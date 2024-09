Histoires étonnantes de la super-science Avril 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . VOL. II, n° 1 - Le rayon de la folie

Le rayon de la folie

Par le capitaine SP Meek

"C'est celui-là," s'exclama-t-il.

"Tenez le verre un instant."

Dr. Bird discovers a dastardly plot, amazing in its mechanical ingenuity, behind the apparently trivial eye trouble of the President.

UN COUP a retenti à la porte du laboratoire privé du Dr Bird au Bureau des normes. Le célèbre savant ne prêta aucune attention à l'interruption mais pencha la tête plus bas sur le spectroscope avec lequel il travaillait. Le coup fut répété avec une qualité d'insistance silencieuse sur la reconnaissance. Le Docteur étouffa une exclamation d'impatience et se dirigea vers la porte et l'ouvrit au heurtoir.

"Oh, bonjour, Carnes," s'exclama-t-il en reconnaissant son visiteur. « Entrez et asseyez-vous et gardez la bouche fermée pendant quelques minutes. Je suis occupé en ce moment, mais je serai libre dans peu de temps."

"Il n'y a pas d'urgence, docteur", répondit l'agent Carnes des services secrets des États-Unis en entrant dans la pièce et en s'asseyant sur le bord du bureau du docteur. "Je n'ai pas d'affaire dans ma manche cette fois, je suis juste venu pour une petite conversation."

"D'accord, content de vous voir. Lisez ce dernier volume du Zeitschrift pendant un moment. Cet article de Von Beyer m'a fait deviner, d'accord."

Carnes prit le volume indiqué et s'installa pour le lire. Le Docteur se pencha sur son appareil. Maintes et maintes fois, il a fait des ajustements minutieux et a donné libre cours à des exclamations d'agacement murmurées par les résultats qu'il a obtenus. Une demi-heure plus tard, il se leva de sa chaise avec un soupir et se tourna vers son visiteur.

« Que pensez-vous de la prétendue découverte de Von Beyer ? demanda-t-il à l'opérateur.

« C'est trop profond pour moi, docteur », a répondu l'opérateur. "Tout ce que je peux en déduire, c'est qu'il prétend avoir découvert un nouvel élément nommé 'lunium', mais qu'il n'a pas encore pu l'isoler. Y a-t-il quelque chose de remarquable à cela ? Il me semble que j'ai lu d'autres éléments nouveaux découverts de temps à autre."

"Il n'y a rien de remarquable dans la découverte d'un nouvel élément par la méthode spectroscopique", a répondu le Dr Bird. "Nous savons d'après la table de Mendeleff qu'il y a un certain nombre d'éléments que nous n'avons pas encore découverts, et plusieurs de ceux que nous connaissons ont été détectés pour la première fois par le spectroscope. Ce qui me déconcerte, c'est qu'un homme aussi brillant que le prétend Von Beyer de l'avoir découvert dans les spectres de la lune. Son nom, lunium, est tiré de Luna, la lune.

« Pourquoi pas la lune ? Plusieurs éléments n'ont-ils pas été découverts pour la première fois dans le spectre des étoiles ?

"Certainement. L'exemple classique est la découverte par Lockyer d'une raie orange dans le spectre du soleil en 1868. Aucun élément terrestre connu ne donnait une telle raie et il nomma le nouvel élément qu'il déduisit hélium, d'Helos, le soleil. L'élément hélium a été isolé pour la première fois par Ramsey quelque vingt-sept ans plus tard. D'autres éléments ont été trouvés dans le spectre des étoiles, mais ce que je veux dire, c'est que le soleil et les étoiles sont des corps incandescents et qu'on pourrait logiquement s'attendre à ce qu'ils montrent les lignes caractéristiques de leurs éléments constitutifs dans leurs spectres. Mais la lune est un corps froid sans atmosphère et n'est visible que par la lumière réfléchie. L'élément, le lunium, peut exister dans la lune, mais les manifestations que Von Beyer a observées doivent provenir, non de la lune, mais de la source de la lumière réfléchie qu'il a analysée par spectrométrie."

"VOUS êtes au-dessus de ma profondeur, docteur."

"Je suis au-dessus de moi-même. J'ai essayé de suivre le raisonnement de Von Beyer et j'ai essayé de vérifier ses découvertes. Deux fois ce soir j'ai cru apercevoir momentanément sur l'écran de mon fluoroscope la raie ultra-violette qu'il signale comme caractéristique du lunium, mais je n'en suis pas certain. Je n'ai pas encore pu le photographier. Il note dans son article que la ligne semble être assez impermanente et s'estompe si rapidement qu'une mesure précise de sa longueur d'onde est presque impossible. Cependant, laissons tomber le sujet. Comment trouvez-vous votre nouvelle mission ?"

"Oh, tout va bien. Je préférerais revenir à mon ancien travail."

"Je ne vous ai pas vu depuis que vous avez été affecté au détail présidentiel. Je suppose que vous êtes plutôt occupés à vous préparer pour la visite du premier ministre McDougal ?"

"Je doute qu'il vienne", répondit sobrement Carnes. "Les choses ne sont pas exactement propices à une visite de ce genre en ce moment."

DR. BIRD se rassit dans son fauteuil, surpris.

"Je pensais que tout était arrangé. La presse semble le penser, en tout cas."

"Tout est arrangé, mais les arrangements peuvent être annulés. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'ils l'ont été."

"Carnes," répondit gravement le Dr Bird, "vous en avez dit trop ou pas assez. Il y a quelque chose de plus à cela qu'il n'y paraît à la surface. J'oublierai ce que vous avez dit, mais si je peux vous aider, parlez-en."

Carnes a soufflé méditativement sur sa pipe pendant quelques minutes avant de répondre.

"Ce ne sont vraiment pas vos affaires. Docteur," dit-il longuement, "et pourtant je sais qu'un cadavre est un bavard comparé à vous quand on vous raconte n'importe quoi en confidence, et j'ai vraiment besoin de me décharger l'esprit. Cela a été jusqu'ici tenu à l'écart de la presse, mais je ne sais pas combien de temps il pourra rester muselé. Dans la plus stricte confidentialité, le président des États-Unis agit comme s'il était fou.

"Toute une partie de la presse a affirmé cela pendant longtemps", a répondu le Dr Bird, avec une étincelle dans les yeux.

"Je ne veux pas dire fou dans ce sens, docteur, je veux dire vraiment fou. Des insectes ! Des cinglés ! Des chauves-souris dans son beffroi !"

