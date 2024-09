Les meilleurs composants d'interface utilisateur JavaScript

Une boîte à outils d'interface utilisateur puissante est la sauce secrète derrière chaque excellente application Web, mais avec autant de choix disponibles, il peut être difficile de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins.





Dans cette comparaison, nous examinerons de près certains des principaux concurrents : Wijmo de MESCIUS, Semantic-UI, Kendo pour jQuery, DHTMLx et Sencha ExtJS. En décomposant ce que chaque solution a à offrir, nous souhaitons vous aider à trouver la solution idéale pour votre projet.

Sencha ExtJS – Support étendu





ExtJS était autrefois une solution incontournable pour les applications de niveau entreprise. Avec plus de 140 composants et contrôles d'interface utilisateur , sa bibliothèque complète constituait un avantage considérable pour les développeurs créant des systèmes complexes. Il regorge de fonctionnalités de haute qualité telles que les grilles de données, les graphiques, les tableaux croisés dynamiques, les arbres, les formulaires et les mises en page. Sencha Ext JS comprend également un riche ensemble de modules complémentaires et de contrôles avancés :





Grilles – Avec des fonctionnalités telles que le verrouillage, les données en direct et le défilement infini

Adaptateur D3 – Pour créer des visualisations de données complexes

Calendrier – Fonctionnalités de planification avancées avec des événements par glisser-déposer

Thèmes – Thèmes intégrés avec options de personnalisation à l'aide du thème Sencha

Décorations – Widgets tels que curseurs, barres de progression et info-bulles







Sencha Ext JS est connu pour sa documentation complète et son support communautaire, mais sa courbe d'apprentissage est abrupte . Si vous êtes nouveau dans le framework, vous le trouverez complexe et long à maîtriser.





De plus, Sencha Ext JS n'a pas suivi les tendances de développement modernes, ce qui peut être un inconvénient pour les nouveaux projets. À mesure que la technologie de développement évolue, l'utilisation d'outils obsolètes peut vous empêcher d'atteindre les meilleures performances et innovations.

Wijmo – Étendu, rapide, flexible et de qualité professionnelle





Wijmo de MESCIUS est une bibliothèque de composants d'interface utilisateur JavaScript qui vous aide à créer facilement des applications professionnelles rapides et flexibles. Conçu avec TypeScript, Wijmo prend en charge tous les frameworks les plus récents, notamment Angular, React et Vue. Il n'y a absolument aucune dépendance, ce qui signifie que vous obtenez une solution simple et efficace sans le fardeau de bibliothèques externes inutiles. Cette approche minimise les problèmes de compatibilité, simplifie la maintenance et facilite la mise à niveau de vos projets au fil du temps.





Les fonctionnalités de base de Wijmo offrent tout ce dont vous avez besoin pour une productivité immédiate, tout en gardant les applications légères et rapides dès le départ. Les fonctionnalités intégrées les plus populaires incluent :





FlexGrid – La meilleure grille de données de sa catégorie avec tri, formatage, pagination et liaison de données flexible intégrés

FlexChart – Plus de 80 types de graphiques avec une gamme d'éléments, d'interactions et d'options de personnalisation pour donner vie à vos données

FlexMap – Des commandes de carte faciles à utiliser pour créer des visualisations de géodonnées époustouflantes

OLAP – Traitez et agrégez rapidement des milliers de lignes sans dépendances côté serveur, exclusivité Wijmo Enterprise

FinancialChart – Fournit des outils avancés pour créer des visualisations détaillées des tendances boursières, uniquement avec Wijmo Enterprise

Saisie – Une variété de fonctionnalités de saisie telles que la saisie semi-automatique, le sélecteur de couleurs, la sélection de date/heure, les masques de saisie, les menus, les sélections multiples, etc.







Sa conception modulaire et son extensibilité vous permettent d'ajouter exactement les contrôles avancés que vous souhaitez et uniquement ces contrôles. Cette approche permet de garder votre application épurée, ce qui rend la personnalisation et la mise à l'échelle efficaces et simples. Vous n'êtes pas limité par l'ensemble des fonctionnalités prêtes à l'emploi ; au lieu de cela, vous pouvez créer pratiquement toutes les fonctionnalités que vous pouvez imaginer à l'aide d'une API flexible et d'extensions.





MESCIUS est fier de fournir un excellent support client et d'aider les développeurs à surmonter les défis rapidement et efficacement. Lorsque vous achetez Wijmo, vous recevez automatiquement le support Platinum , vous offrant une assistance de premier ordre chaque fois que vous en avez besoin. Cela comprend :





Réponses FastTrack en 24 heures

Assistance téléphonique dédiée

Assistance rapide par ticket en ligne

Participation à des forums communautaires surveillés

Un an de mises à jour majeures

Accès aux dernières versions de correctifs

Semantic-UI – Élégant et accessible





Semantic-UI est un framework open source , ce qui le rend accessible à un large éventail d'utilisateurs, des amateurs aux petites startups. Avec plus de 5 000 commits , il dispose d'une communauté de développement dynamique et active. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser et le personnaliser sans frais, offrant flexibilité et accessibilité pour les projets de toutes tailles. Les intégrations de Semantic-UI incluent React, Meteor et Ember, et la prise en charge d'Angular est en cours.





