Le métaverse a besoin d'un système d'exploitation

Si vous êtes un vieux con comme moi, vous vous souviendrez d'être allé chez le marchand de journaux, d'avoir claqué des pièces de monnaie et d'être rentré chez vous pour coder un jeu à la main à partir des pages d'un magazine informatique dans un Sinclair Spectrum ou Amstrad CPC-464 en BASIC ou code machine si vous n'avez pas eu de chance.





(si vous êtes encore plus âgé, vous vous souviendrez de l'assemblage et des cartes perforées et Dieu vous aime pour cela)





Invariablement, cela ne fonctionnerait jamais la première fois, mais pour beaucoup d'entre nous, c'était l'introduction à l'ingénierie logicielle ou au développement de jeux que nous avions. C'était comme l'âge d'or de l'informatique, la découverte de transformer les mots d'une autre langue en quelque chose de magique.





Maintenant, franchement, la majorité d'entre nous sont putain de paresseux.





Nous voulons que les plates-formes sans code ou à faible code le fassent pour nous tous, nous ne voulons plus apprendre les choses difficiles, extraire chaque bit de jus d'un processeur ou d'une mémoire et nous salir les mains aux niveaux les plus bas possibles .





Et je me dis "c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'un système d'exploitation pour le métaverse".





Le problème et les démangeaisons qui ne sont pas résolues sont que la plupart des discussions sur le métaverse sont basées sur la construction d'infrastructures et de principes logiciels existants. Nous créons plusieurs versions de piles logicielles basées sur des architectures centralisées - tout repose toujours sur Windows pour crier à haute voix.





Lorsque vous regardez le paysage et les composants proposés du métaverse et du web3, vous obtenez des choses comme celle-ci ci-dessous – je veux dire, ils l'appellent même un système d'exploitation, mais c'est juste une représentation retravaillée d'un article de blog fatigué de Matthew Ball utilisant des carrés courbes.





Entreprises aberrantes proposer et défendre un système d'exploitation Open Metaverse, un ensemble d'outils et de technologies entièrement décentralisés plutôt que des plates-formes propriétaires conçues uniquement pour fonctionner via des normes et des API.





Nous avons créé un cadre pour évaluer et interroger les métaverses, ainsi qu'une boîte à outils pour concevoir des alternatives basées sur les principes d'orientation utilisateur et de souveraineté de l'identité, des données et de la richesse.





C'est gentil les gars, mais ce n'est pas un système d'exploitation, alors pourquoi vous avez utilisé le terme «OS» me dépasse.

The Outlier Ventures Frankenstack





Pour développer le métaverse, nous aurons besoin de nombreux nouveaux outils et technologies. Ils couvriront le rendu, le calcul, la XR, les paiements, les outils, la projection, la compression volumétrique, l'IA, le ML, etc. Et la qualité et la capacité de ces outils seront essentielles pour ce qui est construit et par combien de constructeurs. Mais il en va de même pour les taux requis par ces outils et technologies, la mesure dans laquelle ils enferment les développeurs et la manière dont ils limitent le choix des consommateurs et la création d'innovations concurrentes. À mesure que le besoin de solutions d'échange augmente, l'économie tend à générer une solution. Par exemple, Pixar de Disney a ouvert son format de fichier Universal Scene Description (USD) pour aider les développeurs à créer des données 3D interchangeables. La plate-forme Omniverse de Nvidia utilise ensuite USD pour rassembler de manière cohérente les actifs de Maya, Houdini, Unreal, AutoCAD, etc., dans un environnement virtuel partagé. La plate-forme Twinmotion d'Epic peut également être utilisée pour importer des modèles à partir de presque tous les programmes BIM et CAO, tels que Archicad, Revit, SketchUp Pro, RIKCAD et Rhino, et utilisera ensuite l'apprentissage automatique et l'IA pour les mettre à niveau et les intégrer dans la mesure du possible et dans un question de minutes. Matthew Ball — Échange, outils et normes





Même Ball ne veut pas se salir les mains, il se contente de jeter autant de piles de logiciels existantes au mur et espère que The Force reliera cette galaxie d'applications.





Si vous parcourez le Web, il y a des échos de tentatives où quelqu'un a créé et abandonné un projet, mais rien d'aussi spécifique n'existe aujourd'hui ou n'a même été mentionné ou défendu.





Pour commencer, si vous regardez le liste des systèmes d'exploitation existants , aucun ne convient ou n'a été écrit spécifiquement pour le monde virtuel ou l'implémentation du métaverse. Nous partons déjà mal - nous nous appuyons uniquement sur Microsoft Windows, Apple quel que soit le nom actuel du système d'exploitation, Android ou même Linux, qui n'ont pas tous été développés pour un avenir vraiment décentralisé ou où nous devons écrire applications en 4 voire 5 dimensions.





