Comment perturber le système immunitaire de l'entreprise

On a beaucoup parlé du système immunitaire ces dernières années – et à plus d'un titre, en fin de compte.

Récemment, j'ai été sensibilisé au « système immunitaire de l'entreprise » ; le phénomène qui protège les entreprises de l'échec, mais du même coup empêche l'innovation. Des perturbations ont lieu dans toutes les grandes industries, et celles qui réussissent sont celles qui comprennent cette réponse immunitaire.

J'ai découvert ce sujet fascinant grâce à Salim Ismail. Il n'est que l'un des entrepreneurs et des stratèges les plus avant-gardistes vivants aujourd'hui. Salim a travaillé avec Singularity University pour aider des entreprises comme Yahoo à innover et à se développer dans le monde en rapide évolution d'aujourd'hui.

Peut-être êtes-vous dans une industrie où les perturbations et l'innovation se profilent, mais vous ne savez pas trop comment faire cette percée finale. Ou peut-être que vous démarrez une entreprise et que vous voulez faire tout votre possible pour rester à la pointe. Ce bulletin est pour vous. Nous parlerons des moments Gutenberg, des ExO et de ce qu'il faut pour innover en 2022.

Plongeons-nous !

Nous vivons à l'ère Gutenberg

Johannes Gutenberg ; vous le connaissez peut-être comme l'inventeur de la toute première presse à imprimer mécanique . À l'époque, tout travail écrit et imprimé était une rareté. (Pas étonnant, car toute impression devait être faite très minutieusement à la main.)

Ce que Gutenberg a fait était, dans tous les sens du terme, révolutionnaire. La possibilité d'imprimer des livres en masse, en doubles parfaits ? Aucune chance. Mais Gutenberg l'a fait - et même si cela prendrait du temps, il a également déclenché le début des médias de masse tels que nous les connaissons aujourd'hui.

Au XXIe siècle, nous voyons ces moments Gutenberg se produire tout autour de nous. L'iPod a révolutionné la consommation de musique. La Tesla a bouleversé l'industrie automobile. Airbnb a donné au propriétaire moyen une chance de devenir hôtelier.

Ce que toutes ces innovations ont en commun, c'est qu'elles ont bouleversé une industrie en s'attaquant à son modèle commercial sous-jacent. Plus simplement que cela, ils ont changé notre façon de faire les choses. Et c'est ce que nous voyons dans le monde des affaires aujourd'hui.

Le climat actuel

En 2022, les startups perturbatrices attaquent les opérateurs historiques en utilisant de nouvelles technologies, de nouveaux processus et parfois même de nouveaux modèles commerciaux pour changer la donne.

Salim Ismail connaît ce modèle comme sa poche - peut-être mieux que la plupart - et ce fut un privilège de l'entendre parler du sujet lors de notre récente interview.

« L'imprimerie au XVe siècle ? Fondamentalement changé le monde. L'énergie solaire a fondamentalement changé le monde. L'IA a complètement changé le monde. Nous avons eu ce genre de percées une fois toutes les quelques décennies, mais maintenant nous en avons 20 qui nous frappent tous en même temps. Et cela fait exploser nos industries à l'échelle mondiale.

Salim construit des entreprises numériques perturbatrices en tant qu'entrepreneur en série depuis le début des années 2000. Il est également un entrepreneur en série, un investisseur providentiel, un auteur, un conférencier et un stratège technologique, ainsi que le directeur exécutif fondateur de Singularity University et l'auteur principal d'Exponential Organizations.

En d'autres termes, il sait de quoi il parle. J'étais trop impatient d'entendre ses idées sur la façon de percer le système immunitaire de l'entreprise.

Immunité des entreprises : notre protection et notre chute

Comme nous l'avons établi, le monde regorge d'innovations et de perturbations comme nous ne l'avons jamais vu auparavant, mais ne vous laissez pas berner par la mystique de la Silicon Valley ou le charme d'Elon Musk. Ce n'est pas le statu quo, et ce ne sera pas avant longtemps.

Pourquoi? Car au sein de chaque organisation existe un système immunitaire.

« Les grandes entreprises ont un système immunitaire . Nos institutions, comme l'éducation, le journalisme et les soins de santé, ont leur propre système immunitaire. Le milieu universitaire a son propre système immunitaire, et le pire est probablement la religion – celle qui vous tue si vous ne suivez pas la relation », a expliqué Salim.

Comme nos corps, les entreprises ont un moyen de combattre les menaces afin de protéger l'ensemble. Et bien que ce système immunitaire soit extrêmement important pour la santé de toute organisation, il peut aussi être sa chute.

