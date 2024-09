Astounding Stories of Super-Science, août 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . VOL. III, n ° 2: La planète de DreadVOL. III, n° 2 : Le seigneur de l'espace

Le seigneur de l'espace

Par Victor Rousseau

"Le jour de la prochaine pleine lune, tout être vivant sur terre sera anéanti, à moins que vous ne réussissiez votre mission, Lee."

Nathaniel Lee regarda le visage de Silas Stark, président des États-Unis du monde, et hocha la tête d'un air sinistre. "Je ferai de mon mieux, monsieur," répondit-il.

"Vous avez les faits. Nous savons qui est ce soi-disant César noir, qui a déclaré la guerre à l'humanité. C'est un Danois nommé Axelson, dont le père, condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir résisté au nouvel ordre mondial, a réussi à obtenir la possession d'un paquebot interplanétaire.

"Il l'a rempli avec la bande d'hommes désespérés qui avaient été associés à lui dans son évasion réussie du pénitencier. Ensemble, ils ont navigué dans l'espace. Ils ont disparu. On supposait qu'ils avaient en quelque sorte trouvé la mort dans l'éther, au-delà de la portée du savoir humain.

"Trente ans passèrent, puis ce fils d'Axelson, né, selon sa propre histoire, d'une femme que le père avait persuadé de l'accompagner dans l'espace, a commencé à nous contacter par radio. Nous avons d'abord pensé que c'était un farceur qui intervenait.

C'était comme lutter avec des créatures vampires dans un rêve hideux.

"Lorsque nos électriciens ont démontré sans aucun doute que la voix venait de l'espace extra-atmosphérique, on a supposé que quelqu'un dans notre colonie lunaire avait acquis une machine émettrice. Ensuite, les navires que nous avons envoyés à la colonie lunaire pour l'or ne sont pas revenus. Comme vous le savez, pendant sept semaines, il n'y a pas eu de communication avec la Lune, et à la dernière pleine lune, le – coup – est tombé.

"Le monde dépend de vous, Lee. Les rayons invisibles qui ont détruit tout être vivant de la Chine à l'Australie - un cinquième de la race humaine - tomberont sur la côte est de l'Amérique lorsque la lune sera à nouveau pleine. C'était l'essentiel. des communications répétées d'Axelson.

"Nous comptons sur vous pour revenir, soit avec l'ennemi juré de la race humaine comme prisonnier, soit avec la bonne nouvelle que l'humanité a été libérée de la menace qui la surplombe.

« Que Dieu te bénisse, mon garçon ! Le président des États-Unis du monde saisit la main de Nat et descendit l'échelle qui menait à l'embarcadère du grand vaisseau spatial interplanétaire.

L'immense terrain d'atterrissage réservé aux navires de la ligne interplanétaire était situé à mille pieds au-dessus du cœur de New York, dans le comté de Westchester. C'était un espace plat posé au sommet de cinq grandes tours, semées de sable électrisé, dont la lueur avait la propriété de dissiper les brumes marines. Là, au repos sur ce qui ne ressemblait à rien de plus que des griffes de fer, la longue forme grise de l'avion à vide s'alourdit.

Nat éternua en regardant les opérations de ses hommes, car le rhume, ou coryza, semblait être la dernière des maladies germinales qui céderaient à la science médicale, et il en avait attrapé une mauvaise au Capitole, en écoutant le débat au Sénat sur la menace contre l'humanité. Et il faisait froid sur le débarcadère, contrairement à l'été perpétuel de la ville au toit de verre en contrebas.

Mais Nat oublia le froid en regardant les préparatifs du départ du navire. Du néon et de l'azote gazeux étaient pompés sous pression dans l'enveloppe extérieure, où une charge infime de leucon, l'élément nouvellement découvert qui aidait à contrecarrer la gravitation, se combinait avec eux pour fournir la puissance qui soulèverait le vaisseau au-dessus des régions de la stratosphère.

Dans les bâtiments à toit bas qui entouraient la scène, se déroulait une formidable activité. Les disques de sélénium émettaient des signaux clignotants et les récepteurs radio criaient les dernières nouvelles ; sur les grands tableaux de puissance, des cadrans et des signaux lumineux se détachaient dans la lueur des tubes d'amylite. Sur une scène tournante à mille pieds au-dessus du navire, un projecteur géant, visible à mille milles, promenait son rayon de luminosité éblouissante à travers les cieux.

Maintenant, la peau extérieure en spath-aluminite du vaisseau s'illuminait de l'éclat rouge du néon. Un autre navire, en provenance de Chine, descendit lentement jusqu'à sa plate-forme voisine, et les déchargeurs grouillèrent autour des tubes pneumatiques pour recevoir le courrier. La téléradio criait la nouvelle d'un échec de la récolte de blé de Mandchourie. L'officier en chef de Nat, un petit cockney nommé Brent, s'approcha de lui.

"Prêt à commencer, Monsieur," dit-il.

Nat se tourna vers lui. « Vos ordres sont clairs ? »

"Oui monsieur."

"Envoyez Benson ici."

"Je suis là, Monsieur." Benson, le mitrailleur responsable de la batterie qui comprenait l'armement du navire, un maigre Yankee du Connecticut, s'avança.

« Vous connaissez vos ordres, Benson ? Axelson s'est emparé de la Lune et des mines d'or là-bas. Il prévoit d'anéantir la Terre. Nous devons entrer comme des chiens enragés et tirer pour tuer. là-bas, même les nôtres qui sont détenus dans la colonie pénitentiaire de la Lune, nous devons rendre compte d'Axelson."

"Oui monsieur."

"Nous ne pouvons pas deviner comment il a obtenu ces vaisseaux d'or qui sont revenus avec du néon et de l'argon pour les colons de la Lune. Mais il ne doit pas nous avoir. Que les hommes comprennent cela. C'est tout."

"Tres bien Monsieur."

La téléradio s'est soudain mise à bredouiller : AAA, elle a appelé. Et instantanément tout bruit cessa autour du débarcadère. Car c'était l'appel d'Axelson, quelque part sur la Lune.

"Axelson parlant. A la prochaine pleine lune, toute la province américaine de la Fédération mondiale sera anéantie, comme la province chinoise l'a été à la dernière. Il n'y a aucun espoir pour vous, braves gens. Envoyez vos sacs sous vide. D'ici six mois, votre monde sera dépeuplé, à moins que vous ne me donniez le signal de la reddition.

La fière vieille Terre devrait-elle en venir là ? Chaque jour, ces menaces sinistres se répétaient, jusqu'à ce que les craintes populaires deviennent frénétiques. Et Nat était envoyé comme dernier espoir. S'il échouait, il n'y aurait rien d'autre à faire que de se rendre à cet homme, armé d'une super-force qui lui a permis de dévaster la Terre depuis la Lune.

En une heure, ces rayons invisibles et meurtriers avaient détruit tout ce qui inhalait de l'oxygène et exhalait du carbone. Le rayon dont le paquebot était équipé n'était qu'un jouet en comparaison. Il ne tuerait pas à plus de 500 milles et son action était tout à fait différente.

En prélude à la reddition de la Terre, Axelson a exigé que le président mondial Stark et une vingtaine d'autres dignitaires partent pour la Lune en tant qu'otages. Chaque forteresse de rayon du monde devait être démantelée, chaque trésor devait envoyer son or s'entasser dans une grande pyramide sur le débarcadère de New York. La Terre devait reconnaître Axelson comme son maître suprême.

Les griffes de fer tournaient avec un mouvement de vis, s'étendaient et soulevaient lentement le vaisseau interplanétaire jusqu'à ce qu'il ressemble à un grand poisson de métal avec des pattes de métal se terminant par des disques en forme de ventouses. Mais déjà elle flottait librement alors que les moteurs ronronnant doucement la tenaient en équilibre. Nat grimpa la courte échelle qui menait à son pont. Brent revint vers lui.

« Ce message téléradio d'Axelson… » commença-t-il.

"Oui?" Nat a craqué.

"Je ne crois pas du tout que cela vienne de la Lune."

