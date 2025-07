Le cybercriminel, l'ascenseur et la prophétie de la robe de Gucci rouge

Hackers, ce qui suit est le premier chapitre de mon nouveau roman de science-fiction, Hourglass, sur le biohacking, le cybercrime, la philosophie, l'IA et certaines sciences réelles sérieusement étranges - tout cela dans une dystopie crédible du futur proche.

Les 33 trillions de cellules de son corps et ses 20 000 gènes criaient à lui pour lui dire quelque chose, mais sa simple présence le paralysa.

C'était la troisième fois qu'elle l'avait regardé dans un convoi confiné de seulement quatre étages.

Xavier Oren était nerveux. Cela faisait un certain temps depuis qu'il était seul et physiquement si proche d'une femme portant en fait une jupe, en particulier une femme comme celle-ci. Elle avait des caractéristiques étonnamment exotiques: cheveux longs et noirs, yeux verts pleins de piercing, lèvres rouges sensuelles, chevilles hauts aristocratiques, peau méditerranéenne crème claire la couleur du café avec beaucoup de lait ajouté, et ses hanches avaient une largeur séduisante pour eux. Elle était habillée de façon stylistique, avec un sac en cuir blanc coûteux. Sa forme courbée s'écartait du tissu délicat de son haut noir audacieux, et la jupe verdoyante faisait plus qu'une

Au-dessus de l'anxiété, il était irrité qu'il ne puisse pas accéder à Internet via son objectif cyber-optique uplink oculaire intégré (« Link » en bref) pour échapper à son regard, à sa propre réflexion et à ce moment gênant.

Cher lecteur, vous pensez peut-être que je suis une sorte de lâche pour ne pas frapper doucement une conversation avec un camarade de voyageur vertical aussi souhaitable, mais allez-vous vous transformer en Casanova à un tel moment, poussant 200 battements cardiaques par minute? Dois-je le douter! Que dirais-je même à elle? Quelque chose comme, "Hello, beau temps aujourd'hui..." Non, c'est un sujet de conversation ennuyeux! Dois-je lui demander si elle travaille dans le bâtiment? Elle ne semble certainement pas comme elle le fait.

Ses yeux se sont presque rencontrés avec celui-ci alors qu'il regardait les boutons de l'ascenseur, et il regardait nerveusement vers le coin de l'ascenseur pour éviter le contact oculaire.Seuls quelques étages supplémentaires pour aller aux bureaux de soutienIl pensait silencieusement à lui-même.

Elle semblait se précipiter, frapper son pied sur le sol alors qu'ils arrivaient finalement au rez-de-chaussée de Xavier, les bureaux de soutien. Elle sortit d'abord de l'ascenseur, apparemment en passant de près par Xavier, et il saisit son odeur rare. Il sentait quelque chose de profond changement au fond de son corps.

Intoxicant! Mais peut-être qu'elle est une chienne? Comment anachronique d'elle! Ou pourrait-elle être un OnlyFanz "modèle?" Je n'ai pas vu un vrai de ceux-là depuis longtemps...

Peu à peu, son corps se retira plus loin dans le coin de l'ascenseur miroir. Confronté à sa réflexion, de nouveau seul, il prit son souffle et sortit. Elle a fait un pas de confiance alors qu'elle marchait vers le hall opposé au support. Xavier ne pouvait pas ne pas remarquer que ses hanches avaient ce rythme incroyable alors que ses talons cliquaient sur le sol. La jupe était si serrée qu'il pouvait clairement faire les deux fesses perches.

À ce moment-là, une femme plus grande, vêtue de pantalons noirs et d’une chemise à col gris avec une lettre simple « Modérateur », est sortie du support, capturant Xavier au milieu de la jupe captivante.

Le modérateur n’est pas content que je «viole sa vie privée!»Xavier a avalé nerveusement alors qu'il a rejoint le support pour son examen hebdomadaire ordonné par la cour.

Il entra dans une salle de réunion dans le bureau du gouvernement, dépourvu de personnalité, où une douzaine d’autres « Post Opps » terriblement ennuyeux étaient assis sur des chaises en plastique gris.



