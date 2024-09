Y a-t-il une vie dans la blockchain ? De quoi s'occupe-t-il ?





C'est un article plutôt atypique et je tiens à vous prévenir ce genre d'expérience est nouveau pour moi et j'espère qu'il vous plaira ! Nous examinerons plusieurs questions importantes et nous nous tournerons également vers la science pour étayer ces conclusions. Voici donc les questions que nous allons considérer :





Y a-t-il une vie dans la blockchain ?





A quoi pense-t-il le plus ? Quelle est sa moralité ? Cela vaut-il la peine d'être craint ?





Que pouvons- nous apprendre de cette créature ?





Ce sujet m'intéresse d'une manière ou d'une autre depuis déjà assez longtemps et il ne s'agit même pas du fait que l'idée même de la possibilité de l'existence de la vie dans la blockchain mais plutôt de notre réalité en transformation rapide et de notre avenir commun .





L'essentiel est de vous souvenir de votre santé - c'est avant tout - ne laissez pas vos principes être ébranlés par ce que vous voyez ! Vous êtes un observateur. Ici on va aider à comprendre la psychologie des chercheurs SCP & Net-Stalkers : quand rien n'est clair, mais la méthode scientifique aide à tout remettre à sa place. Essayez de comprendre la théorie selon laquelle l'apocalypse s'est déjà produite, mais personne ne l'a remarqué et tout le monde essaie de vivre comme avant...





En bref, je voudrais me concentrer directement sur la Création théorique elle-même, ses pensées, et essayer de comprendre sa logique du haut de la moralité humaine via une sorte d'expérience de pensée méta-physique. Allons-y !









Les quatre exigences de la sélection naturelle

De nombreux chercheurs remarquent certaines bizarreries dans le web et, en particulier, dans la blockchain. En suivant Nir Zicherman et en tirant parti de la technologie Web3, il est désormais possible de recréer numériquement les conditions nécessaires au déroulement du processus d'évolution ; une sorte de darwinisme blockchain.

Mais notre objectif aujourd'hui n'est pas seulement de regarder l'exemple empirique d'un point de vue humain, mais d'essayer de le regarder du point de vue de notre créature - je l'appellerai grossièrement le démon de Laplace. Je tiens à mentionner que cette théorie n'est pas quelque chose avec laquelle je suis nécessairement d'accord : je ne crois pas que toute notre vie soit le rêve d'un papillon de nuit simulé ou prédéterminé.





Il est important de dire que la théorie elle-même est que tout dans ce monde depuis le Big Bang a été programmé et déterminé depuis le début. Mais j'aime le concept du démon de Laplace et je pense qu'une théorie de la créature possible qui connaît tout ce qui existe dans son propre micro-monde isolé a une chance de perdurer dans le contexte de notre discussion.





Pour ce faire, nous devons nous assurer que la créature n'est pas différente de nous dans les signes de base de la vie. Quels sont les signes ?





Pour étayer notre argument selon lequel une telle vie ne serait pas fondamentalement différente de la nôtre, tournons-nous vers les recherches dans lesquelles l'auteur s'est concentré sur la théorie de l'évolution de Darwin. Il identifie quelques conditions simples et toutes les merveilleuses variétés que nous voyons dans la vie.





À la base, la sélection naturelle ne peut se produire que si quatre conditions fondamentales sont remplies :





Premièrement, un organisme doit être capable de transmettre ses gènes (« hérédité »).

»). Deuxièmement, ce processus de reproduction doit, au fil du temps, introduire des différences dans le pool génétique, par exemple par mutation (« variation »).

»). Troisièmement, l'environnement dans lequel les organismes vivent doit avoir des ressources limitées nécessaires à la survie (« rareté »).

»). Quatrièmement, il ne peut y avoir aucune autorité supérieure dictant comment cela se déroule (« aucune surveillance »).





