Les effets du réseau de jeu et leurs paradoxes

Avant la blockchain, les fournisseurs de services géraient les actifs mutables dans les jeux vidéo, ne laissant aucune place au contrôle des utilisateurs. En conséquence, le commerce d'actifs dans le jeu était rare, et les jeux qui facilitaient le commerce n'offraient pas vraiment de solution aux utilisateurs pour posséder leurs trésors nouvellement acquis.





La scène du jeu des années 80 était dominée par les MUD, c'est-à-dire les jeux de donjon multi-utilisateurs. Les amateurs de jeux d'aventure ont bavé sur les RPG multijoueurs en temps réel – les riches traditions, les créatures fantastiques et les mécanismes convaincants. Mélangez cela avec un peu de gameplay RNG et des scénarios P2P, et cela brosserait une image très familière du métaverse tel que nous le connaissons aujourd'hui - mais en l'absence d'une fonctionnalité incroyablement attrayante - les économies dans le jeu Blockchain .

La chaîne de jeu

Depuis le livre blanc de Bitcoin en 2008, une innovation colossale a émergé au-dessus de la technologie blockchain - l'introduction d'Ethereum, des contrats intelligents, DeFi, DAO, NFT, le Metaverse...





Nous avons depuis assisté à l'émergence du jeu blockchain - l'avènement de CryptoKitties, EtherBots, Hashcraft - la croissance d'Axie Infinity et la naissance de guildes de jeu telles que YGG ou Merit Circle - et GameFi - le carrefour du jeu communautaire et de la finance décentralisée .





La relation entre le jeu et la chaîne permet aux actifs de flotter librement sur le grand livre distribué, facilitant un transfert sans effort entre les participants. De plus, la tokenisation des actifs a créé une base solide pour la germination d'une économie de marché équilibrée, renforçant la valeur intrinsèque des actifs au sein des écosystèmes de jeu.





La blockchain cultive des économies de jeu néoclassiques organiques, offrant une sécurité et une valeur réelle au jeu, tandis que le jeu lui-même ajoute à l'utilité et à l'adoption de la blockchain.

Le marché du jeu Blockchain

Malgré un ralentissement du marché, des événements mondiaux et des problèmes de sécurité (tels que le piratage du pont Ronin ), le premier trimestre 2022 reflète toujours une explosion de 2000 % du jeu en chaîne, attirant 1,22 million de portefeuilles actifs uniques (UAW) en mars 2022 seulement - 52 % du l'activité de l'industrie pour le mois. DappRadar estime que 2,5 milliards de dollars ont été investis dans les chaînes de jeux et leur infrastructure connexe au premier trimestre 2022, mettant 2022 sur la bonne voie pour atteindre 10 milliards de dollars d'investissements annuels.





DapRaddar estime un investissement annuel de 10 milliards de dollars dans Blockchain Games et leur infrastructure

Le jeu Blockchain connaît un moment. La synergie est palpable. Blockchains et jeux — une symbiose parfaite !





Pourtant, même face à ses promesses actuelles de perturbation, l'infrastructure de jeu blockchain n'est que le début d'une trajectoire plus longue. En conséquence, le jeu blockchain a des défis à relever avant de pouvoir être à la hauteur du changement de paradigme qu'il devrait apporter aux marchés mondiaux du jeu.





Ensuite, nous examinerons les goulots d'étranglement qui limitent l'évolutivité du jeu blockchain, menaçant le point idéal de l'adoption - les effets de réseau.

La valeur du jeu dépend des utilisateurs

La valeur intrinsèque d'un projet de jeu est directement liée au nombre de ses utilisateurs — À mesure que le nombre d'utilisateurs d'une plateforme augmente, sa valeur d'application augmente. À cet égard, les jeux Web3 ont un avantage sur les jeux Web2 lorsqu'il s'agit d'amorcer les effets de réseau.





Pour les plates-formes Web2, il est difficile de démarrer à froid car le nombre d'utilisateurs et la valeur d'application de la plate-forme pour ces utilisateurs sont faibles. Avec la tokenisation des actifs introduite par les jeux Web3, tant que les investisseurs et les joueurs reconnaissent la valeur future d'un protocole et de son jeton, les participants sont initialement attirés par la plate-forme car ils peuvent gagner des jetons en l'utilisant. À son tour, la valeur d'application de la plate-forme augmente.

