveaux employés 😬 pour ne pas leur donner d'idées.

Mónica Freitas, je pense que ma surprise vient de la façon dont ils peuvent être si crédibles pour se déguiser en patron de quelqu'un. Vous voulez faire bonne impression, mais cela semble être une approche étrange.

Mónica Freitas, ils envoient un lien à côté du message vocal, et vous savez, c'est assez intuitif de cliquer sur les liens en pensant que rien de mal ne se passera.

Mónica Freitas, j'en ai entendu parler ! Que Dieu bénisse Google. Cela m'a sauvé de nombreuses fois, haha.

Sara Pinto, tant de gens ont tellement peur d'aller voir leur patron pour vérifier les informations... c'est peut-être pour ça que ça marche si bien.

Sara Pinto, ouais, un lien vers une messagerie vocale n'a aucun sens, ahaha.

Sara Pinto, tellement vrai ! J'ai été en partie élevé par Google.

Mónica Freitas, c'est logique ! J'espère que nous deviendrons tous un peu plus prudents !