(ce que je veux dire, c'est qu'écrire un système d'exploitation pour la 3D et le "web spatial" limite déjà l'avenir car vous devez tenir compte du temps , puis des états de machines virtuelles multidimensionnelles - comme le Exemple de Minecraft dans Minecraft )





À ce stade, j'ai probablement l'air très stupide, vous êtes donc libre d'arrêter ici.





NewZoo place un tas de logos dans une image dans un arrangement agréable





Ce que nous avons aujourd'hui, c'est Epic, Unity, NVIDIA, ARM, Valve, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple… et les nombreuses autres entreprises qu'ils finiront par acquérir et avaler pour créer des ensembles d'outils spécifiquement destinés à la conception, à la construction et à l'exploitation de leurs versions du métaverse. Ils rivaliseront tous pour créer un ensemble de normes apparemment ouvertes, mais ne voudront pas renoncer à leur sentiment de propriété exclusive.





La construction du métaverse a largement dépendu de moteurs de jeu tels que Unity3D et Unreal Engine, mais dans les années à venir, nous verrons de plus en plus de tentatives financées par des entreprises pour lutter contre ce contrôle des deux ou trois solutions principales. Cela signifie également que les plates-formes sur lesquelles chaque version du métaverse existera commenceront également à diverger - actuellement, elles sont interchangeables et accessibles sur plusieurs plates-formes sur PC, mobile et console, mais des mondes plus sophistiqués et potentiellement propriétaires existeront qui exclure une ou plusieurs plates-formes et restreindre l'accès.





Oui, les API sont essentielles à l'interopérabilité et à la nécessité d'utiliser des outils dans l'ensemble de l'écosystème, mais ce ne sera pas la solution miracle car les plates-formes se concurrencent et se fragmentent.





Il n'y aura pas de métaverse englobant pour les gouverner tous .





De la même manière, il n'y aura jamais un seul Skynet d'intelligence artificielle générale. Il y aura des centaines de métavers, répartis dans un multivers de genres et de types pour que les gens puissent interagir, vivre et mener des affaires et des loisirs. Sans parler des versions personnelles.





Mais que se passerait-il si, à l'avenir, ils reposaient tous sur un système d'exploitation spécialement conçu pour l'objectif et la vision que nous voulons atteindre ? Alors, quels choix avons-nous à notre disposition ?





Linux est sorti en 1991, il a fallu environ un an à Torvalds pour développer le noyau Linux à partir de zéro, puis s'appuyer dessus, ce n'est pas comme si nous ne pouvions pas développer un tout nouveau système d'exploitation à partir de zéro.





Système d'exploitation de croquet est une plate-forme et un IDE pour le développement de Metaverse qui étend le Metaverse à la prochaine génération de Web et Mobile. L'IDE permet aux développeurs de créer et de déployer "des mondes virtuels Web et Web3 interopérables [basés sur des normes]", a déclaré la société dans un communiqué.





Il s'agit d'un système de synchronisation pour les expériences Metaverse multi-utilisateurs. Il permet à plusieurs utilisateurs de travailler ou de jouer ensemble dans un seul environnement distribué partagé, et il garantit que cet environnement distribué restera identique pour chaque utilisateur.





"Croquet a adopté une approche fondamentalement nouvelle qui rend cela aussi simple que d'écrire du code local ou pas de code du tout. Il a le potentiel de fournir une voie ouverte et basée sur des normes qui exploite la puissance du Web pour créer des mondes métaverses véritablement indépendants et interopérables.





Est-ce pour autant un système d'exploitation ? Non par les sons de celui-ci. C'est une autre plate-forme avec quelques éléments marqués. Et il est probablement déjà installé sur l'une des plates-formes de système d'exploitation courantes.





Les choses deviennent un peu plus intéressantes avec le Projet de métaverse open source . Le projet Open Source Metaverse ( OSMP ) était une plate-forme en ligne de monde virtuel partagé multi-participants. Cette plate-forme était un logiciel gratuit et open source co-fondé en 2004 par Hugh Perkins et Jorge Lima.

OSMP a été vaguement calqué sur le World Wide Web en empruntant des idées à des mondes existants tels que Second Life, Active Worlds et There. Le projet visait à produire un moteur open source pour la création de mondes 3D en streaming, permettant également d'interconnecter les mondes existants en un seul métaverse ouvert et basé sur des normes.





Le projet OpenSource Metaverse a été créé parce qu'il existe une forte demande, suivie par de nombreux développeurs, pour des mondes virtuels permettant la personnalisation par le joueur et la création de ses propres mondes. Les mondes virtuels à source fermée existent déjà, mais nous avions besoin d'un moteur de métaverse flexible, évolutif et que nous puissions personnaliser dans une mesure impossible dans des mondes propriétaires individuels.