Pour l'entreprise bien établie, une «menace» est tout ce qui est considéré comme altérant, dangereux ou potentiellement accablant pour le vaisseau-mère. Par exemple, les entreprises réagissent aux difficultés économiques en réduisant leurs effectifs et en se restructurant. Il protège le cœur de l'entreprise et minimise les risques.

Mais comme nos systèmes immunitaires biologiques, l'immunité des entreprises ne fait pas de distinction entre les « bonnes » menaces et les « mauvaises » menaces ; il les attaque tous.

"Il y a quelques choses que vous entendrez qui indiquent une réponse immunitaire", a déclaré Salim. « Nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas une priorité. On n'est pas fait pour ça. Ça ne marchera jamais. Toutes les raisons normales de dire non à quelque chose.

Dans les premiers jours d'une entreprise, c'est une bonne chose. C'est ainsi que les entreprises grandissent et réussissent.

Cependant, à mesure que ces entreprises mûrissent, elles peuvent devenir moins agiles et plus bureaucratiques. Le système immunitaire, conçu pour protéger l'organisme des dommages, peut au contraire commencer à l'étouffer. Les idées perturbatrices - celles apportées par les employés "fous" - sont annulées. Le risque est minimisé, la croissance aussi.

"Il existe des moyens de battre cela", m'a informé Salim. « Nous avons trouvé des façons pour les grandes entreprises de s'adapter. Mais c'est très rare d'en voir dans l'ensemble. Et nous avons maintenant une méthodologie pour transformer les grandes entreprises, mais la plupart n'y croient pas, car elles ne voient tout simplement pas comment vous y parvenez.

Pourquoi devons-nous innover ?

De toute évidence, les pommes et les amazones du monde ne sont pas les seules entreprises à réussir. Vous n'avez pas strictement besoin d'innover pour survivre. Mais pensez aux retombées des perturbations et à la façon dont elles affectent les petits gars.

Amazon a totalement révolutionné l'industrie du livre. Les seules entreprises qui peuvent vraiment concurrencer Amazon sont désormais les Barnes and Nobles du monde, qui ont été contraints de fermer des centaines de magasins. Maintenant, si vous êtes un auteur indépendant, où vendez-vous vos livres ? Vous ne pouvez pas vous mesurer à Amazon.

Uber a perturbé l'industrie du taxi, prenant des millions aux compagnies de taxi dans le processus. Apple et a vidé l'industrie du CD ; Netflix a envoyé des milliers de magasins de DVD à la faillite.

Vous n'avez donc pas besoin d'être Apple ou Amazon, c'est vrai, mais vous devez suivre le rythme. Et si vous faites partie des « gros joueurs », vous devez penser à l'avenir à chaque instant.

Salim est un défenseur de voir grand; c'est autour de quoi une grande partie de sa carrière a été construite.

« C'est assez simple : à mesure que le monde extérieur devient plus volatil, votre capacité d'adaptation va stimuler la valeur marchande. Et nous pouvons le prouver comme six chemins vers le dimanche. Donc, le grand défi devient maintenant, comment prendre une grande entreprise et la rendre plus agile ? »

C'est un défi, d'accord - et votre seule vraie solution est de contourner le système immunitaire de votre entreprise.

La stratégie d'Apple pour bouleverser le monde

Avant de parler de la méthode éprouvée de Salim pour créer une entreprise innovante et prospère, je souhaite partager l'un des enseignements les plus fascinants de notre entretien.

Comme nous le savons tous, Apple est l'une des entreprises les plus prospères à avoir jamais existé. Mais qu'est-ce qui les rend ainsi ? Comment l'entreprise se retrouve-t-elle constamment au bord de la rupture qui modifie le monde, décennie après décennie ? Voici comment cela fonctionne, selon Salim :

À la base, Apple est organisé de manière fastidieuse et fastidieuse.

« Je soutiendrai que l'innovation fondamentale d'Apple est l'organisation. Parce que ce qu'ils font, contrairement à n'importe qui d'autre dans le monde, c'est qu'ils forment une petite équipe qui est vraiment perturbatrice. Cela amènera cette équipe à la périphérie de l'entreprise. Et ils diront à cette équipe : "Allez perturber une autre industrie".

C'était époustouflant pour moi. Ce ne sont pas seulement les produits créés par Apple qui font leur succès, c'est leur stratégie organisationnelle. Ils envoient systématiquement - et intentionnellement - des gens pour trouver leur prochaine grande chose. Incroyable.

