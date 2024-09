Infusez votre entreprise avec la créativité alimentée par l'IA

Une façon d'insuffler de la créativité dans votre entreprise consiste à créer une machine à créativité alimentée par l'IA. Étant donné un ensemble d'objets (produits), ce moteur ML "imagine" des objets (produits) jamais vus auparavant, chacun avec plusieurs caractéristiques différentes et plusieurs similaires.





Essentiellement, cela peut être considéré comme un type d'« innovation interdomaine » automatisée. Utilisée depuis des siècles, Cross Domain Innovation vise à générer des idées, des expériences et des valeurs innovantes grâce à la convergence de connaissances issues de domaines différents et disparates. Un exemple impressionnant de ceci est les oiseaux et les trains. Le train à grande vitesse du Japon a été inspiré par le bec d'un oiseau. La ressemblance est claire.





Bullet Train japonais vs Kingfisher : pourquoi recréer la roue aérodynamique ?









Ainsi, pour mettre en œuvre ce qui précède, une technique d'IA connue sous le nom de "démêlage" est utilisée. L'objectif est d'imiter partiellement l'intuition, l'imagination et l'innovation humaines. Le désenchevêtrement n'est pas une idée nouvelle et peut être utilisé sur tout type de connaissances et appliqué à une grande variété de problèmes du monde réel.





Qu'est-ce que le désenchevêtrement exactement ?





Le désenchevêtrement est un modèle d'apprentissage automatique (apprentissage non supervisé) qui décompose (démêle) les caractéristiques de tout objet et les encode en tant que dimensions distinctes.





Pour expliquer cela en termes non techniques, imaginez un développeur de site Web qui a besoin d'ajouter des images de personnes à un site : mais pas de vraies personnes afin d'éviter tout type de réclamation. Ainsi, un modèle d'IA est fourni avec l'image d'un homme et le résultat attendu est l'image d'une personne imaginaire qui lui ressemble mais qui est beaucoup plus grande. Si le modèle d'IA a appris la dimension "hauteur" de manière indépendante, celle-ci peut être ajustée en conséquence pour obtenir une image d'une personne d'apparence similaire mais plus grande. Si à la place la taille et le sexe étaient encodés ensemble, cette demande donnerait une image d'une femme plus grande.





Modèles « Imagination » d'IA à la pointe de la technologie





Une équipe de recherche de l'Université de Californie du Sud (USC) dirigée par le professeur d'informatique Laurent Itti et Ph.D. Les étudiants Yunhao Ge, Sami Abu-El-Haija et Gan Xin ont développé un modèle d'IA qui imagine un objet différent de tout ce qui a été vu auparavant.





L'article de 2021 Zero-shot Synthesis with Group-Supervised Learning (Conference on Learning Representations) détaille ce travail.





D'autres modèles intéressants ont été créés par OpenAI , un laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle (IA) (fondé à San Francisco en 2015 par Elon Musk et Sam Altman) qui mène des recherches sur l'IA en vue de promouvoir et de développer « l'IA conviviale d'une manière qui profite l'humanité dans son ensemble ».





Explorons quelques domaines d'application réels et potentiels de cette catégorie "imagination" de l'IA.





Suppression du biais de l'IA





Rendre l'IA moins biaisée sera toujours une préoccupation. Lors d'un grave incident survenu il y a quelques années, le terme de recherche "gorille" a été bloqué par le service de reconnaissance d'images de Google après avoir commencé à étiqueter certaines personnes non caucasiennes comme "gorilles".





De même, les services d'analyse faciale de Microsoft et d'IBM ont fonctionné presque parfaitement lors de l'identification d'images d'hommes blancs, mais pas aussi bien lors de l'analyse d'images de femmes noires, reflétant un biais dans l'ensemble d'images de formation.





Une façon de résoudre ce genre de problèmes serait d'extraire les caractéristiques de race et de sexe d'un modèle de reconnaissance d'images en utilisant la technique de démêlage.





Détail





Heinz a un grand nombre de produits et de "variétés". Un modèle Disentanglement pourrait ingérer des informations sur tous les produits et proposer de nouveaux produits, logos et même slogans. Ceux-ci seraient ensuite filtrés, présélectionnés et pris en compte pour le développement de produits alimentés par l'IA .





Soins de santé





En médecine, démêler les propriétés des médicaments, par exemple, la propriété médicinale de base par opposition à d'autres propriétés, puis les réassembler pour générer des spécifications pourrait être utilisé pour proposer de nouveaux médicaments ou vaccins potentiels.