Quand la mise à l'échelle fonctionne contre les jeux Blockchain

Cependant, la croissance des utilisateurs, précisément ce dont une nouvelle plate-forme a besoin pour réussir, peut fonctionner contre des jeux construits sur des chaînes de couche 1 comme Ethereum ou Binance - Plus il y a d'utilisateurs, moins il y a de valeur pour un seul utilisateur en raison de la surpopulation. Nous appelons cela un effet anti-réseau .

Qu'est-ce qu'un effet anti-réseau ?

Octopus Network définit un effet anti-réseau comme un mécanisme par lequel une augmentation du nombre d'utilisateurs entraîne une diminution de l'utilité. En bref, les effets anti-réseau sont causés par la congestion du réseau.

Comparé aux centaines de millions de trafic de joueurs grand public qui approchent rapidement de l'industrie du jeu blockchain, Ethereum ne peut gérer que 15 à 30 transactions par seconde dans son itération actuelle.





Avec les développements rapides d'Ethereum, la prolifération des transactions en chaîne provoque une surcharge. Les frais de gaz élevés et les transactions perturbées sont les désagréments les plus convenus pour les utilisateurs. Les transactions en chaîne peuvent devenir lentes et coûteuses.

Alors que la vague DeFi de 2020 et la frénésie NFT de 2021 ont donné un aperçu des problèmes de congestion sur Ethereum, un récent Tweet de Yuga Labs en dit long.













Après une vente de terres métaverse très attendue par les gens derrière BAYC , la plate-forme a présenté ses excuses à la communauté Ethereum pour avoir encombré le réseau Ethereum . Certains utilisateurs ont payé jusqu'à 5 ETH en gaz pour une seule transaction.





La congestion du réseau est particulièrement fatale aux jeux blockchain en raison de leurs microtransactions accrues et de leur plus grande densité d'interaction. De plus, une fois que la chaîne publique est encombrée, les joueurs sont susceptibles d'être les premiers touchés par rapport aux utilisateurs DeFi, car les Play-to-Earners sont plus susceptibles d'être sensibles au prix.





Pour que l'industrie du jeu blockchain soit à la hauteur de son potentiel, elle doit d'abord remédier au problème toujours persistant de la congestion du réseau . Pourtant, même avec le point de vente d' Ethereum qui approche à grands pas , l'évolutivité semble encore être un long voyage.





Nous ne voulons pas tuer Ethereum. On veut juste pouvoir l'utiliser !





L'énigme de la congestion a conduit au développement d'autres L1 compatibles EVM, appelés à tort " Ethereum Killers ". L'ironie de cette étiquette réside dans le fait que c'est uniquement en raison de la valeur démontrée par Ethereum que ces technologies sont développées. Je me risquerais à dire que personne ne veut vraiment tuer Ethereum. Ils veulent juste pouvoir l'utiliser.





Les solutions de mise à l'échelle d'Ethereum Layer2 donnent aux Ethereum Killer L1 une certaine concurrence. Les solutions de mise à l'échelle Layer2, telles que les rollups, ne sont pas non plus intéressées à tuer Ethereum. Au contraire, ils tentent eux aussi d'améliorer Ethereum - généralement en déplaçant le calcul hors de la chaîne principale, en effectuant les calculs, puis en stockant les preuves dans la chaîne.





Les solutions Layer2 se déclinent en plusieurs versions et sont à divers stades de développement. Quand quelque chose est cassé dans la blockchain, cela inspire simplement plus d'innovation.

Les limites des Legos - Les jeux blockchain sont-ils même amusants ?

Pour la plupart des constructeurs de jeux blockchain, la voie la plus simple a été les contrats intelligents dans une couche d'application unique. D'un point de vue purement architectural, les contrats intelligents sont parfaits pour des utilisations très spécifiques. Alors que les contrats intelligents n'ont aucune flexibilité car toutes les conditions contractuelles sont prédéterminées, la fonction de composabilité des contrats intelligents leur permettant de s'intégrer les uns aux autres comme autant de legos est incroyablement pratique.





Cependant, les contrats intelligents ne parviennent pas à eux seuls à fournir des applications décentralisées complexes, telles que les jeux en chaîne, en raison de leur manque de flexibilité, d'un ensemble limité d'opérations cryptographiques, de langages de programmation immatures et de problèmes de sécurité. Surtout pour les contrats intelligents, le trilemme de la blockchain - sécurité, évolutivité et décentralisation - ne peut pas être optimisé simultanément.