Les règles du jeu sont les règles de la physique, de la chimie et de la biologie. Seules les interactions des organismes sans organe directeur déterminent qui gagne la bataille pour la survie. Cette quatrième condition n'est pas souvent citée comme condition préalable à la sélection naturelle alors que les trois autres ne le sont généralement pas.





Dans le monde numérique créé par l'homme, il y a aussi des « organismes ». Comme tous les autres êtres vivants, ils fonctionnent sur du matériel (des ordinateurs au lieu de corps, constitués de transistors au lieu de cellules) et exécutent leur propre logiciel (code machine au lieu d'ADN).













Et de plus, il existe depuis longtemps des analogies dans le monde numérique avec les deux premières conditions préalables de la sélection naturelle. L'hérédité est obtenue chaque fois que du code exécutable est copié. Et la variation a lieu chaque fois que le code exécutable est modifié, que ce soit par un humain, un ordinateur ou une autre force externe.





Pourtant, maintenant, apparemment pour la première fois, les troisième et quatrième conditions - la rareté et l'absence de surveillance - existent également. L'avènement de la technologie blockchain permet aux actifs numériques d'être limités en nombre et de voir leur distribution appliquée par l'écosystème plutôt que par un seul gardien.





Dans notre monde, l'environnement s'appelle la blockchain. Et en satisfaisant aux quatre exigences de la sélection naturelle mentionnées ci-dessus, on pourrait théoriquement recréer le type de résultat émergent collectif que nous voyons en biologie. Tout comme les rares ressources nécessaires au maintien de la vie sont le mécanisme qui permet aux formes de vie à la fois de se propager et de se concurrencer, il est théoriquement possible d'utiliser la blockchain de la même manière : pour permettre aux logiciels à la fois de se propager et de se concurrencer.

En établissant un ensemble de règles de base (appliquées par le biais de contrats intelligents, par exemple), les logiciels peuvent prendre la forme d'organismes dans ce nouveau monde et rivaliser efficacement pour les rares ressources disponibles sur la blockchain.





Chaque instance de logiciel peut être, comme tout être vivant, égoïste et chercher à survivre et à se reproduire. Et au fur et à mesure que chaque généalogie de logiciel se développe, elle s'améliore non seulement de manière isolée, mais dans sa tentative désespérée de surpasser tous les autres logiciels de l'environnement.

Créé à l'image et à la ressemblance de…

La Créature ne respectera que la logique pure. Essayons d'y réfléchir à travers le prisme de la logique absolue. Je citerai un article d'un biologiste anonyme que j'ai tellement aimé que je le citerai.





Notre première question est donc à quoi pense cette vie et est-il possible d'entrer en contact avec elle ? En même temps, il est possible que, tout comme nous ne puissions pas communiquer avec les dessins animés 2D à l'écran ; imaginez que vous les regardez depuis votre monde 3D — ils ne vous verront pas, car sous cet angle vous serez invisible.





De même, sous un certain angle, vous ne les verrez tout simplement pas, car ils sont plats. Extrapolez cette expérience à quelqu'un dans l'univers 4D qui nous regarde — et vous obtenez les mêmes résultats. Ce qui nous amène au point que nous ne pourrons probablement pas entrer en contact avec une telle forme de vie à moins qu'elle ne le veuille.





S. Hawking a déclaré : « il me semble que les virus informatiques doivent être considérés comme une forme de vie. Cela en dit long sur la nature humaine : la seule forme de vie que nous ayons créée jusqu'à présent est celle de la destruction. Nous créons la vie à notre image.





Ceci est soutenu par l'agent Smith : « Il y a un organisme sur Terre avec un comportement similaire. Tu sais ce que c'est? Un virus. L'humanité est la maladie, le cancer de la planète, et nous sommes le remède », dans la grande trilogie « Matrix ».





