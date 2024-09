Life360 va cesser de vendre des données de localisation précises

L'application de sécurité familiale Life360 a annoncé mercredi qu'elle cesserait de vendre des données de localisation précises, coupant l'une des plus grandes sources de données de localisation de plusieurs milliards de dollars. La décision intervient après que The Markup a révélé que Life360 fournissait à une douzaine de courtiers en données les allées et venues de millions de ses utilisateurs.





Dans un rapport d'activités trimestriel publié à ses investisseurs sur l'Australian Securities Exchange, le fondateur et PDG de Life360, Chris Hulls, a annoncé que Life360 supprimerait progressivement toutes ses transactions de données de localisation, à l'exception d'Arity d'Allstate. Life360 est une société basée à San Francisco cotée en bourse à la bourse australienne, mais elle prévoit de devenir publique aux États-Unis cette année.





L'application, qui compte plus de 35 millions d'utilisateurs dans le monde, vendra toujours des données de localisation à la société Placer.ai, mais sous une forme agrégée plutôt que brute et précise, a déclaré Hulls.





Le rapport de Life360 décrit l'arrangement comme un "nouveau partenariat de données" qui "fait considérablement progresser les initiatives de confidentialité".





"Life360 reconnaît que l'analyse de données agrégées (par exemple, 150 personnes conduites par le supermarché) est la vague de l'avenir et que les entreprises accorderont de plus en plus une importance aux informations sur les données qui ne reposent pas sur des identifiants au niveau de l'appareil ou d'autres identifiants individuels au niveau de l'utilisateur. », a déclaré Hulls dans l'annonce.





Il a déclaré que la vente de données de localisation agrégées signifierait "réduire le risque commercial" pour l'entreprise. Hulls n'a pas précisé quels étaient ces risques. L'accord avec Placer.ai n'inclut pas les données des sociétés Tile et Jiobit , dont Life360 a annoncé les acquisitions de l'année dernière.

Hulls et Life360 n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de The Markup.





Lors d'un appel avec des investisseurs mercredi, Hulls a déclaré que la transition de la vente à une douzaine de partenaires de données de localisation vers Placer.ai et Arity ne devrait pas affecter les revenus de l'entreprise. Il n'a pas partagé la valeur de l'accord avec Placer.ai.





"Nous remplaçons essentiellement un très grand nombre de partenaires par un seul partenaire à l'exception d'Arity, qui va continuer du côté des pilotes", a déclaré Hulls lors de l'appel .





En 2020, les ventes de données de localisation représentaient près de 20 % des revenus de Life360, rapportant à l'entreprise 16 millions de dollars, selon ses dossiers financiers . Il a gagné 6 millions de dollars supplémentaires grâce à son accord avec Arity, une société de «données et d'analyse de mobilité» détenue par Allstate, qui est divulguée en tant que partenaire de données dans la politique de confidentialité de Life360.





Le code d'Arity, qui est intégré à l'application, active les fonctionnalités «d'historique des événements de conduite et de détection des collisions». Les données que reçoit Arity contiennent des données de localisation précises lorsqu'un trajet dans un véhicule en mouvement a été détecté, selon un ancien employé d'Arity qui a parlé avec The Markup à condition que nous n'utilisions pas leur nom, car ils sont toujours employés dans les données. industrie.





Dans les réponses de Hulls de novembre à The Markup, il a déclaré qu'Arity "alimente une partie importante" des fonctionnalités de conduite de Life360 telles que la détection de collision et que le service était "profondément intégré" à son produit.





"Oui, Arity collecte et utilise des données de localisation précises de Life360 pour fournir à ses utilisateurs des fonctionnalités de sécurité de conduite telles que la détection des accidents, le résumé de la conduite familiale et l'envoi d'urgence", a déclaré Stacy Silver, porte-parole d'Arity dans un e-mail.





"Les termes de notre partenariat avec Life360 restent les mêmes et nous continuerons à travailler avec eux pour fournir les fonctionnalités de sécurité améliorées auxquelles leurs utilisateurs ont appris à faire confiance et sur lesquelles ils comptent."





Hulls a déclaré que Life360 ne partageait pas les informations privées des utilisateurs avec les assureurs d'une manière qui pourrait affecter les tarifs d'assurance.





Placer.ai n'a pas répondu à une demande de commentaire.





En décembre, The Markup a révélé que Life360 était l'une des plus grandes sources de données de localisation brutes pour l'industrie. Parmi ses clients figuraient X-Mode, un courtier en données de localisation qui vendait des données à des sous-traitants militaires américains ; SafeGraph, une entreprise que le sénateur Ron Wyden a qualifiée de « courtier de données préoccupant » ; et Cuebiq, l'un des plus grands courtiers en données de localisation du secteur.