Par exemple, pour garantir la vérifiabilité de la logique d'application, les chaînes de blocs publiques ne permettent généralement pas aux contrats intelligents de se mettre à niveau de manière simple. Essentiellement, les projets construits sur le dos de contrats intelligents ont pour la plupart renoncé à la souveraineté de la gouvernance.





La composabilité est excellente en théorie, mais les systèmes complexes construits sur plusieurs dApps peuvent souffrir considérablement pendant les périodes d'utilisation accrue. C'est peut-être pour cette raison que le développement et la gestion d'expériences de jeu innovantes, de mondes d'histoires complexes et d'économies de jeu sont une tâche plus simple dans des environnements centralisés.





De plus, alors que les phénomènes GameFi "Play-to-Earn" - couplés au trading, au prêt et à l'exploitation de DeFi - ont gagné en popularité, la question de savoir si un jeu est réellement "amusant" ou non est généralement laissée de côté. la conversation en faveur d'une concentration sur l'économie et le potentiel de gain.





Que tous les développeurs veuillent ou non offrir des expériences plus fantastiques à leurs utilisateurs que les autres, tous les développeurs veulent des utilisateurs. Ils veulent que les gens interagissent avec leur dApp. Et j'oserais même dire qu'ils veulent que leur application soit aimée. Ils veulent que leur application fasse dire à l'utilisateur "Wow!" « WGMI ! » "Cette dApp est épique !"





Les joueurs Play-to-Earn veulent certainement jouer plus pour gagner plus. Mais cela a conduit à la spéculation selon laquelle les jeux de blockchain sont en fait plus une "rampe d'accès" à la blockchain qu'une destination fascinante pour les joueurs.

La solution Une chaîne par jeu d'Octopus Network

Octopus Network estime que la meilleure façon de créer un jeu blockchain est d'utiliser une chaîne d'applications - une chaîne pour un jeu. Le réseau Octopus est un réseau multichaîne qui lance et héberge des chaînes d'applications compatibles EVM basées sur un substrat.





Une Appchain est une blockchain indépendante utilisée explicitement pour un ensemble spécifique d'applications conçues sur mesure. Substrate prend en charge une myriade de modules que les développeurs peuvent facilement intégrer dans leur Appchain, y compris une palette Ethereum Virtual Machine, pour créer des applications rapides et conviviales avec de faibles coûts de transaction.





Contrairement aux contrats intelligents, les Appchains compatibles EVM permettent aux développeurs de personnaliser leurs applications en termes de structure de gouvernance, de conception économique et d'algorithme de consensus sous-jacent. Cela signifie que la pile complète d'une Appchain, y compris la mise en réseau, le protocole de consensus, la configuration des nœuds, etc., peut être optimisée pour des cas d'utilisation spécifiques. Et une appchain a une auto-souveraineté, gouvernée par sa propre communauté.





Mais l'avantage significatif d'une Appchain pour les applications de jeu est l'utilisation exclusive des capacités de traitement de la chaîne - Il n'est pas nécessaire de rivaliser avec d'autres applications, et le gaz est payé avec les frais de transaction inférieurs de l'Appchain native.





La capacité de traitement des transactions dédiée de l'Appchain compatible Octopus Network EVM lui permet d'atteindre 1000 transactions par seconde avec une finalité rapide. Ainsi, les jeux construits sur des Appchains dédiées ont de meilleures performances et peuvent traiter des dizaines de millions de transactions par jour pour prendre en charge les jeux blockchain qui atteignent des millions d'utilisateurs quotidiens.

Présentation de la chaîne d'applications EVM d'Octopus Network

Les boîtes à outils open source telles que Substrate et Cosmos SDK ont rendu la création d'une Appchain beaucoup plus facile et plus rentable. Depuis octobre 2018, lorsque à partir de zéro sur Substrate, des centaines de projets de cryptographie ont été construits sur Substrate , et d'autres projets Appchain devraient émerger.





Cependant, même si Substrate et Cosmos SDK ont considérablement réduit le coût de développement des Appchains, le démarrage d'Appchain reste un travail complexe et gourmand en capital pour les développeurs.





Octopus Network a résolu ce problème d'abordabilité et rendu une Appchain beaucoup plus facile à lancer en fournissant une sécurité flexible, un support d'infrastructure, une interopérabilité inter-chaînes, une communauté prête à être engagée et une évolutivité illimitée.





