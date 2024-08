Les services de renseignement américains envisagent l’IA et les données vidéo pour suivre les individus et les véhicules

Le programme Video LINC de l'IARPA pourrait être réutilisé pour espionner les manifestants et faire respecter la conformité des villes intelligentes en 15 minutes : perspective





L’ Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) met en place un programme de recherche permettant à la communauté d’espionnage américaine d’identifier, de suivre et de tracer de manière autonome les personnes et leurs véhicules sur de longues distances et sur de longues périodes.





La semaine dernière, l'IARPA, la branche de financement de la recherche de la communauté du renseignement américaine, a publié le projet technique de son programme de recherche Video Linking and Intelligence from Non-Collaborative Sensors ( Video LINCS ).





Le projet d'annonce et d'opportunité de financement récemment mis à jour détaille comment la communauté d'espionnage américaine cherche à identifier, suivre et tracer de manière autonome des personnes, des véhicules et des objets en utilisant l'IA pour analyser les séquences vidéo capturées par des caméras de vidéosurveillance, des drones et potentiellement des webcams. et les téléphones (comme en témoigne l'image de conception du programme vidéo LINCS ci-dessous).





« Le programme commencera par la réidentification des personnes, passera à la réidentification des véhicules et culminera avec la réidentification des objets génériques à travers une collection de vidéos » Programme LINCS vidéo IARPA





Les raisons officielles invoquées pour développer ce programme concernent la réponse à des « incidents tragiques » qui nécessitent des « analyses médico-légales » et « l'analyse des modèles d'anomalies et de menaces ».

Le directeur du programme IARPA, le Dr Reuven Meth, a également mentionné dans la vidéo ci-dessous que la vidéo LINCS serait utilisée pour « faciliter la planification de villes intelligentes ».





Mais demandez-vous pourquoi la branche de financement de l’agence de renseignement américaine voudrait-elle développer des outils pour la planification de villes intelligentes ?





Video LINCS prendra en charge les flux de travail à forte intensité de main-d'œuvre et les automatisera pour faciliter les analyses médico-légales, la détection proactive des menaces et la planification urbaine intelligente. Directeur du programme IARPA, Dr Reuven Meth





The Sociable a déjà rendu compte de l'annonce initiale du programme Video LINCS le 9 janvier 2024, alors que les informations accessibles au public étaient limitées, mais la semaine dernière, l'IARPA a mis à jour ses spécifications techniques, nous donnant un aperçu plus détaillé de la profondeur avec laquelle l'appareil d'espionnage américain est prêt à poursuivre ses activités de surveillance.





Le programme Vidéo LINCS se compose de deux domaines techniques (TA) :





Ré-identification (ReID) : associer de manière autonome et automatique le même objet (personne, véhicule ou objet générique) à travers un corpus vidéo.

: associer de manière autonome et automatique le même objet (personne, véhicule ou objet générique) à travers un corpus vidéo. Géolocalisation d'objets : géolocaliser des objets pour fournir des positions à tous les objets dans un cadre de référence mondial commun.





ReID, selon l'IARPA, signifie « le processus de mise en correspondance du même objet dans une collection vidéo, pour déterminer où l'objet apparaît dans la vidéo ».





"L'objectif du programme Video LINCS est de développer des algorithmes de ré-identification (reID) pour associer de manière autonome des objets à travers des images de capteurs vidéo diverses et non collaboratives et cartographier les objets ré-identifiés dans un système de coordonnées unifié (géolocalisation)" Programme LINCS vidéo IARPA





Le programme Vidéo LINCS , s'il devient effectivement un programme de recherche entièrement financé, comprendra trois phases sur une période de 48 mois :





Au cours de la phase 1, les équipes démontreront la faisabilité de la réidentification des personnes dans un corpus vidéo et de la géolocalisation d'objets afin de fournir tous les mouvements du sujet dans un cadre de référence commun. Les vêtements de chaque personne resteront les mêmes (reID à court terme / temporellement proche) et les métadonnées fournies (par exemple, horodatages et pose de la caméra, dans la mesure où elles sont disponibles) seront sans bruit.

(reID à court terme / temporellement proche) et les métadonnées fournies (par exemple, horodatages et pose de la caméra, dans la mesure où elles sont disponibles) seront sans bruit. Au cours de la phase 2, le reID s'étendra pour inclure les personnes portant des changements de vêtements (reID à long terme/à distance temporelle), inclura les véhicules , nécessitera des fonctionnalités sur les objets génériques, des types de capteurs et des géométries de collecte supplémentaires seront inclus dans les évaluations, et le bruit sera introduit. dans les métadonnées fournies.

(reID à long terme/à distance temporelle), , nécessitera des fonctionnalités sur les objets génériques, des types de capteurs et des géométries de collecte supplémentaires seront inclus dans les évaluations, et le bruit sera introduit. dans les métadonnées fournies. Au cours de la phase 3, l'évaluation se concentrera davantage sur la reID des objets génériques, la reID des véhicules à distance temporelle sera effectuée , des types de capteurs et des géométries de collecte supplémentaires seront inclus, et il y aura une plus grande incertitude dans la pose de la caméra.





Le programme Video LINCS cherchera à réidentifier les personnes, les véhicules et les objets sur de longues distances et sur de longues périodes à l'aide d'un kaléidoscope de technologies, notamment :





Intelligence artificielle

Vision par ordinateur, y compris détection d'objets, suivi, modélisation de personne/véhicule/objet, apprentissage de la vision générique

L'apprentissage en profondeur

Projections de caméra géométriques et projections inverses

Géolocalisation d'images et de vidéos

Apprentissage automatique

Modélisation et simulation

Classification des ensembles ouverts

Ré-identification

Biométrie douce

Génie logiciel

Intégration logicielle

Intégration de systèmes

Collecte de données vidéo véridiques, annotations (vérification des identités anonymisées et de la géolocalisation), y compris la recherche potentielle sur des sujets humains

Empreinte digitale du véhicule

Génération de données vidéo (y compris simulation, modélisation générative)





« Le système doit localiser automatiquement les objets et les associer – en termes d'échelle, d'aspect, de densité, d'encombrement, d'obscurcissement, etc. – sans introduire de fausses détections et de fausses correspondances. » Programme LINCS vidéo IARPA





Outre la détection des menaces, les analyses médico-légales et la planification urbaine intelligente, de nombreux autres cas d’utilisation potentiels pourraient découler de ce programme d’espionnage.





Par exemple, les outils et tactiques issus de Video LINCS seraient capables, hypothétiquement, d'identifier qui était présent à un rassemblement, une manifestation ou une émeute – comme celle qui s'est produite à Washington, DC le 6 janvier 2021 – et de suivre leur évolution. chaque mouvement sur le chemin du retour, même lorsqu'ils changent de vêtements.





Un autre exemple pourrait être le suivi des immigrants aux postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes.

Et cela serait d’une valeur inestimable pour les gouvernements souhaitant imposer de futurs confinements ou des zones à faibles émissions dans des villes intelligentes en 15 minutes, car les autorités seraient en mesure d’identifier ceux qui ont enfreint le protocole tout en suivant et en traçant chacun de leurs mouvements pour que les forces de l’ordre puissent les traquer.

Tout cela se ferait de manière autonome et automatique.





Mais salut! peut-être que je dramatise trop.





Après tout, le gouvernement a déclaré qu’il s’agissait d’assurer la sécurité des personnes, et il ne nous a jamais laissé tomber en gardant toujours à cœur nos meilleurs intérêts.





Cet article a été initialement publié par Tim Hinchliffe sur The Sociable.