"Vous ne savez pas? Vous pensez que c'est quelqu'un qui joue un canular sur Terre? Vous pensez que l'élimination de la Chine n'était qu'une blague terrestre?"

"Non monsieur." Brent resta stable sous le sarcasme de son supérieur. "Mais j'étais opérateur téléradio en chef à Greenwich avant d'être promu à la Province d'Amérique. Et ce qu'ils ne savent pas à Greenwich, ils ne le savent nulle part."

Brent parlait avec cette assurance du cockney né que même les siècles n'avaient pas réussi à supprimer, bien qu'ils aient supprimé l'accent cockney.

"Eh bien, Brent?"

"J'étais avec le chef électricien de la station de réception quand Axelson a communiqué par radio la semaine dernière. Et j'ai remarqué que les ondes sonores étaient sous un léger effet Doppler. Avec l'immense grossissement nécessaire pour transmettre depuis la Lune, une telle déviation pourrait être interprétée comme une simple extension en éventail. Mais il y avait dix fois le grossissement auquel on pourrait s'attendre de la Lune ; et j'ai calculé que ces ondes sonores ont été déplacées quelque part."

« Alors quelle est votre théorie, Brent ?

"Ces sons viennent d'une autre planète. Quelque part sur la Lune, il y a une usine d'interception et de retransmission. Axelson dévie ses rayons pour donner l'impression qu'il est sur la Lune et pour y attirer nos vaisseaux."

« Que conseillez-vous ? » demanda Nat.

"Je ne sais pas, monsieur."

"Moi non plus. Mettez votre cap vers la lune et dites à M. Benson de garder les yeux ouverts."

La colonie lunaire, découverte en 1976, lorsque Kramer, de Baltimore, a prouvé pour la première fois qu'il était possible de mélanger le néon avec le nouveau gaz inerte, le leucon, et ainsi de conquérir la gravitation, s'était avérée être exactement ce qu'elle avait été soupçonnée d'être - une desséchée, désolation sans air. Néanmoins, dans les profondeurs des cratères, une certaine quantité de l'ancienne atmosphère de la Lune subsistait encore, suffisante pour soutenir la vie des étranges troglodytes, avec d'énormes poumons, qui y ont survécu, broutant comme des bêtes la végétation rabougrie ressemblant à de l'aloès.

Mi-homme, mi-singe, et très différents de l'un et de l'autre, ces vestiges d'une espèce sur un globe en ruine s'étaient avérés dociles et sujets à la discipline. Ils étaient devenus les ouvriers du bagne qui avait surgi sur la Lune.

Là, tous ceux qui s'étaient opposés à l'établissement de la Fédération mondiale, ainsi que toutes les personnes reconnues coupables pour la quatrième fois d'un crime, avaient été transportés, pour superviser les efforts de ces habitants de la Lune muets et inhumains. Car on avait découvert que les cratères de la Lune étaient extraordinairement riches en or, et l'or était encore le moyen d'échange sur Terre.

Pour compléter l'atmosphère résiduelle, d'immenses stations avaient été installées, qui extrayaient l'oxygène des eaux souterraines à cinq milles sous la croûte lunaire, et le recombinaient avec l'azote dont la couche superficielle était imprégnée, créant ainsi une atmosphère qui était pompée vers les travailleurs.

Une curieuse découverte avait alors été faite. Il était impossible pour les êtres humains d'exister sans l'ajout de ces éléments existant dans l'air en quantités infimes - le néon, le krypton et l'argon. Et les navires qui ramenaient les lingots d'or de la Lune y avaient acheminé ces éléments gazeux.

Le bourdonnement des seize moteurs atomiques devint plus fort et se mêla au bourdonnement des gyroscopes. L'échelle était relevée et le hublot scellé. Sur le pont fermé, Nat jeta l'interrupteur en durobronze qui déclencha l'obturateur non conducteur qui fit jouer les seize grands aimants. Rapidement, le grand navire s'élança dans les airs. Le bourdonnement des moteurs devint un gémissement strident, puis, devenant trop strident pour que les oreilles humaines puissent le suivre, fit place au silence.

Nat plaça le levier de vitesse à cinq cents milles à l'heure, le maximum qui avait été trouvé possible en traversant l'atmosphère terrestre, en raison de la résistance qui avait tendance à chauffer le vaisseau et à endommager les délicats moteurs atomiques. Dès que l'éther serait atteint, la vitesse serait portée à dix ou douze mille. Cela signifiait une course de vingt-deux heures jusqu'à la colonie lunaire, à peu près le temps habituellement nécessaire.

Il appuya sur un levier, qui fit sonner des cloches dans toutes les parties du navire. Au moyen d'un mécanisme compliqué, l'air était évacué de chaque compartiment à tour de rôle, puis remplacé, et au fur et à mesure que les cloches sonnaient, les hommes au travail sortaient consécutivement de ces compartiments. Cela avait été créé dans le but de détruire toute vie dangereuse pour l'homme qui aurait pu involontairement être importée de la Lune, mais à une occasion, cela avait abouti à la découverte d'un passager clandestin.

Puis Nat descendit le pont pour le pont supérieur. Ici, sur une plate-forme, se trouvaient les deux batteries de trois canons à rayons chacune, montées sur des émerillons et tirant dans n'importe quelle direction respectivement à bâbord et à tribord. Les canons étaient enfermés dans une mince gaine d'osmium, à travers laquelle les rayons mortels pénétraient sans changement ; autour d'eux, d'épais boucliers de plomb protégeaient les artilleurs.

Il a parlé avec Benson pendant un moment. "Ne laissez pas Axelson prendre le dessus sur vous", a-t-il dit. "Soyez en alerte à chaque instant." Les artilleurs, des hommes à l'allure vive, diplômés de l'école d'artillerie d'Annapolis, souriaient et hochaient la tête. Ils étaient fiers de leur métier et de ses traditions ; Nat a estimé que le navire était en sécurité entre leurs mains.

Le premier lieutenant parut à la tête du compagnon, accompagné d'une fille. "Clandestin, Monsieur," rapporta-t-il laconiquement. "Elle est tombée de l'annexe de l'atelier de réparation quand nous avons laissé sortir l'air !"

Nat la regarda avec consternation, et la fille lui rendit son regard. C'était une très jolie fille, à peine plus de vingt-deux ou trois ans, vêtue d'un costume professionnel composé d'une veste en cuir, d'une culotte et des putts en spirale noirs qui étaient devenus à la mode au cours de la dernière décennie. Elle s'avança sans vergogne.

"Eh bien, qui es-tu ?" a cassé Nat.

"Madge Dawes, du Universal News Syndicate," répondit-elle en riant.

"Le diable!" murmura Nat. "Vous pensez que vous dirigez la Fédération mondiale depuis que vous avez fait élire le président Stark."

"Nous le faisons certainement," répondit la jeune fille, toujours en riant.

"Eh bien, vous ne dirigez pas ce navire", a déclaré Nat. « Aimeriez-vous un long saut en parachute vers la Terre ?

"Ne soyez pas idiot, mon cher homme", a dit Madge. "Ne savez-vous pas que vous aurez des rides si vous vous renfrognez comme ça? Souriez! Ah, c'est mieux. Maintenant, honnêtement, Cap, nous devions juste prendre le pas sur tout le monde en interviewant Axelson. Cela signifie tellement pour moi ."

Les moues succèdent aux sourires. « Vous n'allez pas vous en vouloir, n'est-ce pas ? elle a plaidé.

« Vous rendez-vous compte du risque que vous courez, jeune femme ? demanda Nat. « Savez-vous que nos chances de revenir un jour sur Terre sont inférieures à ce que vous auriez dû rêver ?

"Oh, c'est bon," répondit la fille. "Et maintenant que nous sommes de nouveau amis, pourriez-vous demander à l'intendant de m'apporter quelque chose à manger ? J'ai été enfermé dans cette pièce en bas pendant quinze heures, et je meurs simplement de faim."

Nat haussa désespérément les épaules. Il se tourna vers le premier lieutenant. « Emmenez Miss Dawes au saloon et faites en sorte que Wang Ling lui prépare un bon repas », ordonna-t-il. "Et la mettre dans la cabine de l'Amiral. C'est assez bon pour vous ?" demanda-t-il d'un ton satirique.