DR. BIRD siffla doucement.

"Êtes-vous sûr, Carnes?" Il a demandé.

"Aussi sûr que possible. Ses deux médecins le pensent. Ils ont été évasifs pendant un certain temps, d'autant plus que la première attaque a diminué et qu'il a semblé se rétablir, mais lorsque sa deuxième attaque a éclaté plus violemment que la première et que le président ont commencé à agir étrangement, ils ont dû prendre le détail présidentiel dans leur confidence. Il a été discrètement examiné par certains des plus grands psychiatres du pays, mais aucun d'eux ne s'est aventuré sur un verdict positif quant à la nature de la maladie. Ils avoue bien sûr que ça existe, mais ils ne le classeront pas. Le fait que ce soit intermittent semble les avoir arrêtés. Il était mauvais il y a un mois mais il s'est rétabli et est devenu, selon toute apparence, normal pendant un temps. Il y a environ une semaine, il a recommencé à montrer des symptômes bizarres et maintenant il s'aggrave de jour en jour. S'il continue à s'aggraver pendant une autre semaine, il faudra l'annoncer pour que le vice-président puisse reprendre les fonctions de chef de le gouvernement."

"Quels sont les symptômes?"

"Le premier que nous avons remarqué était un défaut de sa mémoire. Couplé à cela, il y avait une agitation et une habitude de rôder nocturne. Il se jette continuellement sur son lit et marmonne et parfois bondit et fait rage d'avant en arrière dans sa chambre à coucher, hurlant et faisant rage. . Ensuite, il se calmera, se calmera et s'endormira, pour se réveiller dans une demi-heure et revivre la même performance. C'est assez horrible pour les hommes de garde de nuit.

"Comment agit-il dans la journée?"

"Lourd et léthargique. Sa mémoire devient parfois complètement vide et il parle sauvagement. Ce sont les moments contre lesquels nous devons nous prémunir."

"Surmenage?" demanda le docteur.

"Pas selon ses médecins. Sa santé physique est splendide et son appétit exceptionnellement vif. Il fait régulièrement de l'exercice et ne souffre d'aucun problème de santé, à l'exception d'un petit problème oculaire."

Le Dr Bird bondit sur ses pieds.

"Dis-m'en plus sur ce trouble oculaire, Carnes," demanda-t-il.

"Pourquoi, je n'en sais pas grand-chose, docteur. L'amiral Clay m'a dit que ce n'était rien d'autre qu'une légère ophtalmie qui devrait céder facilement au traitement. C'est alors qu'il m'a dit de voir que les nuances de l'étude du président étaient partiellement dessiné pour garder la lumière directe du soleil à l'extérieur."

"OPTHALMIA soit sucrée ! À quoi ressemblent ses yeux ?"

"Ils sont plutôt rouges et gonflés et un peu injectés de sang. Il a tendance à les fermer pendant qu'il parle et il évite la lumière autant que possible. Je n'avais rien remarqué de particulier à ce sujet."

« Carnes, avez-vous déjà vu un cas de cécité des neiges ? »

L'opérateur leva les yeux avec surprise.

"Oui, j'en ai eu. Je l'ai eu moi-même une fois dans le Maine. Maintenant que vous le mentionnez, son cas ressemble à la cécité des neiges, mais une telle chose est absurde à Washington en août."

Le docteur Bird fouilla dans son bureau et en tira un livre qu'il consulta un instant.

"Maintenant, Carnes," dit-il, "je veux que vous me donniez des dates et je les veux exactes. Ne devinez pas, car beaucoup peut dépendre de l'exactitude de vos réponses. le président l'a-t-il remarqué pour la première fois ?"

Carnes a sorti un journal de poche de son manteau et l'a consulté.

"Le dix-sept juillet," répondit-il. "C'est-à-dire, compte tenu des développements ultérieurs, nous sommes sûrs que c'était la date à laquelle il est arrivé. Nous ne nous sommes rendus compte que quelque chose n'allait pas avant le 20. Dans la nuit du 19, le président a très mal dormi, obtenant s'est levé et a créé deux fois un trouble, et le 20, il a agi si étrangement qu'il a fallu annuler trois conférences.

DR. BIRD cocha les dates sur le livre devant lui et hocha la tête.

"Allez," dit-il, "et décrivez les progrès de la maladie par jours."

"Cela s'est progressivement aggravé jusqu'à la nuit du 23. Le 24, il n'allait pas plus mal, et le 25, une légère amélioration a été remarquée. Il s'est progressivement amélioré jusqu'à ce que, le 3 ou le 4 août, il était apparemment normal. Vers le 12, il a commencé à montrer des signes d'agitation qui ont augmenté quotidiennement au cours de la semaine écoulée. La nuit dernière, le 19, il n'a dormi que quelques minutes et Brady, qui était de garde, dit que ses hurlements étaient terribles. Sa mémoire est presque totalement vide aujourd'hui et tous ses rendez-vous ont été annulés, apparemment à cause de ses problèmes oculaires. S'il s'aggrave, il sera probablement nécessaire d'informer le pays de son véritable état.

Lorsque Carnes eut terminé, le Dr Bird resta assis pendant un moment dans une pensée concentrée.

« Vous avez fait exactement le bon en venant à moi, Carnes, » il a dit actuellement. "Je ne pense pas que ce soit un travail pour un médecin du tout - je crois qu'il a besoin d'un physicien et d'un chimiste et peut-être d'un détective pour le guérir. Nous allons nous occuper."

« Que voulez-vous dire, docteur ? demanda Carnes. "Pensez-vous qu'une force extérieure est à l'origine de l'incapacité du président?"

"Je ne pense à rien, Carnes," répondit sombrement le Docteur, "mais j'ai l'intention de savoir quelque chose avant que j'aie terminé. Ne demandez pas d'explications : ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment d'agir. Pouvez-vous m'obtenir à la Maison Blanche ce soir ? »

« J'en doute, Docteur, mais je vais essayer. Quelle excuse dois-je donner ? Je ne suis pas censé vous avoir parlé de la maladie du Président.

"Appelle Bolton, ton chef, au téléphone et dis-lui que tu m'as parlé alors que tu n'aurais pas dû. Il va exploser, mais après qu'il aura fini d'exploser, dis-lui que je sens un rat et que je veux qu'il descende ici tout de suite avec carte blanche pour faire ce que bon lui semble à la Maison-Blanche. S'il en fait quelque chose, rappelez-lui qu'il m'a considéré comme fou à plusieurs reprises dans le passé lorsque les événements ont montré que j'étais S'il ne joue pas après ça, laissez-moi lui parler.

