Le balisage a besoin de votre aide pour enquêter sur l'industrie de la technologie éducative

L'industrie des technologies éducatives est en plein essor. Les logiciels deviennent une partie omniprésente de l'expérience en classe et, ce faisant, les entreprises qui vendent ces programmes aux écoles ramassent des données de plus en plus sensibles sur les enfants.





La semaine dernière, nous avons rendu compte d'un groupe d'entreprises de technologie éducative qui collectent d'énormes quantités de données sur des dizaines de millions d'étudiants et, dans certains cas, vendent un accès publicitaire ciblé à ces étudiants aux collèges et universités.





Les élèves et les parents à qui nous avons parlé ont dit qu'ils avaient été choqués d'apprendre l'étendue des informations personnelles sensibles que ces entreprises détenaient à leur sujet et la façon dont leurs données personnelles étaient monétisées par les éditeurs de logiciels. Les fournisseurs de technologies éducatives ne publient pas tous les détails de leurs opérations de données, et les contrats qu'ils signent avec les districts scolaires sont souvent pleins de jargon juridique vague qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses.





Maintenant, afin de creuser plus profondément dans l'industrie des technologies de l'éducation, nous sollicitons votre aide.





Si vous travaillez pour une école et que vous vous inquiétez de la façon dont la technologie que vous utilisez affecte les élèves dont vous avez la charge, nous voulons vous entendre. Si vous travaillez pour une entreprise ed-tech et que vous avez un aperçu des coulisses, veuillez nous contacter.





Et si vous êtes un étudiant qui souhaite en savoir plus sur les entreprises à but lucratif qui suivent vos activités quotidiennes, mesurent vos progrès et prédisent votre avenir, vous pouvez nous aider en demandant vos propres données et en les partageant avec nous. Voici comment:

La loi fédérale sur les droits en matière d'éducation et la protection de la vie privée

En vertu de la loi fédérale sur les droits en matière d'éducation et la protection de la vie privée (FERPA), les parents , les étudiants de 18 ans et plus ou les étudiants de moins de 18 ans qui fréquentent un établissement postsecondaire ont le droit de demander l'accès à leurs dossiers scolaires auprès de leur école, y compris les informations détenus par des fournisseurs tiers.





En vertu de la loi, les écoles doivent répondre à ces demandes dans les 45 jours. Dans certains États, le délai est encore plus court.





Les demandes FERPA de dossiers scolaires peuvent être larges - "Veuillez me donner tous mes dossiers scolaires" - ou spécifiques à un type particulier de dossier, comme les données qui ont été partagées à votre sujet avec un fournisseur tiers. Sur leurs sites Web, tels que cette page des écoles publiques d'Atlanta , de nombreux districts désignent une personne ou un bureau spécifique auquel vous devez adresser votre demande FERPA.





Ce modèle , rédigé par le Student Data Privacy Project , est destiné à une demande FERPA complète d'informations détenues par des fournisseurs de technologies tiers.





Les enregistrements peuvent contenir des informations privées très sensibles. Nous encourageons les parents qui envisagent de soumettre des demandes FERPA à en parler d'abord à leurs enfants et à ne le faire qu'avec leur consentement.





Nous accueillons l'aide de tout parent ou élève qui souhaiterait partager les résultats de sa demande FERPA avec nous pour faciliter notre signalement, mais notre première priorité est de protéger la vie privée des enfants. À cette fin, si vous envisagez de demander que vos données soient partagées avec nous, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous expliquer comment elles pourraient être utilisées dans nos rapports et quelles mesures nous pouvons prendre pour préserver la confidentialité.

La loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs

Le California Consumer Privacy Act (CCPA) accorde aux résidents de l'État le droit de demander certaines informations à des entreprises à but lucratif. Cela inclut : quelles catégories d'informations une entreprise détient à votre sujet, les points de données spécifiques que l'entreprise détient, les types de tiers auxquels l'entreprise a vendu vos données et si l'entreprise a divulgué vos données à une autre partie à d'autres fins commerciales.





L'entreprise n'a pas besoin d'être basée en Californie pour qu'un résident californien puisse soumettre une demande CCPA, bien qu'elle doive faire des affaires dans l'État. Les entreprises disposent de 45 jours pour se conformer aux demandes du CCPA, bien qu'elles puissent demander une prolongation de 45 jours.





Le CCPA s'applique uniquement aux entreprises dont le revenu annuel brut est de 25 millions de dollars ou plus, aux entreprises qui collectent des informations personnelles sur 50 000 consommateurs californiens ou plus, ou aux entreprises qui tirent plus de 50 % de leurs revenus de la vente d'informations sur les clients californiens. Cela couvre bon nombre des fournisseurs de technologies éducatives les plus populaires, notamment PowerSchool, EAB et Naviance, mais peut ne pas s'appliquer aux fournisseurs plus petits que votre école utilise.





Certaines entreprises ont des formulaires de demande CCPA spécifiques sur leur site Web - comme celui-ci pour EAB - ou désignent où et comment soumettre les demandes CCPA. Si aucune méthode spécifique n'est désignée, consultez la politique de confidentialité du site Web de l'entreprise. À la fin des politiques, il y a souvent une adresse e-mail que les clients sont invités à contacter pour toute question ou demande de données.





L'Electronic Privacy Information Center (EPIC) a un guide et un modèle de demande CCPA que vous pouvez utiliser ici .





Nous cherchons à entrer en contact avec des étudiants et des parents qui souhaitent utiliser le CCPA pour travailler avec nous afin de découvrir comment leurs données sont utilisées. Mais comme pour les demandes FERPA, ces enregistrements peuvent contenir des informations sensibles, et nous encourageons les parents à demander la permission de leurs enfants avant de soumettre des demandes. Si vous souhaitez partager les résultats avec nous, veuillez nous contacter pour discuter des options.

Autres lois d'État

Plusieurs autres États ont une législation sur la confidentialité spécifique à l'école qui permet aux parents ou aux élèves de demander l'accès aux données détenues par des fournisseurs tiers.





La Parent Coalition for Student Privacy tient à jour une liste des lois applicables ici .





Si vous avez des questions sur les rapports de The Markup ou sur la manière dont vous pouvez aider, n'hésitez pas à nous contacter en toute confidentialité à [email protected] ou sur Signal au 857-997-0375.





Par Todd Plumes





Photo de Volodymyr Hryshchenko sur Unsplash





