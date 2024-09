La mystérieuse baleine Axie Infinity contient 22 milliards de philtre d'amour doux (SLP)

Mise à jour le 31 août 2022, 18h45 :





À 18h20, le 31 août 2022, le co-fondateur d'Axie Infinity, Jeff Zirlin, alias Jiho, a fait un commentaire officiel selon lequel le portefeuille mystère est le contrat Binance Ronin Gateway, ce qui signifie, selon Zirlin, qu'il fait partie du infrastructure officielle d'Axie Infinity.













Histoire originale ci-dessous :





Et si un portefeuille contenait la moitié de l'offre de jetons de l'une des plus grandes économies de jeux cryptographiques au monde ?





J'ai des nouvelles pour toi. Ce n'est pas un titre accrocheur. C'est une histoire en développement.





Dans cet article, je vais vous emmener faire un tour alors que j'enquête sur le mystérieux portefeuille de 22 000 000 100 Smooth Love Potion (SLP).

Points clés:

Axie Infinity est l'un des plus grands jeux de cryptographie au monde.

Les joueurs gagnent un jeton crypto appelé SLP en jouant.

Il semble qu'un portefeuille ait accumulé des milliards de SLP.

Ce portefeuille contrôle plus de la moitié de l'offre totale de jetons SLP dans le jeu.

Il y a un peu plus de 43 milliards de SLP en circulation.

Ce mystérieux portefeuille de baleines compte plus de 22 milliards de SLP au moment de la rédaction.

Le portefeuille ne semble pas être un portefeuille Sky Mavis (créateur d'Axie Infinity).

Sky Mavis n'a fait aucun commentaire lors de l'enquête.

Cette baleine pourrait exercer un contrôle sur l'économie du jeu si elle le voulait.

Les moyens de subsistance de milliers de personnes sont liés à ce jeton.

Cet article retrace mes efforts pour localiser la source de la baleine.



C'est un jeudi matin ordinaire. Je me réveille anormalement tôt, prends mon téléphone et commence à faire défiler Twitter. Puis, quelque chose m'arrête.





Jiho, alias Jeffrey Zirlin, responsable de la croissance d'Axie Infinity, tweete à propos d'Axie Economics (vous n'avez pas besoin de lire ou de comprendre le tweet) :





Lorsqu'un tweet d'utilisateur répond :









Je m'arrête net. Quoi? Un portefeuille contient la moitié de l'offre de Smooth Love Potion (SLP) ?





Plus de jeudi ordinaire.





Mes premières pensées sont que cela doit être au-dessus du bord.





C'est le portefeuille que Sky Mavis utilise pour frapper et distribuer SLP aux joueurs.





J'ai bientôt tort et le mystère s'épaissit.





Je me connecte au Ronin Block Explorer et trouve le portefeuille dans la réponse du tweet de l'utilisateur :

ronin : 030e37ddd7df1b43db172b23916d523f1599c6cb.





À l'avenir, je ferai référence à ce portefeuille mystérieux sous le nom de " Whale AX ".





En effet, Whale AX détient 22 milliards cent Smooth Love Potion. C'est environ la moitié de l'offre totale du jeton. Un jeton dont l'économie influence plusieurs milliers de joueurs.





J'ai envie de cracher mon café quand je creuse un peu plus.

Plus profondément dans le trou Axieverse.

Je plonge dans l'explorateur de blocs. Je me demande si ces jetons ont été frappés dans le portefeuille par Sky Mavis. Sky Mavis est la société qui fabrique Axie Infinity et distribue SLP.





Il semble qu'ils ne le soient pas.





Ce qui rend le mystère plus profond, c'est d'où les jetons semblent provenir de Binance .





Normalement, les pièces provenant de Binance sont achetées en bourse. Ou détenu là dans un portefeuille de garde.





Des milliards de pièces SLP ont été envoyées du portefeuille Ronin Binance au portefeuille anonyme de Whale AX. Cela me paraît étrange.