"D'accord, docteur", répondit Carnes en décrochant le téléphone du scientifique et en donnant le numéro de la maison du chef des services secrets. « Je vais essayer de l'intimider. Il a une grande confiance en tes capacités.

Une demi-heure plus tard, la porte du laboratoire du Dr Bird s'ouvrit soudainement pour admettre Bolton.

"Bonjour, docteur," s'exclama le chef, "qu'est-ce que vous avez en tête maintenant ? Je devrais écorcher Carnes vif pour avoir parlé hors de mon tour, mais si vous avez vraiment une idée, je lui pardonnerai. vous suspectez ?"

"Je soupçonne plusieurs choses, Bolton, mais je n'ai pas le temps de vous dire ce qu'elles sont. Je veux entrer tranquillement dans la Maison Blanche aussi rapidement que possible."

"C'est facile", répondit Bolton, "mais je veux d'abord savoir quel est l'objet de la visite."

"Le but est de voir ce que je peux découvrir. Mes idées sont bien trop nébuleuses pour tenter de les exposer devant vous en ce moment. Vous n'avez jamais travaillé directement avec moi sur une affaire auparavant, mais Carnes peut vous dire que j'ai mes propres méthodes de travail et que je ne répandrai pas mes idées jusqu'à ce que j'aie quelque chose de plus précis à faire que ce que j'ai actuellement.

"Le Docteur a raison, Chef," dit Carnes. "Il a bien une idée, mais les chevaux sauvages ne lui feront pas perdre la tête tant qu'il ne sera pas prêt à parler. Tu devras le croire, comme je le fais toujours."

Bolton hésita un instant puis haussa les épaules.

« Faites-le à votre guise, docteur, » dit-il. "Votre réputation, à la fois en tant que scientifique et en tant que démêleur d'écheveaux emmêlés, est trop bonne pour que je me moque de vos méthodes. Dites-moi ce que vous voulez et j'essaierai de l'obtenir."

"Je VEUX entrer dans la Maison Blanche sans donner trop d'importance à mes mouvements, et écouter devant la porte du Président pendant un court moment. Plus tard, je voudrai examiner attentivement ses dortoirs et faire quelques tests. Je peux être entièrement mal dans mes suppositions, mais je crois qu'il y a là quelque chose qui requiert mon attention."

« Venez, dit Bolton. "Je vais vous faire entrer et vous laisser écouter, mais pour le reste, nous devrons nous fier à la chance. Vous devrez peut-être attendre jusqu'au matin."

"Nous traverserons ce pont quand nous y arriverons," répondit le Docteur. "Je vais rassembler un peu de choses dont nous pourrions avoir besoin."

En quelques instants, il avait emballé un appareil dans un sac et, le prenant avec un étui à instruments, il suivit Bolton et Carnes dans les escaliers et sur le terrain du Bureau of Standards.

"C'est une belle lune, n'est-ce pas ?" il a observé.

Carnes acquiesça distraitement à la remarque du Docteur, mais Bolton ne prêta aucune attention au disque lumineux au-dessus de sa tête, qui inondait le paysage de sa douce lumière.

"Ma voiture attend," annonça-t-il.

"D'accord, vieil homme, mais arrêtez-vous un instant et admirez cette lune", protesta le Docteur. « En avez-vous déjà vu un plus beau ?

"Allez et laissez la lune tranquille," renifla Bolton.

"Mon cher homme, je refuse absolument de faire un pas jusqu'à ce que vous fassiez une pause dans votre dévouement irréfléchi au devoir et que vous payiez la hommage dû à Lady Luna. Ne vous rendez-vous pas compte, chrétien aveuglé, que vous contemplez ce qui a été considéré comme une divinité, ou du moins la manifestation visible de la divinité, depuis des siècles immémoriaux ? N'avez-vous jamais eu le temps d'étudier l'histoire des cultes d'adoration de la lune ? Ils sont aussi vieux que l'humanité, vous savez. Le culte d'Isis n'était en réalité qu'un type exalté de culte de la lune. Le croissant de lune, vous vous en souvenez peut-être, était l'un de ses emblèmes les plus sacrés."

BOLTON fit une pause et regarda le Docteur avec méfiance.

« Qu'est-ce que tu fais ? Tu me tire la jambe ? » il a ordonné.

"Pas du tout, mon cher ami. Carnes, la vue de l'orbe lumineux de la nuit ne vous incite-t-elle pas à une pieuse méditation sur la fragilité de la vie humaine et l'insignifiance de l'ambition humaine ?"

"Pas dans une très grande mesure", répondit sèchement Carnes.

"Carnesy, mon vieux, je crains que vous ne soyez un matérialiste grossier. Je commence à désespérer de vous inculquer jamais le moindre respect pour les choses les plus fines et les plus subtiles de la vie. Je dois essayer Bolton. Bolton, avez-vous déjà vu une plus belle lune N'oubliez pas que je ne bougerai pas d'un pas tant que vous n'aurez pas soigneusement examiné la question et répondu pleinement à ma question. »

Bolton regarda d'abord le Docteur, puis Carnes, et enfin il regarda à contrecœur la lune.

"C'est beau", a-t-il admis, "mais toutes les pleines lunes semblent grandes les nuits claires à cette époque de l'année."

« Alors vous avez étudié la lune ? s'écria le docteur Bird avec ravissement. "J'étais sur-"

Il interrompit soudainement son discours et écouta. De loin venait le hurlement lugubre d'un chien. Il fut répondu en un instant par un autre hurlement venant d'une direction différente. Chien après chien reprenait le chœur jusqu'à ce que l'air soit rempli des gémissements mélancoliques des animaux.

"Voyez, Bolton," remarqua le Docteur, "même les chiens ressentent l'influence punitive de la Dame de la Nuit et se repentent des péchés de leur jeunesse et des folies de leur virilité, ou devrait-on dire doghood? Venez. Je sens que l'appel du devoir doit nous arracher à la contemplation des beautés de la nature."

Il ouvrit la voie à la voiture de Bolton et monta sans plus de mots. Une demi-heure plus tard, Bolton a ouvert la voie à la Maison Blanche. Un mot à l'agent des services secrets de garde à la porte l'a fait entrer, lui et son groupe, et il a ouvert la voie vers le solarium nouvellement construit où le président dormait. Un agent se tenait devant la porte.