Il est livré avec plus de 50 composants d'interface utilisateur de haute qualité , à la fois faciles à utiliser et visuellement attrayants. Ces composants vous aident à créer une interface utilisateur cohérente et attrayante, pour que vos projets soient beaux et fonctionnent sans problème. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines des catégories et de leurs contrôles d'interface utilisateur :





Éléments – Blocs de construction d’interface de base tels que les boutons, les conteneurs et les séparateurs

– Blocs de construction d’interface de base tels que les boutons, les conteneurs et les séparateurs Collections – Composants plus complexes comme les formulaires, les menus et les tableaux

– Composants plus complexes comme les formulaires, les menus et les tableaux Vues – Cartes, commentaires, flux et éléments pour la narration visuelle

– Cartes, commentaires, flux et éléments pour la narration visuelle Modules – Fonctionnalités interactives telles que les cases à cocher, les fenêtres contextuelles, les barres latérales et la recherche

– Fonctionnalités interactives telles que les cases à cocher, les fenêtres contextuelles, les barres latérales et la recherche Comportements – Fonctionnalités dynamiques telles que la validation de formulaire et l’intégration d’API





L'un des principaux atouts de Semantic-UI est son puissant système de thèmes. Avec plus de 3 000 variables de thèmes , vous pouvez facilement créer de superbes sites Web JavaScript et appliquer des thèmes cohérents sur l'ensemble de votre projet à l'aide du système d'héritage.









Malheureusement, ce framework ne propose pas de composants avancés, tels que des grilles de données et des graphiques . Il n'est donc pas le meilleur choix pour les applications complexes au niveau de l'entreprise. Si votre projet nécessite une manipulation et une visualisation de données importantes, vous constaterez qu'il manque cruellement de fonctionnalités dans ce domaine.

Kendo UI pour jQuery – Fonctionnalités et historique riches





Kendo UI propose une vaste bibliothèque de plus de 120 composants et fonctionnalités jQuery UI faciles à utiliser , vous permettant de créer rapidement de superbes applications jQuery. Que vous soyez en version d'essai ou que vous ayez une licence, vous pouvez obtenir une aide personnalisée directement auprès des ingénieurs qui ont créé les outils ou consulter des guides et des ressources détaillés. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des points forts de Kendo :





Grille de données avancée – Grille jQuery hautes performances avec filtrage, regroupement et autres fonctionnalités avancées pour une gestion fluide des données





Outils de conception modernes – Thèmes intégrés tels que Material, Fluent et Bootstrap, ainsi que des outils tels que Progress ThemeBuilder et les kits Figma pour un look soigné





Personnalisation facile – Composants et API conçus pour une personnalisation simple, rendant votre processus de développement plus fluide







Malgré ces atouts, le monde de la technologie a largement évolué depuis jQuery, qui est toujours utilisé dans de nombreux sites Web traditionnels, mais qui n'est généralement pas choisi pour les nouvelles applications. Kendo n'a pas évolué : il dépend de la bibliothèque jQuery, ce qui le rend obsolète par rapport aux frameworks plus récents qui n'ont pas de telles dépendances.





Comme jQuery est tombé en désuétude, le fait de continuer à l'utiliser peut ralentir la modernisation et l'évolutivité de vos applications. Si vous souhaitez utiliser Kendo avec des frameworks modernes comme Angular, React ou Vue, vous aurez besoin de produits distincts, ce qui complique l'intégration et la maintenance.

DHTMLx – Des widgets puissants





Bien que DHTMLx propose une gamme solide de composants, il n'offre pas l'étendue des fonctionnalités que vous trouverez avec Wijmo et Kendo. Ce n'est en aucun cas une « mauvaise » option : leurs widgets complexes comme Gantt, Chatbot, Scheduler, Kanban, To Do List, Event Calendar, Diagram, Spreadsheet, Pivot, Vault et RichText sont bien conçus et fonctionnels. Les autres widgets incluent :





Formulaire

Grille

Sélecteur de couleurs

Barre d'outils

Arbre

Barre latérale





Si vous pensez que ces composants couvrent tous vos cas d'utilisation, alors DHTMLx pourrait être une bonne solution. DHTMLx propose plus de 1 500 démos et échantillons , ce qui est idéal pour commencer et voir exactement comment implémenter diverses fonctionnalités. Il s'intègre également à de nombreuses bibliothèques modernes.









La plupart de ces widgets complexes sont destinés aux applications de gestion de projet , qui ne peuvent pas couvrir tous les besoins d'applications diverses ou plus complexes. Si vous avez besoin de contrôles plus spécialisés qui vont au-delà de ce que DHTMLx offre, vous pourriez trouver cela limité. Dans de tels cas, Wijmo ou Kendo, qui incluent une plus grande variété de contrôles avancés et personnalisables, seraient plus adaptés à vos besoins.

Conclusion

Sur un marché où de nombreux concurrents sont en difficulté, que ce soit en raison de dépendances obsolètes comme Kendo UI pour jQuery ou d'un manque de fonctionnalités avancées comme Semantic-UI, Wijmo se démarque en combinant des pratiques de développement modernes avec des composants robustes de qualité professionnelle. Bien qu'il existe plusieurs options disponibles, Wijmo offre une solution à l'épreuve du temps qui privilégie les performances, la flexibilité et le support.