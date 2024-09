Explorer les canaux de marketing émergents : comment s'aventurer en territoire inexploré

Ces dernières années ont été pleines de changements, mais il y a une constante dans tout cela : l'émergence de nouveaux canaux de commercialisation. C'est comme si un mois ne s'était pas écoulé sans qu'une chaîne émergente ne fasse des vagues dans l'espace marketing.





Après tout, il peut être difficile de capter l'attention d'un public cible dans un paysage médiatique de plus en plus fragmenté - ce qui explique probablement pourquoi 84 % des spécialistes du marketing affirment que les attentes des utilisateurs modifient leurs stratégies numériques.





Ce nombre est en hausse pour une raison. Il est logique de s'aventurer sur un territoire inexploré pour le marketing produit, car cette décision peut offrir à une marque technologique l'avantage concurrentiel dont elle a besoin pour transformer l'utilisateur moyen en client fidèle. Si les gens sont actifs et engagés sur un canal, vous seriez stupide de ne pas tremper un orteil dans l'eau.





Mais vous devez toujours être stratégique avec tout nouvel effort de marketing. La grande question est donc : sur quels canaux émergents les spécialistes du marketing de croissance d'aujourd'hui concentrent-ils leur attention pour acquérir de nouveaux utilisateurs ?

Capter les yeux (et les oreilles) des consommateurs d'aujourd'hui

TikTok est probablement l'endroit le plus évident pour commencer à s'aventurer dans les canaux émergents, et le coût d'entrée peut être relativement faible. Tout ce dont vous avez besoin est d'Internet et d'un smartphone pour publier du contenu.





Avec 1 milliard d'utilisateurs actifs rien qu'en septembre 2021, cette chaîne devrait être sur votre radar. Elf Cosmetics s'est certainement taillé une place dans l'espace avec ses «Eyes. Lèvres. Défi « visage ». La société a accumulé 8 millions de vues et 2 millions de vidéos générées par les utilisateurs pour devenir la campagne la plus influente de la plateforme .





Bien qu'Instagram existe depuis un certain temps, il est devenu encore plus populaire à des fins de marketing avec l'ajout d'Instagram Reels en 2020. Nommez n'importe quel influenceur, et la personne a probablement publié du contenu lié à la marque sur la chaîne. Sephora a plutôt bien adopté le média avec ses défis en ligne, et une introduction à un nouveau défi par l'influenceur Ryan B. Potter a recueilli près de 2 millions de vues .





Alors que le cord-cutting gagne toujours du terrain, la télévision en streaming est devenue un canal important pour tout mix marketing. Les données de Nielsen ont révélé que plus des trois quarts des ménages américains avaient au moins un appareil connecté en mars 2020. Ce fait n'est pas perdu pour les marques, telles que Fitness19, qui a créé une publicité Hulu accrocheuse de 15 secondes pour atteindre les consommateurs vivant à proximité. l'un de ses emplacements de gym pour présenter divers avantages d'adhésion.





Il existe également de nouveaux canaux comme les robots de messagerie, les podcasts, les radios en ligne, les plateformes de jeux, les applications de messagerie et bien plus encore. Les canaux émergents sont nombreux et vous rendriez service à votre produit en évaluant au moins ce qui est disponible pour atteindre les consommateurs le plus efficacement possible dans le monde en constante évolution du marketing.

Tirer le meilleur parti des canaux émergents

Lors de l'évaluation des canaux émergents pour stimuler la croissance des produits, certaines stratégies peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement. Bien que la façon dont vous abordez un canal émergent varie selon le produit, les points suivants sont souvent les meilleurs points de départ :





Fixez-vous des objectifs précis. Comme pour tout effort marketing, entrer dans un nouveau canal sans objectifs ne fera que vous perdre. Établissez des objectifs spécifiques et mesurables pour la chaîne et assurez-vous qu'ils s'alignent sur vos mesures North Star pour aider à fournir une direction et une compréhension de ce que vous espérez accomplir avec cette nouvelle entreprise. Est-ce la notoriété, l'engagement, les conversions ou autre chose ? Utilisez ces objectifs pour filtrer le canal que vous souhaitez explorer.

