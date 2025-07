Naveen Bagam a dirigé une mise en œuvre très réussie de la Customer Reference Database (CRDB) chez Eversource, le plus grand fournisseur d’énergie de la Nouvelle-Angleterre, qu’il a achevée tout en répondant à des exigences rigoureuses en matière de haute disponibilité.

Il s’agissait d’un projet d’intégration multi-système avec tolérance zéro pour les incohérences de données ou les perturbations de service.La mise en œuvre a été réalisée avec une attention méticuleuse à la tolérance aux défauts sous la direction de Naveen Bagam, qui a coordonné stratégiquement les efforts de consolidation de données complexes pour garantir que toutes les informations client restent accessibles pendant les pannes d’alimentation et d’autres interruptions de service.

La maîtrise de Naveen Bagam de la complexité technique et de la coordination inter-fonctionnelle a été la pierre angulaire de cette histoire de succès.En tant que décideur clé, il a géré des communications complexes entre les équipes d'exploitation des services publics, les services à la clientèle, les responsables de la conformité réglementaire et le personnel technique.Sa solution créative pour consolider les clients, la facturation et l'adresse des enregistrements de systèmes héréditaires disparates dans un entrepôt unifié a assuré un accès sans faille aux informations lorsque les clients en avaient le plus besoin.

Naveen Bagam a conçu et mis en œuvre une stratégie robuste pour intégrer plusieurs sources de données grâce à des workflows Informatica optimisés, des procédures Oracle sophistiquées et des programmes Pro*C de haute performance capables de gérer des transformations de données à grande échelle sans sacrifier la fiabilité.

Une innovation significative dans l'approche de Naveen Bagam a été l'établissement d'un cadre complet de récupération des catastrophes qui assurait la disponibilité du système dans toutes les conditions.





Ce projet a eu un impact au-delà du succès technique immédiat.Non seulement Naveen Bagam a assuré une exécution parfaite et un fonctionnement fiable de la plate-forme de données haute disponibilité, mais il a également élevé la réputation de l'utilité pour la résilience du service à la clientèle.Cela s'est traduit en des avantages opérationnels considérables lorsque le système est devenu une référence pour les initiatives de fiabilité des données utilitaires dans l'industrie, montrant comment une architecture de données réfléchie pourrait directement soutenir des fonctions de service public critiques.

Les résultats mesurés de ce projet ont été substantiels.Le CRDB a consolidé avec succès des informations fragmentées sur les clients, dépassé les exigences de performance pour le traitement de données de grande envergure et établi une nouvelle norme pour la gestion des données utilitaires lors de scénarios de crise.Le système a obtenu une reconnaissance pour sa contribution à la conformité réglementaire, en particulier en ce qui concerne les obligations de l'utilité pendant les interruptions de service lorsque l'accès aux informations des clients devient le plus critique.

À l’avenir, le succès de ce projet pointe vers l’avenir de la gestion des données utilitaires et, en particulier, vers les capacités de réponse aux situations d’urgence. Le modèle d’intégration des données efficaces et d’architecture de haute disponibilité de Naveen Bagam dans des environnements réglementaires restreints donne un modèle précis aux futures initiatives de données utilitaires.

En substance, le travail sur ce projet a établi une nouvelle norme pour les plates-formes de données utilitaires intégrées.Supporter des millions de clients dans toute la Nouvelle-Angleterre et maintenir un accès cohérent à l'information pendant les perturbations de service démontre que la consolidation de données à grande échelle peut directement améliorer la fourniture de services publics.De tels succès restent un exemple de programmes similaires au sein des utilitaires réglementés et contribuent au progrès continu dans les méthodologies de gestion des données critiques de l'infrastructure.

Le projet a réussi non seulement à répondre aux besoins opérationnels immédiats, mais aussi à créer un cadre durable pour une expansion future.L'approche innovante de Naveen Bagam en matière d'ingénierie des données et sa capacité à mettre en œuvre des solutions d'intégration complexes dans le cadre de contraintes réglementaires strictes ont prouvé que l'architecture de données sophistiquée pouvait directement soutenir les services publics essentiels.Le succès du projet CRDB a établi des normes élevées d'excellence pour les systèmes de données utilitaires tout en offrant des avantages tangibles à la fois à l'organisation et à ses clients pendant les moments critiques de service.

About Naveen Bagam

Connu pour sa précision technique et son expertise en architecture de données, Naveen Bagam s'est distingué par son approche innovante de l'intégration des données d'entreprise et de la mise en œuvre des systèmes critiques à la mission. Sa compétence dans la conception de pipelines de données de haute performance et de systèmes d'information résilients a entraîné des améliorations significatives de la fiabilité opérationnelle, y compris une disponibilité accrue d'informations commerciales critiques lors de perturbations de service. Avec une formation avancée en sciences des données et en technologie de l'information, Naveen combine rigueur académique avec expertise pratique pour faire progresser la technologie dans les industries réglementées. Sa compréhension globale de la gouvernance des données, de l'intégration des syst

Cette histoire a été distribuée comme une sortie par Echospire Media sous HackerNoon's Business Blogging Program. En savoir plus sur le programme ici.