« Oh, ça ira », répondit la fille avec enthousiasme. "Et je compte sur vous pour me tenir au courant de tout ce qui se passe. Et un peu plus tard, je vais prendre des photos aux rayons X de vous et de tous ces hommes." Elle sourit aux artilleurs souriants. "C'est la nouvelle mode, vous savez, et nous allons offrir des prix aux squelettes les mieux développés de la province américaine, et choisir un roi et une reine de beauté !"

« Une radio, Monsieur !

Nat, qui avait arraché un bref intervalle de sommeil, sursauta lorsque l'homme de service lui tendit le message. Le vaisseau avait été constamment en communication avec la Terre pendant son voyage, qui touchait maintenant à sa fin, mais le redoutable AAA qui préfacait ce message indiqua à Nat qu'il venait d'Axelson.

« Félicitations pour votre tentative », disait le message, « J'ai observé votre carrière avec le plus grand intérêt, Lee, à travers de telles bribes de informations que j'ai pu recueillir sur la Lune. Lorsque vous serez mon hôte demain, j'espère pouvoir vous offrir un poste élevé dans le nouveau gouvernement mondial que j'ai l'intention d'établir. J'ai besoin d'hommes bons. Fraternellement, le César Noir."

Nat se retourna. Madge Dawes se tenait derrière lui, essayant de lire le message par-dessus son épaule.

« Espionner, hein ? » dit amèrement Nat.

« Mon cher homme, n'est-ce pas mon affaire ?

"Eh bien, lisez ceci, alors," dit Nat, lui tendant le message. "Tu vas probablement te repentir de ton truc fou avant que nous n'avancions beaucoup plus."

Et il désigna le skiagraphe à rayons cosmiques de la Lune sur le dôme de verre incurvé au-dessus de sa tête. Ils s'approchaient rapidement du satellite. Il remplissait tout le dôme, les cratères de grands creux noirs, les montagnes se détachant clairement. Sous le dôme se trouvaient l'appareil à radium qui émettait les rayons par lesquels le satellite était photographié cinématographiquement, et l'appareil de direction à gyroscope par lequel le cap du navire était dirigé.

Soudain, un buzzer sonna un avertissement. Nat sauta dans le tube.

"Interférence gravitationnelle X40, aberration gyroscopique une minute 29", a-t-il appelé. "Déchargez l'électricité statique de la coque. M. Benson, attendez."

"Qu'est-ce que cela signifie?" demanda Madge.

"Cela signifie que je serai obligé si vous vous abstenez de parler à l'homme aux commandes", a cassé Nat.

« Et qu'est-ce que c'est ? s'écria Madge d'une voix plus aiguë, pointant vers le haut.

A travers la surface à motifs de la Lune, montrée sur le skiagraphe, une forme noire en forme de cigare passait. Il ressemblait à l'un des dirigeables à l'ancienne, et la vitesse à laquelle il se déplaçait était évidente du fait qu'il traversait sensiblement la surface de la Lune. Peut-être voyageait-il à cinquante mille kilomètres à l'heure.

Brent, l'officier en chef, a fait éclater le compagnon. Son visage était livide.

"Vaisseau noir s'approchant de nous depuis la Lune, Monsieur," balbutia-t-il. "Benson est en train d'entraîner ses armes, mais ça doit être à trente mille kilomètres."

"Oui, même nos canons à rayons ne tireront pas à cette distance", répondit Nat. "Dites à Benson de garder ses armes pointées du mieux qu'il peut et d'ouvrir le feu à cinq cents."

Brent a disparu. Madge et Nat étaient seuls sur le pont. Nat hurlait des ordres incompréhensibles dans le tube. Il s'arrêta et leva les yeux. L'ombre du vaisseau qui s'approchait avait traversé le disque de la Lune et avait disparu.

"Eh bien, demoiselle, je pense que votre oie est cuite," dit Nat. "Si je ne me trompe pas, ce navire est à Axelson, et il est en route pour nous frapper galère-ouest. Et maintenant faites-moi plaisir en quittant le pont."

"Je pense que c'est un personnage parfaitement charmant, à en juger par ce message qu'il vous a envoyé", répondit Madge, "et..."

Brent réapparut. "La triangulation montre dix mille milles, Monsieur," informa-t-il Nat.

"Prenez le contrôle", a déclaré Nat. « Continuez sur la trajectoire gyroscopique, en tenant compte des aberrations, et dirigez-vous vers le Cratère de Pytho. Je prendrai le commandement des canons. Il fit descendre le compagnon, Madge à ses trousses.

Les artilleurs se tenaient près des canons à rayons, trois chacun. Benson était perché sur un tabouret tournant au-dessus des batteries. Il regardait un instrument périscopique qui se connectait au dôme du pont au moyen d'un tube, un miroir plat devant lui montrant tous les points cardinaux. À un bord, l'ombre du navire noir avançait lentement.

« Huit mille milles, Monsieur, dit-il à Nat. "Un millier est notre gamme extrême. Et on dirait qu'elle se dirige vers notre angle mort au-dessus de nos têtes."

Nat s'avança vers le haut-parleur. "Essayez de la percuter", a-t-il appelé pour Brent. "Nous allons ouvrir avec toutes les armes, pointant vers l'avant."

"Très bien, monsieur," répondit le Cockney.

L'ombre noire était maintenant presque au centre du miroir. Il s'est déplacé vers le haut, a disparu. Soudain, les moteurs atomiques recommencèrent à siffler. La respiration sifflante est devenue un gémissement, un bourdonnement.

"Nous sommes tombés à deux mille miles à l'heure, monsieur", a déclaré Brent.

Nat bondit vers le compagnon. Alors qu'il atteignait le sommet, il pouvait entendre l'appareil de téléradio dans la salle sans fil au-dessus de lui commencer à bavarder :

"AAA. N'essayez pas d'interférer. Je vous emmène au Cratère de Pytho. Je renouvellerai mon offre là-bas. Toute résistance sera fatale. Axelson."

Et soudain le bourdonnement des moteurs redevint un gémissement, puis le silence. Nat fixa le tableau de bord et poussa un cri.

"Quel est le problème?" demanda Madge.

Nat s'est jeté sur elle. "La question?" il a braillé. "Il a neutralisé nos moteurs par des moyens infernaux à lui, et il nous remorque sur la Lune !"

L'énorme sphère de la Lune avait depuis longtemps recouvert tout le dôme. L'immense Cratère de Pytho le remplissait maintenant, un creux noir de cinquante milles de diamètre, dans lequel ils s'installaient peu à peu. Et, alors qu'ils s'installaient, la lumière pâle de la Terre, blanche comme celle de la Lune sur Terre, montrait les masses décharnées de roche nue, sur lesquelles rien ne poussait, et les longues stalactites de lave vitreuse qui pendaient d'eux.

Puis des profondeurs sous-jacentes émergea la forme ombragée du débarcadère.

"Vous êtes sur le point d'atterrir", bavardait la radio. "N'essayez pas de trucs, ils seront inutiles. Surtout, n'essayez pas d'utiliser votre petit rayon. Vous êtes impuissant."

Le navire était presque à l'arrêt. On voyait des petits personnages grouiller sur le débarcadère, prêts à ajuster les griffes de fer pour serrer la coque. D'un geste d'impuissance, Nat quitta la passerelle et descendit sur le pont principal où, obéissant à ses ordres, l'équipage s'était réuni.

"Les hommes, je vous le propose", a-t-il dit. "Axelson, le Black Caesar, nous conseille de ne pas essayer d'utiliser les Ray-guns. Je ne vous l'ordonnerai pas. Je vous laisse la décision."

"Nous l'avons essayé il y a quinze minutes, Monsieur", répondit Benson. "J'ai dit à Larrigan de tirer avec le canon arrière tribord pour voir s'il était en état de marche, et ce n'était pas le cas !"

À ce moment, le navire s'est installé avec une légère secousse dans les pinces. Une fois de plus, la téléradio se mit à crier :

"Ouvrez la cale du port et filez lentement. La résistance est inutile. Je dois braquer mon rayon sur vous et vous anéantir immédiatement. Rassemblez-vous sur le débarcadère et attendez-moi !"

