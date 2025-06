Halo Security obtient la conformité SOC 2 Type 1, validant les contrôles de sécurité pour sa surface d'attaque

Miami, Florida, May 22nd, 2025/CyberNewsWire/-- Salut Sécurité , un fournisseur de premier plan de services de gestion de surface d'attaque et de tests de pénétration, a annoncé aujourd'hui avoir atteint avec succès la conformité SOC 2 Type 1 après un audit complet par Insight Assurance. Cette certification valide que les contrôles de sécurité et les pratiques de Halo Security sont correctement conçus et mis en œuvre pour répondre aux principes de confiance SOC 2.

« La sécurité n’est pas une destination, c’est un parcours continu d’amélioration », a déclaré Lisa Dowling, PDG de Halo Security. « L’obtention de la conformité SOC 2 Type 1 démontre notre engagement à protéger les données de nos clients avec la même diligence que nous apportons pour aider les organisations à protéger leurs propres données. »

SOC 2 (System and Organization Controls 2) est un cadre rigoureux développé par l’American Institute of CPAs (AICPA) qui spécifie comment les organisations devraient gérer les données des clients.

Les données sensibles des clients sont protégées par des mesures de sécurité solides

Les procédures et contrôles de sécurité sont correctement mis en œuvre

L’accès aux systèmes et aux données est régi par des politiques clairement définies et documentées

L'infrastructure est conçue avec des licenciements et des garanties appropriés

Le processus de certification impliquait un examen approfondi des politiques et procédures de sécurité de l'information de Halo Security, des approches de gestion des risques, des capacités de surveillance du système et de réponse aux incidents, des pratiques de gestion des fournisseurs et des contrôles d'accès physiques et logiques.

"Pour une entreprise qui aide d'autres organisations à identifier et à remédier aux vulnérabilités de sécurité, il est essentiel que nous maintenions les normes de sécurité les plus élevées dans nos propres opérations", a ajouté Dowling. "Nos clients nous font confiance avec des informations sensibles sur leur surface d'attaque externe, et cette certification démontre encore notre engagement à traiter ces données avec le soin approprié."

Halo Security travaille déjà sur la conformité SOC 2 Type 2, qui vérifiera l’efficacité opérationnelle de ses contrôles de sécurité sur une période prolongée.

À propos de Halo Security

Salut Sécurité est une plate-forme complète de gestion de surface d'attaque externe qui fournit la découverte d'actifs, l'évaluation des risques et les tests de pénétration dans un tableau de bord unique et facile à utiliser. Fondée par des experts en cybersécurité avec des antécédents chez McAfee, Intel, Kenna Security, OneLogin et WhiteHat Security, Halo Security offre une approche unique basée sur les attaquants pour aider les organisations à se protéger contre les menaces potentielles. Sécurité.com .

Cet article a été publié comme un communiqué de presse par Cybernewswire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon.

