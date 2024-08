Lancement du réseau principal UniLend V2 : tout premier protocole de prêt et d'emprunt sans autorisation pour tous les actifs

UniLend Finance, l'un des principaux protocoles financiers décentralisés, a lancé sa nouvelle version révolutionnaire UniLend V2 sur le réseau principal Ethereum. UniLend V2 marque une étape importante en tant que tout premier protocole de prêt et d'emprunt sans autorisation pour tous les jetons ERC20 , ouvrant les portes de DeFi à tous et révolutionnant le paysage des actifs numériques.





Étant coté à la fois sur Binance et Coinbase Custody, UniLend Finance a considérablement élargi ses horizons à l'échelle mondiale. Cette décision stratégique expose le projet à un vaste public de passionnés de cryptographie et d’investisseurs du monde entier, renforçant ainsi son rôle central en tant que force de transformation dans l’écosystème DeFi.





Le secteur DeFi a connu une croissance exponentielle ces dernières années ; cependant, de nombreux jetons ne sont toujours pas pris en charge par les protocoles existants tels que Aave et Compound, laissant une partie substantielle du marché dépourvue de fonctionnalités DeFi.





Avec UniLend V2, les utilisateurs peuvent désormais prêter et emprunter plus de 13 000 jetons ERC20, offrant ainsi aux utilisateurs un accès inégalé à la finance décentralisée. Cette initiative révolutionnaire propulse le marché total adressable de DeFi à plus de 300 milliards de dollars, démocratisant ainsi l'accès aux services financiers pour tous.





La mission d'UniLend, « Rendre chaque actif numérique productif », sous-tend l'engagement de la plateforme à améliorer la fonctionnalité des actifs numériques. UniLend V2 représente un pas en avant significatif dans la réalisation de cette vision, positionnant le protocole comme la pierre angulaire des futures applications DeFi.





UniLend V2 introduit des fonctionnalités innovantes telles que les pools d'actifs doubles isolés pour les prêts et les emprunts, l'exploitation des oracles d'alimentation en prix et l'optimisation du gaz pour améliorer l'efficacité et la sécurité. De plus, la plate-forme propose des prêts flexibles, des prêts flash, des liquidités non fongibles, des liquidations concentrées, un flux de prix OnChain et une expérience utilisateur transparente, garantissant un écosystème DeFi complet et convivial.





Le parcours d'UniLend a commencé avec UniLend V1, qui a introduit le concept de prêts flash sans autorisation. Au cours des deux dernières années, UniLend V1 a exécuté plus de 50 millions de dollars de prêts flash sur Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain et Moonriver, avec plus de 25 jetons pris en charge. Il a jeté les bases de l’évolution de la finance décentralisée.





Le succès d'UniLend V2 sur le testnet souligne sa préparation au marché. Avec plus de 100 000 transactions sur plus de 50 pools de liquidités de test et 12 000 utilisateurs actifs, il a démontré son évolutivité, son efficacité et sa fiabilité. Les contrats intelligents d'UniLend V2 ont fait l'objet d'audits rigoureux par les principales sociétés Peckshield et Slowmist, garantissant les normes de sécurité les plus élevées.

De plus, le lancement du programme ImmuneFi Bug Bounty, doté d'un pool de récompenses de 25 000 $, souligne l'engagement d'UniLend à protéger les fonds des utilisateurs.





Avec un portefeuille impressionnant de plus de 100 partenariats stratégiques comme Polygon, Injective, Chainlink et bien d'autres, l'écosystème d'UniLend se développe de manière dynamique. La plateforme continue de renforcer un éventail croissant d'actifs grâce à sa fonctionnalité phare de prêt et d'emprunt, contribuant ainsi à l'évolution continue de la finance décentralisée.





Alors qu'UniLend trace la voie de l'avenir de la finance décentralisée, la plateforme invite cordialement sa vaste communauté mondiale, qui comprend 147 000 membres de la communauté répartis sur 13 canaux de distribution et 8 communautés régionales, ainsi que la communauté Web3 au sens large, à découvrir leur protocole révolutionnaire UniLend V2. et libérez le potentiel de productivité de chaque actif numérique.





« Ce n'est que le début, car nous envisageons UniLend comme une couche de base futuriste pour toutes les applications Future DeFi. Avec UniLend V2, nous ne lançons pas simplement un protocole ; nous déclenchons un mouvement, un mouvement visant à libérer le potentiel de tous les actifs et à permettre à chacun de prêter et d'emprunter n'importe quel jeton. Le lancement d'UniLend V2 témoigne de notre détermination à révolutionner la finance décentralisée », a déclaré Chandresh Aharwar, PDG d'UniLend Finance.





À propos d'UniLend Finance :

UniLend Finance est l'un des principaux protocoles de prêt et d'emprunt sans autorisation multichaînes qui permet aux utilisateurs de prêter, d'emprunter et de gagner des intérêts sur n'importe quel jeton ERC20. En mettant l'accent sur la décentralisation et l'inclusivité, UniLend vise à responsabiliser les utilisateurs en rendant chaque actif numérique productif. UniLend V2 représente la prochaine évolution des protocoles DeFi, offrant des fonctionnalités innovantes et une accessibilité inégalée. Ils développent une couche de base futuriste pour toutes les applications DeFi.