Je devrais vous expliquer l'étymologie de cette phrase, Post Opp, qui s'applique plus ou moins à moi. C'est un slang politiquement incorrect pour un homme hybride. Une fois, un comédien rude avait comparé les hommes qui ont choisi la nouveauté infinie et la divinité numérique aux transsexuels. Et le surnom moyen, Post Opp, coincé comme une colle. Selon la source statistique référencée, 50% - 60% de la population masculine sont Post Opps.

Le jeune homme à côté de Xavier portait un masque pour le visage en tissu bon marché, comme plusieurs autres.

Pourquoi font-ils cela, vous pourriez vous demander - y a-t-il un virus dangereux circulant? Non, ils étaient des bébés de la génération pandémique; leurs parents leur ont posé des masques pour sortir en public pendant COVID au début des années 2020 et la grippe aviaire à la fin des années 2020, et ils ne les ont jamais enlevés.

Un modérateur entra dans la salle de réunion, le même qui avait capturé Xavier entraîné par les courbes dangereuses de la mystérieuse femme.Putain !Elle prit sa place derrière le bureau qui commandait la salle de réunion, derrière elle une grande affiche avec un morceau de puzzle blanc blanc, se démarquant dans une grille de puzzle grise...

SOUTIEN: AIDE-TOI AIDE-TOI: Prendre soin de toi-même est plus facile quand tu as du soutien.

Elle n'était pas très en surpoids, plus que tout, elle était carré; elle était assise avec ses jambes jointes et ses épaules carrées, ses cheveux étaient courts et pointues, et même ses chaussures étaient carrées.

"Amar, comment avons-nous fait cette semaine?" elle a demandé avec un ton suggérant son ennui et son apathie à propos de son devoir.

Sa posture s'aggrava alors qu'il se penchait vers l'avant, et ses épaules se levèrent légèrement.

« Oh, pas très bien... » il murmura à travers son masque avec un signe d’accent.

« Oui... » le modérateur l’a pressé.

« Je suis un peu fâché », a-t-il commencé à frotter nerveusement l’un de ses avant-bras, « j’ai reçu le nouveau jeu Sim Core Seven dès qu’il est sorti, et je suppose que j’ai oublié de demander au vendeur de définir des limites de temps de jeu sur ma licence de jeu.

"Getting mined" se réfère à louer vos pouvoirs cognitifs à l'heure au plus haut soumissionnaire.Basiquement, vous allez inconscient alors qu'une entreprise utilise la puissance de calcul quantique de votre matière grise pour gagner de l'argent.Il pourrait s'agir d'une opération d'exploitation minière d'astéroïdes à la recherche de métaux précieux, d'une agence d'analyse de données de santé cartographiant les génomes individuels des clients d'assurance, d'un fonds de couverture effectuant des transactions de fréquence de déformation ou d'une société d'investissement exploitant une blockchain.

C'est ainsi que la plupart de ces misérables Post Opps peuvent se permettre leur location, la bande passante de Link, le régime soylent, les jeux Sim et les paiements de soutien.C'est en dessous de moi!Un excellent moyen de devenir un zombie insensé qui ne peut même plus profiter d'un bon sexe sim.

“Amar, quels sont les critères que nous vous avons fixés le mois dernier ?” a poursuivi le modérateur.

« Trois heures de randonnée, trois heures de développement des compétences professionnelles, deux heures de recherche d’emploi, et... il semblait chercher des mots, deux heures avec mon unité familiale biologique. »

« Le critère que nous avons établi était de dix heures par semaine sans lien. »

« Eh bien, j’ai joué avec mon frère à Hyderabad pendant un certain temps ! »

"Amar, c'est la cinquième semaine de ce trimestre que nous n'avons pas réussi à atteindre les critères que vous avez choisis lorsque nous avons commencé", a-t-elle dit sévèrement, "Vous savez ce que cela signifie..."

« Non, je peux faire mieux ! » Il a protesté au plus haut niveau d’énergie Xavier avait vu de lui au cours des derniers mois ils avaient été en soutien ensemble.