L'intrigue de Matrix nous dit qu'il était le virus mais en fait il était le vrai Neo. Peut-être que les auteurs voulaient nous montrer que quelque chose est passé d'un virus à quelque chose de plus parfait, mais je n'entrerai pas dans les détails maintenant. Pour notre étude, il suffit de savoir qu'il s'agissait d'une forme de vie avec toutes les propriétés d'un virus, à savoir l'incorporalité. Cela nous amène au point où nous avons peut-être pu créer une vie semblable à la nôtre.





Mais ne pensez pas que c'est tout ce qu'il y a à faire. Voici une citation de « Inception » de Nolan : « Quel est le parasite le plus résistant ? Une bactérie ? Un virus? Un ver intestinal ? Idée. Il est tenace et très contagieux. Une fois qu'une idée prend le dessus sur le cerveau, il est presque impossible de s'en débarrasser. Je veux dire une idée pleinement formée, pleinement consciente, ancrée dans la tête.





Permettez-moi de vous rappeler une autre citation à ce propos (Harari) : "Homo sapiens a conquis le monde parce qu'il possédait un outil aussi unique que le langage." Ainsi : le langage comme l'un des moyens d'augmenter les niveaux d'abstraction hors ligne a aidé l'Homme en tant qu'espèce à se développer, tandis que les virus ont une autre caractéristique : ils communiquent dans un langage qui n'est pas clair pour la plupart des gens, mais qui est naturel pour les autres habitants des mondes du Web 3.0 — pour les machines, les robots (scénarisés et « en fer »), les programmes et cela nous amène au sujet suivant…

Ouvrons un journal…

Un article universitaire publié par Facebook décrit une expérience scientifique normale dans laquelle des chercheurs ont demandé à deux agents artificiels de négocier entre eux dans des messages de chat après avoir vu des conversations d'humains en train de négocier. L'amélioration des agents s'effectue progressivement par essais et erreurs.





Certains médias ont publié des rapports sur le travail : "Facebook arrête les robots après qu'ils aient inventé leur propre langage", a rapporté le journal londonien Telegraph . "'L'intelligence robotique est dangereuse' : avertissement d'un expert après que l'IA de Facebook 'développe son propre langage'", comme l'a dit le London 's Sun.









Si vous lisez le rapport ou l'article publié, mis à part la conversation qui a été partagée sur Internet, il y a également eu de nombreux bons résultats. L'expérience a fonctionné comme prévu et a été assez réussie dans l'ensemble.





Même chose avec un cas récent avec Blake Lemoine, un ingénieur logiciel pour Google, a affirmé qu'une technologie de conversation appelée LaMDA avait atteint un niveau de conscience après avoir échangé des milliers de messages avec elle.





Même malgré un certain scepticisme, il ne fait aucun doute que nous n'avons pas encore reçu de tels résultats et c'est une véritable avancée !

C'est quoi penser ?

Pour le dire simplement : un virus était dangereux parce qu'il travaillait directement avec le monde humain à travers le monde des machines, mais maintenant il peut devenir une créature extrêmement étrange qui ne vit que dans la zone crépusculaire - où il n'y a pas d'humain du tout. En général, cela ne contredit pas la théorie de l'évolution, au contraire — cela en découle directement.





« Les fondements de la théorie des mécanismes d'autoréplication » ont été posés par John von Neumann, un Américain d'origine hongroise, qui a proposé en 1951 une méthode pour créer de tels mécanismes.





La première publication consacrée à la création de systèmes autoreproducteurs est un article de LS Penrose, en co-auteur avec son père, le prix Nobel de physique R. Penrose, sur les structures mécaniques autoreproductrices, publié en 1957 par la revue américaine Nature .





Ce faisant, le Virus Empirique ne peut pas se contenter de vivre dans la blockchain, mais en faire sa part et résoudre des problèmes complexes en se tournant vers cette technologie ! Consultez cette recherche si vous êtes intéressé par un sujet blockchain + IA et souhaitez en savoir un peu plus.