« Vous feriez mieux d'obéir », dit Nat à ses hommes. "Nous avons un passager à considérer." Il lança un regard noir à Madge pendant qu'il parlait, et le sourire de Madge était un peu plus tremblant qu'il ne l'avait été auparavant.

"C'est l'expérience la plus excitante de ma vie, Capitaine Lee", a-t-elle déclaré. "Et je n'aurai jamais de repos tant que je n'aurai pas une photo aux rayons X du squelette de M. Axelson pour l'Universal News Syndicate."

Un par un, Nat le dernier, l'équipage descendit l'échelle jusqu'au débarcadère, haletant et s'étouffant dans l'air raréfié qui gisait comme une couverture au fond du cratère. Et la raison n'était que trop évidente pour Nat dès qu'il était sur la scène du niveau.

Au-dessus de nos têtes, à une altitude d'environ un mille, le navire noir pendait et, de sa proue, un prodigieux projecteur jouait d'avant en arrière au-dessus du fond du cratère, le rendant aussi clair que le jour. Et où avaient été les machines minières, les grands bâtiments qui avaient abrité les forçats et les habitants de la Lune, et l'immense édifice qui contenait la station de pompage, il n'y avait rien.

Le rayon diabolique d'Axelson ne s'était pas contenté de les détruire, il en avait effacé toute trace, et l'équipage du paquebot respiraient les restes de l'atmosphère qui gisait encore au fond du cratère de Pytho.

Mais à côté des débarcadères jumeaux, construits par la Fédération mondiale, un autre bâtiment s'élevait, à façade ouverte. Et cette façade était un immense miroir, qui scintillait maintenant sous le projecteur du vaisseau noir.

"C'est ça, Monsieur !" cria Brent.

"C'est ce que?" a cassé Nat.

"Le miroir déviateur dont je parlais. C'est ce qui a dévié le rayon qui a anéanti la Chine. Le rayon ne venait pas de la Lune. Et c'est le miroir qui dévie les ondes téléradio, les rayons super-hertziens qui transportent le son."

Nat ne répondit pas. Malade de l'échec de sa mission, il regardait l'essaim d'hommes lunaires qui travaillaient sur le débarcadère, tournant les pinces d'acier et réglant le mécanisme qui commandait l'appareil. Créature naine et singe, avec des membres minuscules et des poitrines saillantes comme des tonneaux, ils s'affairaient, bavardant d'une voix aiguë qui ressemblait au sifflement des oiseaux.

Il était évident qu'Axelson, bien qu'il ait anéanti les condamnés de la Lune et les gens de la Lune dans le cratère, avait réservé un certain nombre de ces derniers pour un usage personnel.

Le vaisseau noir se laissait tomber à sa place au second débarcadère, relié au premier par un court pont. La cale tribord s'ouvrit et une file de formes enveloppées et cagoulées apparut, des hommes masqués, respirant l'air condensé des réceptacles posés sur leur poitrine et fixant leurs captifs avec des lunettes. Chacun tenait à la main un tube mortel contenant le rayon, et, comme par ordre, ils prirent place autour de leurs prisonniers.

Puis, sur un signal de leur chef, ils ont brusquement ôté leurs masques.

Nat les regarda avec étonnement. Il ne savait pas s'il s'agissait d'habitants de la Terre ou d'habitants d'une autre planète. Mais c'étaient des hommes de la Terre. Et ils étaient vieux.

Des hommes de soixante ou soixante-dix ans, avec de longues barbes grises et des visages ridés, et des yeux qui regardaient sous des penthouses de sourcils hirsutes. Des visages sur lesquels s'est imprimé le désespoir et le désespoir.

Puis le premier homme a enlevé son masque et Nat a vu un homme de caractère différent.

Un homme dans la force de l'âge, avec une masse de cheveux noirs de jais et une barbe noire qui descendait jusqu'à sa taille, un nez comme celui d'un faucon et une paire d'yeux bleu foncé qui se fixaient sur Nat avec un air de fierté luciférienne.

"Bienvenue, Nathaniel Lee," dit l'homme, d'une voix profonde qui avait un accent curieux que Nat ne pouvait pas situer. « Je devrais connaître votre nom, puisque vos téléradios sur Terre le crient depuis trois jours comme celui de l'homme qui doit sauver la Terre de la menace de destruction. Et vous me connaissez !

« Axelson, le César Noir », marmonna Nat. Pour le moment, il a été surpris. Il avait anticipé toute sorte de personne sauf cet homme, qui se tenait debout, avait l'air et parlait comme un Viking, cette incarnation de la fierté et de la force.

Axelson a souri, puis ses yeux se sont posés sur Madge Dawes. Et pendant un instant, il resta comme pétrifié dans un bloc de granit massif.

« Qu'est-ce que c'est ? » grogna-t-il.

"Pourquoi, je suis Madge Dawes, du Universal News Syndicate," répondit la fille, souriant à Axelson de sa manière irrépressible. "Et je suis sûr que tu n'es pas un pirate aussi audacieux et méchant que les gens le pensent, et tu vas nous laisser tous libres."

Instantanément, Axelson sembla se transformer en maniaque. Il se tourna vers les vieillards et cria dans une langue incompréhensible. Nat et Madge, Brent et Benson, et deux autres qui portaient des uniformes d'officiers ont été saisis et traînés sur le pont jusqu'au débarcadère où le navire noir était amarré. Le reste de l'équipage a reçu l'ordre de former une double ligne.

Et puis le massacre a commencé.

Avant même que Nat n'ait eu le temps de lutter pour s'éloigner des hommes de la Lune à qui lui et les autres prisonniers avaient été confiés, le vieil équipage du Black Caesar avait commencé son travail de destruction presque instantanée.

Des jets de lumière rouge et violette jaillirent des pistolets à rayons qu'ils transportaient, et devant eux l'équipage du paquebot éther se fana et disparut. Ils devinrent de simples masses de débris humains empilés sur le débarcadère, et sur ces masses aussi, les vieillards tournèrent leurs outils, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques tas de charbon carbonisé sur le débarcadère, impalpables comme du papier brûlé, et lentement montant dans la basse pression atmosphérique jusqu'à ce qu'ils dérivent au-dessus du cratère.

Nat avait crié d'horreur à la vue et avait essayé de se libérer de l'étreinte des nains de la Lune qui le retenaient. Ainsi avait le reste. Jamais lutte n'a été aussi futile. Malgré leurs bras et leurs jambes courts, les nains de la Lune les tenaient dans une poigne inébranlable, bavardant et criant alors qu'ils les pressaient contre leur poitrine en forme de tonneau jusqu'à ce que le souffle soit presque écrasé hors de leur corps.

"Diable!" s'écria Nat furieusement, tandis qu'Axelson s'approchait de lui. "Pourquoi ne nous tuez-vous pas aussi ?" Et il lui lança des railleries et des injures furieuses, dans l'espoir de l'inciter à faire la même fin relativement impitoyable de ses prisonniers.

Axelson le regarda calmement, mais ne répondit rien. Il regarda de nouveau Madge, et ses traits furent convulsés par une émotion qui lui donna l'aspect d'un démon. Et alors seulement, Nat s'est rendu compte que c'était Madge qui était responsable de la folie du Black Caesar.

Axelson reprit la parole, et les prisonniers furent poussés sur l'échelle et à bord du vaisseau noir.

« Le Kommandant-Kommissar vous verra ! La porte de leur prison s'était ouverte, laissant entrer un rayon de lumière, et découvrant un des barbus, qui se tenait là, désignant Nat.

"L'OMS?" demanda Nat.

"Le Kommandant-Kommissar, Camarade Axelson", grogna le barbu grisonnant.

Nat savait ce que signifiait cet étrange jargon. Il avait lu des livres sur la secte politique connue sous le nom de socialistes qui a prospéré aux XIXe et XXe siècles et, en fait, n'était même pas encore partout éteinte. Et sur ce, un éclair d'intuition expliqua la présence de ces vieillards à bord.