« J’ai désactivé votre lien », a-t-elle dit, « vous avez montré zéro progrès pour devenir un citoyen hybride productif et socialement intégré.

Il a lancé une protestation finale : « Comment est-ce que je devrais évoluer vers l’intégration sans mon lien ! »

« C’est quelque chose que votre conseiller post-expulsion peut discuter avec vous. »

Ses épaules se joignirent davantage au fur et à mesure que sa chute se poursuivait, sa tête tomba, il mit ses mains dans les poches de sa veste, et regardait avec des yeux morts le sol en linoléum.

Ce sont les types d'hommes à peine qui avaient l'habitude de remettre la moitié de leurs paiements pour être appelés "PayPigs" par des femmes qu'ils ne rencontreraient jamais via les plateformes de travail du sexe numérique pour un joli spectacle de pixels.

Ensuite, ces plates-formes ont découvert qu’elles pouvaient remplacer tous leurs « modèles » humains par des avatars d’IA. La bonanza de profit qui en résultait était le scandale du jour d’entreprise en 2029, mais les plates-formes ont payé de plus dans le fonds Universal Basic Income, de sorte que les filles sont allées sur le bien-être et les SSRI et ont pris de la graisse.

Vous pourriez être curieux: est l'exploitation minière quantique cognitive une option d'emploi d'égalité des chances? Absolument pas...

En raison de quelque chose appelé aptitude pré-cognitive, certains post-opps peuvent gagner beaucoup plus d'argent que d'autres.Des expériences bizarres: il a attaché 26 sujets humains à la surveillance du biofeedback, les a placés devant des écrans informatiques dans des environnements privés de sensoriels, et les a montrés au hasard à diverses images. Certains suscitant une forte réponse émotionnelle, mais la plupart ne le sont pas: une maison, une voiture, une grenouille, un homme nu battu en prison, un politicien prononçant un discours, un chaton, une piste dans la forêt, l'horizon de New York, un anthill, un bébé mort, etc...Vous avez l’idée.

L'expérience est devenue très intéressante quand ils ont observé que le corps commençait à montrer des réactions physiologiques mineures avant d'être montré les images les plus émotionnellement choquantes, jusqu'à 33 secondes avant d'être montré l'image.

Ensuite, le chercheur est devenu perverti et a commencé à montrer des images pornographiques au hasard aux sujets humains de l'expérience - une voiture de sport rouge, une blonde qui donne un coup de foudre, un courant en arrière capturant un passe, une victime désincarnée de Ted Bundy, etc. Cela a causé la précision de la "présentation" des prédictions biologiques à sauter encore plus haut au-dessus de la chance aléatoire.

Après avoir reproduit l'expérience et montré à des centaines de sujets de nombreuses milliers d'images, les données ne pouvaient pas mentir.

La recherche a fait des titres dans le monde entier pour confirmer ce que nous savons depuis des milliers d'années et ce que la science a nié pendant des centaines d'années; les êtres humains ont une capacité étrange de prédire l'avenir.

Des recherches supplémentaires ont répété les expériences mais ont utilisé une séquence prédéfinie d'images évoquantes et ont constaté que les humains étaient encore meilleurs à prédire l'avenir quand il était déjà mis en pierre - ou en octets, comme c'était le cas.

Les esprits les plus pré-cognitifs pouvaient prédire tout événement donné se produisant ou ne se produisant pas dans les 33 secondes, avec une précision jusqu'à 50% supérieure à une chance totalement aléatoire. Une découverte fascinante avec une utilité choquante pour quiconque. À l'exception des gestionnaires de fonds de couverture qui ont gagné ou perdu des millions de dollars par jour dans le trading à haute fréquence basé sur des mouvements mineurs dans la valeur des actions, des devises et d'autres espèces exotiques du domaine financier areoform. Étant donné que les images de la pornographie et de la violence étaient les meilleurs véhicules prédictifs, et que les instruments financiers ne se déplaçaient que dans deux directions (en hausse ou en baisse

C’est ainsi que le trading de la fréquence de détournement est né ; basé sur des signes biologiques comme l’augmentation de la pression artérielle de quelques degrés, les fonds de couverture entreraient ou sortiraient des positions avec des dizaines de millions de dollars et gagneraient quelques fractions d’un point de pourcentage en 33 secondes ou moins.