« Quel mot, Brady ? demanda Bolton à voix basse.

"Il semble pire, monsieur. Je doute qu'il ait dormi du tout. L'amiral Clay est venu plusieurs fois, mais il n'a pas fait grand bien. Là, écoutez ! Le président se lève encore."

Derrière la porte fermée qui leur faisait face arrivaient les bruits d'une personne se levant d'un lit et faisant les cent pas sur le sol, lentement d'abord, puis de plus en plus rapidement, jusqu'à ce que ce soit presque une course. Une série de gémissements parvint aux observateurs, puis un long hurlement prolongé. Bolton frissonna.

"Pauvre diable!" il murmura.

Le Dr Bird jeta un rapide coup d'œil autour de lui.

« Où est l'amiral Clay ? Il a demandé.

« Il dort à l'étage. Dois-je l'appeler ?

"Non. Emmenez-moi dans sa chambre."

Le médecin de la marine du président a ouvert la porte en réponse au coup de Bolton.

« Est-il pire ? demanda-t-il anxieusement.

"Je ne pense pas, amiral", répondit Bolton. "Je veux vous présenter le Dr Bird du Bureau des normes. Il veut vous parler de l'affaire."

"Je suis honoré, Docteur," dit le médecin en saisissant la main tendue du scientifique. "Entrez. Pardon mon apparence, mais j'ai été surpris d'un assoupissement quand vous avez frappé. Prenez une chaise et dites-moi comment je peux vous servir."

Le Dr Bird a sorti un carnet de sa poche.

"J'ai reçu certaines dates concernant la maladie du président de l'agent Carnes", a-t-il dit, "et je souhaite que vous les vérifiiez."

"Pardonnez-moi un instant, docteur", interrompit l'amiral, "mais puis-je vous demander quel est votre lien avec cette affaire ? Je ne savais pas que vous étiez médecin ou chirurgien."

« DR. BIRD est ici par l'autorité du service secret, » a répondu Bolton. "Il n'a aucun lien avec le traitement médical du président, mais permettez-moi de vous rappeler que les services secrets sont responsables de la sécurité du président et ont donc le droit d'exiger à son sujet les détails nécessaires à sa protection. "

"Je n'ai aucune intention de vous gêner dans l'exercice de vos fonctions, M. Bolton", commença l'amiral avec raideur.

"Excusez-moi, Amiral," interrompit le Dr Bird, "il me semble que nous commençons mal. Je soupçonne que certaines forces extérieures sont plus ou moins concernées dans cette affaire et j'ai communiqué mes soupçons à M. Bolton. Il m'a à son tour amené ici afin de vous demander votre coopération en la matière. Nous n'avons aucune idée d'exiger quoi que ce soit et recherchons vraiment une aide que nous pensons pouvoir nous apporter.

« Pardonnez-moi, amiral, dit Bolton. "Je n'avais pas l'intention de te mettre en colère."

"Je suis à votre service, messieurs", répondit l'amiral Clay. « Quelles informations souhaitiez-vous, Docteur ?

"Au début, simplement une vérification de l'historique de l'affaire tel que je l'ai."

DR. BIRD lut les notes qu'il avait prises de Carnes et l'Amiral acquiesça d'un signe de tête.

"Ces dates sont correctes", a-t-il déclaré.

"Maintenant, amiral, il y a deux autres points sur lesquels je souhaite des éclaircissements. Le premier est l'ophtalmie qui trouble le patient."

"Il n'y a pas lieu de s'alarmer en ce qui concerne les symptômes, docteur", répondit l'amiral. "C'est un cas d'irritation plutôt bénin, quelque peu analogue au granulome, mais plutôt têtu. Il a eu une attaque il y a plusieurs semaines et bien qu'elle n'ait pas cédé au traitement aussi facilement que j'aurais pu le souhaiter, elle s'est bien dissipée en quelques semaines. de semaines et j'ai été assez surpris de cette crise récurrente. Sa vue n'est pas en danger.

« Avez-vous essayé de relier cette ophtalmie à ses aberrations mentales ?

"Pourquoi non, docteur, il n'y a pas de lien."

"Êtes-vous sûr?"

« J'en suis certain. La légère douleur que lui causent ses yeux ne pourrait jamais avoir un tel effet sur l'esprit d'un homme aussi capable et aussi énergique que lui.

"Eh bien, nous allons laisser passer ça pour le moment. L'autre question est celle-ci : a-t-il des problèmes de peau ?"

L'Amiral leva les yeux avec surprise.

"Oui, il l'a fait", a-t-il admis. "Je n'en avais parlé à personne, car cela n'est vraiment rien, mais il a une légère attaque d'une forme obscure de dermatite que je traite. Elle n'affecte que son visage et ses mains."

"Veuillez le décrire."

"Il a pris la forme d'une pigmentation brune sur les mains. Sur le visage, il provoque une légère démangeaison et une desquamation subséquente des zones touchées."

« En d'autres termes, il agit comme un coup de soleil ? »

"Pourquoi, oui, un peu. Ce n'est pas cela, cependant, car il s'est très peu exposé au soleil ces derniers temps, à cause de ses yeux."

"Je remarque qu'il dort dans le nouveau solarium qui a été ajouté l'hiver dernier au manoir exécutif. Pouvez-vous me dire de quel type de verre il est équipé ?"

"Oui. Il n'est pas du tout équipé de verre, mais de quartz fondu."

« Quand a-t-il commencé à dormir là-bas ?

"Dès qu'il a été terminé."

« Et pendant tout ce temps, les fenêtres ont été en quartz fondu ?

"Non. Ils ont d'abord été émaillés, mais le verre a été enlevé et le quartz fondu a été remplacé à ma suggestion il y a environ deux mois, juste avant que ce problème ne commence."

"Merci, amiral. Vous m'avez donné plusieurs choses à penser. Mes idées sont un peu trop nébuleuses pour être partagées mais je pense que je peux vous donner un conseil très judicieux. Le président passe une nuit très agitée. . Si vous vouliez le retirer du solarium et le faire coucher dans une pièce vitrée avec du verre ordinaire, et baisser les stores pour qu'il soit dans l'obscurité, je pense qu'il passera une meilleure nuit.

L'AMIRAL CLAY regarda attentivement les yeux noirs et perçants du Docteur.

"Je connais quelque chose de toi par réputation, Bird," dit-il lentement, "et je suivrai ton conseil. Peux-tu me dire pourquoi tu fais cette suggestion particulière?"

