L'impact de Linux et du projet GNU

Pour nous, développeurs d'aujourd'hui, l'open source est un instinct bien ancré. Nous avons une communauté de développeurs florissante, avec des centaines de milliers de développeurs qui contribuent quotidiennement au code open source. La communauté qui fait partie de notre processus de développement n'a jamais réellement existé et n'aurait peut-être pas existé sans les philosophies de Richard Matthew Stallman (RMS) . Pour vous donner la perspective de ce que ce monsieur a prêché, pensez à une situation où vous devez programmer sans utiliser des millions de fils de dépannage open source disponibles sur Internet, y compris ceux sur Stackoverflow.





Linus Torvalds a dit: "Pensez à Richard Stallman comme au grand philosophe et pensez à moi comme à l'ingénieur."





Le projet GNU

Au moment où nous parlons d'open source, la première chose qui nous vient à l'esprit est Linux et Linus Torvalds . Bien que Linus Torvalds ait créé Linux et conçu le noyau sur lequel la plupart des serveurs fonctionnent aujourd'hui, Richard Stallman a promu le concept de logiciel libre et a lancé le moment en 1985 . À l'époque, Richard Stallman a créé la base juridique, technologique et philosophique du mouvement du logiciel libre à travers le système d'exploitation GNU. Sans ces contributions, il est peu probable que Linux et l'Open-Source auraient évolué vers les formes actuelles que nous voyons aujourd'hui.





L'histoire derrière GNU

Richard Stallman a rejoint le laboratoire d'intelligence artificielle du MIT en 1971, une communauté florissante de hackers (des personnes qui aimaient la programmation) à l'époque. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Richard Stallman a effectué des recherches et de la programmation sur l'intelligence artificielle au laboratoire d'intelligence artificielle du MIT. Pendant ce temps, Richard a eu des expériences négatives avec le logiciel propriétaire et le système d'exploitation Unix. Une partie du code sur lequel il voulait travailler et corriger était verrouillée et il ne pouvait pas apporter les modifications requises. Même si la société propriétaire du logiciel aurait bénéficié des modifications proposées par Richard, l'accès au code source lui a été refusé. La situation l'a aigri à propos de l'idée même du logiciel propriétaire. À cause d'expériences comme celle-ci, il a développé une profonde hostilité envers le concept de propriété intellectuelle et de logiciel. En représailles, il fonde la Free Software Foundation .

Stallman était un développeur de système d'exploitation et a pensé à développer un autre système d'exploitation qui serait disponible pour que tous les membres de la communauté puissent l'utiliser librement et modifier le code source comme ils le souhaitaient.





Il a pensé à créer une communauté qui pourrait utiliser le nouveau système d'exploitation sans le dilemme moral de ne pas pouvoir le partager avec d'autres personnes au sein de la communauté.





Richard Stallman a quitté son emploi à l'Université du MIT en janvier 1984 et a commencé à travailler sur le système d'exploitation GNU . Le travail GNU lui-même est un hack, un acronyme récursif, et il signifie GNU - Gnu's Not Unix . Ce fut un succès pour les laboratoires At&t, qui possédaient le système d'exploitation Unix et étaient propriétaires.





Le nom signifiait que Stallman concevait un système d'exploitation qui ressemblait à Unix mais qui n'était pas Unix parce que GNU n'était pas propriétaire, contrairement à Unix.





Quel était le plan

Alors quel était le plan ? Comment Stallman avait-il l'intention de construire lui-même un système d'exploitation comme Unix ? Unix se composait de plusieurs programmes liés ensemble dans un système d'exploitation. Stallman a commencé par écrire un remplacement pour chaque programme et a invité l'autre développeur de logiciels de la communauté à le rejoindre. Au fur et à mesure que d'autres voyaient les progrès, de nombreux développeurs de logiciels ont commencé à le rejoindre et, en 1991, comme le déclare Stallman, ils avaient entièrement réécrit presque tous les composants d'Unix. Cela comprenait le compilateur C, un débogueur, un éditeur de texte, des mailers et de nombreux autres programmes. La chose cruciale à propos du système d'exploitation GNU est qu'il s'agit d'un logiciel libre. Le logiciel libre signifie que les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel. Le logiciel libre est une question de liberté, pas de prix.





Pour comprendre le concept, vous devez penser à « gratuit » comme à « liberté d'expression », et non à « bière gratuite ». -Richard Stallman





Protection contre les voleurs - Licence publique générale GNU

Étant donné que logiciel libre ne signifie pas "bière gratuite", le logiciel a un propriétaire et il a également une licence. Le logiciel libre n'est pas du domaine public. Comme le dit Stallman, le problème avec le fait de mettre le logiciel dans le domaine public est que quelqu'un d'autre va le récupérer, le modifier, puis le vendre en tant que logiciel propriétaire. Si le logiciel libre était finalement converti en logiciel propriétaire par quelqu'un, cela aurait défait toute l'idée du mouvement du logiciel libre. Pour éviter cela, Stallman a décidé d'utiliser une technique appelée "Copyleft", qui est une sorte d'opposé de "Copyright". Dans ce but, Stallman a décidé de rendre obligatoire pour toute personne redistribuant le logiciel d'inclure une copie de la licence publique générale GNU avec le logiciel. De cette façon, cela garantissait que quiconque recevait une copie du logiciel avait également le droit de l'utiliser librement, comme indiqué initialement dans la licence avec la copie originale.

Le noyau manquant

Le projet GNU a commencé par développer une boîte à outils essentielle pour créer un système d'exploitation. Les outils comprenaient un éditeur de texte, un compilateur C, un débogueur et d'autres appareils nécessaires. L'intention était de finalement construire un noyau qui se placerait en dessous de tous ces programmes développés par les développeurs impliqués dans le projet GNU et de le convertir en un système d'exploitation complet. L'ensemble de la boîte à outils a été achevé dans les années 1990 et était largement utilisé, mais le problème était qu'il utilisait toujours le noyau Unix. C'est le point où Linus Torvalds a sauté dans l'histoire.

Micro-noyau monolithique VS

Alors que le projet GNU disposait de la boîte à outils essentielle pour le développement du noyau, Linus Torvalds était celui qui a développé le noyau avant les personnes impliquées dans le projet GNU. Torvalds souligne que l'idée initiale derrière la construction de Linux était d'utiliser un environnement similaire pour son ordinateur personnel qu'il avait l'habitude d'utiliser à l' Université d'Helsinki . Il a essayé de trouver un logiciel similaire aux ordinateurs de l'université mais n'en a pas trouvé, alors il a décidé d'écrire son noyau. Étant donné que les ordinateurs de l'Université d'Helsinki utilisaient SunOS , l'essentiel de l'inspiration pour Linux en est initialement venu. SunOS était autrefois un système d'exploitation propriétaire basé sur Unix appartenant à Sun Microsystems .





Linus Torvalds a développé un noyau monolithique, ce qui signifie que le noyau entier était un programme étendu, tandis que les membres du projet GNU essayaient de construire un micro-noyau. C'est pourquoi Linus Torvalds a développé le noyau plus rapidement que ses homologues travaillant sur le micro-noyau. Le micro-noyau se compose de nombreux petits services qui interagissent de manière asynchrone, ce qui rend le développement difficile et chronophage. Richard Stallman a déclaré que Linus Torvalds avait développé le noyau beaucoup plus rapidement qu'il ne le pouvait, donc finalement, la communauté a décidé d'utiliser le noyau Linux dans le cadre du système d'exploitation GNU.

La relation entre GNU et Linux

Ironiquement, Linus Torvalds a commencé à développer Linux indépendamment alors que le projet GNU avait besoin d'un noyau. Linus Torvalds croyait en la même philosophie établie par Richard Stallman dans le cadre du projet GNU de logiciels libres et ouverts. C'est la raison pour laquelle ils dépendent fortement les uns des autres. Le système d'exploitation GNU n'aurait pas été possible sans un noyau Linux, et Linus n'aurait pas pu développer Linux sans le compilateur C gratuit et open source créé par les développeurs impliqués dans le projet GNU.

Ils constituent un exemple parfait de la façon dont une communauté peut prospérer grâce à de petites contributions faites par chaque membre. Ce concept de communauté open source fait aujourd'hui partie du développement de logiciels DNA, et le mérite en revient aux philosophies et aux contributions de Richard Stallman.