C'étaient les hommes qui avaient été emprisonnés dans leur jeunesse, avec le père d'Axelson, et qui s'étaient échappés et avaient fait leur chemin dans l'espace, et avaient été supposés morts depuis longtemps. Quelque part, ils ont dû survivre.

Et ils étaient là, parlant un jargon des générations passées, et ignorant que le monde avait changé, reliques du passé, morts comme la Lune morte d'où le vaisseau noir s'envolait dans l'éther.

"N'y allez pas, capitaine", a plaidé Madge. "Dites-lui que nous irons tous ensemble."

Nat secoua la tête. "Peut-être que je pourrai m'arranger avec lui", répondit-il, et il sortit sur le pont du navire.

Le barbu claqua la porte et rit sauvagement. "Vous ne ferez aucun compromis avec le Black Caesar," dit-il. « C'est le règne du prolétariat. Les bourgeois doivent mourir ! Lénine a décrété !

Mais il s'arrêta brusquement et passa sa main sur son front comme un homme s'éveillant d'un rêve.

« Le prolétariat a-t-il déjà triomphé sur terre ? Il a demandé. « Un long moment s'est écoulé, et nous nous attendons chaque jour à ce que l'appel revienne et établisse le nouvel ordre mondial. Quelle année sommes-nous ? N'est-ce pas 2017 ? Il est si difficile de compter sur Eros.

« Sur Éros ? pensa Nat. "C'est l'année 2044," répondit-il. "Vous avez rêvais, mon ami. Nous avons eu notre nouvel ordre mondial, et il ne ressemble en rien à celui que vous et vos amis aviez prévu."

« Je suis ! » cria le vieil homme. « Gott, tu me mens, bourgeois ! Tu mens, je te le dis !

Eros était donc leur destination ! Eros, l'un des astéroïdes, ces minuscules fragments d'une planète brisée, se trouvant en dehors de l'orbite de Mars. Certains de ces petits mondes, dont plus d'un millier sont connus pour exister, ne sont pas plus grands que le domaine d'un gentleman ; certains ne sont que des rochers dans l'espace. Eros, Nat le savait, se distinguait parmi eux par le fait qu'il avait une orbite excentrique, ce qui le rapprochait parfois de la Terre plus que tout autre corps céleste à l'exception de la Lune.

Aussi qu'elle n'était connue que depuis trente ans, et qu'elle était censée être une planète double, ayant une sombre compagne.

C'était dans l'esprit de Nat alors qu'il montait sur le pont jusqu'à l'endroit où Axelson se tenait aux commandes, avec l'un des barbes grises à côté de lui. La porte de sa cabine était ouverte, et soudain en sortit l'un des objets les plus bestiaux que Nat ait jamais vus.

C'était une femme lunaire, une figure naine, vêtue d'un vêtement informe en cellulose filée, et dans ses bras elle tenait un bébé lunaire à la tête lourde, dont l'énorme poitrine se dressait comme une pyramide, tandis que les bras et les jambes minuscules pendaient. .

"Voilà le bourgeois, Kommandant", dit le ravisseur de Nat.

Axelson regarda Nat, les yeux rencontrant les yeux dans un regard lent. Puis il laissa les commandes au barbu à côté de lui et fit signe à Nat de le précéder dans la cabine.

Nat est entré. C'était une pièce ordinaire, un peu comme celle du capitaine de l'éther-liner maintenant échoué sur la Lune. Il y avait une couchette, des chaises, un bureau et un récepteur radio.

Axelson ferma la porte. Il essaya de parler et ne parvint pas à maîtriser son émotion. Enfin il dit :

"Je suis prêt à vous offrir des conditions, Nathaniel Lee, conformément à ma promesse."

"Je ne m'entendrai pas avec les meurtriers", répondit amèrement Nat.

Axelson le regardait. Sa grosse poitrine montait et descendait. Soudain, il tendit une grande main et frappa Nat sur l'épaule.

"Les hommes sages," dit-il, "reconnaissent les faits. Dans trois semaines, je serai le souverain incontesté de la Terre. Qu'il s'agisse d'un désert ou d'une population sujette intimidée et soumise, cela dépend des hommes de la Terre. Je n'ai jamais été sur Terre. , car je suis né sur Eros. Ma mère est morte à ma naissance. Je n'ai jamais vu une autre femme humaine jusqu'à aujourd'hui.

Nat le regarda, essayant de comprendre ce qu'il y avait dans l'esprit d'Axelson.

"Mon père s'est enfui vers Eros, une petite planète de dix-sept milles de diamètre, comme nous l'avons trouvé. Il l'appelait un paradis céleste. Il avait l'intention d'y fonder une colonie de ceux qui étaient en rébellion contre les tyrans de la Terre.

"Ses partisans ont voyagé sur la Lune et ont ramené des femmes de la Lune pour épouses. Mais il n'y a pas eu d'enfants de ces unions. Plus tard, il y a eu des dissensions et une guerre civile. Les trois quarts de la colonie sont morts au combat les uns avec les autres.

"J'étais un jeune homme. J'ai pris les rênes du pouvoir. Les survivants - ces vieillards - étaient désabusés et dociles. Je me suis rendu absolu. J'ai amené des hommes et des femmes de Moon à Eros pour nous servir d'esclaves. le dernier des anciens compatriotes de mon père sera mort, et c'est ainsi que j'ai conçu conquérir la Terre et avoir des hommes pour m'obéir... Depuis quinze ans, j'expérimente et construis des appareils, avec lesquels j'ai maintenant la Terre à ma merci.

"Mais j'aurai besoin d'aide, d'hommes intelligents qui m'obéiront et m'aideront dans mes projets. C'est pourquoi je vous ai sauvé, ainsi que les autres officiers de vos lignes d'éther. Si vous me rejoignez, vous aurez le poste le plus élevé sur Terre sous moi, Nathaniel Lee, et les autres seront sous vous."

Axelson s'arrêta, et, bien que détestant l'homme, Nat eut conscience d'un sentiment de pitié pour lui qu'il ne pouvait contrôler. Il a vu sa vie solitaire sur Eros, entouré de ces humains fantômes du passé, et il a compris son désir ardent de gouverner la Terre - lui l'exil planétaire, le seul être humain de tout le système planétaire en dehors de la Terre, peut-être, à l'exception de sa compagnie en déclin. d'hommes âgés.

"Aujourd'hui, Nathaniel Lee," continua Axelson, "ma vie a été refondue dans un nouveau moule quand j'ai vu la femme que vous avez amenée avec vous. Je ne savais pas auparavant que les femmes étaient belles à regarder. Je n'ai pas rêvé que des créatures comme elle existaient. Elle doit être à moi, Nathaniel Lee.

"Mais cela n'a pas d'importance. Quelle est votre réponse à mon offre ?"

Nat essayait de réfléchir, même si la passion déformait les images mentales à mesure qu'elles surgissaient dans son cerveau. Pour Axelson, il était évidemment incompréhensible qu'il y ait une objection à ce qu'il prenne Madge. Nat comprit qu'il devait temporiser pour le bien de Madge.

« Il faudra que je consulte mes compagnons », répondit-il.

"Bien sûr," répondit Axelson. "C'est raisonnable. Dites-leur que s'ils n'acceptent pas de me rejoindre, il leur faudra mourir. Les hommes de la Terre craignent-ils la mort ? que quelque chose sous la forme d'un homme invisible renaît de leurs cendres. Mon père m'a dit que cette superstition existait aussi sur Terre à son époque. Allez parler à vos compagnons, Nathaniel Lee.

La voix du Black Caesar était presque amicale. Il frappa de nouveau Nat sur l'épaule et appela le Barbe Gris pour le reconduire à sa prison.

"Oh, Capitaine Lee, je suis tellement contente que vous soyez de retour !" s'exclama Madge. "Nous avons eu peur pour vous. Est-ce un si terrible homme, ce Black Caesar ?"

Nat ricana, puis sourit malicieusement. "Eh bien, il n'est pas exactement l'idée démodée d'un professeur d'école du dimanche," répondit-il. Bien sûr, il ne pouvait pas parler à la fille de la proposition d'Axelson.