"Pour que je puisse travailler dans ce solarium ce soir sans interruption", a répondu le Dr Bird. "J'ai des tests que je souhaite effectuer pendant qu'il fait encore nuit. Si mes résultats sont négatifs, oubliez ce que je vous ai dit. S'ils donnent des informations, je serai heureux de les partager avec vous au moment opportun. Maintenant, sortez le président de ce solarium et dites-moi quand la voie est dégagée."

L'amiral enfila une robe de chambre et sortit de la pièce. Il est revenu dans un quart d'heure.

"Le solarium est à votre disposition, Docteur," annonça-t-il. « Dois-je vous accompagner ?

« Si vous le souhaitez », acquiesça le Dr Bird en prenant son appareil et en quittant la pièce à grands pas.

Dans le solarium, il jeta un rapide coup d'œil autour de lui, notant la position de chacun des meubles.

"Je présume que le président dort toujours la tête dans cette direction ?" remarqua-t-il en désignant l'oreiller sur le lit dérangé.

L'amiral hocha la tête. Le docteur Bird ouvrit le sac qu'il avait emballé dans son laboratoire, en sortit une feuille de carton recouverte d'une substance d'aspect métallique et la posa sur l'oreiller. Il recula et enfila une paire de lunettes fumées, la regardant attentivement. Sans un mot, il enleva les verres et les tendit à l'Amiral. L'Amiral les enfila et regarda l'oreiller. Ce faisant, une exclamation jaillit de ses lèvres.

"Cette assiette semble briller," dit-il d'une voix étonnée.

DR. BIRD s'avança et posa sa main sur l'oreiller. Il portait une montre-bracelet avec un cadran radiolite. La substance augmenta soudain sa luminescence et se mit à briller violemment, de longs serpentins lumineux semblant provenir du cadran. Le Docteur retira sa main et substitua une bouteille de liquide à l'assiette sur l'oreiller. Immédiatement, la bouteille a commencé à briller d'une lumière phosphorescente.

"Qu'est-ce que c'est?" haleta Carnes.

"Excitation d'un fluide radioactif", répondit le Docteur. "La question est de savoir ce qui l'excite. Que quelqu'un achète un escabeau."

Alors que Bolton était parti après l'échelle, le Docteur sortit de son sac ce qui ressemblait à une vitre ordinaire.

"Prenez ceci, Carnes," ordonna-t-il, "et commencez à le tenir au-dessus de chacune de ces vitres de quartz que vous pouvez atteindre. Arrêtez-vous quand je vous le dis."

L'opérateur a tenu le verre au-dessus de chacune des vitres successivement, mais le docteur, qui a gardé ses yeux couverts de verres fumés et attaché sur l'assiette qu'il avait replacée sur l'oreiller, ne dit rien. Lorsque Bolton est arrivé avec l'échelle, le processus s'est poursuivi. Une extrémité et la majeure partie de la façade du solarium avaient été couvertes avant qu'une exclamation du Docteur n'interrompe les travaux.

"C'est celui-là," s'exclama-t-il. "Tenez le verre un instant."

En hâte, il retira l'assiette de l'oreiller et replaça la fiole de liquide. Il n'y avait qu'une très faible lueur.

"Assez bien," cria-t-il. "Enlevez le verre, mais marquez ce carreau, et soyez prêt à le replacer quand je donnerai le mot."

De la mallette qu'il avait apportée, il sortit un spectroscope. Il retourna le matelas et le monta sur le lit.

"Couvrez cette vitre", ordonna-t-il.

Carnes s'exécuta et le Docteur fit pivoter le tube récepteur de l'instrument jusqu'à ce qu'il pointe vers la vitre couverte. Il jeta un coup d'œil dans l'oculaire, puis tint une petite lampe de poche pendant un instant en face du troisième tube.

"Découvrez cette vitre," dit-il.

Carnes décrocha la plaque de verre et le Docteur regarda dans l'instrument. Il a fait quelques ajustements.

« Connaissez-vous la spectroscopie, Amiral ? Il a demandé.

"Quelque peu."

« Jetez un coup d'œil ici et dites-moi ce que vous voyez.

L'Amiral appliqua son œil sur l'instrument et regarda longuement et sérieusement.

"Il y a quelques lignes là, docteur," dit-il, "mais votre instrument est mal réglé. Elles sont dans ce qui devrait être le secteur ultra-violet, selon votre échelle."

"J'ai oublié de vous dire qu'il s'agit d'un spectroscope fluoroscopique conçu pour la détection des raies ultra-violettes", a répondu le Dr Bird. "Ces lignes que vous voyez sont de l'ultraviolet, rendues visibles à l'œil nu par l'activation d'un composé radioactif dont les rayons se heurtent à leur tour à une feuille de blende de zinc. Reconnaissez-vous les lignes ?"

"Non, je ne sais pas."

"Pas étonnant, je doute qu'il y ait une douzaine de personnes qui le feraient. Je ne les ai jamais vus auparavant, bien que je les reconnaisse d'après les descriptions que j'ai lues. Bolton, venez ici. Regardez le long de cet instrument et à travers cette plaque de verre que Carnes est tiens et dis-moi à quel bureau appartient cette fenêtre."

Bolton a aperçu comme indiqué sur le côté du bâtiment de l'État, de la guerre et de la marine.

"Je ne peux pas dire exactement à cette heure de la nuit, Docteur," dit-il, "mais je vais entrer dans le bâtiment et le découvrir."

"Faites-le. Avez-vous une lampe de poche?"

"Oui."

"Flashez-le momentanément hors de chacune des fenêtres suspectes à tour de rôle jusqu'à ce que vous obteniez un flash de réponse d'ici. Lorsque vous le faites, flashez-le hors de chaque vitre de la fenêtre jusqu'à ce que vous obteniez un autre flash d'ici. Puis revenez et dites me dire de quel bureau il s'agit. Marquez la vitre pour que nous puissions la retrouver demain matin.

"C'est le bureau de l'assistant de l'adjudant général de l'armée", rapporta Bolton dix minutes plus tard.

"Qu'y a-t-il dans la chambre ?"

"Rien d'autre que les bureaux et les chaises habituels."

