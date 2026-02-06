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Le commerce communautaire est la stratégie de croissance la plus sous-estimée du marketing moderne.

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byLomit Patel@lomitpatel

CMO @ TYB | Author of Lean AI | Scaling Community-Powered Brands

2026/02/06
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business#community-commerce#growth-marketing#startup-growth#brand-building#cmo#digital-marketing#founders#gen-z-brands

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