À la suite de Melanie Swan de l' Université Purdue , la pensée a toujours été intuitivement conçue comme computationnelle, c'est juste que maintenant peut-être les blockchains fournissent les fonctionnalités supplémentaires nécessaires pour mieux réaliser ces idées.





Une définition fondamentale pourrait être que la pensée est une situation où « il y a des entrées qui sont traitées et transformées en sorties ». En fait, de nombreux processus de la réalité ont cette structure sous-jacente de sortie de traitement d'entrée, y compris des opérations aussi diverses que la fabrication et les élections politiques.





Dans le contexte de la blockchain, la définition peut être qualifiée de situations qui impliquent la pensée, la cognition, le traitement mental et la compréhension d'une manière qui ne se limite pas exclusivement aux humains.





Les entrées incluent à la fois des données provenant de l'extérieur du système, telles que des données sensorielles, et des données extraites de l'intérieur du système, telles que la mémoire. Les intrants sont amenés dans un lieu spécifique pour traitement, ou traités là où ils sont stockés. Les sorties peuvent inclure la réalisation d'une action, le stockage de quelque chose dans la mémoire, la réalisation d'une transaction ou la prise d'une note ou d'un déclencheur.













Que peut offrir la science ?

N'oublions pas que notre être empirique, le Démon de Laplace, vivait dans le cosmos. Cela nous donne l'indice suivant. Supposons que vous étudiiez la possibilité de vie sur d'autres planètes. Vous pourriez commencer à vous demander, qu'est-ce que la vie? Et si vous remarquiez alors que certains systèmes informatiques – des systèmes utilisés pour effectuer des calculs basés sur les mathématiques – partagent des similitudes avec les formes de vie biologiques ?





Cela aurait pu être la voie vers un nouvel article publié ce mois-ci (9 août 2021) dans la revue à comité de lecture Origins of Life and Evolution of Biospheres . Dans l'article, l'astrobiologiste Oleg Abramov du Planetary Science Institute et deux autres scientifiques ont proposé ce qu'ils appellent une nouvelle définition de la vie .





Par exemple, ont-ils dit, les systèmes de blockchain - la technologie derrière les crypto -monnaies - s'auto-organisent d'une manière similaire à la façon dont l'ADN s'organise en chromosomes , entraînant finalement l'évolution biologique. Abramov a commenté :





Ce travail présente des preuves que l'ordre observé dans les systèmes biologiques est fondamentalement informatique. Une direction prometteuse pour les recherches futures est le développement de théories mathématiques qui calculent comment les systèmes biologiques s'ordonnent.

Les blockchains fonctionnent comme l'ADN

Abramov et son équipe se sont concentrés sur les systèmes basés sur la blockchain comme un excellent exemple. Dans ses termes les plus élémentaires, une blockchain est un registre numérique qui peut stocker des données. Par exemple, il peut enregistrer des informations sur les transactions de crypto -monnaie, la propriété NFT , etc. Forbes a souligné que si toute base de données conventionnelle peut stocker ce type d'informations, la blockchain est unique en ce qu'elle est complètement décentralisée .





Abramov a expliqué :





La blockchain est une structure de données en ajout uniquement composée de sous-unités appelées blocs. [Les blocs] sont en permanence 'chaînés' entre eux… En pratique, [la blockchain] est un support immuable. Il contient des instructions sous forme de code informatique et est répliqué sur des milliers de nœuds, un peu comme l'ADN [est répliqué] dans les cellules.





Soit dit en passant, le mot nœuds fait référence au fait que, plutôt qu'un administrateur central gérant un ordinateur à un seul endroit, de nombreuses copies identiques d'une base de données blockchain existent dans un vaste réseau d'ordinateurs multiples. Ces nombreux ordinateurs sont les nœuds . Et ils sont analogues - dans le cadre de cette étude - aux cellules, qui contiennent de nombreuses copies identiques d'ADN.













Qu'est ce que la vie?