"Je m'en doutais. La fenêtre n'est qu'un réflecteur. C'est tout ce que nous pouvons faire pour ce soir, messieurs. Amiral, gardez votre patient tranquille et dans une pièce avec des fenêtres vitrées, de préférence avec les stores tirés, jusqu'à nouvel ordre. ". Bolton, rejoignez-moi ici avec Carnes au lever du soleil. Ayez un détachement choisi de dix hommes debout près d'où nous pouvons les joindre rapidement. En attendant, sortez le chef du service aérien du lit et faites-lui commander un avion à Langley Field pour être prêt à décoller à 6 heures du matin. Il ne doit pas décoller, cependant, jusqu'à ce que je lui donne l'ordre de le faire. Comprenez-vous ?

"Tout sera prêt pour vous, Docteur, mais j'avoue que je ne sais pas de quoi il s'agit."

"C'est la plus grosse affaire que vous ayez jamais abordée, vieil homme, et j'espère que nous pourrons y parvenir avec succès. J'aimerais en discuter avec vous maintenant, mais je serai occupé au Bureau pour le reste de la nuit. . Déposez-moi là-bas, voulez-vous ?

Au lever du soleil le lendemain matin, Bolton a rencontré le Dr Bird à l'entrée du terrain de la Maison Blanche.

"Où est votre détail?" Il a demandé.

"Dans le bâtiment de l'État, de la guerre et de la marine."

"Bien. Je veux aller au solarium, mettre une lumière à l'endroit où se trouvait l'oreiller du président hier soir, et marquer cette vitre de quartz à travers laquelle nous regardions. Ensuite, nous rejoindrons le détail."

DR. BIRD a placé la lumière et a marché avec Carnes à travers le terrain de la Maison Blanche. L'insigne de Bolton a garanti l'admission au bâtiment de l'État, de la guerre et de la marine pour la fête et ils se sont rendus au bureau de l'assistant de l'adjudant général.

"Avez-vous marqué la vitre à travers laquelle vous avez fait clignoter votre lumière la nuit dernière, Bolton?" demanda le docteur.

Le détective toucha l'une des vitres.

"Bien," s'exclama le Docteur. "J'ai remarqué que cette fenêtre a des crochets pour la ceinture d'un laveur de vitres. Prends une bouée de sauvetage, veux-tu ?"

Lorsque la ceinture fut apportée, le Docteur se tourna vers Carnes.

"Carnes," dit-il, "accrochez-vous à cette bouée de sauvetage et grimpez sur le rebord de la fenêtre. Emportez cet appareil avec vous."

Il a remis à Carnes un appareil qui ressemblait à deux télescopes fixés à une base, avec un réglage à vis pour modifier les angles des canons.

CARNES le prit et le regarda d'un air interrogateur.

"C'est ce que je faisais au Bureau hier soir", a expliqué le Dr Bird. "C'est un appareil qui me permettra de localiser la source du faisceau qui a été réfléchi par cette vitre sur l'oreiller du président. Je vais vous montrer comment le faire fonctionner. Vous savez que lorsque la lumière est réfléchie, l'angle de réflexion est toujours égal à l'angle d'incidence ? Eh bien, vous placez ces trois pieds contre la vitre, mettant ainsi la base de l'instrument dans un plan parallèle à la vitre. En tournant ces deux molettes, dont l'une donne latérale et l'autre autre réglage vertical, vous manipulerez l'instrument jusqu'à ce que le premier télescope pointe directement vers l'oreiller du président. Remarquez maintenant que les deux barillets du télescope sont attachés ensemble et sont reliés aux boutons, de sorte que lorsque les boutons sont tournés, les lunettes sont tournées en quantités égales et opposées. Lorsque l'un est tourné à partir de sa position actuelle de cinq degrés vers l'ouest, l'autre tourne automatiquement cinq degrés vers l'est. Lorsque l'un est élevé, l'autre est en conséquence déprimé. Ainsi, lor Si le premier tube pointe vers l'oreiller, l'autre pointera vers la source du faisceau réfléchi."

"Intelligent!" s'écria Bolton.

"C'est plutôt rudimentaire et peut-être pas assez précis pour localiser exactement la source, mais au moins cela nous donnera une assez bonne idée de l'endroit où chercher. Avec le temps, un instrument beaucoup plus précis aurait pu être fabriqué, mais deux fusils télescopiques des viseurs et une base de théodolite étaient tous les matériaux que j'ai pu trouver pour travailler. Montez, Carnesy, et faites vos affaires.

CARNES a grimpé sur la fenêtre et a attaché les crochets du gilet de sauvetage aux anneaux fixés dans les encadrements de fenêtre. Il posa la base de l'instrument contre la vitre et manipula les boutons du télescope tandis que le Dr Bird lui faisait signe de l'intérieur. Le scientifique était difficile à satisfaire avec le réglage, mais enfin le réticule du premier télescope étaient centrés sur la lumière du solarium. Il changea de position et regarda à travers le second tube.

"L'angle est trop aigu et la distance trop grande pour la précision", a-t-il déclaré d'un air déçu. "La poutre vient du toit d'une maison le long de Pennsylvania Avenue, mais je ne peux pas dire d'ici de laquelle il s'agit. Regarde, Bolton."

Le chef des services secrets regarda à travers le télescope.

"Je ne pouvais pas en être sûr, Docteur," répondit-il. "Je peux voir quelque chose sur le toit d'une des maisons, mais je ne peux pas dire ce que c'est et je ne peux pas dire à la maison quand je suis arrivé devant."

"Ça ne sert à rien de faire un faux pas," dit le Docteur. « Avez-vous pris des dispositions pour cet avion ?

"Il attend vos ordres sur le terrain, Docteur."

"Bien. Je vais monter au bureau du chef du service aérien et entrer en contact avec le pilote sur la ligne privée du chef. Il y a des ordres que je souhaite lui donner et des signaux à organiser."

DR. BIRD est revenu dans quelques minutes.

"L'avion décolle maintenant et sera bientôt au-dessus de la ville", a-t-il annoncé. "Nous allons nous promener dans l'avenue jusqu'à ce que nous soyons à proximité de la maison, puis attendre l'avion. Carnes prendra cinq de vos hommes et descendra derrière la maison et le reste d'entre nous ira devant. D'après vous, de quel bâtiment s'agit-il, Bolton ?"

"Environ le quatrième à partir du coin."