Le petit groupe de prisonniers se tenait sur le pont supérieur du navire noir et regardait les hommes de la Lune se précipiter sur le débarcadère alors qu'il planait jusqu'à sa position.

Le père d'Axelson ne s'était pas trompé lorsqu'il avait appelé la petite planète, Eros, un paradis céleste, car aucun autre terme n'aurait pu la décrire.

Ils se trouvaient dans une atmosphère si semblable à celle de la Terre qu'ils pouvaient respirer en toute liberté, mais il semblait y avoir une légèreté et une vigueur dans leurs membres qui indiquaient que l'air était surchargé d'oxygène ou d'ozone. Sa présence en grande quantité était indiquée par le bleu intense du ciel, à travers lequel dérivaient des nuages floconneux.

Et dans ce ciel ce qui ressemblait à trois-vingt lunes tournaient avec une vitesse extraordinaire. De trente à quarante pleines lunes, de toutes tailles, de celle d'un soleil à celle d'une planète brillante, et chevauchant le noir contre le bleu.

Le soleil, à peine plus petit que vu de la Terre, brillait au zénith, et la Terre et Mars étaient suspendus respectivement à l'est et au nord, chacun comme un soleil rouge sang.

Les lunes faisaient partie des milliers d'autres astéroïdes, tissant leurs motifs de dentelle entre eux. Mais, aussi prodigieux que fût le spectacle, c'est vers la scène terrestre que le groupe tourna les yeux lorsque le navire noir s'installa.

Une mer de bleu saphir léchait les sables d'argent et se brisait en douces lignes d'écume. Au bord de l'eau s'étendait une pelouse d'un vert éclatant, et derrière ce bras de mer s'étendait dans ce qui ressemblait à une forêt tropicale. La plupart des arbres ressemblaient à des palmiers, mais s'élevaient à des hauteurs immenses, leur feuillage se balançant dans une douce brise. Il n'y avait apparemment pas d'élévations, et pourtant, la petite sphère était si petite que la courbe ascendante donnait l'illusion de hauteurs lointaines, tandis que l'horizon, au lieu de sembler s'élever, était apparemment parfaitement plat, produisant un extraordinaire sentiment d'insécurité.

Près du bord de l'eau, un manoir somptueux, construit en rondins taillés et d'un seul étage, se tenait dans un jardin de fleurs brillantes. Plus près, au-delà du haut débarcadère, se trouvaient les grands chantiers navals, et près d'eux un immense miroir légèrement concave renvoyait la lumière du soleil.

"Le rayon de la mort !" murmura Brent à Nat.

Axelson est venu à la fête alors que le navire s'installait. "Bienvenue à Eros," dit-il cordialement. "Mon père m'a dit que dans une langue terrestre ce nom signifiait 'amour'."

Jamais, peut-être, un festin aussi étrange n'a été organisé comme celui dont Axelson a diverti ses invités ce jour-là. Les hommes de la Lune naine passaient des mets et une sorte de vin de palme dans la grande salle de banquet, qui ressemblait singulièrement à l'un de ces intérieurs du début du XXe siècle que l'on voit dans les musées. Seule la présence d'une douzaine de gardes âgés, armés de bâtons à rayons, donnait un air sinistre à la scène.

Madge était assise à la droite d'Axelson et Nat à sa gauche. La légèreté de la jeune fille l'avait quittée ; son visage devint tendu à mesure que les motifs d'Axelson, que Nat n'avait pas osé lui dévoiler, se révélaient à sa manière.

Une fois, quand il posa un instant son doigt contre sa gorge blanche, elle sursauta, et pendant un instant, il sembla que l'orage qui se préparait devait éclater.

Car Nat avait parlé avec ses hommes, et tous s'étaient mis d'accord pour ne pas trahir, bien qu'ils aient l'intention de temporiser le plus longtemps possible, dans l'espoir de prendre le César noir au dépourvu.

Alors lentement un crépuscule sombre a commencé à tomber, et Axelson s'est levé.

"Promenons-nous dans les jardins sous le règne d'Erebos", a-t-il dit.

« Érébos ? demanda Nat.

"Le monde noir qui nous éclipse à chaque période de sommeil", a répondu Axelson.

Nat savait ce qu'il voulait dire. Le sombre compagnon d'Eros tourne autour d'elle toutes les six heures ; le jour d'Eros ne dépasserait donc jamais six heures, ceci sans compter la révolution d'Eros autour du soleil. Mais en raison de sa petite taille, il était probable qu'elle était baignée d'un soleil presque perpétuel.

Le doux parfum des fleurs, bien plus fort que celui de n'importe quelle fleur sur terre, emplissait l'air. Ils traversèrent la pelouse verte et s'engagèrent dans un chemin de jungle, avec des bambous et des plantes rampantes de chaque côté, et d'immenses palmiers. Derrière eux suivaient les gardes avec leurs cannes à rayons.

Un lac d'un noir profond se découvrit. Madge poussa soudain un cri et s'accrocha à Nat. "Regarde regarde!" elle a pleuré. "C'est horrible!"

Nat réalisa soudain que le lac grouillait de monstres. Ils étaient de forme crocodilienne, mais deux fois plus gros que le plus grand crocodile, et s'étalaient les uns sur les autres dans les bas-fonds à côté de la marge. Alors que la fête approchait, un énorme monstre commença à se dandiner sur ses pattes griffues vers eux.

Une bouche faisant la moitié de la longueur de la créature s'ouvrit, révélant une langue violacée et des crocs hideux. Madge cria à nouveau.

"Ah, alors la peur existe aussi sur Terre ?" demanda doucement Axelson. "Cela rend ma conquête certaine. Je m'en doutais, et pourtant je n'étais pas sûr que la science ne l'ait pas conquise. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur. Un champ magnétique nous protège. Voyez !"

Pour le monstre qui se dandine soudainement s'arrêta court comme soulevé brusquement par les barreaux d'une cage, et recula.

Axelson se retourna et siffla dans la langue de la Lune – si l'on pouvait appeler le baragouin des nains – et l'un des gardes lui répondit.

"Ces habitants primitifs d'Eros, je les ai préservés", a déclaré Axelson, "comme moyen de discipline. Les animaux de la Lune en ont peur. Je garde une provision de ceux qui ont transgressé mes lois pour les nourrir. Voyez !"

Il se retourna et pointa. Deux gardes amenaient avec eux un homme lunaire baragouinant, hurlant et se débattant. Malgré sa force, il semblait incapable de faire la moindre résistance, mais tout son corps tremblait, et son visage hideux était déformé par l'agonie de la terreur.

À une distance d'environ cinquante pieds, ils s'écartèrent pour emprunter un petit sentier à travers la jungle, réapparaissant tout près du lac sur une plate-forme surélevée. Et ce qui s'est passé ensuite s'est produit si rapidement que Nat n'a rien pu faire pour l'empêcher.

Les gardes ont disparu ; l'homme lunaire, comme propulsé par une force invisible, s'avança d'un pas saccadé jusqu'au bord du lac. Instantanément, l'un des sauriens l'avait saisi dans ses mâchoires, et un autre avait arraché la moitié du corps, et toute la masse combattante et tortillante avait disparu dans les profondeurs.

Et de loin venait le chant strident des hommes de la Lune, comme s'il s'agissait d'une invocation à une divinité hideuse.

Et, se déplaçant de manière perceptible, l'énorme orbe noire du sombre satellite d'Eros s'est glissée dans le ciel, le recouvrant complètement.

Axelson s'avança vers Nat, soutenant Madge dans ses bras. La jeune fille s'était évanouie d'horreur sur les lieux.

"Votre réponse Nathaniel Lee," dit-il doucement. "Je sais que vous avez reporté la décision. Maintenant, je vais prendre la fille et vous me donnerez votre réponse. Est-ce que vous et ces hommes me rejoignez, ou allez-vous mourir comme l'homme de la Lune est mort?" Il parlait d'une voix sifflante, comme s'il avait, comme Nat, un rhume.

Et il passa son bras autour de Madge.

L'instant d'après, il lui arriva quelque chose qui ne s'était jamais produit de sa vie auparavant. Le Black Caesar tomba sous un coup bien dirigé à la mâchoire.