Sécurité - L' amorçage de la sécurité des points de vente est un travail long et laborieux. Il faut généralement plusieurs années et quelques millions de dollars pour démarrer une Appchain indépendante avec une sécurité solide. Mais les Appchains du réseau Octopus peuvent adapter leur sécurité à la demande. Cela réduit le coût de lancement d'une Appchain de 100x et permet aux Appchains de se lancer en quelques mois au lieu d'années.





Infrastructure - L'infrastructure à guichet unique d'Octopus Network fournit un ensemble complet d'infrastructures pour les chaînes d'applications, y compris la passerelle RPC, l'explorateur d'Appchain, l'indexeur d'Appchain et l'archiveur d'Appchain. Une fois qu'une Appchain est démarrée, les développeurs n'ont qu'à mettre à jour la configuration frontale, puis l'Appchain est prête à servir les utilisateurs finaux.





Interopérabilité — Les chaînes d'applications d'Octopus Network bénéficient d'une interopérabilité prête à l'emploi. Les chaînes d'applications du réseau Octopus sont interopérables avec Ethereum, NEAR et toutes les chaînes de blocs compatibles Substrate IBC , telles que Polkadot et Cosmos.





Communauté - Le réseau Octopus agit comme une méta-communauté pour les communautés de jeu écloses - un point focal au sein de l'écosystème de protocole NEAR où les équipes de jeu Web3.0 peuvent afficher le mérite de leurs plates-formes pour attirer une variété de supporters, tels que des joueurs, des investisseurs, Validateurs, délégants et acteurs du marché — déclenchant des effets de réseau.





Évolutivité - Le relais Octopus, qui exploite le mécanisme de location de sécurité, est basé sur le protocole NEAR. Le protocole NEAR a une évolutivité illimitée basée sur le sharding - il peut accueillir des centaines, voire des milliers de réseaux et d'actifs de plus que la couche Ethereum1, ce qui en fait l'un des hubs Internet Blockchain les plus importants aujourd'hui.





Avec les ressources et le soutien de l'ensemble de l'écosystème, NEAR émerge rapidement comme un formidable centre financier décentralisé. Les chaînes d'applications Octopus Network ont l'avantage d'être nées en tant qu'économies décentralisées autonomes sans s'appuyer sur des échanges centralisés et peuvent établir des relations symbiotiques étroites avec les protocoles DeFi sur NEAR dès le premier jour.

EVM Appchains vs Ethereum Killers et Layer2 Solutions

La chaîne d'applications Octopus Network offre une alternative plus accessible et moins coûteuse pour résoudre le paradoxe d'évolutivité d'Ethereum pour les jeux de blockchain que les stratégies actuelles "Eth Killer" Layer2 et Layer1 en simplifiant le processus de déploiement d'applications décentralisées basées sur Ethereum sur Substrate Appchains.





Les chaînes d'applications compatibles EVM dans le réseau Octopus promettent le meilleur des deux mondes pour les créateurs de jeux : l'évolutivité, la souveraineté et la flexibilité du déploiement sur une blockchain autonome, associées à l'avantage de la migration des contrats intelligents EVM, afin que les développeurs n'aient pas besoin de coder à partir de se gratter.





Les développeurs peuvent créer des projets open source dans l'écosystème EVM tout en bénéficiant d'un substrat unifié pour le développement regroupé dans une pile technologique agrégée de manière transparente et accéder à un vaste écosystème interopérable avec un accès facile à la collection NEAR de DeFi et dApps.





Pour les utilisateurs, les avantages d'une Appchain compatible EVM incluent la participation à un écosystème multichaîne et interopérable, des frais de gaz réduits, un règlement plus rapide, les mêmes formats d'adresse et un processus d'exploitation plus simple - les bases d'une meilleure expérience de jeu.

Le jeu final

Malgré la manie du jeu blockchain, le secteur est encore naissant. Sous tout le battage médiatique de GameFi se cache une question fondamentale : sans son niveau actuel de rentabilité, la conception du jeu est-elle suffisamment intéressante pour valoir la peine d'être jouée ?





Octopus Network estime que la révolution du jeu est inévitable une fois que les obstacles au cœur de l'infrastructure de jeu blockchain sont résolus. En supprimant les goulots d'étranglement en matière de sécurité, d'évolutivité, de personnalisation et d'évolutivité, Appchains est à la tête d'une nouvelle vague d'innovation pour le jeu blockchain, débloquant une expérience de jeu plus riche grâce à des mécanismes plus complexes, avec la capacité de développer des économies dans le jeu - Plus de pouvoir pour les constructeurs , plus de joie pour les joueurs !