Plongez dans le canal. Comprenez les tenants et les aboutissants d'une chaîne avant de créer ou de publier du contenu. Obtenez des informations sur son audience, sa pénétration, le type de contenu et le comportement potentiel qu'il suscite chez vos utilisateurs cibles. Plus important encore, déterminez si le canal est pertinent pour votre produit ou vos objectifs commerciaux. Passez du temps à vous assurer que le canal que vous avez choisi est efficace pour le message que votre produit véhicule.

Aventurez-vous au-delà de la démographie. Pour mieux comprendre l'audience d'une chaîne, l'analyse psychographique est essentielle. Recherchez les valeurs, les opinions, les attitudes, les intérêts et les modes de vie des membres de l'auditoire. S'alignent-ils sur vos utilisateurs cibles ? Sinon, ce n'est peut-être pas le canal de votre produit. Votre marque doit résonner auprès des utilisateurs de la chaîne, et s'assurer que cela à l'avance est crucial pour le succès.

Pensez à long terme. Il est facile de devenir la proie du syndrome de « l'objet brillant » avec n'importe quel nouveau canal de marketing. Si la chaîne n'est qu'une tendance, cela n'en vaut peut-être pas la peine à long terme. De plus, l'utilisation de votre canal est en fin de compte le reflet de votre produit. La publication de contenu aura-t-elle un impact négatif sur la réputation de votre produit ? Une publicité portera-t-elle atteinte au plaisir de l'audience vis-à-vis de la chaîne ? Qu'est-ce qui est possible sur le plan créatif ? Lorsque vous pensez à long terme, assurez-vous qu'il existe de nombreuses opportunités dans votre canal sélectionné avant de vous y engager.

Établissez des repères pour réussir. Mesurer vos performances sur une chaîne émergente n'est pas une mince affaire. La nouveauté peut parfois donner l'impression que les mesures les plus courantes sont désuètes. Restez ouvert à de nouvelles mesures de réussite, voire à de nouvelles façons d'interpréter les données disponibles. De plus, fixez des objectifs de performance et de portée, en examinant et en révisant si nécessaire pour créer un effort marketing optimisé.

Fixez-vous un budget. Examinez les autres chaînes que vous avez utilisées par le passé pour créer un budget pour votre nouvelle chaîne. Est-il judicieux d'allouer le même montant de fonds à ce canal dans votre mix marketing ? Assurez-vous que les efforts de marketing sur le canal sont réalisables et examinez fréquemment les coûts pour voir où ils peuvent être augmentés ou diminués.

Personnalisez le contenu. Le contenu que vous diffusez sur une chaîne émergente doit être pertinent pour le public cible. Une enquête de Google a révélé que 61% des personnes s'attendent à ce que les marques personnalisent les expériences. En vous concentrant sur les utilisateurs de la chaîne - leurs goûts, leurs aversions et leurs préférences - vous pouvez optimiser votre contenu pour réussir sur la chaîne que vous avez choisie. Après tout, le contenu personnalisé est la clé d'interactions réussies avec les utilisateurs.

Testez et optimisez. Tous les efforts de marketing doivent être affinés, et cette pratique n'est pas différente pour une chaîne émergente. Surveillez les performances, effectuez des ajustements et mesurez les taux de réponse. S'il ne produit pas les résultats escomptés, il est peut-être temps de couper le canal de votre mix. Si la réponse est positive, vous voudrez peut-être allouer plus de fonds à l'effort.



La variété, comme on dit, est le piment de la vie. La même chose peut être dite à propos de votre marketing mix, mais il n'est jamais sage d'entrer dans un canal émergent sans y être préparé. Apprenez à connaître la plate-forme, comprenez ses utilisateurs et assurez-vous que tout ce que vous publiez correspond à ce que vous espérez réaliser avec votre produit. Le marketing est en constante évolution ; vous pouvez garder une longueur d'avance en comprenant comment exploiter correctement les canaux émergents.





Nick Chasinov est le fondateur et PDG de Teknicks , une agence de marketing de croissance de produits qui stimule la croissance composée durable en aidant davantage de personnes à découvrir et à trouver de la valeur dans les produits.