C’est au tour de Xavier d’être interrogé...

« Je fais de l’exercice tous les jours. Je marche mon chien tous les jours. Autre que cela, juste beaucoup de mains de SuperSimPoker. »

« Donc, vous restez physiquement actif, c’est bien. Cependant, nous avons une préoccupation croissante concernant votre dépendance au poker en ligne, Xavier. »

*La dépendance au poker en ligne! Je paie votre loyer!*Les paiements de soutien n'étaient pas un paiement forfaitaire mais un pourcentage du revenu. Xavier était un savant statistique et avait développé une intuition extraordinaire au cours des décennies de jeu de poker.Même si le paiement mensuel moyen de soutien de Post Opp pouvait acheter un repas dans un restaurant fantastique, il était équivalent au salaire mensuel d'un employé de l'administration gouvernementale, plus un supplément de 12% « privilège » parce qu'il était un homme blanc droit - *ne semble pas beaucoup d'un privilège! *Ce serait encore plus, mais il a réussi à cacher beaucoup de son revenu à travers sa petite entreprise latérale en accablant moins de joueurs de poker et en consultant les ma

« Eh bien, je suis un joueur de poker professionnel. c’est ainsi que je gagne ma vie », a-t-il expliqué comme il l’avait fait avant l’inquisition des Modérateurs.

Elle lui a dit : « Nous aimerions vraiment que vous vous concentriez sur un ensemble de compétences qui vous rendent plus précieux sur le plan organisationnel. »

« Oui, je sais, c’est pourquoi j’ai passé 37 heures au cours des trois derniers mois à assister à des cours de discours en public.La semaine dernière, mon mentor a loué ma grandiloquence dans un discours que j’ai donné à la classe sur la philosophie de Niccolò Machiavelli. »

« Qu’est-ce que ça veut dire ? »

« Grandiloquence : cela signifie extravagantement coloré ou bombastique. »

« Alors vous avez prononcé un discours sur les bombes colorées et la philosophie ? »

« Non, ça veut dire... »Il faut que je baisse ça« Je peux bien parler. »

« Eh bien, vous pouvez bien parler, Xavier ! avez-vous fait un travail de discours public pour démontrer la preuve de l’intégration sociale ? »

« Non, c’est honnêtement un marché très concurrentiel pour les orateurs publics. » Bébé s’il vous plaît, ils ne pouvaient pas me permettre!

Elle a poursuivi : « Votre sentence vous oblige à passer du temps chaque semaine à faire le reconditionnement de l’éthique... »

« J’ai regardé une série documentaire de quatre heures sur un géant publicitaire du XXe siècle, Edward Bernays, qui est considéré comme le père de la culture de la consommation postmoderne.

"Je ne suis pas sûr que ce serait sur le programme de reconditionnement de l'éthique, mais pour cette semaine, oui."

Elle a continué à enquêter sur Xavier pour des détails sur ses progrès pour devenir un Post Opp socialement intégré, ponctué avec des morceaux de conseils de trite auxquels il a poignardé avec une fausse acquiescence. Xavier a regardé l'horloge; seulement 30 minutes ennuyeuses avaient passé. En trois heures, Xavier pouvait réactiver son Link et échapper à un voyage d'opium numérisé.Tout ce qu'il faut pour que mon lien soit réactivé.

L'éclatement et l'expulsion d'Amar ont été les plus grands progrès, négatifs ou positifs, que n'importe lequel des Post-Opps aient fait depuis la semaine dernière.Quand il s'est levé, les jambes de Xavier ont été douloureuses alors que le sang se précipitait vers eux après des heures assis dans les fauteuils inconfortables imprimés en 3D.

