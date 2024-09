La page d'accueil a un nouveau bébé : entreprises et histoires tendance

La page d'accueil de HackerNoon est une expérience utilisateur et une oasis d'informations bien connues et appréciées. Poussés par l'envie d'améliorer continuellement et d'apporter de la valeur à notre communauté, les développeurs de HackerNoon ont créé notre fonctionnalité la plus récente : Trending Stories et Trending Companies viennent d'arriver sur la page d'accueil ! Désormais, tout le monde peut parcourir le classement le plus en vogue sur le Web avec un parchemin.





Cette mise à jour fait suite aux améliorations précédentes du site Web, telles que Tech Beat , Entreprises technologiques tendances , Pages monnaies , les sondages , et un tout nouveau Top Nav .









Cet aperçu sur la page d'accueil est un excellent moyen de suivre les histoires populaires et les entreprises qui suscitent le plus d'intérêt en ligne ! Cependant, nous ne voudrions pas que vous manquiez les grandes fonctionnalités, alors nous vous avons juste donné quelques emplacements sélectionnés pour stimuler votre intérêt. Pour avoir un bon aperçu des champions de ces catégories, il faudra vous rendre sur Tech Beat et Entreprises tendances , où se trouvaient tous les détails juteux.





Au cas où vous l'auriez manqué et que vous ne sachiez pas quelles sont ces fonctionnalités, voici un petit récapitulatif spécialement conçu pour vous.





Le TechBeat

La Tech Beat transforme l'interaction et l'engagement entre les utilisateurs et les histoires en classements basés sur les données qui gardent un œil sur les Trending Technology Stories. Cette page permet aux utilisateurs de vérifier les histoires les plus populaires par lectures, engagement, commentaires et dernières publications, dans la catégorie qu'ils trouvent la plus intéressante.





Vérifiez Top Trending Stories en naviguant sur HackerNoon page d'accueil , ou en visitant le page officielle de TechBeat pour un rapport détaillé sur les tendances. Pour vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et suivre les Top Trending Stories, rendez-vous sur Tech Beat .









Entreprises technologiques tendances

La Entreprises technologiques tendances présenter les derniers classements et taux d'intérêt des plus grandes entreprises. Cette page comprend des informations gratuites et opportunes, basées sur des données, sur les entreprises technologiques qui montent et descendent dans la conscience publique semaine après semaine. L'algorithme de HackerNoon classe les intérêts en fonction de la consommation par les utilisateurs de chaque page d'actualités de l'entreprise technologique au cours de la semaine précédente.