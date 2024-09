La convention européenne de la blockchain 2023 revient à Barcelone

Après 7 événements très réussis, l'European Blockchain Convention 2023 est prête à se tenir à nouveau du 15 au 17 février à l'hôtel 5 étoiles Hyatt Regency Barcelona . L'événement accueillera plus de 3 000 participants , ce qui en fait la plus grande édition depuis le lancement de l'événement en 2018.





Réunissant des startups, des investisseurs, des développeurs, des experts de l'industrie et des médias mondiaux, l'événement sera à nouveau le point de rencontre annuel de l'industrie en Europe.

L'événement de trois jours mettra en vedette plus de 200 experts exceptionnels de l'industrie à travers divers panels, discours, ateliers et discussions au coin du feu. Les conférenciers confirmés comprennent :





Tim Grant, responsable EMEA, Galaxy Digital

responsable EMEA, Stani Kulechov, fondateur et PDG, AAVE

fondateur et PDG, Emma Lovett, Markets DLT, directrice exécutive, JPMorgan Chase

Markets DLT, directrice exécutive, Dotun Rominiyi, directeur des technologies émergentes, Bourse de Londres

directeur des technologies émergentes, Matteo Melani, responsable de l'ingénierie NFT, Meta

responsable de l'ingénierie NFT, Joshua Ashley Klayman, responsable de la blockchain et des actifs numériques, Linklaters

responsable de la blockchain et des actifs numériques, Marc Schaumburg, producteur exécutif, Sony Pictures Entertainment

producteur exécutif, Teana Baker-Taylor, vice-présidente, politique et stratégie réglementaire, Royaume-Uni/UE, Circle

vice-présidente, politique et stratégie réglementaire, Royaume-Uni/UE, Matus Steis, responsable de la conception des jetons, Outlier Ventures

responsable de la conception des jetons, Francisco Maroto, responsable de la chaîne de blocs, BBVA

responsable de la chaîne de blocs, Nadia Filali, responsable des programmes Blockchain, Caisse des Dépôts

responsable des programmes Blockchain, Coty de Monteverde, directeur du centre d'excellence Blockchain, Banco Santander

directeur du centre d'excellence Blockchain, Emma Landriault, chef de produit Blockchain et actifs numériques, Banque Scotia

chef de produit Blockchain et actifs numériques, Laurent Marochini, Responsable Innovation, Société Générale Securities Services

Responsable Innovation, Chia Jeng Yang, Investisseur, Pantera Capital





Victoria Gago, la fondatrice de l'European Blockchain Convention, a déclaré : « Après avoir vendu des billets et des parrainages 2 semaines avant EBC22, nous sommes ravis d'être de retour dans la ville pour un événement encore plus grand et meilleur ».





"EBC23 se déroulera en 3 étapes avec plus de 100 sessions sur l'adoption de la crypto institutionnelle, l'investissement crypto pour les institutions, DeFi, les dérivés crypto, les stablecoins, la tokenisation, l'émission d'actifs numériques, la réglementation, la construction du web3, la garde et les portefeuilles, le métaverse et les jeux, entre autres », a poursuivi Victoria.













"EBC23 disposera d'un espace d'exposition de 2.000 m² , où les participants pourront réseauter avec les plus grands acteurs de l'espace. Après le coucher du soleil, les visiteurs retrousseront leurs manches et réseauteront, accompagnés d'un DJ et de quelques verres », a fait remarquer Victoria.













À propos de la Convention européenne de la blockchain

Reconnue par beaucoup comme l'événement blockchain le plus influent d'Europe, la Convention européenne de la blockchain est le point de rencontre annuel des entrepreneurs, investisseurs, développeurs, entreprises et médias mondiaux en Europe.





EBC est né en 2018 à Barcelone avec pour mission d'informer, d'éduquer et de connecter la communauté mondiale de la blockchain.





Pour plus d'informations sur les billets ou pour vous impliquer, visitez https://eblockchainconvention.com/ Avec le code HACKERNOON25 , vous pouvez débloquer 25 % de réduction sur TOUS les types de billets !