Si vous entendez parler de cela pour la première fois, vous ne serez pas seul, car cela n'a pratiquement pas abouti, tout comme les autres tentatives précédentes de création de plates-formes ouvertes et interopérables.





Et cela ne devrait être qu'un présage, car les plates-formes ne sont pas la voie à suivre si elles sont toutes construites sur de mauvaises fondations. La volonté et le dynamisme ont toujours été là pour créer un métaverse ouvert et un web décentralisé, mais cela reste un rêve creux et fragmenté car la couche de base est totalement fausse.





L'interopérabilité, par exemple, ne vient pas de la construction de ponts entre les plates-formes, elle vient d'être là au niveau racine, au plus profond d'un système d'exploitation lui-même.





Solipsis - pas un système d'exploitation mais il avait quelque chose d'intéressant





Maintenant, bien que nous revenions à parler d'une autre plate-forme, celle-ci était assez intéressante — Solipsis .





L'objectif central de Solipsis était de créer un monde virtuel aussi indépendant que possible de l'influence des intérêts privés, tels que la propriété du serveur. Pour ce faire, il est basé sur un modèle peer-to-peer plutôt que sur le traditionnel serveur-client. De plus, il vise à donner aux utilisateurs plus de flexibilité dans la conception d'interfaces et de contenu dans leurs segments individuels du monde virtuel.





Voici une plate-forme de métaverse décentralisée !





Une architecture centralisée ne peut pas conduire à une solution véritablement auto-évolutive, même avec l'utilisation de plusieurs serveurs. En effet, les architectures client-serveur entraînent des coûts de déploiement et de maintenance prohibitifs lorsqu'il s'agit d'applications à très grande échelle avec des milliers de clients connectés.





D'autre part, grâce à leurs fonctionnalités d'auto-adaptation, les surcouches réseau P2P se sont clairement révélées être une alternative efficace aux serveurs puissants.





Solipsis commençait donc à se présenter comme l'une des tentatives les plus crédibles de construction d'un métaverse décentralisé et ouvert dès 2008 du point de vue de l'infrastructure.





Le monde virtuel est initialement vide et n'est rempli que par des entités gérées par les ordinateurs des utilisateurs finaux. Tous les nœuds Solipsis sont fonctionnellement égaux et aucune infrastructure prédéfinie n'est requise. Cela élimine autant que possible toute restriction sur le contenu ou la fonctionnalité du monde.





En ce qui concerne les plates-formes métavers, cela se rapproche.





Il disposait également d'un navigateur sur mesure, ou navigateur , ce qui a été spécifiquement discuté dans les murs de Lamina1 - un nouveau navigateur métaverse conçu pour le Web immersif.





C'est toujours un jeu de plate-forme, mais alors que je continuais à tomber dans le terrier du lapin à la recherche de tout ce qui ressemblait à un système d'exploitation lui-même, j'ai commencé à voir des modèles et des fils de ce qui pourrait être construit sur un système d'exploitation décentralisé destiné à la prochaine itération du Web.





Un acte de foi dans le web spatial





Leap Motion, par exemple, parle d'un véritable système d'exploitation 3D et pourtant, à mesure que l'article continue, il aborde en détail le concept d'un navigateur spatial Au lieu.





Nous voyons donc des plates-formes, des piles, des API et des navigateurs, mais toujours rien qui ressemble à un système d'exploitation.





Il y avait au cours de mon voyage de découverte un bel article sur les systèmes d'exploitation basés sur la grille, par exemple, GridOS lui-même.





Le travail présenté ici est une première étape vers un système d'exploitation de grille qui fournit des services étendus et flexibles pour les architectures de grille.





Mais malgré tout le travail effectué sur tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent, rien ne touche la nécessité de construire à partir de zéro, de construire un nouveau noyau pour un nouveau système d'exploitation.





Regardez ça, putain, regardez combien de travail nous avons encore à commencer





Je veux dire, regardez ce diagramme, c'est à la fois effrayant et pourtant une sacrée merveille - c'est exactement le niveau auquel nous devrions commencer à penser maintenant si nous voulons un jour réaliser la promesse du Web3 et du métaverse.





Je n'ai encore rien lu d'un VC qui parle même d'investir à ce niveau, car ils savent qu'il n'y a pas de gain crypto immédiat ni de stratégie 50x en 3 ans ici. Nous parlons de développer les niveaux fondamentaux d'un ensemble entièrement nouveau d'architectures requises pour un Web ouvert et véritablement décentralisé.





Et ça leur fait peur parce que ça veut aussi dire autre chose.





Lequel est venu en premier - la poule ou l'œuf ?





Ou, pour le dire simplement d'une autre manière : qui doit venir en premier : le système d'exploitation ou la puce ?





