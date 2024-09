Gensler obtient la crypto mais il pourrait ne pas être d'accord avec ça

Clause de non-responsabilité, NFA, toutes ces informations légales : toutes les informations présentées sur cette publication et ses affiliés sont strictement à des fins éducatives uniquement. Il ne doit pas être interprété ou considéré comme un conseil financier, juridique, d'investissement ou toute autre forme de conseil.

Salut les gens 🙋🏻‍♂️,

Ce fut une autre semaine sombre en crypto. Les nouvelles négatives ne semblent pas s'arrêter. La semaine a commencé avec la SEC accusant Kim Kardashian pour la promotion d'EthereumMax sans divulgations appropriées - et cela a en quelque sorte fait boule de neige pour que Binance Chain se fasse pirater pour9 chiffres , quatre exploits DeFi au cours de la seule journée dernière avec l'exploit de 100 millions de dollars de Mango Market étant le point culminant, et la SEC lance son enquête à Yuga Labs (Bored Ape). La faute aux Kardashian.

La superpuissance cryptographique de Gensler

Pendant de nombreuses années, les gens de la crypto ont fonctionné en supposant que ceux qui «obtenaient» la crypto finiraient par devenir des partisans de l'industrie. Après tout, comment peut-on être contre la décentralisation et la transparence ? La prémisse de redonner le pouvoir au peuple, de créer un système financier plus équitable et de transférer la confiance de nos institutions érodées vers des codes immuables semble être une idée brillante.

Cependant, la cryptographie est une industrie incroyablement sectaire. Si l'on ne fait pas attention, il est extrêmement facile de tomber dans des chambres d'écho, et il y en a beaucoup parmi lesquelles choisir – allant des maximalistes de Cardano aux extrémistes de droite libertaires Bitcoin. Aussi laide que puisse paraître la phrase précédente, ce qui est le plus ironique, ce sont peut-être les chambres d'écho des constructeurs qui régurgitent l'esprit de décentralisation et d'intimité du Far West sauvage sans comprendre pleinement comment fonctionne notre monde.

L'ennemi le plus dangereux est parfois celui qui est le plus proche de vous. Nouriel Roubini et Peter Schiff sont des étrangers à l'espace crypto. Ils ont des personnalités explosives et peuvent être en désaccord avec l'esprit ou la valeur de la crypto, mais ce ne sont pas de vraies préoccupations. Ils ont aussi leurs propres "récits". Tout comme Michael Saylor avec Bitcoin, Schiff avec Gold et Nouriel avec le doomérisme.

Gary Gensler est différent. Il était praticien chez Goldman et a enseigné la cryptographie au MIT. Il est dangereux parce qu'il "obtient" la crypto, mais il n'est peut-être pas entièrement d'accord avec l'idéologie qu'elle contient. Bien que la SEC ait parfois fait des remarques sur la cryptographie qui ont semé la confusion, le fait est que Gensler comprend bien plus la cryptographie que vos critiques typiques sur la cryptographie qui ne font que cracher des points de discussion. On peut être optimiste sur la crypto et la blockchain en général, mais on pense qu'une certaine forme de restrictions est nécessaire et, en fait, bonne pour la croissance de l'espace.

Cette mentalité n'est pas si rare. Je l'ai vu jouer plusieurs fois. Des amis et d'anciens collègues qui sont brillants dans leurs domaines respectifs (finance, technologie, affaires) ont posé des questions de fond qui vont à l'encontre de «l'éthique fondamentale» de la cryptographie. Ces personnes ne sont pas des écologistes qui se sont fait prendre par le récit "la crypto est mauvaise pour l'environnement" ni des titulaires ayant des intérêts personnels à être contre la crypto. C'est tout simplement que tout le monde n'est pas d'accord pour que le transfert d'argent ou de valeur soit entièrement régi par des ensembles de codes immuables, sans aucune intervention possible des gouvernements.

SudoSwap → AMM pour les NFT, rendant le NFT quelque peu fongible → la redevance est une forme de partage des revenus → les collections NFT ont commencé à réduire leur redevance à zéro → la SEC enquête sur Yuga Labs → coïncidence ? Faites confiance à votre instinct.

Les gouvernements, donc notre société, fonctionnent grâce aux impôts. Il doit y avoir un moyen pour les gouvernements de comprendre le flux d'argent et de facturer les impôts en conséquence. C'est un fait. Cette prémisse à elle seule crée un argument selon lequel, quel que soit le degré de décentralisation d'un système financier ; la toute fin de la chaîne d'activités sera centralisée. Vous avez peut-être gagné 10 millions de dollars en crypto via l'extraction de liquidités en anon, mais lorsque vous souhaitez acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture ou même une tasse de café ; vous interagirez avec un système qui permet aux gouvernements d'être au courant de votre activité. Même dans le scénario très improbable où il existe un système de point de vente entièrement décentralisé et privé, le gouvernement peut simplement l'interdire. Si un gouvernement abandonne complètement son contrôle sur l'argent, il cessera d'exister.

Alors, quel est l'avenir de la crypto ? Avec la façon dont les choses évoluent, la cryptographie va-t-elle être une industrie ennuyeuse qui est réglementée par oubli ? Dans cet article, nous expliquons pourquoi ce n'est pas le cas et expliquons comment la crypto débloquera toujours un énorme potentiel compte tenu de la direction que prennent les choses.

Voici les plats à emporter:

Quelqu'un pourrait "obtenir" la crypto, mais ne pas être pleinement d'accord avec l'idéologie qu'elle contient.

La « vie privée » dans le contexte de la liberté d'expression et dans le contexte d'une transaction financière sont deux bêtes différentes.

Une intimité absolue est impossible d'avoir un semblant de vie normale.