L'équipe disruptive d'Apple sort des sentiers battus.

« Voici comment fonctionne Apple. Ils ont un portefeuille d'équipes qui enquêtent sur l'avenir des voitures, des paiements, des montres de détail, de l'éducation, etc. Et lorsqu'ils pensent qu'une industrie ou un domaine de produits est prêt à être perturbé, ils y pénètrent et le perturbent, puis ils itèrent leur produit de manière très agressive.

Ainsi, Apple ne se contente pas de regarder avec des yeux perçants les dernières technologies de téléphonie mobile, ou même l'électronique grand public. Ils envisagent l'avenir des transports, des soins de santé et de l'éducation - toutes des industries prêtes à être perturbées. Ils regardent tout, tout à la fois.

Et enfin, Apple garde le silence.

« Lorsqu'une idée fonctionne soudainement, ils la replient dans le vaisseau-mère, dans la plate-forme iTunes. Personne ne le sait – ou ils échoueront avec élégance.

On pourrait penser qu'avec un modèle commercial aussi avant-gardiste, Apple se vanterait au monde de ses succès. Mais ils ne le sont pas. En fait, ils sont si secrets que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce sur quoi ils travaillent jusqu'à ce qu'il soit publié. Ils gardent les choses secrètes jusqu'à ce qu'ils soient absolument sûrs de réussir.

«Ils sont essentiellement un incubateur d'idées révolutionnaires avec la plate-forme de conception et de technologie comme points forts. Mais la principale innovation est organisationnelle. Et non seulement personne d'autre ne le fait, mais personne n'a même remarqué que c'est tout ce qu'ils font.

J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à apprendre de ce petit segment de ma conversation avec Salim. Être un leader de l'industrie ne consiste pas à « garder les yeux ouverts ». Il s'agit de rechercher activement de nouvelles idées, celles dont on n'a même pas encore rêvé, et de les commercialiser en grand.

Perturber votre industrie (malgré le système immunitaire)

L'innovation consiste à être impitoyablement organisé, à garder les choses secrètes jusqu'à ce qu'elles soient prêtes et à avoir le courage de concrétiser vos idées, même lorsque tout le monde vous dit que vous êtes fou.

Mais comment faire cela sans déclencher la réponse immunitaire ? C'est ce que je voulais vraiment savoir. Salim était partout.

« Nous nous sommes concentrés sur un ensemble d'outils pour transformer les organisations héritées, et nous l'avons craqué. Ça marche."

Ce que j'ai oublié de mentionner jusqu'à présent, c'est que tout le travail de Salim consiste à aider les organisations à contourner la réponse immunitaire naturelle de leur entreprise. Comme des antibiotiques pour le monde de l'entreprise, son équipe d' Open ExO est la troupe de choc qui peut vous aider à introduire le changement dans les entreprises les plus enracinées et les plus calcifiées.

Passons en revue ses principes clés pour innover à la pointe. Vous serez surpris, je vous le promets ; Je l'étais certainement.

Leçon 1 : Le vaisseau-mère n'est pas programmé pour accepter les menaces.

En d'autres termes, il y a une raison pour laquelle tant de grandes idées sont rejetées, ridiculisées et gaspillées ; les dirigeants dans des environnements à enjeux élevés ne sont pas prêts à prendre des risques ou des chances. Surtout pas sur de nouveaux concepts "fous".

« Les grandes organisations doivent d'abord se rendre compte qu'elles sont en difficulté pour s'engager sur cette voie. C'est comme un patient qui annonce pour la première fois qu'il a un cancer; ils ne veulent pas savoir, et ils ne sont pas configurés pour savoir. Et vous devez en quelque sorte les réveiller.

Leçon 2 : Lorsque vous innovez, innovez à la pointe.

"Le concept clé ici est le suivant : vous ne faites pas d'innovation perturbatrice dans le vaisseau-mère. Vous le faites au bord de l'organisation pointant vers les espaces adjacents. Vraiment important."

Ce que Salim demande à ses organisations clientes de faire, c'est de créer une start-up externe ; un "incubateur" d'idées qui fonctionne complètement à l'extérieur de la société mère, mais qui lui est toujours lié. Cela permet un plus grand degré de liberté et signifie également que les échecs (ou les succès) ne seront pas imputés au vaisseau-mère.

C'est quelque chose que Salim a vu et directement initié dans d'autres entreprises.

"Larry Page de Google est venu me voir il y a quelques années et m'a dit : 'Dois-je construire un incubateur chez Google ?' J'ai dit, 'Non - vous aurez la réponse du système immunitaire. Mais faites quelque chose comme ça. Pointez vers les zones adjacentes.'