Des sports





Le football (ou football au Royaume-Uni) est né en 1863 lorsque l'Association anglaise de football a été créée et a simultanément défini un ensemble de règles pour le football et le rugby. Aujourd'hui, AKQA, une agence de produits numériques, a appris à un modèle d'IA comment créer un nouveau jeu de sport en l'entraînant sur des centaines de jeux existants.





Le résultat est un jeu appelé "Speedgate", imaginé et créé par l'IA. Il mélange le football, le rugby et le frisbee (!) Dans un nouveau jeu auquel on n'avait jamais pensé ni joué auparavant. Plus d'informations à ce sujet dans cet article TechCrunch .





Avec Speedgate, deux équipes adverses de six joueurs passent, bottent et/ou lancent une balle à travers 3 portes à chaque extrémité d'un terrain, mais à l'exclusion de celle du milieu (une torsion inspirée de l'IA).





Une porte ne peut être défendue que par 1 seul des 3 défenseurs en jeu. Les 3 autres joueurs sont des attaquants qui essaient de faire passer le ballon à travers les portes. Contrairement au football américain, il est interdit de pousser ou de faire tomber un joueur. En plus de créer le jeu (et toutes les règles associées), le modèle a généré le logo Speedgate et le texte du slogan Speedgate (qui était le prêt à l'emploi "Face the ball to be the ball to be above the ball" !)





Mais, parmi les jeux proposés par le modèle d'IA, certains étaient clairement non partants. Par exemple, le modèle n'a pas pris en compte le fait qu'un frisbee ne doit pas exploser en l'air (un jeu proposé fou), ou que les joueurs ne doivent pas être suspendus à un poteau. Ce sera donc toujours un travail d'équipe : l'IA et le service R&D.





Musique





MuseNet (2019) d'OpenAI est un réseau neuronal profond qui prédit les notes de musique dans les fichiers musicaux. Il génère des chansons avec jusqu'à dix instruments différents dans dix styles différents.





Le Jukebox d'OpenAI (2020) est un algorithme open source qui génère de la musique avec des voix. Formé sur un million d'échantillons, le système reçoit un genre, un artiste et un extrait de paroles à partir duquel il produit des échantillons de chansons.





Que diriez-vous de cette chanson country générée par l'IA Musique country Alan Jackson Style ?





Traitement d'image





DALL-E2 et CLIP d'OpenAI





DALL-E2 est un modèle Transformer qui crée des images à partir de descriptions textuelles. CLIP fait le contraire : il crée une description pour une image donnée.





Génération de texte





Le Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) d'OpenAI est un modèle de langage autorégressif qui utilise l'apprentissage en profondeur pour produire un texte de type humain.





La qualité du texte généré par GPT-3 est choquante, au point qu'il est difficile de déterminer s'il a été écrit par un humain ou une machine. Mais le contexte de ce qui est écrit est une autre histoire.





C'est là que l'AI Creativity Machine interviendrait : pour s'assurer que ce qui est écrit par GPT-3 a une vraie valeur en termes de concepts et d'idées discutés. Plus d'informations dans cet article du New York Times .





Le 22 septembre 2020, Microsoft a autorisé l'utilisation "exclusive" de GPT-3. L'API publique peut toujours être utilisée librement, mais le modèle sous-jacent n'est plus open source ( :





L'organisation bionique





Martin Reeves, président du BCG Henderson Institute, est co-auteur d'un livre intitulé "The Imagination Machine: how to spark new ideas and create your company's future", dans lequel il décrit une entreprise qui utilise des modèles d'IA similaires à ceux ci-dessus comme "un organisation bionique ».





La bionique désigne la réplication de systèmes biologiques par des systèmes mécaniques ou électroniques. Le terme a été inventé en 1958 par le chercheur Jack Steele pour définir l'étude des organismes biologiques en vue de résoudre des problèmes d'ingénierie.





L'idée a été rendue populaire par la série télévisée américaine de science-fiction et d'action The Six Million Dollar Man (1973-1978), où un ancien astronaute, le colonel de l'USAF Steve Austin, interprété par Lee Majors, a été reconstruit avec une force, une vitesse et une vision surhumaines en raison de aux implants bioniques.





Emporter





La créativité constante en tant que processus métier de base est ce qui donne finalement de la valeur à une entreprise en abordant son avenir en termes de nouvelles offres de produits.





Le département de recherche d'une entreprise pourrait utiliser un système comme celui créé à l'USC pour compléter les idées des chercheurs, filtrer les meilleures propositions d'IA et, en fin de compte, aider à propulser avec succès une entreprise vers l'avant.





Si votre entreprise n'a pas de département R&D ou n'a pas de moyen de créer, d'explorer et d'utiliser des modèles d'IA avancés, contactez-nous chez Fortuitapps pour une réflexion originale.





