La fintech mondiale s'unit contre la guerre

Il y a quelques mois à peine, une guerre majeure en Europe était impensable.

Alors que l'armée russe tirait ses premiers coups de feu sur les villes ukrainiennes, la communauté mondiale retenait son souffle, attendant ce qui allait se passer ensuite.

Les services de renseignement américains et les diplomates européens étaient très sceptiques quant aux capacités défensives de l'Ukraine, lui accordant entre plusieurs heures et plusieurs jours avant de tomber aux mains des forces d'invasion.

Heureusement, ces prévisions étaient complètement inexactes. L'armée ukrainienne a adopté une position défensive, car son président, le Parlement et les autorités locales ont refusé de quitter leurs villes. De plus, le peuple ukrainien est resté uni, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour se défendre contre les envahisseurs et tenir bon.

La force du peuple ukrainien et de ses dirigeants, dirigés par le président Zelenskyy, a inspiré le monde et l'a sorti de l'état de choc des premiers jours de la guerre.

Une majorité absolue des pays ont condamné l'agression russe, imposé des sanctions à l'agresseur et unis dans leur soutien à l'Ukraine. L'ensemble des industries, des secteurs et des communautés ont puisé dans leurs ressources pour offrir assistance et financement aux forces armées ukrainiennes et au peuple ukrainien.



Le secteur mondial de la Fintech a également offert son aide dans la lutte contre le nouveau mal mondial. Cette aide s'est présentée sous diverses formes, y compris l'aide directe à la mise en place des canaux de soutien, la collecte d'aide, la mise en place de fonds de secours, etc. Reprenons quelques exemples.

Kyrrex a été parmi les premiers à faire un pas en avant dans ses efforts pour fournir de l'aide. La première banque numérique mondiale a fourni plus de 100 000 $ en dons directs pour l'aide humanitaire et le soutien direct aux forces armées ukrainiennes. La société a créé la Kyrrex Charitable Foundation pour financer les achats de vêtements, de nourriture, de réparation de logements et d'uniformes militaires pour les forces armées. La société prévoit de gérer la fondation pendant la guerre en Ukraine et après sa fin pour soutenir la reconstruction des infrastructures.

Everstake, la société Web3 basée en Ukraine, et la plateforme publique de blockchain Solana se sont associées au ministère ukrainien de la transformation numérique pour lancer Aid for Ukraine.

Paypal a permis les transferts de l'étranger vers l'Ukraine, les transferts à l'intérieur du pays et les paiements internationaux. Dans le même temps, l'Organisation autonome décentralisée (DAO) a collecté 1,4 million de dollars en $SOL pour éviter les pénuries d'approvisionnement alimentaire, de vêtements, de médicaments et de fermeture militaire.

La Banque centrale d'Ukraine a reçu tous les dons de DAO directement sur son compte spécialement créé. Token, Yapily, Volt, Zopa Bank et Banq ont fait des dons, commencé à collecter des fonds et organisé un abri, une aide financière et une aide au voyage pour les réfugiés ukrainiens.

Global Fintech a déclaré haut et fort que l'Ukraine et son peuple ne resteront pas seuls dans leur lutte contre le terrorisme international russe. De plus, les banques et les entreprises numériques ont agi rapidement en apportant leur soutien et en unissant leurs forces contre un ennemi commun menaçant la liberté, la sécurité et la démocratie.

La nouvelle technologie et les nouveaux logiciels se sont transformés en outils efficaces de soutien et de secours pour des millions d'Ukrainiens. Il est maintenant clair que le monde ne restera pas à l'écart tant que la vérité et la bonté n'auront pas vaincu la violence et la terreur. La Fintech mondiale a choisi son camp et s'est unie pour rester forte contre la guerre, car la victoire n'est possible que par l'unification.