Les gens qui sont vraiment sérieux au sujet des logiciels devraient créer leur propre matériel.

Alan Kay, 1982



Énoncé de mission de Lamina1





Cela en dit long que même le livre blanc Lamina1 de Neal Stephenson ne mentionne rien autour d'un métaverse ou d'un système d'exploitation web3 - c'est soit un oubli massif, soit je ne suis que des bananes. Et bien sûr, qui voudrait jamais affronter le parrain du métaverse ? C'est un putain de blasphème !





La façon dont je vois les choses est que la plupart de ces nouvelles tentatives sont menées par des OG qui étaient là il y a 20 à 30 ans et qui n'ont ni le temps ni la patience de vouloir construire quelque chose d'aussi lourd qu'un nouveau système d'exploitation, défendez-le, attendez pour adoption, construire une nouvelle industrie à partir de là.





Nous prenons des raccourcis et déjà cette dernière itération du métaverse ressemble à celle que nous avions il y a 20 ans avec Second Life. Peu importe si la blockchain ajoute un peu de piquant supplémentaire à l'infrastructure, ou que Fortnite rend tout le monde mouillé d'anticipation, ce n'est pas suffisant pour le sauver.

Pensez-y assez longtemps et cela commence à manifester un problème.





Nous écrivons des logiciels basés sur les architectures de silicium dont nous disposons actuellement. Cela crée des goulots d'étranglement que le logiciel doit continuellement contourner car les puces n'ont jamais été destinées à un avenir décentralisé.





À toutes fins utiles, CPU pourrait tout aussi bien signifier "unité de traitement centralisée" où nous avons en fait besoin d'une DCU - "unité de traitement décentralisée".





Mais que se passe-t-il si nous avons besoin de quelque chose de différent sur tous les fronts pour créer le métaverse que nous voulons vraiment, ou libérer Web3 et le construire comme il est censé être construit ?





Nouveau matériel pour nouveau logiciel.





Il y a encore de l'argent à créer de nouveaux types de puces - prenez Graphcore par exemple, l'architecture d'un nouveau type de silicium spécifiquement pour accélérer l'apprentissage automatique et l'IA. Et si, pour créer un métaverse véritablement ouvert, distribué et interopérable, nous avions également besoin que Web3 repose sur un nouveau type de fondation matérielle ?





Des processeurs ou des GPU conçus uniquement pour des systèmes distribués ou un Web décentralisé ?





Les processeurs de grille sont différents des GPU par exemple. Là où un GPU multicœur tire sa force de sa capacité à calculer de nombreuses données en parallèle (parallélisme de données SIMD), un processeur de grille est capable de faire en sorte que chaque cœur fasse quelque chose différemment (MIMD, parallélisme basé sur les tâches). On pourrait dire qu'un processeur de grille est un processeur multicœur.





Mémoire architecturée uniquement pour la configuration en mémoire basée sur la grille. Noisette , par exemple, a un logiciel dans ce sens, mais que se passerait-il si nous leur donnions un petit coup de pouce dans une nouvelle direction et développions de nouveaux types de RAM pour aller avec ?





Un IMDG est une version en mémoire d'un grille de données , sauf que tous les nœuds du cluster sont généralement exécutés dans le même centre de données. Cette configuration locale est effectuée pour maintenir les hautes performances attendues des technologies en mémoire, car la coordination des structures de données sur des ordinateurs géographiquement distants peut constituer un goulot d'étranglement.





Attendons-nous alors que quelqu'un construise les puces avant d'écrire le logiciel pour les prendre en charge, ou écrivons-nous le logiciel et attendons-nous que le silicium soit développé pour en tirer parti ?





Je veux dire, je trouve ça drôle comme de la merde que Lego ait un système d'exploitation embarqué sanglant pour sa gamme robotique Mindstorms de jouets avancés, mais nous n'en avons pas ou nous pensons même à un pour quelque chose qui devrait avoir un impact profond sur l'avenir du web lui-même.





Je suis sûr qu'ils le diront.





** Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, et si vous cherchiez ce que je cherche… très poétique M. V, mais sérieusement, si vous êtes un ingénieur en logiciel et que cela déclenche un feu à l'intérieur alors contactez-nous. Et si vous êtes un investisseur qui voit le long terme et qui croit au Web3 et au métaverse tel qu'il est censé être, alors vous savez comment me trouver.





Parce que croyez-moi, dans cette génération actuelle ou dans la suivante, il y aura quelqu'un qui s'ennuiera dans sa chambre après avoir expérimenté la dernière offre fade ̶b̶r̶a̶n̶d̶ à Roblox et cette première ligne d'un nouveau système d'exploitation pour le métaverse sera écrite qui sera redéfinir l'avenir du Web.





Et le reste, comme ils diront, appartenait à l'histoire.





Également publié ici .