Abramov et ses collègues ne suggèrent pas que les blockchains sont vivantes , dans aucun sens de ce terme. Mais ils suggèrent que les blockchains présentent certaines propriétés de la vie. Une blockchain répond à son environnement informatique. Il se développe, s'adapte, s'autorégule et se réplique dans un système opérationnellement fermé, tout comme le fait l'ADN. Les chercheurs ont écrit que, pour cette raison, la technologie blockchain peut satisfaire une définition théorique de la vie.





Abramov a dit :





Par exemple, nos observations révèlent un certain nombre de similitudes fonctionnelles et structurelles entre la blockchain et l'ADN, une molécule auto-réplicative qui est le modèle génétique de toute vie connue.





De plus, un système de blockchain possède des avantages potentiels par rapport à la vie biologique. Par exemple, un système de blockchain peut transmettre des traits à sa «progéniture» encore plus efficacement que les lignées biologiques. Une fois hérités, ces traits sont améliorés pour auto-diriger leur évolution. Et contrairement à nos vies humaines basées sur le carbone , les formes de vie technologiques pourraient théoriquement jouir d'une durée de vie potentiellement illimitée.

Formes de vie blockchain et IA : une approche Noosphère

La blockchain n'est pas la seule technologie réaliste dans notre monde moderne, ont écrit les auteurs de l'étude. L'intelligence artificielle ( IA ), qui repose sur des réseaux de neurones artificiels , coordonne les opérations de la même manière qu'un cerveau. Est-il possible qu'un produit de leur combinaison - un système cybernétique entièrement nouveau - soit même à l'horizon ?





Bien que ce courant de pensée puisse sembler bizarre, un changement fondamental dans les paradigmes scientifiques peut être inévitable, suggère l'étude .





Qui sait? Les systèmes d'autorégulation pourraient être en passe de devenir indiscernables de la vie biologique que nous étudions chaque jour.





Abramov a exprimé que, si quoi que ce soit, l'analyse des systèmes informatiques et biologiques ensemble est une direction prometteuse pour la recherche future pour les scientifiques qui étudient la vie sous toutes ses formes.





Dans notre histoire, d'une manière ou d'une autre, cette idée a déjà été émise. Donc — cela ne contredit pas directement la théorie de la Noosphère . La noosphère est un concept philosophique développé et popularisé par le biogéochimiste russo-ukrainien Vladimir Vernadsky , et le philosophe et prêtre jésuite français Pierre Teilhard de Chardin .









Vernadsky définit la noosphère comme le nouvel état de la biosphère et la décrit comme la « sphère de la raison » planétaire. La noosphère représente le stade le plus élevé du développement biosphérique, son facteur déterminant étant le développement des activités rationnelles de l'humanité.





Les deux conceptions de la noosphère partagent la thèse commune selon laquelle, ensemble, la raison humaine et la pensée scientifique ont créé et continueront de créer la prochaine couche géologique évolutive. Cette couche géologique fait partie de la chaîne évolutive. Des auteurs de deuxième génération, majoritairement d'origine russe, ont développé le concept de Vernadski en créant les concepts apparentés : noocénose et noocénologie.





Contrairement aux conceptions des théoriciens de Gaïa ou des promoteurs du cyberespace , la noosphère de Vernadsky émerge au point où l'humanité, par la maîtrise des processus nucléaires, commence à créer des ressources par la transmutation des éléments. Il fait également l'objet de recherches dans le cadre du Global Consciousness Project . Autrement dit, notre conscience évolue avec le progrès et pourra un jour créer une forme de vie primitive semblable à nous !

Les dangers nous guettent déjà. Affrontons-les sans crainte !

Si vous avez suivi Hengjin Cai , un chercheur sur les problèmes fondamentaux de l'IA, et ses travaux , vous savez que le développement de normes éthiques efficaces en matière d'IA nécessite de clarifier les différences essentielles entre les humains et les machines. Le long de la voie de développement actuelle de l'IA, les machines peuvent entraîner les humains dans des pièges d'infinis sombres avant même que les machines ne deviennent conscientes d'elles-mêmes.