"Très bien, les hommes qui descendent à l'arrière prendront place derrière la maison à côté du coin et le reste d'entre nous arrivera devant le même bâtiment. Quand l'avion arrivera, surveillez-le. Si vous ne recevez aucun signal, allez jusqu'à la maison voisine et attendez qu'il fasse une boucle et revienne vers vous. Continuez ainsi jusqu'à ce que le pilote lance un parachute blanc. C'est le signal que nous couvrons la bonne maison. Lorsque vous aurez ce signal, Carnes, partez. deux hommes dehors et entrez par effraction avec les trois autres. Mettez cet appareil sur le toit et les hommes qui le font fonctionner. Bolton et moi allons attaquer la porte d'entrée en même temps. Est-ce que tout le monde comprend ?

Des murmures d'assentiment venaient du détail.

"D'accord, allons-y. Carnes, dirigez-vous avec vos hommes et avancez d'un demi-pâté de maisons afin que les deux groupes arrivent en position à peu près au même moment."

CARNES a quitté le bâtiment avec cinq des agents. Le Dr Bird et Bolton attendirent quelques minutes puis descendirent Pennsylvania Avenue, les cinq hommes de leur escouade les suivant à intervalles réguliers. Pendant trois quarts de mille, ils déambulèrent dans la rue.

"Ça devrait être ça, docteur," dit Bolton.

"Je pense que oui, et voici notre avion."

Ils virent l'avion de reconnaissance rapide de Langley Field descendre bas au-dessus de la maison puis s'élancer à nouveau dans le ciel sans faire de signal. Le groupe a marché dans la rue d'une maison et s'est arrêté. Encore une fois l'avion les a balayés sans signe. Alors qu'ils s'arrêtaient devant la maison voisine, un parachute blanc s'envola du cockpit de l'avion et l'avion, sa mission accomplie, vira au sud vers son hangar.

"C'est l'endroit", s'écria Bolton. "Haggerty et Johnson, vous couvrez la rue. Bemis, prenez la porte du bas. Les autres viennent avec moi."

SUIVI de près par le Dr Bird et deux agents, Bolton a traversé la rue et monté les marches menant à l'entrée principale de la maison. La porte était barrée, et il lança son poids contre elle sans résultat.

"Un côté, Bolton", a claqué le Dr Bird.

Le petit chef s'écarta et les deux cents livres d'os du Dr Bird et le muscle s'écrasa contre la porte. La serrure céda et le Docteur s'empêcha de justesse de s'étaler tête baissée sur le sol du hall. Le cri d'une femme retentit et le Docteur jura dans sa barbe.

« En haut ! Sur le toit ! il pleure.

Suivi par le reste du groupe, il monta en courant l'escalier qui s'ouvrait devant lui. Juste au moment où il atteignit le sommet, son chemin fut barré par une silhouette amazonienne vêtue d'un peignoir vert.

« Qui est le diable qui t'arrête ? demanda une voix outragée.

"La police", a lancé Bolton. "Un côté!"

« Côté blême, n'est-ce pas ? » demanda l'Amazone aux cheveux de feu. "Le diable un stip vous allez jusqu'à ce que vous me prépariez, vous êtes un bizness. Phwat th 'divil arre yer doin' in th' house uv a rayonspictable female at this hour uv th' marnin'?"

« Un côté, je vous dis ! s'écria Bolton en s'efforçant de repousser la silhouette qui barrait le chemin.

« Oh, vous wud, wud yer, petit homme ? » demanda l'Irlandaise en saisissant Bolton par le col et en le secouant comme un terrier fait un rat. Le docteur Bird étouffa difficilement son rire et la saisit par le bras. Avec un coup sur le col de Bolton, elle le souleva du sol et le balança contre le Docteur, le faisant tomber de ses pieds.

"Hilp ! P'lice ! Murther !" cria-t-elle à tue-tête.

"Merde, femme, nous sommes sur—"

DR. La voix de BIRD fut interrompue par le bruit d'un coup de pistolet depuis le toit, suivi de deux autres. L'Irlandaise a laissé tomber Bolton et s'est effondrée en position assise et a crié vigoureusement. Bolton et le Dr Bird, avec les deux agents à leurs trousses, ont couru vers le toit. Avant qu'ils ne l'atteignent, une autre volée de coups de feu retentit, ceux-ci provenant de l'arrière du bâtiment. Ils se dirigèrent vers l'étage supérieur et trouvèrent une échelle menant à une lucarne dans le toit. Au pied de l'échelle se tenait l'un des membres du groupe de Carnes.

« Qu'est-ce qu'il y a, Williams ? » demanda Bolton.

"Je ne sais pas, chef. Carnes et les deux autres sont montés là-haut, puis j'ai entendu des coups de feu. Mes ordres étaient de ne laisser personne descendre de l'échelle."

Pendant qu'il parlait, la tête de Carnes apparut à la lucarne.

"C'est le bon endroit, d'accord, Docteur," appela-t-il. "Allez, le tournage est terminé."

DR. BIRD monta sur l'échelle et sortit sur le toit. Fixé sur un bord se trouvait un gros appareil, vers lequel le scientifique se hâta avec empressement. Il se pencha quelques instants dessus puis se redressa.

« Où est l'opérateur ? » Il a demandé.

Carnes ouvrit silencieusement la voie jusqu'au bord du toit et pointa vers le bas. Le Dr Bird se pencha. Au pied de l'escalier de secours, il a vu un tas sombre et froissé, avec un agent des services secrets penché dessus.

« Est-il mort, Olmstead ? appelé Carnès.

"Mort comme un maquereau", fut la réponse. "Richards lui a traversé la tête dès son premier tir."

"Bonne affaire", a déclaré le Dr Bird. "Nous n'aurions probablement jamais pu obtenir une condamnation et il vaut mieux étouffer l'affaire de toute façon. Bolton, demandez à deux de vos hommes de m'aider à amener cet appareil au Bureau. Je veux l'examiner un peu. Faites transporter le corps à la morgue. et fermez la presse. Découvrez quelle chambre le type occupait et fouillez-la, et apportez-moi tous ses papiers. D'un point de vue criminel, cette affaire est réglée, mais je veux en approfondir un peu la fin scientifique. "

"J'aimerais savoir de quoi il s'agissait, docteur", protesta Bolton. "J'ai suivi votre exemple aveuglément, et maintenant j'ai un cambriolage sans mandat de perquisition et un meurtre à expliquer, et je suis toujours autant dans le noir qu'au début."

"Excusez-moi, Bolton", a dit Dr Bird contrit; "Je ne voulais pas mépriser tu. L'amiral Clay veut le savoir, tout comme Carnes, bien qu'il me connaisse trop bien pour le dire. Dès que j'aurai digéré l'affaire, je vous le ferai savoir et je reverrai le tout avec vous."

