Le projet Pepeto basé sur Ethereum dépasse les 6,3 millions de dollars dans les avancées de développement de l'écosystème de Presale

**New York, États-Unis, 20 août 2025/Chainwire/--** Comme le marché des crypto-monnaies montre des signes d'une activité accrue au quatrième trimestre, le projet basé sur Ethereum ($PEPETO) a dépassé 6,3 millions de dollars dans sa pré-vente en cours. Le projet se positionne dans le segment des pièces meme tout en incorporant des fonctionnalités axées sur l'utilité visant au développement d'un écosystème plus large. Pépé Pépé Par rapport aux actifs plus établis tels que XRP et Shiba Inu, les jetons émergents tels que Pepeto attirent l'attention en raison de leur capitalisation de marché relativement faible et de leur développement à un stade précoce. Users can Click Here to Join the Pepeto Presale and Secure Their Spot Les utilisateurs peuvent cliquer ici pour rejoindre Pepeto Presale et sécuriser leur site Une pile utilitaire conçue pour une application plus large Construit sur le réseau Ethereum, Pepeto intègre un ensemble de fonctionnalités utilitaires visant à traiter divers cas d'utilisation du marché.Le projet rapporte une communauté de plus de 100 000 membres et a subi des audits par les sociétés tierces SolidProof et Coinsult. L'écosystème Pepeto comprend plusieurs composants visant à améliorer l'accessibilité et la fonctionnalité au sein des secteurs Web3 et meme: \n \n \n PepetoSwap & Zero-Fee Exchange: Une plate-forme de négociation sans frais destinée à servir de lieu de lancement et de négociation pour les pièces meme émergentes et les actifs Web3, dans le but de réduire les barrières liées aux coûts pour les utilisateurs. Cross-Chain Bridge: Un pont multi-réseau conçu pour permettre des transferts d'actifs à faible coût sur diverses chaînes de blocs, en soutenant une interopérabilité et une liquidité plus larges. Programme de grève: Pepeto propose un modèle de grève avec des rendements des entreprises supérieurs à 245% d'APY, conçu pour encourager la participation des utilisateurs et l'engagement à long terme. \n \n Plateforme d'apprentissage Web3 : Le projet développe un hub éducatif visant à fournir du contenu lié à la crypto et à intégrer de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème blockchain. Développement de projet et écosystème Outlook Après sa phase de pré-vente, Pepeto continue de construire une communauté en pleine croissance et a fait l'objet de rapports non vérifiés concernant les listes potentielles sur les grands échanges de crypto-monnaies. Au fur et à mesure que Pepeto passe de la prévente au lancement public, le projet se positionne comme un hybride entre un appel mémé et un développement axé sur l'utilité. Users Can Buy $PEPETO Tokens Now Before the Next Price Stage Les utilisateurs peuvent acheter des jetons $PEPETO maintenant avant la prochaine phase de prix Les utilisateurs peuvent acheter des jetons $PEPETO maintenant avant la prochaine phase de prix Comment sécuriser les jetons $PEPETO La prévente de Pepeto est actuellement ouverte aux participants dans le monde entier, avec le jeton offert à un prix de $0.000000147.Le processus est conçu pour accueillir les utilisateurs dans différentes régions et plateformes. \n \n \n \n \n Visitez le site officiel de la prévente: https://pr.pepeto-presale.io Connectez le portefeuille crypto. Sélectionnez le mode de paiement (USDT, ETH ou BNB). Confirmez l'achat pour sécuriser les jetons et devenir éligible aux récompenses exclusives. https://pr.pepeto-presale.io À propos de $PEPETO * à ** est un projet de crypto-monnaie révolutionnaire qui fusionne l'attrait viral de la culture meme avec l'utilité robuste d'un écosystème DeFi de prochaine génération. Avec un échange à zéro frais, un pont à chaîne croisée, un pari à rendement élevé et un centre d'apprentissage électronique, $PEPETO établit un nouveau standard pour ce qu'une monnaie meme peut atteindre en 2025 et au-delà. $Pépé $Pépé Contacts Le CEO Pépé Pépé Pr@pépéto.io