Il sauta sur ses pieds tremblant de fureur et aboya un ordre. Instantanément, les vieux gardes s'étaient précipités en avant. Et derrière eux, une horde d'hommes de la Lune arrivait en marchant.

Alors que les gardes couvraient leurs prisonniers de leurs bâtons à rayons, deux hommes de la Lune se saisirent de chacun d'eux, l'emprisonnant dans leur emprise incassable.

Axelson pointa vers le haut. "Quand le règne d'Erebos est passé," dit-il, "tu deviens la nourriture des habitants du lac, à moins que tu n'aies accepté de me servir."

Et il souleva Madge dans ses bras, riant alors que la fille se battait et luttait pour lui résister.

"Magde !" s'écria Nat en essayant de courir vers elle.

Ses luttes étaient si furieuses qu'il réussit un instant à échapper à l'étreinte des hommes de la Lune. Puis il fut de nouveau rattrapé et, combattant désespérément, fut emporté par les nains à travers les ténèbres.

Ils traversèrent le bord du lac jusqu'à ce qu'un petit bâtiment en pierre se découvre. Nat et les autres furent plongés à l'intérieur dans l'obscurité totale. La porte claqua ; en vain ils se précipitèrent contre elle. Elle était en bois, mais elle était aussi solide que la pierre elle-même, et elle ne cédait pas d'un pouce à toutes leurs luttes.

« Où est votre commandant ? » Le murmure semblait dans la hutte de pierre elle-même. "Votre Nathaniel Lee. Je dois lui parler. Je suis le garde qui l'a amené au Black Caesar à bord du navire."

"Je suis là", a déclaré Nat. "Où êtes-vous?"

"Je suis dans la maison du rayon. J'y suis de garde. Je parle dans le téléphone qui ne fonctionne que là où vous êtes. Vous pouvez parler n'importe où dans la hutte, et je vous entendrai."

"Eh bien, qu'est-ce que tu veux?" demanda Nat.

"Tu aimes la femme de la Terre. Je me souviens, quand j'étais un garçon, nous nous aimions. J'avais oublié. Il y avait une fille à Stamford... le prolétariat n'a pas encore triomphé ?"

"C'est vrai," dit Nat. « Ces rêves sont terminés, nous sommes fiers de la Fédération mondiale. Parlez-moi de Madge Dawes, la femme terrienne. Est-elle en sécurité ? »

"Il l'a emmenée chez lui. Je ne pense pas qu'elle soit blessée. Il est malade. Il est étroitement surveillé. Il y a des rumeurs en cours. Je ne sais pas."

"Que voulez-vous alors?"

"Si le César noir meurt, me ramènerez-vous sur Terre ? J'aspire à l'ancienne vie terrestre. Je serai votre esclave, si seulement je peux poser le pied sur Terre avant de mourir."

« Pouvez-vous nous sauver ? Nat retint son souffle.

"Les hommes de la Lune sont sur leurs gardes."

"Ils n'ont pas de pistolets à rayons et vous en avez."

"La peine serait terrible. Je devrais être jeté aux monstres."

"Pouvez-vous nous donner chacun un pistolet à rayons? Allez-vous prendre le risque de revenir sur Terre?" demanda Nat.

Une pause. Puis, "Mon ami, j'arrive."

Nat entendit Benson lui siffler à l'oreille : « Si nous pouvons les surprendre, nous pourrons prendre possession du vaisseau noir et revenir.

"Nous devons aller chercher Madge Dawes."

"Et briser le miroir", a ajouté Brent.

Après cela, il n'y avait plus qu'à attendre.

La porte s'ouvrit avec un clic. Une forme indistincte se tenait dans l'entrée. Il faisait déjà jour ; le sombre satellite qui éclipsait Eros passait.

« Chut ! Je t'ai apporté des bâtons de rayon ! C'était le vieil homme avec qui Nat avait parlé sur le bateau. Sous son bras, il tenait cinq tiges métalliques, munies de verre lumineux. Il en tendit un à chacun des prisonniers. « Savez-vous comment les utiliser ? » Il a demandé.

Nat examina le sien. "C'est une canne à l'ancienne qui était utilisée sur terre il y a cinquante ans", a-t-il dit à ses hommes. "Je les ai vus dans des musées. Ils sont entrés en usage pendant la Seconde Guerre mondiale de 1950 ou à peu près. Vous reculez le cran de sécurité et appuyez sur ce bouton, en visant comme on le faisait avec le pistolet. Vous avez vu des pistolets ?"

"Mon père en avait un vieux", a déclaré le second, Barnes.

"Combien de fois peuvent-ils être tirés sans recharger ?" Nat a demandé à la vieille garde.

"Dix fois; parfois plus; et ils ont tous été fraîchement chargés hier."

"Emmenez-nous là où se trouve Axelson."

"D'abord, vous devez détruire les gardes. J'ai envoyé celui qui était de service ici sous un prétexte. Mais les autres peuvent être ici à tout moment. Parlez plus bas. Allez-vous les tuer ?"

"Nous devons," dit Nat.

Le vieil homme se mit à sangloter. "Nous étions compagnons ensemble. Ils nous ont capturés et emprisonnés ensemble, les capitalistes, il y a des années. Je pensais que le prolétariat aurait gagné, et vous dites que tout est différent. Je suis un vieil homme et la vie est triste et étrange."

« Écoutez. Est-ce qu'Axelson est dans la maison ? demanda Nat.

"Il est dans sa chambre secrète. Je ne connais pas le chemin. Aucun de nous n'y est jamais entré."

« Et Madge ?

« Elle était avec lui. Je ne sais rien de plus. Il tomba, gémissant, brisé.

Nat se fraya un chemin devant lui. La lumière grandissait rapidement maintenant. Un rayon de soleil jaillit de sous le bord de la sphère sombre au-dessus de la tête, qui remplissait encore presque tous les cieux. À ce moment, le visage hideux et le corps trapu d'un des hommes de la Lune apparurent au bout du chemin. La créature s'arrêta, balbutiant de surprise, puis se précipita en miaulant comme un chat.

Nat pointa sa canne à rayons et appuya sur le bouton. La traînée de lumière, pas tout à fait ciblée, dans l'excitation de Nat, cisailla un côté du visage de l'homme de la Lune.

La créature se balança là où elle se tenait, éleva la voix dans un cri perçant et se précipita à nouveau, les bras agités. Et cette fois, Nat est rentré à la maison. La traînée a traversé le corps du monstre, qui s'est effondré en un tas de carbone calciné.

Mais son cri avait attiré les autres nains en courant vers la scène. En un instant, le chemin fut bloqué par une vingtaine de monstres hideux qui, voyant ce qui se passait, s'avancèrent en un groupe hurlant.

Les tiges de rayon ont strié leur message de mort dans l'épaisseur d'eux. Pourtant, la ruée était si féroce que certaines parties sont rentrées chez elles. Des bras, des jambes et des coffres en tonneau, des moitiés d'hommes, recouvrant les cinq de cette poudre noire impalpable dans laquelle leurs corps se dissolvaient. Nat se souvint ensuite de l'horreur d'un visage souriant, apparemment détaché dans les airs, et d'un bras agité qui lui fouettait la poitrine.

Pendant quinze secondes, peut-être, ce fut comme lutter avec des créatures vampires dans un rêve hideux. Et puis, juste au moment où il sembla à Nat qu'il devenait fou, il trouva le chemin libre, et les restes entassés des hommes de la Lune s'entassèrent autour de lui de tous côtés.

Il vida encore deux coups de rayons dans la masse se tordant, et la vit cesser de trembler puis se dissoudre dans la poudre noire. Il se retourna et regarda ses compagnons. Eux aussi ont montré l'horreur de l'épreuve qu'ils avaient subie.

"Nous devons tuer les gardes maintenant," haleta Nat. "Et puis trouver Madge et la sauver."

"Nous sommes avec vous", a répondu Brent, et ensemble les cinq se sont précipités vers la lumière du soleil et l'espace ouvert.