"Et vous voyez que le résultat est Google X, où ils ont leur capacité de traitement de l'information de base dans le vaisseau-mère, et ils utilisent du matériel (Google Car, lentilles de contact Google Glass) pour se rendre dans les zones adjacentes."

Leçon 3 : Engagez les fous et utilisez-les à votre avantage.

La plupart des entreprises en ont ; les visionnaires frustrés, grouillant d'idées qui s'éteignent dès qu'elles sont proférées. En fait, ce sont souvent ces personnes qui sont les plus frustrées par le statu quo et celles qui sont les plus susceptibles d'essayer de changer les choses.

"Chaque entreprise compte environ 5 % de personnes complètement folles - super intelligentes, très fidèles, mais super difficiles à gérer. Vous ne savez jamais si vous allez les virer ou s'ils démissionnent de toute façon. Ce sont ceux-là. Attrapez-les et mettez-les au bord.

Pour moi, c'est une décision incroyablement intelligente. Si vous avez des visionnaires qui se bousculent pour faire bouger les choses et changer le cours de votre entreprise, pourquoi ne pas utiliser cette passion à votre avantage ?

« Si vous installez un nouveau CO à la périphérie, vous souhaitez idéalement embaucher de l'extérieur. Parce que quiconque de l'intérieur ayant une expérience approfondie sera inutile pour l'avenir. Vous avez besoin de quelqu'un d'aussi jeune que possible et d'aussi fou que possible.

Leçon 4 : Gardez la politique à distance et développez une culture de l'innovation.

Selon les mots de Salim, la perturbation incrémentale est la meilleure au cœur et l'innovation perturbatrice est la meilleure à la périphérie. Lorsque vous incubez de nouvelles idées, gardez-les séparées - ou risquez que la politique du vaisseau-mère les ferme.

"Chez Yahoo, l'un des défis que j'ai rencontrés avec mon incubateur est que l'entreprise ne cessait de publier ce que je faisais. Et toutes les autres équipes de Yahoo disaient : 'Hey, on fait ça'. Pourquoi arrive-t-il à faire ça ? Et vous avez mis en place d'horribles politiques internes.

Pour lutter contre cela, Salim et son équipe ont travaillé sur un sprint agile de 10 semaines conçu pour contourner cette réponse et créer une culture d'acceptation au sein des organisations.

« Nous l'avons déjà fait 60 fois avec de grandes entreprises, et le retour sur investissement moyen est d'environ 70 fois, car cela stimule le métabolisme interne de l'entreprise et leur permet d'accepter des innovations perturbatrices. Donc, si quelqu'un fait quelque chose de loufoque à la périphérie, il se dit : « Wow, c'est intéressant. Et ils l'ont laissé imprégner tous les niveaux de l'organisation.

À une époque où l'innovation et la perturbation sont vos clés pour la ville, il est plus important que jamais d'avoir un manuel pour faire passer vos idées à travers le système immunitaire de l'entreprise.

« Il est assez clair que nous avons trébuché sur le modèle organisationnel des 10 prochaines années. D'ici la fin de cette décennie, chaque organisation dans le monde, qu'il s'agisse d'une grande entreprise, d'une start-up, d'une organisation à but non lucratif, d'un projet d'impact, même d'un ministère, sera organisée de cette manière - parce que c'est simplement mieux.

Réflexions finales : est-ce que ça marche vraiment ?

J'ai quitté l'entretien avec Salim en me sentant vraiment enthousiasmé par l'avenir des affaires. Ce sont des gens comme Salim et des entreprises comme ExoWorks et Open ExO qui vont changer le cours des affaires.

Jusqu'à présent, Salim a constaté que le potentiel de croissance est augmenté de façon exponentielle en utilisant son programme de 10 semaines.

"Auparavant, nous avons constaté que lorsqu'une personne avait une excellente idée au sein d'une entreprise, elle pouvait être financée 5 à 10 % du temps. Une fois que vous avez terminé ce processus, ils sont financés 95 % du temps, car l'entreprise sait culturellement maintenant que la perturbation doit être acceptée et non fermée.

C'est vraiment des trucs ébouriffants. Si vous voulez en savoir plus sur mon interview avec Salim Ismail, vous pouvez trouver l' épisode complet ici . Je recommande fortement, fortement de l'écouter, surtout si vous êtes prêt à briser la réponse immunitaire de votre entreprise et à commencer à voir une croissance sérieuse.

Merci d'avoir lu! Jusqu'à la prochaine fois.