Whale AX a-t-il dépensé des centaines de millions de dollars pour acheter SLP ?





Ou, cette entité mystérieuse avait-elle déjà accès aux jetons et les stockait-elle sur Binance ?





Peut-être qu'il se passe autre chose.





Exemples de ces transactions massives

Je colle des captures d'écran de transaction pour montrer ce que je veux dire.









Disons que la transaction Whale AX ci-dessus de 5 968 600 115 était un achat (en théorie).





Sur la base du prix d'ouverture de SLP le 1er novembre 2021 (le jour du transfert) de 7,1827 cents ( selon Yahoo Finance ), quelqu'un aurait dépensé environ 428 706 640,46 $ pour acheter ces pièces ce jour-là.





Quelque chose ne semble pas correspondre.





Une baleine a-t-elle vraiment dépensé autant en SLP en novembre ?





Pour référence, au prix actuel (au moment de la rédaction) d'environ 0,003989 USD par SLP , ce même achat achèterait plus de 107 295 061 488 SLP : plus du double de l'offre maximale totale de tous les SLP.





Et juste pour expliquer : chaque SLP a été créé par un joueur jouant au jeu, et à ce stade, il est en fait assez difficile de créer un SLP.





Juste pour le plaisir, j'ai fait quelques calculs de serviette, et d'après mon expérience, il est réaliste qu'un joueur moyen avec une équipe à moitié décente puisse gagner environ 30 SLP par jour en jouant au jeu.





Ceci est basé sur la difficulté à frapper lors de la dernière saison de gameplay.





Ainsi, ce montant de SLP (107 milliards) prendrait 3,576 milliards d'années à un joueur, s'il ne prenait aucun jour de congé.





Maintenant, ce n'était qu'une seule transaction, qui représente un peu moins de six milliards de pièces en novembre. Le portefeuille contient actuellement près de quatre fois plus que cette seule transaction.





Alors, c'est quoi ce portefeuille ??

J'ai d'abord pensé que ce portefeuille faisait partie d'un système qu'Axie Infinity devait distribuer automatiquement SLP aux joueurs qui l'ont gagné.





Cependant, cela ne semble pas être vrai. Si tel était le cas, il y aurait des dizaines de milliers, voire des millions de transactions.





Ce portefeuille n'en contient que 3 pages. La plupart d'entre eux ont la taille d'une baleine .





Ensuite, j'ai vu "Binance" comme expéditeur ou destinataire pour de nombreuses transactions. Alors j'ai pensé que ce devait être le portefeuille de Binance. Cela m'a paru un peu étrange qu'ils aient la moitié de l'offre de SLP.





J'ai parcouru les transactions. Non, je me suis encore trompé. Le portefeuille de Whale AX ne semble pas être le portefeuille de Binance.





Whale AX semble recevoir des SLP sous forme de transferts depuis le portefeuille de Binance.





Ainsi, le portefeuille ne semble pas être lié à la distribution de SLP en tant qu'outil officiel de Sky Mavis. Et il ne semble pas appartenir à Binance.

Alors que se passe-t-il ici ?

Pourquoi quelqu'un déplace-t-il ces énormes quantités de SLP de Binance vers un portefeuille sur la chaîne Ronin d'Axie Infinity ?





C'est la question des 22 milliards de SLP.





J'ai parcouru les options de ce que cela pourrait être. Cela pourrait potentiellement être Sky Mavis. Pour une raison quelconque, déplacer d'énormes quantités de leur propre devise dans les deux sens depuis Binance.





Mais pourquoi?





J'ai pensé, hé, c'est peut-être le trésor de la communauté ? J'ai vérifié et ça ne semble pas être le cas.





J'ai trouvé l'adresse du portefeuille du trésor communautaire dans cette newsletter officielle d'Axie Infinity : https://axie.substack.com/p/community .





Et ce n'est pas le portefeuille de Whale AX.





Jusqu'à présent, à moins que j'aie raté quelque chose, le portefeuille de Whale AX volait principalement sous le radar.