Alors qu’ils éclatèrent la porte, il entendit son nom : « Xavier ! » prononcé dans un ton tranchant par le modérateur carré. Elle lui donna le geste de retourner sur l’un des trônes plastiques de mauvaise circulation.

Elle a baissé sa voix, « Je ne voulais pas vous confronter devant tout le groupe, mais vous devez faire attention à ne pas violer la vie privée des citoyens autour de vous. Si ce que j'ai observé aujourd'hui dans le lobby est quelque chose que vous faites fréquemment, cela conduira à des citations, ce qui peut conduire à l'expulsion de votre programme de soutien.

La jupe dans l'ascenseur était la dernière fois depuis longtemps que tout ce qui n'était pas fait de pixels et de bytes avait envoyé un tremblement d'excitation à travers lui.

Pourquoi elle me pose des problèmes ? je suis pratiquement l'étudiant de la star ici ! La bébé de bombes dans l'ascenseur n'aurait pas habillé comme ça si elle ne voulait pas attraper un oeil ou deux.

Mais, tout comme il était sur le point d’articuler une protestation contre le resserrement du noyau numérique, quelque chose s’est passé qui n’était pas censé arriver.

« La discrétion est la meilleure partie du courage. »

Un message sans émetteur a clignoté à travers sa vision, recouvrant le modérateur sans mâchoire et la pièce moelleuse.

Je ne suis pas censé recevoir des messages de lien en ce moment...

Une chaleur s'est effondrée dans la colonne vertébrale de Xavier. La phrase s'est sentie archaïque, hors de synchronisation avec le déluge numérique de ses communications habituelles. Elle a disparu aussi vite qu'elle est apparue. Et le fait qu'elle ait en quelque sorte contourné le pare-feu de désactivation de Link de Support était étrange. Très étrange. Heureusement, le modérateur ne l'a pas regardé et n'a pas attrapé le flash dans son œil lié.

« La discrétion est la meilleure partie du courage ? » Cela signifie être courageux mais intelligent.

Elle le regarda en arrière, levant une sourcille.

Il a claqué en reconnaissance : « Je vais faire attention à ne pas violer la vie privée des citoyens autour de moi. »

Se tenant devant l'ascenseur, Xavier était dans un état d'extrême dilatation du temps.Les deux minutes les plus lentes de chaque semaine étaient le temps nécessaire pour vérifier le transfert de ses fonds électroniques à Support afin que son lien puisse être réactivé après la réunion d'examen hebdomadaire.

Mon lien est bloqué pour les 120 secondes suivantes.Comment ce message anonyme sur la « valeur » est-il passé?

Il rentra dans les limites miroirs de l'ascenseur, jambe le bouton du rez-de-chaussée et s'inclina contre le métal froid, désireux d'échapper aux limites stériles du Support.Mais avant que les portes ne puissent se fermer complètement, elles s'ouvrirent à nouveau, révélant un Post-Opp d'une autre cohorte de Support, une figure de gaunt avec des yeux perpétuellement descendus.A côté de lui se trouvait sa petite amie robot - une blonde blanchissante inquiétantement parfaite dans une robe grise scintillante qui contenait à peine ses seins irréalistes.

Ils montèrent dans l'ascenseur, ses mouvements imitant la vie mais manquant à ses imperfections inhérentes, une imitation sans faille qui se sentait profondément vide.Elle flottait sur le bord de la merveilleuse vallée, trop organique en forme pour être purement robotique mais totalement dépourvue des contes subtils de la vitalité humaine, provoquant un léger éclat d'inconfort chez Xavier.

Ce qui ne faisait pas défaut, c’était l’odeur.

Une vague de nausées s’est lavée sur Xavier, non pas à la vue du couple hybride, mais de l’air lui-même.Il s’agissait d’un miasme enveloppant, d’un filet de lait acide et d’ammoniac surchargé de la douceur douloureuse du désinfectant industriel, tout soutenu par l’odeur inégalée et fâcheuse des excréments humains.

Le Post-Opp s’est déplacé mal à l’aise, ses yeux s’évanouissant nerveusement alors qu’il murmurait d’une voix basse à la beauté synthétique qui ne clignait pas : « Nous devons changer de plâtre quand nous rentrons à la maison.