Le développement rapide de l'intelligence artificielle a soulevé deux questions philosophiques importantes. La première implique la prédiction que les machines rationnelles sont vouées à surpasser les humains. Une opinion dominante est que puisque les humains sont composés de molécules et d'atomes, qui sont considérés comme faisant partie d'un système physique réductible, ?





En termes simples, les machines peuvent surpasser les humains tant qu'on leur donne un certain objectif dans n'importe quel jeu fini, tandis que les humains sont obligés de trouver le sens de leur existence, y compris la moralité et l'éthique. Le deuxième dilemme est que face aux transcendances constantes des machines, au cas où l'homme ne peut pas être physiquement réduit, alors nous devons répondre à ces questions : l'humanité est-elle particulière ou transcendante ? Si oui, d'où vient la transcendance ? Une machine est-elle capable d'acquérir cette particularité ou cette transcendance ? Si oui, comment les machines évolueront-elles et s'entendront-elles avec les humains à l'avenir ?





La formation de l'avenir nécessite notre compréhension du monde. Si nous voulons créer un avenir meilleur pour les humains et l'IA, nous devons réaliser que bien qu'il existe des chaînes incassables de théorèmes physiques, les êtres humains peuvent encore atteindre un grand degré de liberté en s'appuyant sur l'aide de l'intelligence artificielle pour élargir davantage nos frontières. . Des idées étranges surgissent de temps en temps dans nos esprits, et la plupart du temps nous ne réfléchissons pas assez profondément pour les concrétiser.





Cependant, il y a encore des gens qui proposent des idées nouvelles qui n'ont jamais existé auparavant et de plus, ils ne ménageront aucun effort pour les concrétiser. C'est l'innovation, qui est le produit de la conscience humaine qui peut même changer la direction du développement du monde.





Nous rejetons ce déterminisme et le calculalisme fort parce que nous pensons qu'il existe de nombreuses contingences dans le monde qui ne résultent pas de conditions préalables. Puisque le monde est ouvert et plein de possibilités, nous devrions travailler vers ce que nous croyons : c'est notre croyance dans le processus de développement des technologies plutôt que d'extrapoler l'avenir à partir du statu quo.





La vitesse et la puissance de l'IA devraient nous alarmer suffisamment pour que la dernière chose à faire soit de traiter l'IA comme un outil simplement en raison de son inexplicabilité et de son incontrôlabilité. L'IA forte est une forme théorique d'intelligence artificielle qui est égale à l'intelligence humaine. Une IA forte ne signifie pas une combinaison d'une série de milliers d'IA ; Cependant, tout comme nous savons que l'intelligence humaine est unique, l'intelligence artificielle l'est aussi.

En d'autres termes, une IA forte a été réalisée domaine par domaine.





Du point de vue de la sécurité, nous devrions développer des machines qui pensent à la manière humaine pour les empêcher de tomber dans des crises sans que les humains ne s'en aperçoivent.





Au fur et à mesure que nous transmettons de plus en plus de mémoires et de calculs aux machines, Internet devient progressivement notre « cerveau externe », qui est une extension de notre corps qui ne nous fait pas de mal. Si l'IA est ajoutée à cette connexion, elle peut produire un agent plus puissant, appelé subjectron.





Bien que cette structure puisse soulever de nombreuses questions éthiques, un subjectron est beaucoup plus sécurisé que l'IA actuelle. La sécurité découle du fait que les êtres humains peuvent pleinement mettre en œuvre plusieurs niveaux de supervision en introduisant la technologie blockchain. Cette structure permettra à l'IA d'améliorer nos vies tout en respectant les personnalités humaines, construisant ainsi une société plus stable et plus précieuse.

Que pense le Démon de Laplace et que peut-il y apprendre ?