La partie effrayante

L'homme boogie dans le placard est s'il ne s'agit pas de Sky Mavis, de Binance ou d'un investisseur responsable dans Sky Mavis.





Et si c'était une baleine indépendante ?





Ce serait beaucoup plus déroutant et beaucoup plus problématique. Mais pourquoi?





Les moyens de subsistance de milliers de personnes dépendent (ou ont dépendu) d'Axie Infinity.





Le jeton principal gagné en jouant à ce jeu est SLP.





Si une baleine voyou possédait la moitié de l'approvisionnement en SLP, elle pourrait manipuler le prix ou même le faire chuter.





Par exemple, tout prix symbolique est naturellement contrôlé par l'offre ou la demande.





Disons qu'en raison des conditions naturelles du marché, le prix symbolique devrait augmenter. Il y a un resserrement de l'offre ou la demande augmente. Ou les deux et il devrait monter en flèche, permettant aux parties prenantes qui ont été dans un long HODL d'encaisser des tendies.





Une baleine avec des avoirs aussi massifs pourrait inonder lentement le marché avec plus de SLP. Comme l'offre est réduite, elle pourrait remplacer l'offre. Ou à mesure que la demande augmente, cela pourrait augmenter l'offre.





Faire en sorte que le prix reste stable au lieu d'augmenter. Tout en encaissant d'énormes profits.





Ce type d'action potentielle pourrait influencer la vie de plusieurs milliers de personnes.





Des gens qui ne peuvent pas se le permettre.





Donc qu'est-ce que tout cela veut dire?

Cela signifie que nous ne savons pas à qui appartient ce portefeuille ni à quoi il sert. Pourquoi ils achètent ou sont transférés autant de SLP et d'AXS. Et enfin, ce qu'ils prévoient d'en faire.

Recherche que j'ai faite.

La première chose après avoir vu le tweet était d'aller à l'explorateur de blocs ronin et de trouver ce portefeuille.





Le tweet original était une capture d'écran sans l'adresse complète. J'ai donc effectué une recherche par actif, qui organise les portefeuilles en fonction de leurs avoirs.





Il était facile de trouver le portefeuille de Whale AX comme le premier. Pour référence, le deuxième plus grand portefeuille a 5 121 563 949 SLP et est répertorié comme [Obsolète] (sic) Ronin Gateway au moment de la rédaction. Il semble être un portefeuille officiel Sky Mavis ou Axie Infinity.





Ensuite, j'ai copié l'adresse du portefeuille et l'ai cherchée sur Google, mais je n'ai rien trouvé de compréhensible. J'ai donc recherché l'adresse du portefeuille sur Twitter.





Seuls environ 7 tweets sont apparus.





Ce sont principalement des participants de la communauté qui ont demandé au personnel de Sky Mavis ce qu'était ce portefeuille. Je n'ai trouvé aucune réponse.





J'ai ensuite tweeté à un détective crypto connu, dont j'avais admiré le travail dans le passé, demandant ce qu'ils pensaient de ce portefeuille.





Je n'ai pas encore entendu.





J'ai ensuite cherché un contact presse pour Sky Mavis, et je n'en ai pas trouvé.





Comme je n'ai pas trouvé d'e-mail de presse, je leur ai tweeté : Sky Mavis, Axie Infinity, et le COO qui a l'air sympa. Je n'ai encore rien entendu.









J'ai également envoyé un DM à l'un de leurs employés sur Twitter, mais je n'ai pas encore reçu de réponse.





J'ai envoyé un e-mail à l'adresse e-mail PR de Binance. J'ai brièvement expliqué la pièce d'investigation sur laquelle je travaillais. Ensuite, on leur a demandé s'ils avaient des idées (divulgation : j'échange des cryptos en utilisant Binance.US). Au moment d'écrire ces lignes, ils n'ont pas renvoyé de commentaire.

Plonger plus profondément dans Whale AX

Maintenant, il y a une autre option de ce qui se passe ici. Cela expliquerait complètement ces transactions, et serait également probablement 100% au-dessus du tableau.