La petite amie robot a légèrement incliné la tête, sa voix un calme monotone. "Vous avez fait un bon travail à Support aujourd'hui. je vais vous changer quand nous rentrerons à la maison et vous faire une collation."

Le désespoir et la pitié se sont combattus au sein de Xavier.C’est le nadir pathétique de la société, où les hommes adultes outsourcent les fonctions corporelles de base aux machines et trouvent du réconfort dans le simulacre de silicone sans âme.

Alors que l'ascenseur descendait, une autre notification inattendue fleurit dans sa vision. Cette fois, le message était plus long - la langue étrangement théâtrale.

"Cela aussi, passera, car quand le ciel de la nuit brûlera vert, votre fureur fondra les ailes d'Icarus, et vous frapperez un trident au cœur du système qui a asservit tant de gens.

Xavier regarda, son esprit se frottait.

Quand le ciel nocturne brûle vert ? fureur ? frappe un trident ? je ne suis pas vraiment le type « frapper un trident » !

Les mots résonnaient d’un poids bizarre, presque mythique, complètement hors de contexte avec la réalité mondaine d’un Link mal fonctionnant et d’un Post-Opp en couverture.

Le pare-feu de support est nettoyé.

La sérotonine a inondé son esprit alors que l'icône de paiement verte "Vérifiée" est apparue dans son lien avec un message de Support GTP: YOUR PAYMENT OF 998 CBUSD HAS BEEN APPROVED BY THE CENTRAL BANK - NEXT PAYMENT DUE IN 7 DAYS. Après-shocks de neurotransmetteurs se sentent-bons ont suivi comme des notifications ont commencé à charger de son lien et apparaître dans sa vision périphérique: de nouveaux messages instantanés de ses amis de jeu, 3-D Prontograms, e-mails, micro épisodes de ses spectacles Utube préférés, TikTik shorts, et la prochaine partie de son programme interactif pour adultes préféré, Sutra Samurai SwordXxx, avait été publi

Il traversa pratiquement le seuil alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, désespérément pour jeter la saleté invisible qui s'accrochait à l'air.

Après une journée de vie en noir et blanc, avec un moment unique d’iridescence maintenant interdit, la vie était maintenant de retour en couleur.

If you enjoyed this sample chapter and found it provocative, prepare to have your mind blown by the rest of the book!

Voici un résumé du plan...

Xavier est un Biohacker, un savant mathématicien, un joueur et un cybercriminel en procès pour avoir maîtrisé un pillage de 9 millions de dollars de « capital pré-cognitif ». Pushed hors de sa zone de confort une nuit dans un bar à cigarettes, il s'approche d'une femme colombienne étonnamment belle, Astrid. Un vieil homme russe lui donne une puissante drogue de confiance; Il lui donne l'avantage qu'il a besoin pour la faire perdre.Mais Astrid a une sœur jumelle identique avec des conceptions pour le faire tomber dans un réseau plus sombre. Pris entre la séduction et l'autosabotage, la liberté et la dépendance, et la prophétie - Xavier est entraîné dans une guerre pour l'âme mour Dans un monde où les entreprises asservissent l'esprit humain pour prédire l'avenir, il s'épanouira à cause des outils Biohacking qu'il offre et de ses talents inhérents, mais s'écroulera à cause de son caractère fondamentalement défectueux. "Le seul moyen de capturer le temps et de vaincre la mort, c'est à travers la beauté d'une femme."

I'm author-banned on Amazon, donc vous pourrez l'obtenir comme un livre numérique bien formaté + un paquet de livres audio pour environ 9 $ via le magasin Mindset sans limites

Il peut être acheté sur quelques autres plateformes de livres et de livres audio (y compris Spotify)

Avec les outils de réalisation de films d'IA, j'ai créé cette bande-annonce étendue pour vous donner un aperçu provocateur du monde du cinéma.Hourglass- un monde ivre de béatitude virtuelle qui reflète la destruction d'un empire il y a 12 800 ans...