Hulls a déclaré à The Markup dans une déclaration envoyée par courrier électronique en novembre que Life360 avait limité ses partenaires de données dans le partage de données de certaines manières par le biais de restrictions contractuelles.





Cuebiq s'est vu interdire contractuellement par Life360 de revendre des données de localisation brutes, a déclaré Hulls, et Life360 a également mis en place une politique en 2020 pour empêcher ses clients de vendre des données de localisation à des "fins d'application de la loi".





Dans un e-mail de suivi en décembre, Hulls a reconnu qu'il est "toujours difficile de surveiller les activités de tout fournisseur ou partenaire commercial tiers".





X-Mode, Safegraph et Cuebiq n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l'annonce.





« Les entreprises ne devraient pas vendre les données de localisation brutes des consommateurs individuels. Il est trop facile d'en abuser, et même si les entreprises veillent à ne pas le vendre au gouvernement, les entreprises à qui elles le vendent peuvent ensuite le revendre à leur insu », a déclaré Wyden dans un communiqué à The Markup jeudi.





"Je suis heureux que Life360 ait cessé de vendre des enregistrements de localisation aux courtiers en données, mais cela n'aurait pas dû être humilié publiquement par les journalistes. Le Congrès doit enfin adopter une législation stricte sur la protection de la vie privée des consommateurs.





Un ancien ingénieur X-Mode a déclaré à The Markup que les données de localisation de Life360 figuraient parmi les actifs les plus précieux du courtier en données en raison de la précision et de l'étendue des données. Life360 fournirait des données de localisation à ses clients par le biais de transferts de serveur à serveur et fournirait les données aussi fréquemment que toutes les 20 minutes dans certains cas, a déclaré un ancien employé de Life360 à The Markup.





Pour certains partenaires de données, Life360 enverrait des données de localisation sans aucun hachage ni flou pour obscurcir l'utilisateur, a déclaré Hulls à The Markup en décembre.





En novembre, Hulls a déclaré à The Markup que les transferts directs de serveur pour les données de localisation ne s'appliquaient qu'à "certains partenariats mais pas à tous". Il a également reconnu que certains partenaires de données recevaient des données hachées tandis que d'autres, comme Cuebiq, recevaient des données de localisation brutes et précises. Malgré l'exactitude des données, Hulls a déclaré que la société "n'était au courant d'aucun cas où nos données auraient été retracées jusqu'à des individus via nos partenaires de données".





Il a également déclaré à The Markup que la société n'avait "aucun moyen de confirmer ou de nier" que Life360 était l'un des plus grands fournisseurs de données de localisation pour l'industrie.





Hulls n'a pas répondu à la question de The Markup jeudi pour savoir si Life360 agrégera les données avant de les envoyer à Placer.ai ou si Placer.ai agrégera les données qu'il reçoit.





L'annonce de Life360 n'a fourni aucun détail spécifique sur le fonctionnement de l'agrégation.





"Les entreprises utilisent constamment des termes tels que" anonyme "et" agrégé "sans vraiment préciser, techniquement, ce qu'ils signifient", a déclaré Justin Sherman, chercheur en cyberpolitique au Duke Tech Policy Lab.





"Le plus souvent, les données ne sont pas vraiment" anonymes "ou" agrégées ", car il est trop facile, avec tant de données disponibles, de relier des points de données aléatoires à des personnes spécifiques", a déclaré Sherman.





Sherman a noté que les données de localisation agrégées peuvent toujours causer des dommages lorsque les emplacements observés pour obtenir des informations sont de nature sensible.





« Si ces données concernent des personnes rassemblées devant un poste de police pour protester, ou des femmes visitant des cliniques d'avortement après les heures de travail, ou des jeunes se rendant dans un centre de traitement du VIH, elles sont encore plus susceptibles d'être utilisées de manière nocive et de révéler des informations très sensibles sur les personnes. Et en plus de tout cela, il y a toujours une entreprise qui collecte (et éventuellement partage) vos données de localisation brutes en premier lieu », a déclaré Sherman.





Les utilisateurs peuvent désactiver les ventes de données de localisation à partir de l'application Life360 via les paramètres de confidentialité et de sécurité.





Placer.ai est également une figure majeure de l'industrie des données de localisation, ayant récemment levé 100 millions de dollars de financement avec une valorisation de 1 milliard de dollars, a annoncé la société le 12 janvier. La société fournit des données de localisation agrégées pour l'analyse du trafic et prévoit de se développer avec des données. y compris le trafic des véhicules, le trafic Web et les données d'achat, a déclaré Noam Ben-Zvi, PDG et cofondateur de la société, dans un communiqué de presse.





Ses clients incluent Sony, Wayfair, Wegmans et Planet Fitness, selon la société. Placer.ai se vante de recevoir des données de localisation de plus de 20 millions d'appareils et de plus de 500 applications.





Écrit par : Jon Keegan et Alfred Ng





Photo de Jason Dent sur Unsplash