Les règles de sécurité sont les principaux problèmes; les juridictions non américaines ont d'énormes opportunités si elles savent quoi faire.

La superpuissance de Crypto est la réflexivité de la liquidité, qui connaîtra une croissance exponentielle une fois que le cadre réglementaire sera clair.

Un problème difficile

Équilibrer la liberté et la vie privée avec l'ordre est difficile. Les géants des médias sociaux avec des milliards de dollars de ressources ont encore du mal à résoudre ce problème. Ce n'est pas un problème quantitatif. Abandonner le contrôle sur le fonctionnement d'un système et s'appuyer entièrement sur le marché libre pour se réguler revient à laisser toutes les plateformes de médias sociaux devenir 4chan. Il finira soit par ne servir que des utilisateurs de niche, soit par une plate-forme plus modérée telle que Reddit.

Dans l'espace crypto, les maximalistes de la décentralisation et de la confidentialité disent souvent que la technologie elle-même doit arriver au point où elle est complètement immuable et non censurée. Nous avons vanté ce sujet de discussion lorsque Tornado Cash a été interdit. De plus, les discussions entourant le rôle des Flashbots et la censure de la couche de base se développent à mesure que l'espace se rend compte que lorsque les gouvernements deviennent sérieux, il n'est pas facile de riposter. Faisons un exercice de réflexion simple et imaginons un avenir où la blockchain a évolué et où la confidentialité en chaîne est la norme.

Hypothétiquement, une personne peut faire ce qui suit :

Créez une accréditation en tant que personne anonyme sur une plate-forme de médias sociaux décentralisée Obtenir un emploi dans un DAO plein d'anons Soyez payé pour contribuer au DAO Attribuer le salaire à un mélangeur ou à une chaîne axée sur la confidentialité Utilisez l'argent pour effectuer des transactions privées en chaîne et gagnez des millions dans le processus

Alors quoi?

Lorsque vous voulez utiliser cet argent pour manger, vous avez besoin d'un moyen de le lier à l'économie réelle, et à ce moment-là, vous serez suivi par le système de point de vente centralisé qui doit rendre compte au gouvernement. . Les gouvernements peuvent facilement dire que les commerçants qui ne se conforment pas à cette exigence ne peuvent pas opérer légalement.

Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'intimité absolue si vous voulez vivre un semblant de vie normale.

Bien sûr, la situation de Celsius doxxing est extrêmement stupide. Les gens ont le droit de ne pas divulguer l'intégralité de leur patrimoine. Cependant, il existe des solutions à ces problèmes spécifiques même sans l'aide de la cryptographie. La majorité des personnes qui travaillent pour Facebook ne sauront même pas si leurs collègues ont secrètement gagné 30 millions de dollars en faisant tapis avec DOGE en 2020. Nous n'avons pas besoin d'une solution crypto-spécifique à ce problème - il pourrait y avoir des demandes de la part des gens qui veulent contrôler complètement et prendre la garde de leur propre capital en privé, mais je doute que le TAM soit assez grand.

Ne vous méprenez pas. L'anonymat a une valeur énorme, mais il n'est pas sans inconvénients. Être un journaliste anonyme luttant contre un régime oppressif est différent d'être une personnalité crypto Twitter anonyme qui veut promouvoir les transactions privées en chaîne pour payer moins d'impôts. La « vie privée » dans le contexte de la liberté d'expression et dans le contexte d'une transaction financière sont deux bêtes différentes.

La solution idéale : une solution d'identité décentralisée qui garde une sorte d'anonymat mais permet le traçage si nécessaire. Peut-être qu'à mesure que la technologie à l'épreuve du ZK s'améliorera, nous verrons une mise en œuvre de cette idée. Cela dit, ce ne sera pas sans compromis.

Liquidité Réflexivité

La superpuissance de Crypto est la réflexivité de la liquidité. Le fait de disposer d'un moyen natif d'Internet de transférer de la valeur les uns avec les autres a augmenté de façon exponentielle la vitesse des flux de capitaux. Depuis 2014, le marché de la cryptographie a facilité des centaines de billions de volumes de transactions. Ces dernières années, l'espace crypto a également été l'une des industries les mieux financées.

La chose la plus évidente qui doit se produire est peut-être la clarté entourant la réglementation des valeurs mobilières. Le tweet d'Alex ci-dessous n'a obtenu que 82 likes, mais c'est la clé pour libérer le potentiel de la crypto. Les États-Unis ont actuellement un monopole en termes de réglementation des valeurs mobilières en raison de leur statut de plus grande superpuissance et de plus grand marché financier au monde. D'autres juridictions bénéficieraient grandement si elles pouvaient construire un cadre entourant la réglementation des valeurs mobilières qui permette aux fondateurs de dire explicitement que ce pour quoi ils lèvent, ce sont des titres symboliques. Pour commencer, ils pourraient être en mesure d'interdire simplement les personnes américaines, ce qui créerait une fuite des cerveaux pour les constructeurs de crypto aux États-Unis, forçant potentiellement les législateurs américains à "agir correctement" et à ne pas marcher sur l'eau concernant cette question.

La crypto va prospérer

La superpuissance de Crypto ne disparaîtra pas même si le climat réglementaire actuel se poursuit. Bien que ce ne soit peut-être pas le «résultat parfait» pour les partisans de la cryptographie, nous devons nous adapter et comprendre que cette technologie contribuera toujours autant au monde. Cela débloquera une énorme création de valeur même s'il y a des compromis à faire avec les gouvernements. Tout comme la façon dont Internet est neutre sur certains aspects et réglementé sur d'autres, la même chose devra arriver à la cryptographie avant qu'elle ne libère tout son potentiel.

Jusqu'à la prochaine fois,

Marc M.

