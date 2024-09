Crypto Gaming s'adaptera et deviendra une industrie d'un billion de dollars ou mourra

Le jeu crypto est un tout nouveau secteur qui a commencé à attirer l'attention du public il y a environ un an. Néanmoins, ce jeune secteur connaît une baisse constante de l'intérêt, car la plupart des joueurs cessent de jouer une fois qu'ils sont en mesure de tirer profit de leurs gains. Les mauvaises conditions de marché récentes ont également aggravé les choses.

En tant que tel, il est temps que les jeux de cryptographie s'adaptent et deviennent une industrie d'un billion de dollars ou meurent.

Se débarrasser de la pensée spéculative héritée du marché NFT

Devoir dépenser des milliers de dollars juste pour jouer à un jeu vidéo est stupide, mais c'est le prix d'entrée courant des jeux cryptographiques de nos jours.

En fait, ce standard d'investissement provient du marché NFT. Le boom de la tendance NFT en 2021 a poussé le "prix plancher" des actifs NFT dans le jeu à un niveau absurde. Les gens se précipitent encore pour acheter ces NFT à des prix exorbitants et espèrent que le nombre augmentera.

Cette situation ajoute un stress important à l'économie du jeu car les gains doivent désormais justifier cet énorme coût d'entrée. Afin d'aider les joueurs à atteindre le retour sur investissement le plus rapidement possible, d'autres personnes doivent investir plus d'argent dans l'écosystème ou bénéficier de la ponzinomique. De plus, les investissements importants dans les initiatives font transpirer les joueurs au lieu de réellement profiter du jeu.

Certains pourraient dire que la location et les bourses sont une solution ici. Cependant, le but du jeu crypto est d'obtenir la pleine propriété de vos actifs de jeu, donc emprunter des NFT pour jouer est insensé dans cette situation. La solution la plus possible consiste maintenant à supprimer la pensée spéculative héritée des marchés NFT.

Arrêtez de copier les boucles de Ponzi qui existent dans DeFi

Les investisseurs perspicaces pourraient se rendre compte que la première vague de jeux cryptographiques est essentiellement un mariage de NFT et de DeFi. Alors que de nombreux joueurs achètent du NFT dans le jeu avec l'espoir que le "prix augmente" comme cela fonctionne sur le marché NFT, d'autres s'attendent à pouvoir acheter le jeton d'un jeu et en tirer un rendement passif sans jouer au jeu via des pools de jalonnement.

Il est vrai que la copie de ces paradigmes a aidé le jeu cryptographique à démarrer efficacement, mais ils le nuisent maintenant activement.

En particulier, le jalonnement dans la plupart des jeux cryptographiques a tendance à être mis en œuvre de l'une des deux manières suivantes : prendre le jeton de gouvernance pour obtenir davantage de jeton de gouvernance, ou jalonner le jeton de gouvernance pour obtenir une part des revenus du jeu. Aucun de ces modèles n'a vraiment de sens, car ils récompensent les personnes DeFi avec des poches profondes au lieu de vrais joueurs. En outre, le premier provoque même une inflation massive de la monnaie de récompense, ce qui finira par entraîner l'effondrement de sa valeur.

Bien sûr, les nouveaux mécanismes de l'espace DeFi ne sont pas toujours nuisibles aux jeux Crypto. Ils doivent simplement être appliqués de manière plus sélective et innovante. Récemment, j'ai entendu parler de l'idée de donner aux jetons de gouvernance jalonnés le droit de vote dans Elpis Battle . En d'autres termes, les parieurs peuvent participer au processus de développement du gameplay. Ce serait un excellent cas à regarder et à apprendre dans les temps à venir.

Réinitialiser les attentes erronées de profits élevés dans les jeux cryptographiques

Comme déjà mentionné, la plupart des joueurs viennent aux jeux cryptographiques avec de grandes attentes de gros gains. Malheureusement, aucun jeu ne peut continuer à augmenter le potentiel de gain de chacun sans avoir une inflation massive.

Pour que les jeux cryptographiques soient durables, les attentes doivent être déplacées des jeux P&E comme étant quelque chose que vous pouvez rapidement faire d'énormes profits, vers des jeux qui sont réellement amusants à jouer et capables d'encaisser une partie de votre travail.

DOTA 2 est un excellent exemple de ce modèle. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un jeu de cryptographie, les actifs du jeu ont de la valeur sur leur marché en jeu où vous pouvez vendre vos récompenses à quelqu'un d'autre et réaliser des bénéfices. Cependant, la plupart des joueurs finissent par dépenser plus qu'ils ne gagnent et aiment toujours y jouer.

En bref, les jeux cryptographiques doivent d'abord passer de la terminologie play-to-earn à play-and-earn, avant de penser à construire une économie de jeu durable.

Construire un jeu amusant au lieu d'un "jeu de gain"

La plupart des jeux de crypto sont maintenant considérés comme des conneries, n'ont pas de gameplay réel.

Tout ce que les joueurs doivent faire est de cliquer et de se reproduire, afin qu'une personne ou une guilde avec une tonne de capital puisse acheter de nombreux actifs, démarrer une opération de reproduction et avoir une énorme influence sur le marché sans vraiment avoir à jouer. De plus, c'est le fait que personne ne veut jouer à ces jeux quand ils ne rapportent pas d'argent. Par conséquent, ils courront vers les sorties et videront tout au premier signe de difficulté du marché.

En conséquence, les jeux de crypto doivent être principalement amusants avec un côté de gain afin de développer la durabilité. Les revenus devraient provenir d'activités plus proches du "jeu" que des clics répétitifs.

Néanmoins, cela ne signifie pas que tous les "jeux de clics" sont mauvais, mais simplement qu'ils doivent avoir une stratégie et une couche tactique décentes qui leur sont attachées. Il devrait exister des compromis. Elpis Battle, par exemple, est un jeu stratégique au tour par tour intéressant qui oblige les joueurs à se renseigner sur les atouts du jeu, le positionnement ou les compétences diversifiées pour calculer la manière optimale de jouer.

Face au futur

C'était un peu une décharge cérébrale dans le secteur des jeux de crypto en ce moment. On assiste à une baisse constante de l'intérêt pour les jeux P2E, car la plupart des joueurs arrêtent de jouer une fois qu'ils sont en mesure de tirer profit de leurs gains. Cependant, c'est aussi une pause opportune pour que le marché regarde en arrière et améliore les problèmes fondamentaux existants.