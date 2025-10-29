Nouvelle histoire

La vision stratégique rencontre la maîtrise technique : l’impact de Giridhar Kankanala sur les paysages SAP d’entreprise

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - La vision stratégique rencontre la maîtrise technique : l’impact de Giridhar Kankanala sur les paysages SAP d’entreprise
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesApprendre encore plus

COMMENTAIRES

avatar

ÉTIQUETTES

cloud#sap-cloud-transformation#giridhar-kankanala#sap-s4hana-migration#enterprise-sap-architecture#high-availability-sap-systems#sap-operational-excellence#cloud-based-sap-solutions#good-company

CET ARTICLE A ÉTÉ PARU DANS

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories