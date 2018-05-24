L'explication la plus simple de l'apprentissage automatique que vous allez jamais lire

Vous avez probablement entendu parler de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, mais êtes-vous sûr de savoir ce qu'ils sont? Si vous avez du mal à les comprendre, vous n'êtes pas seul. \n \n L’apprentissage automatique est une chose-étiquette, essentiellement. L’apprentissage automatique est une chose-étiquette, essentiellement. Je suis statisticien et neuroscientifique par la formation, et nous les statisticiens avons une réputation pour choisir les noms les plus secs, les plus ennuyeux pour les choses. Nous aimons faire exactement ce qu'il dit sur la canne. Contrairement à la croyance populaire, l'apprentissage automatique n'est pas une boîte magique de magie, ni n'est la raison de 30 milliards de dollars de financement de VC. , en prenant votre description de quelque chose et en vous disant quelle étiquette il devrait recevoir. Ce qui sonne beaucoup moins intéressant que ce que vous lisez sur Hacker News. Mais auriez-vous été assez excité pour lire sur ce sujet si nous l'avions appelé chose-étiquetage en premier lieu? Probablement pas, ce qui montre qu'un peu de marketing et d'éblouissement peut être utile pour obtenir cette technologie l'attention qu'elle mérite (mais pas pour les raisons que vous pourriez penser). thing-labeler \n \n C'est phénoménalement utile, mais pas aussi sci-fi que cela sonne. C'est phénoménalement utile, mais pas aussi sci-fi que cela sonne. Qu’en est-il de l’intelligence artificielle (IA)? Alors que les universitaires discutent des nuances de ce que l’IA est et ne l’est pas, l’industrie utilise le terme pour se référer à un type particulier d’apprentissage automatique. En fait, la plupart du temps, les gens les utilisent simplement de manière interchangeable, et je peux vivre avec cela. Alors l’IA parle aussi de l’étiquetage des choses. Avez-vous attendu des robots? Quelque chose de science-fiction avec un esprit propre, quelque chose d’humain? Eh bien, l’IA d’aujourd’hui n’est pas cela. Mais nous sommes une espèce qui voit des traits humains dans tout. Nous voyons des visages dans le toast, des corps dans les nuages, et si je Laissez-moi vous montrer pourquoi vous devriez être excité.Qu’est-ce que vous voyez sur la photo? Dites-moi maintenant ce que votre cerveau a fait avec ces pixels pour obtenir cette réponse. Vous venez de saisir des données assez complexes à travers vos sens et, comme par magie, vous l’avez étiqueté « chat ». C’était si facile pour vous ! \n \n L’apprentissage automatique est un nouveau paradigme de programmation, une nouvelle façon de communiquer vos souhaits à un ordinateur. L’apprentissage automatique est un nouveau paradigme de programmation, une nouvelle façon de communiquer vos souhaits à un ordinateur. Dans l'approche de programmation traditionnelle, un programmeur penserait dur aux pixels et aux étiquettes, communiquerait avec l'univers, canaliserait l'inspiration et finirait par fabriquer un modèle. Un modèle est une recette qu'un ordinateur utilise pour convertir des données en étiquettes.C'est juste un code que la machine utilise pour convertir des entrées en sorties, et pourrait être fabriqué à la main par un programmeur ou appris à partir de données par un algorithme. Mais pensez à ce que ces instructions seraient.Que faites-vous réellement avec ces pixels?Pouvez-vous l'exprimer?Votre cerveau a eu l'avantage de Et maintenant ça marche, vous ne savez même pas comment ça marche.Cette recette est assez difficile à trouver. Eons de l'évolution \n \n Expliquer par des exemples, pas par des instructions. Expliquer par des exemples, pas par des instructions. Ne serait-il pas préférable que vous puissiez simplement dire à l’ordinateur : « Regardez ici un tas d’exemples de chats, regardez un tas d’exemples de non-chats, et imaginez-le vous-même » ? c'est l'essence de l'apprentissage automatique. C'est un paradigme de programmation complètement différent. Maintenant, au lieu de donner des instructions explicites, vous programmez avec des exemples et l'algorithme d'apprentissage automatique trouve des modèles dans vos données et les transforme en ces instructions que vous ne pourriez pas écrire vous-même. Ceci \n \n L’IA vous permet d’automatiser l’ineffable. L’IA vous permet d’automatiser l’ineffable. Pourquoi est-ce excitant? Il s'agit d'exprimer nos souhaits aux ordinateurs d'une manière que nous ne pouvions pas auparavant.Nous aimons que les ordinateurs fassent des choses pour nous.Mais comment pouvons-nous donner des instructions si les instructions sont vraiment difficiles à réfléchir? L'IA et l'apprentissage automatique sont sur l'automatisation de l'ineffable. Ils sont sur l'explication de vous en utilisant des exemples plutôt que des instructions. Cela déverrouille une énorme classe de tâches que nous ne pouvions pas obtenir des ordinateurs pour nous aider avec dans le passé parce que nous ne pouvions pas exprimer les instructions. Maintenant, toutes ces tâches deviennent possibles - l'apprentissage automatique représente un saut fondamental dans le progrès humain.