Legacy Network AG: Développer l'avenir de l'éducation avec la blockchain et l'IA

Avec la prise de contrôle de la blockchain sur l’espace technologique, les innovateurs recherchent de nouvelles façons d’éduquer les individus sur le pouvoir croissant de la technologie décentralisée. La société Legacy Network AG est un innovateur de l'écosystème éducatif de son genre basé à Ruggell, Liechtenstein. La société espère remodeler l'éducation mondiale grâce à la blockchain et à l'intelligence artificielle.Avec des programmes d'apprentissage intelligents, une expérience utilisateur gamifiée et un jeton d'utilité multi-chaîne ($LGCT), Legacy Network changera la façon dont l'éducation peut ressembler au monde moderne.

Une mission enracinée dans de nouvelles solutions éducatives

Formé par cinq individus passionnés, Legacy Network est né d'un besoin de systèmes d'apprentissage engageants et efficaces. Depuis lors, l'entreprise s'est étendue à plus de 40 employés dans le monde entier.





Les fondateurs ont remarqué que l'éducation traditionnelle manque de personnalisation et de divertissement.Les apprenants ont souvent du mal à conserver l'information si le sujet n'est pas pertinent pour leur vie personnelle.Ce style institutionnel dépassé ne prépare pas les gens aux applications du monde réel, à la pensée critique et à l'autosuffisance.

Au cœur de l'innovation: ce qui rend le réseau héréditaire différent

Avec un noyau technologique, Legacy Network intègre la blockchain et l'IA pour personnaliser l'apprentissage.Il enseigne aux étudiants les fondamentaux de la crypto et les guide dans l'écosystème Web3.





Avec la gamification basée sur Octalysis et le système de récompense en chaîne, Legacy Network offre « un design futuriste et moderne qui garantit une expérience utilisateur premium et hautement interactive ».





En utilisant le jeton utilitaire $LGCT, la fonctionnalité multi-chaîne renforce les récompenses, l'accessibilité et la propriété au sein de l'écosystème d'apprentissage. Du point de vue de Legacy Network, ce jeton représente une monnaie éducative de l'ère numérique. Legacy Academy intègre un mécanisme BBB (buy back and burn), qui assure que chaque paiement effectué pour le produit revient partiellement au jeton.





En outre, la migration de la chaîne de base étendra la portée de $LGCT à une base d'utilisateurs plus large et plus active, renforçant sa liquidité et sa présence sur le marché.Avec de nouvelles listes d'échanges sur BitPanda et Gate.io, la pièce de monnaie $LGCT sera accessible aux audiences courantes.A mesure que la confiance de la communauté augmente, l'écosystème continuera de croître grâce à l'engagement des utilisateurs nouveaux et actifs.

The Gamification of Learning

Connaître les principes de conception du jeu, Réseau Legacy AG crée une expérience d'apprentissage amusante. Au lieu d'une tâche ennuyeuse et fiscale, l'éducation devient attrayante pour tous les âges et tous les niveaux d'expérience. L'écosystème fournit également aux utilisateurs un investissement précieux en raison du jeton attaché et de l'éducation crypto inestimable.

Défis et triomphes

Initialement, la société a fait face à beaucoup de scepticisme du public. En tant que start-up, il était difficile de construire la confiance et de comprendre les réglementations strictes de la construction d'une entreprise avec la technologie blockchain. Malgré ces luttes, Legacy Network a prévalu, survivant à la "phase de la mort" où la plupart des start-ups échouent.





Le co-fondateur et PDG, Fabio Martinetti, a plus d’une décennie d’expérience dans la technologie et l’entrepreneuriat et a guidé l’entreprise vers la reconnaissance de l’industrie. Au-delà de la technologie, Fabio est écrivain et philosophe et a étudié la psychologie et la sociologie.

Évolution de l’éducation