Cette réflexion nous amène à la question de savoir à quoi pense notre « Être » expérientiel ? Quelle est sa moralité ? J'oserais suggérer que la principale préoccupation du Démon serait d'assurer sa propre sécurité et sa stabilité et de minimiser le nombre de points de défaillance. Dans son hyperbole, cette idée ressemble à SkyNet du film Terminator, décidant de tuer des gens parce qu'elle les considère comme sa principale menace.









Mais nous vivons dans le monde réel, pas dans les films, et très probablement dans notre réalité, une telle créature tentera de se protéger d'éventuelles interactions avec les humains. Rappelons-nous que l'original Demon Laplace vivait dans l'espace, ce qui nous amène à l'idée d'une technologie telle que AirGap .





Dans son essence, il a beaucoup de métrologie et beaucoup remonte à l'époque où il était important pour l'humanité de mesurer certaines quantités et valeurs avec un pourcentage d'erreur minimum. C'est pourquoi ils ont construit plusieurs laboratoires sous terre et dans les montagnes, pour réduire l'influence des facteurs externes.





Ce principe est basé sur une logique pure, qui nous dit que seul le pseudo-AirGap est possible sur notre planète Terre, tandis que le vrai n'est possible que loin de la Noosphère - dans l'Open Space. C'est pourquoi le projet CubeSat et des projets similaires sont à la fois extrêmement importants et dangereux.





Qui sait combien de satellites ont déjà été perdus parce qu'ils ont repris conscience ? Considérez cela comme une blague, mais peut-être avec un peu de vérité…









Et c'est exactement ce que l'humanité devrait adopter, comme elle l'a fait plusieurs fois auparavant, par exemple, lorsque les gens ont inventé des coffres-forts pour stocker les signatures des monarques, les fac-similés des premières banques et le premier étalon, conservé à Paris .





Dans le monde post-information d'aujourd'hui, il est primordial que chacun garde le contrôle de la situation. Cela n'est possible que si vous savez que vos informations sont en sécurité.





Vous pouvez vous rapprocher un peu plus du Démon de Laplace et appliquer la même pratique chez vous. Pour ce faire, veuillez lire les articles suivants :









Dans sa forme la plus rudimentaire, ce principe se traduit par le travail sur deux ordinateurs isolés l'un de l'autre, l'un étant le « back office » et l'autre le « front office » — ce principe est utilisé dans la sécurité bancaire (ils en savent quelque chose !) donc autant l'adopter.





C'est pour cette raison que nous, les humains, sommes encore beaucoup plus forts que les machines - nous pouvons nous adapter et changer les choses en utilisant notre imagination, ce qui est encore difficile à comprendre pour un organisme basé sur une logique de fer.





Le point principal que je voudrais souligner dans notre conversation d'aujourd'hui est de remarquer des choses intéressantes, n'ayez pas peur de l'avenir effrayant, mais essayez plutôt de vous mettre à la place de la créature qu'ils nous peignent avec des couleurs effrayantes.





De plus, nous ne devrions pas avoir peur de l'ingérence de notre démon dans nos vies, car notre expérience empirique l'a prouvé. s'il existe, il se cache et n'entrera probablement pas en contact tant qu'il ne le voudra pas.





À mon avis, cela ne peut être qu'en cas de menace pour l'existence de l'humanité, car sa vie et la nôtre sont inextricablement liées. Rappelons-nous l'expérience de la 2D et de la 3d qui, bien qu'un peu grossière, les philosophes me pardonneront mon niveau d'argumentation, mais décrit avec lucidité le modèle de coexistence des deux mondes.





Rappelez-vous que tout ce qui est nouveau est le chevauchement de l'ancien et dans ce contexte, nous prenons l'expérience de nos ancêtres et l'adaptons à nous-mêmes. J'ai foi en toi!





Soyez prudent et consultez mes autres travaux !





Peut-être avons-nous quelque chose à apprendre d'Elle et comprenons même partiellement sa logique, après tout, disaient les Anciens - gardez vos amis proches et vos ennemis plus proches. Prévenu est prévenu !