Une SEMAINE plus tard, le Dr Bird était assis en conférence avec le président dans le bureau exécutif de la Maison Blanche. À côté de lui étaient assis l'amiral Clay, Carnes et Bolton.

« J'en ai dit au président tout ce que je sais, docteur, dit l'amiral, et il aimerait entendre les détails de votre bouche. Il s'est complètement remis de sa maladie et il n'y a aucun danger de l'exciter.

"Je ne peux pas lire le russe", dit lentement le Dr Bird, "et j'ai donc été obligé de dépendre de l'un de mes assistants pour traduire les papiers que M. Bolton a trouvés dans la chambre de Stokowsky. Union des républiques soviétiques, mais il ne fait guère de doute dans mon esprit qu'il était un agent rouge et que la Russie a fourni l'argent qu'il a dépensé. Il serait désastreux pour les plans de la Russie d'avoir un accord trop étroit entre ce pays et l'Empire britannique, et je n'ai aucun doute que la prochaine visite du premier ministre McDougal était la cause sous-jacente de l'attentat.

"Quant à savoir comment j'en suis venu à suspecter ce qui se passait, l'explication est très simple. Lorsque Carnes m'a parlé pour la première fois de votre maladie, Monsieur le Président, il se trouve que je vérifiais les résultats de Von Beyer dans la prétendue découverte d'un nouvel élément, le lunium. Dans l'article décrivant ses expériences, Von Beyer mentionne que lorsqu'il a essayé d'observer les spectres, il a rencontré une forme légère d'ophtalmie qui était assez têtue au traitement.Il mentionne également un déséquilibre mental particulier et une ivresse intense que les rayons semblaient provoquer à la fois en lui-même et en ses assistants.L'analogie entre ses observations et votre cas m'a tout de suite frappé.

"PENDANT des siècles, la lune a été un objet de culte par diverses sectes religieuses, et certaines des orgies les plus obscènes dont nous ayons connaissance se sont produites au clair de lune. La pleine lune semble affecter les chiens à un état d'hypnose partielle avec des hurlements et des douleur évidente dans les yeux. Certaines personnes faibles d'esprit sont connues pour être affectées par le clair de lune ainsi que certains cas d'aberration mentale complète. En d'autres termes, alors que le clair de lune n'a aucun effet pratique sur l'humain normal dans sa concentration habituelle, il le fait avoir un effet néfaste sur certains types de mentalité et, malgré les rires de la science médicale, il semble y avoir quelque chose dans la théorie de la «folie lunaire». Cet effet, Von Beyer l'attribua aux émanations de lunium, élément qu'il détecta dans les spectres de la lune, sous la forme d'une large bande dans le domaine ultra-violet.

"J'AI OBTENU de Carnes un historique de votre cas, et quand j'ai constaté que vos attaques devenaient violentes avec la pleine lune et s'atténuaient avec la nouvelle lune, j'étais sûr que j'étais sur la bonne voie, même si je n'avais à ce moment-là aucun moyen J'ai interrogé l'amiral Clay et j'ai découvert que vous souffriez d'une forme de dermite ressemblant à un coup de soleil, ce qui m'a convaincu qu'il s'agissait d'une atteinte à votre santé mentale, car un excès de lumière ultra-violette aura toujours tendance à produire des coups de soleil. Je me suis renseigné sur les fenêtres de votre solarium, car la lumière ultraviolette ne passe pas à travers un verre au plomb. Lorsque l'amiral m'a dit que le verre avait été remplacé par du quartz fondu , qui est assez perméable aux ultra-violets et que le changement avait coïncidé presque avec le début de votre maladie, je lui ai demandé de vous faire sortir du solarium et de me laisser l'examiner.

"Grâce à certaines substances fluorescentes que j'ai utilisées, j'ai trouvé que ton oreiller était baigné d'un flot de lumière ultra-violette, et le fluoro-spectroscope m'apprit bientôt que des émanations de lunium étaient présentes en grande quantité. Ces rayons ne vous parvenaient pas directement de leur source, mais l'une des fenêtres du State, War and Navy Building servait de réflecteur. J'ai localisé la source approximative du rayon au moyen d'un appareil improvisé, et nous avons entouré l'endroit. Stokowsky a été tué alors qu'il tentait de s'échapper. Je suppose que c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire."

"Merci, docteur," dit le président. "Je serais intéressé par une description de l'appareil qu'il a utilisé pour produire cet effet."

"L'appareil était assez simple, Monsieur. C'était simplement un grand collecteur de clair de lune, qui était jeté après collecte sur une plaque de lunium. Les émanations résultantes étaient transformées en un faisceau parallèle par un réflecteur parabolique et focalisées, à travers une lentille en cristal de roche avec une focale extrêmement longue, sur votre oreiller."

« Alors Stokowsky a isolé le nouvel élément de Von Beyer ? demanda le président.

"Je ne sais toujours pas s'il s'agit d'un nouvel élément ou simplement d'une modification allotropique de l'élément commun, le cadmium. La plaque qu'il a utilisée a une propriété très particulière. Lorsque le clair de lune ou toute autre lumière réfléchie de la même composition tombe dessus , il agit sur le rayon comme le bouton d'un tube Roentgen agit sur un rayon cathodique. Lorsque le rayon cathodique est absorbé et qu'un rayon entièrement nouveau, le rayon X, est émis par le bouton, il en va de même pour le clair de lune réfléchi. absorbé et un nouveau rayon ultra-violet émis. C'est le rayon que Von Beyer a détecté. Je pensais pouvoir saisir des traces des raies de Von Beyer dans mon spectroscope, et je pense maintenant que cela est dû à une trace de lunium dans le placage de cadmium des canons. Von Beyer aurait pu facilement faire la même erreur. Les travaux de Von Beyer, avec ceux de Stokowsky, ouvrent un domaine entièrement nouveau de la recherche spectroscopique. Je donnerais beaucoup pour aller à Baden et entrer dans le question avec Von Beyer et faire des plans pour l'exploitation n du nouveau domaine, mais j'ai peur que mon portefeuille ne supporte pas le voyage."

"Je pense que les États-Unis vous doivent ce voyage, Dr Bird", a déclaré le directeur général avec un sourire. "Faites vos plans pour partir dès que vous aurez rassemblé vos données. Je pense que le Trésor pourra prendre en charge la dépense sans augmenter l'impôt sur le revenu l'année prochaine."