Binance possède une quantité importante de Sky Mavis . Il est également possible que ces transactions ne soient pas des achats ou des participations indépendantes. Mais qu'il s'agit de transactions internes entre Binance et Sky Mavis. Ou, il peut s'agir de transactions Sky Mavis qui n'incluent pas Binance. Mais encore une fois, le fonctionnement interne régulier de l'entreprise.





Ensuite, il y a une autre théorie de ce qui se passe qui peut être possible. Et il serait logique que Sky Mavis ne veuille pas divulguer.





Il est possible qu'il s'agisse de rachats de pièces . Les joueurs déposent du SLP sur Binance, encaissent, puis Sky Mavis rachète les pièces. Je dois répéter qu'il s'agit d'une théorie, pas d'une déclaration de ce qui se passe réellement.





Dans ce scénario, cela soutiendrait le prix SLP ou l'empêcherait d'un effondrement total. Ensuite, ils renverraient le SLP dans leur portefeuille sur la Blockchain Ronin. Cela expliquerait les transferts importants.

Plus de questions

Non seulement le portefeuille contient du SLP, mais il contient également de grandes quantités d'autres pièces. Celui qui soulève les sourcils est la quantité d'AXS qu'il contient.





Non seulement il détient 4 672 754 AXS au moment de la rédaction, mais il semble également en jalonner des millions. Et réclamer des centaines de milliers d'AXS en tant que récompenses de jalonnement à la fois .





Cela signifie qu'au cours d'une année, Whale AX aura la possibilité de gagner d'énormes volumes d'AXS. Vaut probablement des dizaines ou des centaines de millions de dollars selon le prix symbolique.









Il s'agissait d'une récente revendication de jalonnement AXS par Whale AX. Mais il y a aussi d'autres réclamations importantes, comme cette réclamation de 737 550,4 AXS le 2 mai.





La liste complète des 178 transactions de Whale AX (selon mon décompte) s'étend sur 3 pages sur l'explorateur.





La plupart semblent être à grande échelle.





Il y en a quelques-uns qui vous font vous poser des questions. Comme une transaction consistant en 777 SLP le 16 mai 2022 , d'une valeur à l'époque inférieure à 10 $.









La capture d'écran ci-dessus montre Whale AX jalonnant deux millions d'AXS supplémentaires. Ces transactions sont toutes publiques et peuvent être consultées par n'importe qui dans l'explorateur de blocs. Voici un lien vers cette transaction : https://explorer.roninchain.com/tx/0x63ae85ff115285757485b9c4cbb34e1543c15a2ce9557998de10314cbacc341b .





Alors, est-ce que c'est la cachette AXS de Sky Mavis? Si oui, est-ce là que l'AXS utilisé pour les récompenses et les prix du classement de la saison est créé ? Je suppose que non, mais la quantité d'AXS détenue soulève beaucoup plus de questions qu'elle n'en résout.





Les avoirs les moins intéressants, mais qui méritent d'être notés, sont 1 747 WETH d'une valeur de 2 969 551 $ au moment de la rédaction et 0,26 USDC.





Ce sont toutes les informations que j'ai au moment de mettre sous presse.





Toutes les informations présentées dans mon enquête sont accessibles au public au meilleur de ma connaissance.





Je mettrai à jour ceci dès que, ou si, d'autres développements importants sont faits.





Si vous découvrez des données susceptibles d'offrir des indices ou si vous voyez des erreurs que j'ai commises, envoyez-moi un e- mail ou tweetez (@michaelbenko).





Merci de vous être connecté. Jusqu'à la prochaine fois, explorateurs de crypto, restez vigilants !





Crédit photo pour l'image en vedette : Clint Patterson via Unsplash.





Disclaimer: I am a holder of SLP, AXS, Axie NFTs and some RON tokens. These tokens are part of the Axie Infinity economic ecosystem, and some are discussed in this article. None of these holdings influenced my reporting of this ongoing mystery.