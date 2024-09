J'ai fait perdre de l'argent à AWS - Voici comment !

Trop long; Pour lire

Company Mentioned

Il s'agit d'une courte série que je souhaitais partager depuis longtemps sur les bases du « Cost Optimization » sur AWS. Le coût des E/S du service DocumentDB est compris entre 0,20 $ et 0,30 $ pour 1 million d'E/S. Le prix de l'instance est vite compréhensible : vous payez une instance, et le prix dépendra de ses ressources (CPU, RAM, etc.) Coûts de stockage et de stockage de sauvegarde** : idem ci-dessus, c'est assez compréhensible, et on peut suivre et en estimer facilement les coûts par Go stocké.