Il n'y avait pas de gardes de service à l'entrée de la maison et la porte était grande ouverte. Nat se précipita à travers la porte à la tête de ses hommes. Un seul garde se trouvait dans la salle, mais il ne fit que lever les yeux lorsqu'ils entrèrent. Et il était évident qu'il n'était pas en état de résister, car il était en proie à une terrible maladie.

Ses traits étaient si enflés qu'ils étaient à peine reconnaissables, et des respirations rauques et haletantes sortaient de ses poumons. Il était si loin qu'il s'étonna à peine de l'avènement des cinq.

« Où est Axelson ? demanda Nat.

Le garde désigna le bout du couloir, puis laissa retomber son bras. Nat mena ses hommes le long du passage semi-obscur.

Au bout du couloir, deux autres gardes étaient de service, mais l'un était effondré sur le sol, apparemment inconscient, et l'autre, faisant une faible tentative pour tirer son rayon, s'est effondré en cendres lorsque Brent a tiré. Les cinq ont fait irruption par la porte.

Ils se retrouvèrent dans la salle de banquet. Les restes du repas étaient encore sur la table, et trois hommes de la Lune, semblant avoir été empoisonnés, se tordaient sur le sol. Au fond du couloir se trouvait une autre porte.

Cela donnait sur un hall central, avec une porte sur chacun de ses quatre côtés, et un éclat de soleil traversant le toit de cristal. Les cinq s'arrêtèrent, déconcertés. Puis, tout à coup, la voix d'Axelson rompit le silence - sa voix, pourtant changée presque au-delà de toute reconnaissance, rauque, brisée et haletante :

"Essayez les portes, Nathaniel Lee. Essayez chaque porte à tour de rôle, puis revenez en arrière. Et sachez qu'en un instant, je peux vous faire exploser jusqu'au néant là où vous vous tenez !"

Et soudain, la voix de Madge s'éleva : « Il ne peut pas ! Il ne peut pas, Nat. Il est en train de mourir et il le sait. Je ne le laisserai pas faire et il n'a pas la force de bouger.

« Quelle porte ? s'écria Nat désespérée.

"Aucune des portes. C'est un truc", fit la voix de Madge. "Avancez et appuyez le panneau rainuré sur le mur devant vous."

Nat s'avança, trouva le panneau et appuya dessus. Le mur s'ouvrit, comme deux portes pliantes, révélant une autre pièce à l'intérieur, parfaitement circulaire.

Il contenait une quantité d'appareils, certains brillants de lumière, d'autres sombres, et un poste émetteur radio ; c'était évidemment le repaire secret du César noir. Et le voilà, enfin piégé par la maladie mortelle qui l'a rattrapé !

Il était allongé sur le divan, sa grande taille allongée, ses traits horriblement gonflés par la même maladie qui avait attaqué les gardes.

Nat leva sa canne à rayons, mais Axelson leva faiblement la main et Nat baissa l'arme. Et, alors que les cinq se rassemblaient autour du mourant, Nat ressentit à nouveau cet étrange sentiment de pathos et de pitié pour lui.

Il n'avait jamais connu la vie terrestre et il ne devait pas être mesuré par les normes communes applicables sur Terre.

"Ne tirez pas, Nat," dit Madge d'une voix tremblante. Elle était assise à côté d'Axelson et, chose étonnante, elle épongeait l'écume de ses lèvres et humidifiait son front. Elle porta un cristal qui contenait du liquide à ses lèvres, et il le vida avidement.

"Alors... la Terre gagne, Nathaniel Lee," murmura Axelson d'une voix rauque. "Je suis en train de mourir. Je le sais. C'est la même maladie redoutée qui est venue sur la Lune au moment de l'atterrissage de mon père là-bas. Les trois quarts des animaux de la Lune sont morts. C'est mortel. Les poumons brûlent.

"Mon père m'a dit que sur Terre, ce n'est pas mortel. Il l'a appelé 'froid' - mais je suis brûlant."

Alors seulement, Nat comprit, et l'ironie de cela le fit reprendre son souffle et serrer les dents pour contrôler son rire hystérique. Le César noir, la terreur de la Terre, se mourait d'un rhume qu'il lui avait lui-même donné.

Le germe du coryza, presque inoffensif sur Terre, parmi une population habituée à lui depuis d'innombrables générations, avait pris la puissance d'un fléau ici, où aucun rhume n'avait jamais été connu - parmi les hommes de la Lune, et même parmi les gardes, après leur vie. dans le climat sans germe d'Eros.

"J'ai échoué, Nathaniel Lee," fit la voix du Black Caesar. « Et pourtant cela ne me trouble guère. Il y a quelque chose de plus que je ne comprends pas. C'est une créature comme nous, avec de la volonté et de la raison. Elle n'est pas comme les femmes de la Lune. la Terre parce qu'elle ne m'aimait pas. Je ne comprends pas. Alors, je suis content d'y aller.

Un halètement sortit de la gorge d'Axelson alors qu'il levait la tête et essayait de parler, mais le râle était déjà dans sa gorge. Une légère lutte, et la forme massive sur le divan n'était plus que de l'argile inanimée.

Madge se leva à côté de lui et les larmes coulaient sur son visage.

"Ce n'était pas un méchant homme, Nat," dit-elle. "Il était... gentil avec moi. Il ne comprenait pas, c'est tout. Quand j'ai refusé d'être sa reine, il a été submergé par la perplexité. Oh, Nat, je ne pourrai jamais, jamais écrire cette histoire pour l'Universal News Syndicate. "

Nat la conduisit en sanglotant hors de la pièce.

Bientôt, il réussit à entrer en communication téléradio avec la Terre. Il a diffusé la nouvelle que le César noir était mort et que son pouvoir pour le mal était à jamais terminé.

Puis, dans les quelques heures de lumière du jour qui restaient, il mit ses hommes au travail pour écraser la tenue de rayons qui avait détruit la Chine. Il y avait un principe impliqué qu'il ne comprenait pas tout à fait, bien que Brent prétendait en avoir un indice, mais il était évident qu'à l'exception du rayon, Axel fils n'avait possédé aucune connaissance supérieure à celle des scientifiques de la Terre.

Parmi les gardes, quelques-uns étaient déjà en convalescence, principalement ceux d'un âge relativement plus jeune. Pas un homme de la Lune, en revanche, n'avait survécu à l'épidémie. Dès que Nat eut fait sortir les gardes de la maison, il la réduisit en cendres à l'aide d'une vieille boîte d'allumettes phosphoriques.

Alors que le satellite sombre rampait à nouveau au-dessus d'Eros, le navire noir a mis les voiles.

Mais du voyage de retour vers la Lune, où ils ont été transférés sur leur propre vaisseau, de leur atterrissage à New York et de l'accueil triomphal qui leur a été réservé, il n'y a pas lieu de parler. Le voyage de Nat avec Madge depuis le centre de la ville, dans ce qui était l'ancien arrondissement de Westchester, jusqu'à sa maison dans la banlieue de Hartford, fut une ovation continuelle.

Des foules bordaient la route aérienne, et tous les quelques kilomètres, si épais était le trafic aérien, il était obligé de planer et de s'adresser aux multitudes en liesse. Hartford lui-même était en fête, et de l'autre côté de la route principale, les patrons de la ville avaient accroché une bannière à l'ancienne, accrochée de maison en maison de chaque côté, portant la légende : Pour le président mondial : NATHANIEL LEE !

Nat se tourna vers Madge, qui était assise à côté de lui en silence. « Avez-vous déjà entendu parler de « se marier ? » », a-t-il demandé.

"Bien sûr que j'en ai entendu parler", répondit la jeune fille avec indignation. "Pensez-vous que je suis aussi stupide que cela, Nat Lee? Pourquoi, ces romans à l'ancienne font partie du programme des écoles publiques."

"Dommage que ces jours ne puissent pas revenir. Vous devriez être une présidente mondiale, vous savez", a déclaré Nat. "Je pensais que si nous nous enregistrions en tant que compagnons, je pourrais vous emmener à la Maison Blanche, et vous passeriez un bon moment là-bas à prendre des radiographies les jours de visite."

"Eh bien," répondit lentement Madge. "Je n'y avais jamais pensé. Ça vaudrait peut-être la peine d'essayer."

