G-Knot nomme le vétéran de la crypto Wes Kaplan comme PDG, lance le premier portefeuille biométrique de la veine des doigts

New York, New York, July 8th, 2025/Chainwire/-- G-Knot Kaplan, un pionnier de la technologie biométrique qui développe le premier portefeuille cryptographique au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination de Wes Kaplan en tant que PDG de la société. Kaplan, un leader mondialement reconnu avec une expertise dans la fintech, les actifs numériques et les finances traditionnelles, conduira la commercialisation mondiale des solutions biométriques révolutionnaires de G-Knot.

G-Knot est le titulaire exclusif de la licence d'eTunnel Inc., un leader mondial basé à Séoul dans la recherche et le développement biométriques, et s'appuie sur plus d'une décennie de recherche et développement de la technologie de pointe de la veine des doigts.

Avec des piratages de crypto-monnaies qui ont entraîné plus de 1,4 milliard de dollars de pertes en 2025 seulement, le portefeuille de crypto-monnaies de G-Knot introduit une solution transformatrice pour sécuriser l'autoconservation.L'objectif de G-Knot est de mettre sa technologie sur le marché à travers des produits de classe consommateur et d'entreprise, à commencer par le lancement du premier portefeuille de crypto-monnaies au monde.Ce produit est le premier de nombreux cas d'utilisation commerciaux pour la technologie d'identification biométrique.

"G-Knot est prêt à redéfinir la sécurité à l'ère numérique et je suis ravi de diriger cette mission", a déclaré Wes Kaplan, PDG de G-Knot. "Nous entrons sur le marché pour résoudre les défis de sécurité qui affligent l'espace des crypto-monnaies.En remplaçant le besoin de phrases de récupération par l'authentification biométrique unique des utilisateurs, nous ne résolvons pas seulement les problèmes d'aujourd'hui, mais ouvrons également la voie à des applications plus larges dans la gestion des finances et de l'identité décentralisées."

La technologie biométrique qui alimente G-Knot a été validée au plus haut niveau, gagnant une reconnaissance mondiale pour sa fiabilité et son innovation.En septembre 2024, la technologie de G-Knot, développée par eTunnel, a obtenu un contrat prestigieux avec l’Union internationale des télécommunications des Nations unies (UIT) pour déployer des cartes intelligentes biométriques dans les organisations des Nations unies.

« L’expérience éprouvée de Kaplan dans l’élargissement des technologies financières innovantes en fait le leader idéal pour mettre la technologie eTunnel sur le marché », a déclaré Youngkuk Kim, PDG d’eTunnel. « À mesure que eTunnel continue d’avancer dans la recherche biométrique, G-Knot, sous la direction de Wes, tirera parti de la technologie biométrique à la norme d’or pour fournir des produits de classe entreprise et axés sur le consommateur qui répondent aux besoins croissants en matière de sécurité d’un monde de plus en plus numérique. »

Kaplan est un leader technologique expérimenté avec une profonde expérience dans les fintech, les actifs numériques et les finances traditionnelles. Il a occupé des postes de direction dans des entreprises de premier plan telles que Cointelegraph, AscendEX et Tradewind Markets, et a commencé sa carrière chez J.P. Morgan et BNY Mellon. Plus récemment, Wes a servi comme PDG de Cointelegraph, une organisation de médias de crypto-monnaie mondiale de premier plan. Sa nomination signale l'ambition de G-Knot de combler le fossé entre la biométrie de pointe et DeFi pour créer de nouvelles opportunités plus sûres pour l'adoption au détail et institutionnelle.

G-Nouvelle G-knot est une société de technologie biométrique pionnière qui redéfinit la sécurité et la gestion de l’identité pour l’ère numérique.G-knot a été créée pour commercialiser la valeur de plus d’une décennie de développement et d’innovation en biometrie de sa société mère, eTunnel Inc., une société de recherche et de développement en biometrie de premier plan basée à Séoul, en Corée du Sud.

G-Knot apporte cette technologie sur le marché à travers des produits de classe consommateur et d'entreprise, en commençant par le lancement du premier portefeuille de crypto-monnaie au monde. Ce produit, conçu pour résoudre les problèmes critiques de sécurité et d'usabilité dans l'industrie de la crypto-monnaie, est le premier de nombreux cas d'utilisation commerciale pour la technologie d'identification biométrique.

